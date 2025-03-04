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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Билецкий об остановке помощи США: Украина должна научиться полагаться только на себя

білецький

Ситуация с возможной остановкой военной помощи США должна побудить Украину наращивать собственные оборонные возможности, чтобы не зависеть от помощи партнеров.

Об этом в интервью радио NV заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю в общие интересы наций, не очень верю в общие ценности, я верю в национальный эгоизм. Сейчас мы будем полагаться на Западную Европу, до этого мы полагались на Соединенные Штаты... Ты имеешь большие шансы оказаться в неприятной ситуации. Полагаться, можно, в первую очередь, на собственные силы", - заявил Билецкий.

По его мнению, в случае остановки помощи от США, "проблемы будут однозначно". Украина зависит от технической, спутниковой, радиоэлектронной разведки США. Остановка обмена информацией приведет к негативным последствиям для фронта. Критически важным для управления войсками является также Starlink. "Если говорить о Третьей штурмовой, я с 2022 года ставил задачу развивать параллельные системы связи. Поэтому "релейки", другие системы военного ЛТЭ у нас полностью покроют ущерб от [исчезновения] Starlink. Но, к большому сожалению, на целых участках фронта у нас связисты разучились организовывать связь и передачу информации иначе, чем через Starlink", - подчеркнул командир.

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В плане вооружений критическим может стать дефицит западных систем ПВО и боеприпасов для них, ведь артиллерийские средства Украина производит самостоятельно в достаточном количестве. У нас также имеются ресурсы для ремонта и обслуживания бронетехники.

Напомним, ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность миру". Официального сообщения об остановке военной помощи пока нет.

Автор: 

США (26489) Билецкий Андрей (239)


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Топ комментарии
+31
Україна повинна на виборах навчитися думати головою а не дупою.
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04.03.2025 19:41
+24
путін всіх задіяв для збереження сцянича при владі
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04.03.2025 19:40
+23
Згадав, як жилось від 2014 до 2019?
Згадалось, як Порох приїхав до "Азову" на передок. Ті не схотіли відповісти на привітання. І що? Пішли по ротації, на полігон. Там їх переозброїли, видали нову техніку, пройшли навчання, і повернулись на свої позиції. І все. Ніхто губу не копелив, і репресії не проводив.
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04.03.2025 19:44
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Правила форума Совет форумчан
путін всіх задіяв для збереження сцянича при владі
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04.03.2025 19:40 Ответить
Дурбецел білецький перекладує вину з узурпаторів влади слуг каламойші на коллективну відповідальність, на Україну
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05.03.2025 00:02 Ответить
Клоун це ти. А Білецький-справжній Герой України.
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04.03.2025 19:50 Ответить
Він , навіть не взбрикнувся , коли ЗЕ&Ермаки , нагнувши зРАДУ , вкрали мільярд з бюджєту , на рОАШИСТСЬКИЙ МЕТАЛОБРУХТ, від якого відмовились болгари !
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04.03.2025 20:23 Ответить
Якщо Справжність вимірювати кількістю білбордів...
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04.03.2025 19:55 Ответить
це падло і привело зрадників до влади
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04.03.2025 20:06 Ответить
Тим більш , ЗЕ&Ермаки , ойго вибір, спитай з НИХ , ЯКОГО БІСА вони , під час війни ,закрили ракетні програми і так іне відновили ?НЕ ЗБУДУВАЛИ ФОРТИФІКАЦІі , гроші змародерели , МІНИ ПРОСАБОТАЖИЛИ , мільярдиз МО спіз… ТУТ НЕ СВИНКАМИ КИДАТИСЬ ТРЕБА , а вимагати ТРИБУНАЛ , для БАНДИ АГЕНТІВ ФСБ ! Але всі осліпли і оглохли ! Хто мав збудувати за три роки , виробництва своєї зброї - НАЙВЕРХОВНІШИЙ ! Всі свинко кидателі , за гроші …
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04.03.2025 20:16 Ответить
Особливо героїчно бігав зі свинками за Порохом по всій країні. А зечмо значить його повністю влаштовує.
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04.03.2025 20:35 Ответить
Клоун у цій ситуації це ти ***#діна кончена! Дебіл ти тупоголовий Білецький зробив для виживання цієї країни більше ніж такий парашн#к як ти за все своє нікчемне життя!
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04.03.2025 21:12 Ответить
Білецький балістику чим збивати збирається?
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04.03.2025 21:35 Ответить
Україна повинна на виборах навчитися думати головою а не дупою.
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04.03.2025 19:41 Ответить
Назви президента, який зможе так розвинути український ВПК, що він перевершить ВПК рашки, Китаю, КНДР і Ірану?
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04.03.2025 20:26 Ответить
Назву я. Украине и нахрен не нужен президент, давно пора сделать парламентско-президентскую республику, еще и с механизмом отзыва, дабы лицо государства не выбирали, а нанимали. Тогда каждый прекратит перекраивать под себя Конституцию, нагибать Конституционный суд, ставить корешей на важные должности в СБУ и КабМин, ну и просто страдать ерундой.

