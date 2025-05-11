NV: После "Азова" и 3-й ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт

РУС
Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
29 234 85

NV: Після "Азова" і 3-й ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт

Андрей Билецкий

Третий армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий, станет лабораторией изменений. Он создал "Азов" и Третью штурмовую бригаду, их лучший опыт будет воплощен в корпусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NV в первом материале проекта "Комкоры".

"Билецкий - лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами", - уверяет военный журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Для Билецкого путь на войну начался из СИЗО, где его удерживал режим Януковича. В первые дни после освобождения он создал партизанский отряд "Черный корпус" для защиты Харькова от российских диверсантов. Оттуда берет начало история "Азова", с которым Билецкий командовал освобождением Мариуполя, Марьинки, Широкино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11 лет назад Билецкий основал "Азов". История легенды и уникальные кадры. ВИДЕО

В 2022 году он присоединился к рискованной операции, спланированной ГУР, ВСУ и ветеранами "Азова" - попытке прорыва в Мариуполь. Создал Третью штурмовую бригаду, насчитывающую около 10 тыс. бойцов и офицеров. Она демонстрирует устойчивость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, стала организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

При ее создании Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны командность, инициативность, саморазвитие и "делай как я". В его подразделении ощутим акцент на людей.

"Мы не просто подразделение, мы почти семейная организация. Это создает собственный стиль, собственную этику и даже визуальную идентичность", - пояснил NV бывший комбриг.

Эффективность этого подхода видна по результатам. Американский военный аналитик Роб Ли отметил исключительные показатели Третьей штурмовой в борьбе с дронами: к примеру, за последние шесть месяцев она уничтожила более 220 российских БПЛА, среди которых 40 Zala и 29 Supercam. Это, по мнению эксперта, демонстрирует глубокую интеграцию противодронных средств в боевые подразделения - уровень, который редко достигается даже в сильнейших армиях мира.

Также смотрите: 3-я ОШБр не дала россиянам захватить ни одной позиции за последние полтора месяца, - Билецкий. ВИДЕО

Третий корпус формируется на базе Третьей штурмовой, однако сама бригада продолжит существование в его составе. Но после формирования управления корпуса к ней присоединят другие подразделения. Билецкий подчеркивает: его корпус - не просто новая структура, а лаборатория изменений.

"Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным", - объясняет комкор.

В свою очередь Бутусов объясняет, как только бюрократические процессы будут завершены, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт. Он уверен, что это значительно повлияет на ход боевых действий: "Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро".

Также читайте: Билецкий об остановке помощи США: Украина должна научиться полагаться только на себя

Автор: 

Билецкий Андрей (251) 3-я Отдельная штурмовая бригада (475) Третий армейский корпус (13)
Білецький слуга авакова. аваков взяв його в депутати змістивши шкіряка. Воює неушкоджений, далеко від куль, бережуть для виборів. Народ схилять голосувати за воєнного
11.05.2025 11:40
Те, що формується новий правильний кістяк ЗСУ - добре.

Не добре, що робить це людина з сумнівним бекграундом завдяки лояльності ЗЄ-владі.

Хтось дасть гарантію невтручання у політичну ситуацію 3 бригади НГУ у разі зливу ЗЄ і протестів?
11.05.2025 11:35
Людина,що лояльна зевдаді-гнила людина і буде від неї підстава і це питання часу
11.05.2025 11:37
Ні, ось це ""Білецький - лідер нового типу" - для в піку Залужному. Дали буде ще гірше.
11.05.2025 12:26
показать весь комментарий
11.05.2025 19:04
Трамп його заспокоїв, коли сказав, що рейтинг не 4%, а 44%
11.05.2025 11:39
показать весь комментарий
11.05.2025 12:19
мало хто пом"ятає про це....
11.05.2025 12:03
Зєля Оманський із корпусів Білецького і Прокопенка, цих обласканих владою діячів формує свою преторіанську гвардію на наступні вибори. Війскова цінність Білецького і Прокопенка--вельми сумнівна, жоден з них не має ніякої військової освіти. Це будуть два Васілії Івановичі Чапаєви в рядах ЗСУ з усіма витікаючими з цього висновками. Бригади під керівництвом Білецького і Прокопенка воювали цілком посередньо, за що ж таке підлабузництво до них з боку Зєлі Оманського, крім бажання використати цих ручних націоналістів, що годуються з руки, в майбутніх виборах президента. Звідти і нагородження Малюка Зіркою Героя.
11.05.2025 21:00
показать весь комментарий
11.05.2025 12:27
Гарна новина-бажаю досягти всіх поставлених цілей у створенні нового ********* корпусу...
11.05.2025 11:32 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 12:07
показать весь комментарий
11.05.2025 13:10
Те, що формується новий правильний кістяк ЗСУ - добре.

