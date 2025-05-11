NV: После "Азова" и 3-й ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт

Третий армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий, станет лабораторией изменений. Он создал "Азов" и Третью штурмовую бригаду, их лучший опыт будет воплощен в корпусе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NV в первом материале проекта "Комкоры".

"Билецкий - лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами", - уверяет военный журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Для Билецкого путь на войну начался из СИЗО, где его удерживал режим Януковича. В первые дни после освобождения он создал партизанский отряд "Черный корпус" для защиты Харькова от российских диверсантов. Оттуда берет начало история "Азова", с которым Билецкий командовал освобождением Мариуполя, Марьинки, Широкино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11 лет назад Билецкий основал "Азов". История легенды и уникальные кадры. ВИДЕО

В 2022 году он присоединился к рискованной операции, спланированной ГУР, ВСУ и ветеранами "Азова" - попытке прорыва в Мариуполь. Создал Третью штурмовую бригаду, насчитывающую около 10 тыс. бойцов и офицеров. Она демонстрирует устойчивость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, стала организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

При ее создании Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны командность, инициативность, саморазвитие и "делай как я". В его подразделении ощутим акцент на людей.

"Мы не просто подразделение, мы почти семейная организация. Это создает собственный стиль, собственную этику и даже визуальную идентичность", - пояснил NV бывший комбриг.

Эффективность этого подхода видна по результатам. Американский военный аналитик Роб Ли отметил исключительные показатели Третьей штурмовой в борьбе с дронами: к примеру, за последние шесть месяцев она уничтожила более 220 российских БПЛА, среди которых 40 Zala и 29 Supercam. Это, по мнению эксперта, демонстрирует глубокую интеграцию противодронных средств в боевые подразделения - уровень, который редко достигается даже в сильнейших армиях мира.

Также смотрите: 3-я ОШБр не дала россиянам захватить ни одной позиции за последние полтора месяца, - Билецкий. ВИДЕО

Третий корпус формируется на базе Третьей штурмовой, однако сама бригада продолжит существование в его составе. Но после формирования управления корпуса к ней присоединят другие подразделения. Билецкий подчеркивает: его корпус - не просто новая структура, а лаборатория изменений.

"Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным", - объясняет комкор.

В свою очередь Бутусов объясняет, как только бюрократические процессы будут завершены, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт. Он уверен, что это значительно повлияет на ход боевых действий: "Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро".

Также читайте: Билецкий об остановке помощи США: Украина должна научиться полагаться только на себя