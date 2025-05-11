УКР
NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт

Андрій Білецький

Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив "Азов" і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NV у першому матеріалі проєкту "Комкори".

"Білецький - лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями" - запевняє військовий журналіст та головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін "Чорний корпус" для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія "Азову", з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 років тому Білецький заснував "Азов". Історія легенди та унікальні кадри. ВIДЕО

У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами Азову - спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і "роби як я". У його підрозділі відчутний акцент на людей.

"Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність", - пояснив NV колишній комбриг.

Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи - рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.

Також дивіться: 3 ОШБр не дала росіянам захопити жодної позиції за останні півтора місяця, - Білецький. ВIДЕО

Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус - не просто нова структура, а лабораторія змін.

"Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним", - пояснює комкор.

Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: "Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко".

Також читайте: Білецький про зупинку допомоги США: Україна має навчитись покладатись тільки на себе

Білецький Андрій (221) 3 Окрема штурмова бригада (487) Третій армійський корпус (13)
+21
Білецький слуга авакова. аваков взяв його в депутати змістивши шкіряка. Воює неушкоджений, далеко від куль, бережуть для виборів. Народ схилять голосувати за воєнного
показати весь коментар
11.05.2025 11:40 Відповісти
+20
Те, що формується новий правильний кістяк ЗСУ - добре.

Не добре, що робить це людина з сумнівним бекграундом завдяки лояльності ЗЄ-владі.

