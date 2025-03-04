Билецкий об остановке помощи США: Украина должна научиться полагаться только на себя

Ситуация с возможной остановкой военной помощи США должна побудить Украину наращивать собственные оборонные возможности, чтобы не зависеть от помощи партнеров.

Об этом в интервью радио NV заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю в общие интересы наций, не очень верю в общие ценности, я верю в национальный эгоизм. Сейчас мы будем полагаться на Западную Европу, до этого мы полагались на Соединенные Штаты... Ты имеешь большие шансы оказаться в неприятной ситуации. Полагаться, можно, в первую очередь, на собственные силы", - заявил Билецкий.

По его мнению, в случае остановки помощи от США, "проблемы будут однозначно". Украина зависит от технической, спутниковой, радиоэлектронной разведки США. Остановка обмена информацией приведет к негативным последствиям для фронта. Критически важным для управления войсками является также Starlink. "Если говорить о Третьей штурмовой, я с 2022 года ставил задачу развивать параллельные системы связи. Поэтому "релейки", другие системы военного ЛТЭ у нас полностью покроют ущерб от [исчезновения] Starlink. Но, к большому сожалению, на целых участках фронта у нас связисты разучились организовывать связь и передачу информации иначе, чем через Starlink", - подчеркнул командир.

Смотрите также: Билецкий раскрыл детали о создании Третьей штурмовой и подготовке к полномасштабной войне. ВИДЕО

В плане вооружений критическим может стать дефицит западных систем ПВО и боеприпасов для них, ведь артиллерийские средства Украина производит самостоятельно в достаточном количестве. У нас также имеются ресурсы для ремонта и обслуживания бронетехники.

Напомним, ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность миру". Официального сообщения об остановке военной помощи пока нет.