NV: Після "Азову" і 3 ОШБр, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін і значно вплине на фронт
Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив "Азов" і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NV у першому матеріалі проєкту "Комкори".
"Білецький - лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями" - запевняє військовий журналіст та головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін "Чорний корпус" для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія "Азову", з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.
У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами Азову - спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.
При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і "роби як я". У його підрозділі відчутний акцент на людей.
"Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність", - пояснив NV колишній комбриг.
Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи - рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.
Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус - не просто нова структура, а лабораторія змін.
"Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним", - пояснює комкор.
Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: "Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко".
Не добре, що робить це людина з сумнівним бекграундом завдяки лояльності ЗЄ-владі.
Хтось дасть гарантію невтручання у політичну ситуацію 3 бригади НГУ у разі зливу ЗЄ і протестів?
А як вам життя при простому хлопцю із народа,який не мав сумнівного бекграунда та розважав українців жартами? Думай-те, не такий вже в нас широкий вибір " рыцарей без страха и упрека".
Це оця макака "фива" тут працює від ОПи, а пише, що від "Свободи". Ага, там від свободи - йух ночував.
Каже, що з того часу як мобілізувався, не чув скиглення чи кацапської воні, як тут в коментарях. Від того щасливий, відчуває свою важливість та причетність і впевнений в перемозі.
Особисто я сильно вірю в Третій армійський корпус, доначу і думаю, що це тільки початок реформ в армії.
Тільки на замовлення згідно затвердженому прейскуранту.
Це не про оборону країни.
Успіхів Білецькому , в якості комкора і Зеленському , як Верховному Головнокомандувачу !
І ЗЄ повинен здохнути першим.
Хто в курсі - коли був останній білецький?
По факту,як це сталось,що
-в Маріуполі одноразово взяли найбільше в полон військових,в т.ч.азовців,після другої світової;
-саме він на чолі воєнізованих формувань гонився за президентом Порошенком з криками "свинарчук",прокладаючи шлях до влади іноземному проекту.
Саме цю бригаду щедро фінансує Р.Ахметов,що дозволяє добре епікіруватись,готуватись,в т.ч наймати іноземних інструкторів,з політичним прицілом в подальшому.