Не добре, що робить це людина з сумнівним бекграундом завдяки лояльності ЗЄ-владі.

Хтось дасть гарантію невтручання у політичну ситуацію 3 бригади НГУ у разі зливу ЗЄ і протестів?
11.05.2025 11:35
Людина,що лояльна зевдаді-гнила людина і буде від неї підстава і це питання часу
11.05.2025 11:37
Здесь даже бекграунд вторичен. Корпус - это совсем не бригада и нужен другой уровень военных знаний и мышления. Какие военные академии заканчивал этот любимчик ОПы, каким набором знаний стратегического уровня он обладает? Вот в этом и весь вопрос.
11.05.2025 12:23
показать весь комментарий
11.05.2025 13:29
А який сумнівний бекграунд у нього, те що сидів при Януковичі?
А як вам життя при простому хлопцю із народа,який не мав сумнівного бекграунда та розважав українців жартами? Думай-те, не такий вже в нас широкий вибір " рыцарей без страха и упрека".
11.05.2025 15:21
показать весь комментарий
11.05.2025 11:36
показать весь комментарий
11.05.2025 11:37
показать весь комментарий
11.05.2025 11:43
Це оця макака "фива" тут працює від ОПи, а пише, що від "Свободи". Ага, там від свободи - йух ночував.
11.05.2025 19:30
Та ні він правильно пише, що він зі "Своболи", як і правильно те,що він з ОПи. Справа в тому, що всі ті "Свободи", "Праві сектори" С4, Тягнибоки, Корчинські, Карасі, Білецькі - це зграя нахабних фріків і провокаторів, які няйняті жидівським капіталом для дискредитації ідей українського націоналізму. Український націоналізм справжній-це про боротьбу за владу. А де вишеперечислені персонажі? Позабивалися по щілинах як таргани і сидять там тихо, переварюючи харчішку, одержану від своїх господарів.
11.05.2025 21:09
Так,вже скоро вибори
11.05.2025 11:42
О, Бутускіну прийшла команда хвалити чергового генія. От буде корпус, так одразу все стабілізується. А якщо не стабілізується, то це бюрократія винна. А якщо стабілізується - то це заслуга не воїнів на передку по вуха в багні - а великого генія Білецького, який роздає інтервʼю на всіх майданчиках і одночасно здійснює своє геніальне керівництво.
11.05.2025 12:05
третій кугут щойно вилуплений у позі "фас".
11.05.2025 13:33
БІЛИЙ аваківський прихвостень, керував бандою "Патріот", і ділили Харків з бандою Кернеса "Оплот". За три десяліття в політиці цей брехливий "діяч" нічого доброго для України не зробив. Владні дегенерати штовхають його у кандидати на посаду Президента. Зрозуміло для чого...
11.05.2025 15:36
Кацапи такий ворог шо на втрати йому пох
11.05.2025 12:07
В мене друг рік тому пішов добровольцем в Третю штурмову. Літає на розвідувальних дронах. Каже, що хоч вже кілька разів виносив поранених побратимів, бойовий дух в бригади на найвищому рівні. Розповідає, що кацапів перемелюють пачками, все працює як годиник, командування круте, кожен знає, яка його робата і є постійна зайнятість.
Каже, що з того часу як мобілізувався, не чув скиглення чи кацапської воні, як тут в коментарях. Від того щасливий, відчуває свою важливість та причетність і впевнений в перемозі.
Особисто я сильно вірю в Третій армійський корпус, доначу і думаю, що це тільки початок реформ в армії.
11.05.2025 12:08
показать весь комментарий
11.05.2025 12:19
показать весь комментарий
11.05.2025 12:24
У мене знайомий в 3 ОШБ, приблизно те саме каже, хоча конкретно Білецького і не дуже любить.
11.05.2025 12:28
дай Боже!
11.05.2025 13:24
Це точно. Зєля Оманський хоче зробити з цих "приблатнённых", пригодованих Білецького і Прокопенка власну лейбгвардію на майбутні президентські вибори.
11.05.2025 21:30 Ответить
Питання не про Трійку, а про Білецького. Керують інші люди.
11.05.2025 12:29
В мене 2 з 3х знайомих які пішли два роки тому в штурмову вже у землі. Нагадати "геніальне" керіаництво в Авдіїївці?
11.05.2025 16:03
В Києві реклами дуже багато Білецького
11.05.2025 18:46
"Новое время" просуває нові імена
11.05.2025 12:12
До того ж Аваков з Білецьким у 2014 му врятували Харків! Ви уявляєте, якби зараз була ще одна "народна республіка"?
11.05.2025 12:42
Вообще-то порядок в Харькове наводил винницкий полк спецназа. 200 человек сделали то, что не смогли сделать местные.
11.05.2025 13:45
показать весь комментарий
11.05.2025 13:49
Да уж. "Аваковские террористы" стало мемом. "Земяне" смотреть всем
11.05.2025 13:58
мем не мем, але один із бункера до тепер виглядає, догризаючи суху "мівіну" або людей в Україні розганяють, щоб скумбрією не вдавився... Інша справа прибиральниці із Чеського парламенту, вдячні за можливість еміграції із країни зебільних 73%.
11.05.2025 14:02
А привёз же их Аваков.
11.05.2025 14:39
Их уговорил и привез генерал Аллеров. А харьковские "Сокол", "Беркут" и все остальные МВДешные и СБУшные тупо отказались разгонять. Вернее они не сказали "нет", просто сидели в располагах.
11.05.2025 14:54
Так, Аллеров. Ніде правди діти
11.05.2025 19:19
Те , що Білецький зв'язався з бандитом Аваковим, який без суду і слідства вбив Музичка, само гворить про моральний рівень Білецького.
11.05.2025 21:26
Нехай займається, в нього непогано виходить..Аби тільки знову в політику не поліз...
11.05.2025 12:54
А політику - для бойка з медведчуком залишити ?
11.05.2025 14:10
показать весь комментарий
11.05.2025 14:23
Білецький сам вже давно нікуди не лізе.
Тільки на замовлення згідно затвердженому прейскуранту.
11.05.2025 16:31
Саме так Білецький- штатний провокатор, і ніяк не військовий.
11.05.2025 21:24
Ішак піарить та створює альтернативу Залужному. Це ж очевидний факт.
11.05.2025 13:24
Скоріше ЗЄ створює свого Кадирова та "Ахмат" ніж альтернативу чомусь та комусь.
Це не про оборону країни.
11.05.2025 16:28
Чудова новина !
Успіхів Білецькому , в якості комкора і Зеленському , як Верховному Головнокомандувачу !
11.05.2025 14:25
Ще не вмерли в Україні дебіли та бидло.
11.05.2025 15:08
Але повинні здохнути за те, що наробили.