Хтось дасть гарантію невтручання у політичну ситуацію 3 бригади НГУ у разі зливу ЗЄ і протестів?
показати весь коментар
11.05.2025 11:35 Відповісти
+19
Людина,що лояльна зевдаді-гнила людина і буде від неї підстава і це питання часу
показати весь коментар
11.05.2025 11:37 Відповісти
Ні, ось це ""Білецький - лідер нового типу" - для в піку Залужному. Дали буде ще гірше.
показати весь коментар
11.05.2025 12:26 Відповісти
Що виноситеся з тим "Азовом" і №-ю штурмовою бригадою, з тим Білецьким і тим Прокопенком? Беріть будь-яку бригаду з Західної України: 24 ОМБ, 80 ДШБ, 128 ГШБ, 82 ДШБ, 10 ГШБ, та будь-яку і можна абсолютно впевнено говорити,що вона воює краще від "Азова" і 3-ї штурмової бригади.
показати весь коментар
11.05.2025 19:04 Відповісти
Трамп його заспокоїв, коли сказав, що рейтинг не 4%, а 44%
показати весь коментар
11.05.2025 11:39 Відповісти
Вот поэтому вас и выпускают. Чтобы рейтинг "потужного победуна" вытянуть из-под плинтуса.
показати весь коментар
11.05.2025 12:19 Відповісти
мало хто пом"ятає про це....
показати весь коментар
11.05.2025 12:03 Відповісти
Зєля Оманський із корпусів Білецького і Прокопенка, цих обласканих владою діячів формує свою преторіанську гвардію на наступні вибори. Війскова цінність Білецького і Прокопенка--вельми сумнівна, жоден з них не має ніякої військової освіти. Це будуть два Васілії Івановичі Чапаєви в рядах ЗСУ з усіма витікаючими з цього висновками. Бригади під керівництвом Білецького і Прокопенка воювали цілком посередньо, за що ж таке підлабузництво до них з боку Зєлі Оманського, крім бажання використати цих ручних націоналістів, що годуються з руки, в майбутніх виборах президента. Звідти і нагородження Малюка Зіркою Героя.
показати весь коментар
11.05.2025 21:00 Відповісти
Ніхто не змушує.
показати весь коментар
11.05.2025 12:27 Відповісти
Гарна новина-бажаю досягти всіх поставлених цілей у створенні нового ********* корпусу...
показати весь коментар
11.05.2025 11:32 Відповісти
Горе патріоти з лайном би поїли. От якби Муженка командуючим.
показати весь коментар
11.05.2025 12:07 Відповісти
Не накидуй. Ти не у свинарнику.
показати весь коментар
11.05.2025 13:10 Відповісти
Здесь даже бекграунд вторичен. Корпус - это совсем не бригада и нужен другой уровень военных знаний и мышления. Какие военные академии заканчивал этот любимчик ОПы, каким набором знаний стратегического уровня он обладает? Вот в этом и весь вопрос.
показати весь коментар
11.05.2025 12:23 Відповісти
цур вас, а академія із переслідуванням та закидуванням рожевими свинками, чим не торба знань і роздумів?
показати весь коментар
11.05.2025 13:29 Відповісти
А який сумнівний бекграунд у нього, те що сидів при Януковичі?
А як вам життя при простому хлопцю із народа,який не мав сумнівного бекграунда та розважав українців жартами? Думай-те, не такий вже в нас широкий вибір " рыцарей без страха и упрека".
показати весь коментар
11.05.2025 15:21 Відповісти
Ті що раніше сформував, куди поділися?
показати весь коментар
11.05.2025 11:36 Відповісти
Треба читати не лише заголовки.
показати весь коментар
11.05.2025 11:37 Відповісти
Треба перестать брехати! Білецький огульний брехун та шістка руськага міра і вишиванке, який превселюдно обрехав разом з Гордоном Порошенко, яколи брехали про здачу Маріуполя! Так що твої поради засунь собі в дупу! Всі підрозділи які були під командуванням цього покидька зазнали нещівних втрат, а ця гніда в тилах воювала!
показати весь коментар
11.05.2025 11:43 Відповісти
Ти мабуть попутав кому відповідаєш
Це оця макака "фива" тут працює від ОПи, а пише, що від "Свободи". Ага, там від свободи - йух ночував.
показати весь коментар
11.05.2025 19:30 Відповісти
Та ні він правильно пише, що він зі "Своболи", як і правильно те,що він з ОПи. Справа в тому, що всі ті "Свободи", "Праві сектори" С4, Тягнибоки, Корчинські, Карасі, Білецькі - це зграя нахабних фріків і провокаторів, які няйняті жидівським капіталом для дискредитації ідей українського націоналізму. Український націоналізм справжній-це про боротьбу за владу. А де вишеперечислені персонажі? Позабивалися по щілинах як таргани і сидять там тихо, переварюючи харчішку, одержану від своїх господарів.
показати весь коментар
11.05.2025 21:09 Відповісти
Так,вже скоро вибори
показати весь коментар
11.05.2025 11:42 Відповісти
О, Бутускіну прийшла команда хвалити чергового генія. От буде корпус, так одразу все стабілізується. А якщо не стабілізується, то це бюрократія винна. А якщо стабілізується - то це заслуга не воїнів на передку по вуха в багні - а великого генія Білецького, який роздає інтервʼю на всіх майданчиках і одночасно здійснює своє геніальне керівництво.
показати весь коментар
11.05.2025 12:05 Відповісти
третій кугут щойно вилуплений у позі "фас".
показати весь коментар
11.05.2025 13:33 Відповісти
