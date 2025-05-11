NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт

Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив "Азов" і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NV у першому матеріалі проєкту "Комкори".

"Білецький - лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями" - запевняє військовий журналіст та головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін "Чорний корпус" для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія "Азову", з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 років тому Білецький заснував "Азов". Історія легенди та унікальні кадри. ВIДЕО

У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами Азову - спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і "роби як я". У його підрозділі відчутний акцент на людей.

"Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність", - пояснив NV колишній комбриг.

Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи - рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.

Також дивіться: 3 ОШБр не дала росіянам захопити жодної позиції за останні півтора місяця, - Білецький. ВIДЕО

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус - не просто нова структура, а лабораторія змін.

"Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним", - пояснює комкор.

Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: "Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко".

Також читайте: Білецький про зупинку допомоги США: Україна має навчитись покладатись тільки на себе