І ЗЄ повинен здохнути першим.
11.05.2025 16:26
Які можуть бути успіхи в цього малограмотного в військовому плані чувака Білецького? Не досить було одного Соболя? Чому б не зробити командиром корпусу генерала Сергія Станіславовича Собка, який чомусь попав в опалу до теперішнього командування і який на дві голови вище, як воєначальник, від усіх цих Булецьких і Прокопенків?
11.05.2025 21:20
Назвіть того , хто "грамотний" у військовому плані і які у нього успіхи ?
11.05.2025 21:28
Погугли, досить довго розповідати, а ти комп'ютерно грамотний.
11.05.2025 21:33
Содоля.
11.05.2025 21:37
Азов створив, але Азов в маріуполі у повному складі потрапив у полон. А Білецький шість разів запізнювався на гелікоптери, які туди літали. А командирам, що першими пішли на обмін, залишивши своїх бійців у полоні, на відміну від екс-мера Херсону, присвоїли звання Героїв України. Мдя... Такі у нас моральні авторитети.
11.05.2025 14:30
До речі, чи присвоїли звання героя Морському піхотинцю, що вивів своїх підлеглих з Маріуполя?
11.05.2025 21:22
Час все покаже, хто є хто. Але те, що у 2019-му мудрий нарід зробив помилку і не хоче цього визнати, це крах здорового глузду
11.05.2025 14:40
В комментах снова "зрада"
11.05.2025 14:44
Робота в них тут така ...))
11.05.2025 15:31
Знов провокатор назбирає, вже останніх патріотів, та згнобить їх в черговому котлі
11.05.2025 15:58
Доречі, а пригадуєте, як ЗЄ виводив війська з Золотого, а Білецький грозився зайняти покинуті позиції і тримати до останнього.

Хто в курсі - коли був останній білецький?
11.05.2025 16:33
Хотілось би бачити справжніх азовців, де Редіс?
11.05.2025 18:49
Важливіше-результат діяльності Білецького по Азову,аніж його анонси.
По факту,як це сталось,що
-в Маріуполі одноразово взяли найбільше в полон військових,в т.ч.азовців,після другої світової;
-саме він на чолі воєнізованих формувань гонився за президентом Порошенком з криками "свинарчук",прокладаючи шлях до влади іноземному проекту.
Саме цю бригаду щедро фінансує Р.Ахметов,що дозволяє добре епікіруватись,готуватись,в т.ч наймати іноземних інструкторів,з політичним прицілом в подальшому.
11.05.2025 21:38
3 ОШБр знімає відео не так добре, як інші бригади.
12.05.2025 09:07
 
 