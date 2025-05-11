NV: После "Азова" и 3-й ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт
Третий армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий, станет лабораторией изменений. Он создал "Азов" и Третью штурмовую бригаду, их лучший опыт будет воплощен в корпусе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NV в первом материале проекта "Комкоры".
"Билецкий - лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами", - уверяет военный журналист и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Для Билецкого путь на войну начался из СИЗО, где его удерживал режим Януковича. В первые дни после освобождения он создал партизанский отряд "Черный корпус" для защиты Харькова от российских диверсантов. Оттуда берет начало история "Азова", с которым Билецкий командовал освобождением Мариуполя, Марьинки, Широкино.
В 2022 году он присоединился к рискованной операции, спланированной ГУР, ВСУ и ветеранами "Азова" - попытке прорыва в Мариуполь. Создал Третью штурмовую бригаду, насчитывающую около 10 тыс. бойцов и офицеров. Она демонстрирует устойчивость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, стала организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.
При ее создании Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны командность, инициативность, саморазвитие и "делай как я". В его подразделении ощутим акцент на людей.
"Мы не просто подразделение, мы почти семейная организация. Это создает собственный стиль, собственную этику и даже визуальную идентичность", - пояснил NV бывший комбриг.
Эффективность этого подхода видна по результатам. Американский военный аналитик Роб Ли отметил исключительные показатели Третьей штурмовой в борьбе с дронами: к примеру, за последние шесть месяцев она уничтожила более 220 российских БПЛА, среди которых 40 Zala и 29 Supercam. Это, по мнению эксперта, демонстрирует глубокую интеграцию противодронных средств в боевые подразделения - уровень, который редко достигается даже в сильнейших армиях мира.
Третий корпус формируется на базе Третьей штурмовой, однако сама бригада продолжит существование в его составе. Но после формирования управления корпуса к ней присоединят другие подразделения. Билецкий подчеркивает: его корпус - не просто новая структура, а лаборатория изменений.
"Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным", - объясняет комкор.
В свою очередь Бутусов объясняет, как только бюрократические процессы будут завершены, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт. Он уверен, что это значительно повлияет на ход боевых действий: "Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро".
Не добре, що робить це людина з сумнівним бекграундом завдяки лояльності ЗЄ-владі.
Хтось дасть гарантію невтручання у політичну ситуацію 3 бригади НГУ у разі зливу ЗЄ і протестів?
А як вам життя при простому хлопцю із народа,який не мав сумнівного бекграунда та розважав українців жартами? Думай-те, не такий вже в нас широкий вибір " рыцарей без страха и упрека".
Це оця макака "фива" тут працює від ОПи, а пише, що від "Свободи". Ага, там від свободи - йух ночував.
Каже, що з того часу як мобілізувався, не чув скиглення чи кацапської воні, як тут в коментарях. Від того щасливий, відчуває свою важливість та причетність і впевнений в перемозі.
Особисто я сильно вірю в Третій армійський корпус, доначу і думаю, що це тільки початок реформ в армії.
Тільки на замовлення згідно затвердженому прейскуранту.
Це не про оборону країни.
Успіхів Білецькому , в якості комкора і Зеленському , як Верховному Головнокомандувачу !
І ЗЄ повинен здохнути першим.
Хто в курсі - коли був останній білецький?
По факту,як це сталось,що
-в Маріуполі одноразово взяли найбільше в полон військових,в т.ч.азовців,після другої світової;
-саме він на чолі воєнізованих формувань гонився за президентом Порошенком з криками "свинарчук",прокладаючи шлях до влади іноземному проекту.
Саме цю бригаду щедро фінансує Р.Ахметов,що дозволяє добре епікіруватись,готуватись,в т.ч наймати іноземних інструкторів,з політичним прицілом в подальшому.