Зе разумеется нужно повесить, и не один раз, но он сделал важное для Украины дело - показал насколько несовершенен основной закон - Конституция, и сколько в нем багов. Надеюсь после Зе, если Украина выживет, в этой Конституции прямо пропишут, что президент исполняет свои обязанности 1825 дней, после чего кладет удостоверение на стол, передает полномочия либо следующему, либо ВР, и летит найух.
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04.03.2025 21:12 Ответить
👍
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04.03.2025 21:41 Ответить
Трампівська мразота ворог України на рівні *****.
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04.03.2025 19:41 Ответить
На голу дупу сподівання марні.А фантазії нікому не цікаві.
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04.03.2025 19:41 Ответить
дупа не така й гола, якби дах полагодити. території окуповані, а адміністрації з тих територій чомусь працюють. трудяги держпосадовці розсіяні по всій неньці. і всі на зарплатні і не маленькій! ось і грошіки!! чому про це всі мовчать?
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04.03.2025 20:06 Ответить
Фантазуйте без мене,я звик до реального сприйняття дійсності,а не на якби дак аби,та чому.
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04.03.2025 20:10 Ответить
Дах само собою, але крім нього вже і фундамент напіврозвалений і стіни падають, підперті закордонними кілками вже ледь тримаються...
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04.03.2025 21:53 Ответить
Згадав, як жилось від 2014 до 2019?
Згадалось, як Порох приїхав до "Азову" на передок. Ті не схотіли відповісти на привітання. І що? Пішли по ротації, на полігон. Там їх переозброїли, видали нову техніку, пройшли навчання, і повернулись на свої позиції. І все. Ніхто губу не копелив, і репресії не проводив.
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04.03.2025 19:44 Ответить
Якщо гроші тратити на дрони а не на російські реактори то зможем дати раду.Росія теж видихається і їй потрібна передишка .Відео Дудаєва всім в допомогу.
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04.03.2025 19:45 Ответить
"артилерійські засоби Україна виробляє самостійно у достатній кількості", вот почему в 3 ОШБр дивизион британских САУ AS-90 и американские М119.
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04.03.2025 19:45 Ответить
Це завжди парацює, друга заповідь...
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04.03.2025 19:45 Ответить
******* не мішки таскати.
Чи я щось пропустив і в нас знайшли нафту і газ і тепер нам вистачить на війну проти параші??
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04.03.2025 19:47 Ответить
Ввести смертн кару для топ хапуг і запроданців, тоді може на щось і вистаче коштів, інакше будуть красти посміхаючись.
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04.03.2025 19:48 Ответить
Смертну кару зразу примінять до неугодних.
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04.03.2025 21:38 Ответить
Ну як же без "думки" Бєлого Вошдя.
Чекаю спічів Кротевича і Аліни **********...
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04.03.2025 19:52 Ответить
Ці двоє скажуть,що Україна взагалі повинна бути готова воювати проти рф, США та Китаю одночасно.
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04.03.2025 19:58 Ответить
і на 146-відсоткову підтримку "незламного"
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04.03.2025 19:54 Ответить
ЯКБИ НЕ ОЛІГАРХИ ТА КОРУПЦІЯ ПОЧИНАЮЧИ З МУСОРА ДО ТАТІРОВА З ДЕРМАЧКОМ,ТО МИ МОГЛИ трампу В БОРГ ДАВАТИ,ТА ЩЕ Й клінтону В РОТ.
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04.03.2025 19:57 Ответить