БІЛИЙ аваківський прихвостень, керував бандою "Патріот", і ділили Харків з бандою Кернеса "Оплот". За три десяліття в політиці цей брехливий "діяч" нічого доброго для України не зробив. Владні дегенерати штовхають його у кандидати на посаду Президента. Зрозуміло для чого...
показати весь коментар
11.05.2025 15:36 Відповісти
Кацапи такий ворог шо на втрати йому пох
показати весь коментар
11.05.2025 12:07 Відповісти
В мене друг рік тому пішов добровольцем в Третю штурмову. Літає на розвідувальних дронах. Каже, що хоч вже кілька разів виносив поранених побратимів, бойовий дух в бригади на найвищому рівні. Розповідає, що кацапів перемелюють пачками, все працює як годиник, командування круте, кожен знає, яка його робата і є постійна зайнятість.
Каже, що з того часу як мобілізувався, не чув скиглення чи кацапської воні, як тут в коментарях. Від того щасливий, відчуває свою важливість та причетність і впевнений в перемозі.
Особисто я сильно вірю в Третій армійський корпус, доначу і думаю, що це тільки початок реформ в армії.
показати весь коментар
11.05.2025 12:08 Відповісти
важливо, щоб ти був не ботом подляка, а справжньою людиною!
показати весь коментар
11.05.2025 12:19 Відповісти
👍
показати весь коментар
11.05.2025 12:24 Відповісти
У мене знайомий в 3 ОШБ, приблизно те саме каже, хоча конкретно Білецького і не дуже любить.
показати весь коментар
11.05.2025 12:28 Відповісти
дай Боже!
показати весь коментар
11.05.2025 13:24 Відповісти
Це точно. Зєля Оманський хоче зробити з цих "приблатнённых", пригодованих Білецького і Прокопенка власну лейбгвардію на майбутні президентські вибори.
показати весь коментар
11.05.2025 21:30 Відповісти
Питання не про Трійку, а про Білецького. Керують інші люди.
показати весь коментар
11.05.2025 12:29 Відповісти
В мене 2 з 3х знайомих які пішли два роки тому в штурмову вже у землі. Нагадати "геніальне" керіаництво в Авдіїївці?
показати весь коментар
11.05.2025 16:03 Відповісти
В Києві реклами дуже багато Білецького
показати весь коментар
11.05.2025 18:46 Відповісти
"Новое время" просуває нові імена
показати весь коментар
11.05.2025 12:12 Відповісти
До того ж Аваков з Білецьким у 2014 му врятували Харків! Ви уявляєте, якби зараз була ще одна "народна республіка"?
показати весь коментар
11.05.2025 12:42 Відповісти
Вообще-то порядок в Харькове наводил винницкий полк спецназа. 200 человек сделали то, что не смогли сделать местные.
показати весь коментар
11.05.2025 13:45 Відповісти
по телешмарифону такого не говорять, як і про жорстокість Луцького терориста не згадають?
показати весь коментар
11.05.2025 13:49 Відповісти
Да уж. "Аваковские террористы" стало мемом. "Земяне" смотреть всем
показати весь коментар
11.05.2025 13:58 Відповісти
мем не мем, але один із бункера до тепер виглядає, догризаючи суху "мівіну" або людей в Україні розганяють, щоб скумбрією не вдавився... Інша справа прибиральниці із Чеського парламенту, вдячні за можливість еміграції із країни зебільних 73%.
показати весь коментар
11.05.2025 14:02 Відповісти
А привёз же их Аваков.
показати весь коментар
11.05.2025 14:39 Відповісти
Их уговорил и привез генерал Аллеров. А харьковские "Сокол", "Беркут" и все остальные МВДешные и СБУшные тупо отказались разгонять. Вернее они не сказали "нет", просто сидели в располагах.
показати весь коментар
11.05.2025 14:54 Відповісти
Так, Аллеров. Ніде правди діти
показати весь коментар
11.05.2025 19:19 Відповісти
Те , що Білецький зв'язався з бандитом Аваковим, який без суду і слідства вбив Музичка, само гворить про моральний рівень Білецького.
показати весь коментар
11.05.2025 21:26 Відповісти
Нехай займається, в нього непогано виходить..Аби тільки знову в політику не поліз...
показати весь коментар
11.05.2025 12:54 Відповісти
А політику - для бойка з медведчуком залишити ?
показати весь коментар
11.05.2025 14:10 Відповісти
твоєму кумиру та такому ж какію разніцей як і ти.
показати весь коментар
11.05.2025 14:23 Відповісти
Білецький сам вже давно нікуди не лізе.
Тільки на замовлення згідно затвердженому прейскуранту.
показати весь коментар
11.05.2025 16:31 Відповісти
Саме так Білецький- штатний провокатор, і ніяк не військовий.
показати весь коментар
11.05.2025 21:24 Відповісти
Ішак піарить та створює альтернативу Залужному. Це ж очевидний факт.
показати весь коментар
11.05.2025 13:24 Відповісти
Скоріше ЗЄ створює свого Кадирова та "Ахмат" ніж альтернативу чомусь та комусь.
Це не про оборону країни.
показати весь коментар
11.05.2025 16:28 Відповісти
Чудова новина !
Успіхів Білецькому , в якості комкора і Зеленському , як Верховному Головнокомандувачу !
показати весь коментар
11.05.2025 14:25 Відповісти
Ще не вмерли в Україні дебіли та бидло.
показати весь коментар
11.05.2025 15:08 Відповісти
Але повинні здохнути за те, що наробили.

