Під час формування корпусів у ЗСУ тестується цифрова система обліку особового складу "Імпульс". ВIДЕО
Цифрову систему обліку особового складу "Імпульс" створили Міноборони спільно з Центром масштабування технологічних рішень у співпраці з Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Тестове використання системи "Імпульс"
"3-й армійський корпус першим в Силах оборони України розпочав тестове використання системи. Інтеграція "Імпульсу" суттєво б спростила взаємодію та управління підрозділами в корпусі. Відпала б потреба зайвий раз турбувати частини, щоб отримати дані, проаналізувати їх, переформатувати в потрібний вигляд та згенерувати звіт чи наказ", - повідомляють у Міноборони.
"Імпульс" також може дати поштовх до розвитку таких інструментів як Армія+, коли б інформація про посаду та звання військового підтягувалась автоматично під час подачі рапортів.
"Третій армійський корпус – це яскравий приклад того, як військовий підрозділ може допомогти таким же військовим розробникам. Ми отримали неймовірний зворотний зв'язок для розвитку системи", – каже Роман, керівник проєкту "Імпульс" Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.
У відео показуємо, як завдяки використанню сучасних цифрових інструментів формується 3-й армійський корпус.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І друге. А журнал обліку особового складу паперовий ми викидаємо? Чи спрощення буде полягати в тому, що ми до паперового примірника додаємо ще й електронний?