Так, так! На асфальт, шашлики і, головне, шампури!
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04.03.2025 20:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aYyYrVRy2rA&t=22s
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04.03.2025 20:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aYyYrVRy2rA&t=22s Наша ідея потужна з центром в Києві конфедерація з Росією! Андрій Білецький
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04.03.2025 20:06 Ответить
ну, як так можна? ви ще згадайте минуле фаріон, корчинського, портнікова, муждабаєва, реви, а.шевченка, усіка і інших надпотужних і незламних *********!
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04.03.2025 20:21 Ответить
Абсолютно верно сказано, хватит повторять мантру про НАТО, пора самим становиться сильными и самодостаточными, другого пути у нас нет, если хотим выжить.
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04.03.2025 20:02 Ответить
Як казали найкращі з нас:''Нам ніхто не допоможе крім Господа Бога і нас самих!''
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04.03.2025 20:05 Ответить
Так, так. " тормоза придумали трусьі ", а воєнні союзи придумали лохи.
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04.03.2025 20:11 Ответить
О , свинка рожева хоче щось розумне сказати . Те , що зараз ми майже в повній дупі , є і заслуга на 50 процентів білецького .
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04.03.2025 20:10 Ответить
, куйло.ще не такий "фраєр" але надіється не тільки на себе.а ще й на "шахеди" іранських чалмоносці,північно-корейські ********** і ракети плюс живу силу на китайські мікросхеми .і т.д і т.п...плюс на куплених ,меркель, орбанів ,фіців ,трампів і різьних єрмаків із венсами...
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04.03.2025 20:17 Ответить
Патужна. А ниче что комлекиующие и технологии в основном из штатов идут?
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04.03.2025 20:31 Ответить
И науя ото из пустого в поржнее переливать? Шоби самим научитися дбати про себе , тре нахилити одну смереку до одноi. Потiм до однiеi смереки прив`язати корупцiю, тобто руки, до другоi корупцiонерiв, мовляв ноги i вiдпустити смереки.
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04.03.2025 20:40 Ответить
Ну да ,Украіна то не протів,но все заводи остановлены 30 лет назад, а Андрюша у нас не Академік Келдыш что б запустить сложный процесс индустриализации,к которому надо готовиться в первую очередь готовя молодежь за станки и инженеров в институтах.МОжет у нас Зеленский уже Курчатов,или деньги выделяются на оборонку? нет они открыто пилятся на яйах по 17 гривен.Это не серьезно Андрюша.Вся экономика заточена на купи продай.И ту пылесосят мусора.Так что пусть мусора и прокуроры идут защищать родину.
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04.03.2025 20:56 Ответить
Які "всі" зупинені?
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04.03.2025 21:43 Ответить
IQ 85
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05.03.2025 00:34 Ответить
Ще один білий вождь намалювався,може знову загонеш свою паству з гумовими свінками на площу,як у 2019 році перед виборами.Таке враження що чувак(бувший мент) живе у 19му сторіччі.Чи йому тексти теж пишуть на лубянці.Ніціональний егоізм.У нас що є потужності промислові,спеціалісти,сировина достатньой кількості,я вже не кажу про людей,які будуть це робити.
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05.03.2025 05:49 Ответить
дуже поважаю 3 штурмову...це одна з двох в/ч (ще ахілес був) яка йде на взаємодію... і "люди розуміють чому вони тут"
РЕСПЕКТ
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05.03.2025 10:19 Ответить
 
 