І ЗЄ повинен здохнути першим.
показати весь коментар
11.05.2025 16:26 Відповісти
Які можуть бути успіхи в цього малограмотного в військовому плані чувака Білецького? Не досить було одного Соболя? Чому б не зробити командиром корпусу генерала Сергія Станіславовича Собка, який чомусь попав в опалу до теперішнього командування і який на дві голови вище, як воєначальник, від усіх цих Булецьких і Прокопенків?
показати весь коментар
11.05.2025 21:20 Відповісти
Назвіть того , хто "грамотний" у військовому плані і які у нього успіхи ?
показати весь коментар
11.05.2025 21:28 Відповісти
Погугли, досить довго розповідати, а ти комп'ютерно грамотний.
показати весь коментар
11.05.2025 21:33 Відповісти
Содоля.
показати весь коментар
11.05.2025 21:37 Відповісти
Азов створив, але Азов в маріуполі у повному складі потрапив у полон. А Білецький шість разів запізнювався на гелікоптери, які туди літали. А командирам, що першими пішли на обмін, залишивши своїх бійців у полоні, на відміну від екс-мера Херсону, присвоїли звання Героїв України. Мдя... Такі у нас моральні авторитети.
показати весь коментар
11.05.2025 14:30 Відповісти
До речі, чи присвоїли звання героя Морському піхотинцю, що вивів своїх підлеглих з Маріуполя?
показати весь коментар
11.05.2025 21:22 Відповісти
Час все покаже, хто є хто. Але те, що у 2019-му мудрий нарід зробив помилку і не хоче цього визнати, це крах здорового глузду
показати весь коментар
11.05.2025 14:40 Відповісти
В комментах снова "зрада"
показати весь коментар
11.05.2025 14:44 Відповісти
Робота в них тут така ...))
показати весь коментар
11.05.2025 15:31 Відповісти
Знов провокатор назбирає, вже останніх патріотів, та згнобить їх в черговому котлі
показати весь коментар
11.05.2025 15:58 Відповісти
Доречі, а пригадуєте, як ЗЄ виводив війська з Золотого, а Білецький грозився зайняти покинуті позиції і тримати до останнього.

Хто в курсі - коли був останній білецький?
показати весь коментар
11.05.2025 16:33 Відповісти
Хотілось би бачити справжніх азовців, де Редіс?
показати весь коментар
11.05.2025 18:49 Відповісти
Важливіше-результат діяльності Білецького по Азову,аніж його анонси.
По факту,як це сталось,що
-в Маріуполі одноразово взяли найбільше в полон військових,в т.ч.азовців,після другої світової;
-саме він на чолі воєнізованих формувань гонився за президентом Порошенком з криками "свинарчук",прокладаючи шлях до влади іноземному проекту.
Саме цю бригаду щедро фінансує Р.Ахметов,що дозволяє добре епікіруватись,готуватись,в т.ч наймати іноземних інструкторів,з політичним прицілом в подальшому.
показати весь коментар
11.05.2025 21:38 Відповісти
3 ОШБр знімає відео не так добре, як інші бригади.
показати весь коментар
12.05.2025 09:07 Відповісти
 
 