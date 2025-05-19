Під час формування корпусів у ЗСУ тестується цифрова система обліку особового складу "Імпульс". ВIДЕО

Цифрову систему обліку особового складу "Імпульс" створили Міноборони спільно з Центром масштабування технологічних рішень у співпраці з Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Тестове використання системи "Імпульс"

"3-й армійський корпус першим в Силах оборони України розпочав тестове використання системи. Інтеграція "Імпульсу" суттєво б спростила взаємодію та управління підрозділами в корпусі. Відпала б потреба зайвий раз турбувати частини, щоб отримати дані, проаналізувати їх, переформатувати в потрібний вигляд та згенерувати звіт чи наказ", - повідомляють у Міноборони.

"Імпульс" також може дати поштовх до розвитку таких інструментів як Армія+, коли б інформація про посаду та звання військового підтягувалась автоматично під час подачі рапортів.

Також читайте: NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт

"Третій армійський корпус – це яскравий приклад того, як військовий підрозділ може допомогти таким же військовим розробникам. Ми отримали неймовірний зворотний зв'язок для розвитку системи", – каже Роман, керівник проєкту "Імпульс" Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.

У відео показуємо, як завдяки використанню сучасних цифрових інструментів формується 3-й армійський корпус.