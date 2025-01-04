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Билецкий раскрыл детали о создании Третьей штурмовой и подготовке к полномасштабной войне. ВИДЕО

Работа над планом обороны и активная подготовка гражданского населения к боевым действиям началась еще на этапе масштабных учений, которые Россия и Беларусь проводили у границ Украины в 2021 году.

Об этом рассказал основатель и командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий в интервью Наталии Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

Была начата общая всеукраинская кампания "Не паникуй, готовься": гражданских обучали базовой военной подготовке, медицине, действиям в условиях вооруженного конфликта. Такие тренировки еженедельно проходили тысячи людей по всей Украине.

"Из этих людей родилось спецподразделение "Кракен" в Харькове, из этих людей родились подразделения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях", - рассказал Билецкий.

Костяком этого движения были ветераны "Азова", а также участники молодежной патриотической организации "Центурия". Ее вклад в оборону Украины Билецкий назвал отдельной темой для анализа после завершения войны: "Она [Центурия. - Ред.] насчитывала около 1100 человек. Из этих 1100 человек 1040 пошло служить. На данную минуту среди них семеро - Герои Украины".

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Многие добровольцы, которые стояли у истоков Третьей штурмовой, участвовали в войне в самом ее начале - весной 2014 года, когда вооруженные российские боевики пытались захватить Харьков. Первый бой оккупантам патриоты дали на Рымарской. По словам Билецкого, никакой помощи от тогдашней власти города и правоохранителей патриоты не получили.

"Половина милиционеров были с "георгиевскими ленточками". Никто же не понимал, чей будет Харьков, чья возьмет в течение суток-двух. По всему выглядело так, что возьмет Россия. Но этого не произошло... Здесь были настоящие тигры. Значительная часть этих моих друзей и товарищей уже погибла", - рассказал Билецкий.

Он заявил, что на начало российского вторжения уже был готов план действий, в течение часа офицеры начали работу на запасном командном пункте: все произошло так, как планировалось. За три недели только в Киеве удалось привлечь две тысячи бойцов. Аналогичные добровольческие подразделения также формировались в городах - Харьков, Сумы, Полтава, Днепр и другие.

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"Безусловно, сначала это была милицейская армия, в стиле начального батьки Махно. Половина людей не имеют боевого опыта, вооружение только легкое стрелковое. И эта группа людей приняла участие в боях - частично на Левобережье, в большинстве на Правобережье: Горенка, Мощун, Васильков. Это ключевые точки, где должен был состояться российский прорыв", - отметил Билецкий.

Летом 2022 года он предложил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному создать бригаду, на что получил согласие: "Мы забрали своих же ребят из 98-го бата днепропетровского на Киев. Подтянули подразделения из Полтавы, Луганщины, Сум, частично харьковчан, много наших подразделений теробороны с Волыни, Галичины".

Так появилась Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ - ныне одно из самых многочисленных подразделений в составе Сухопутных войск. После Киевской кампании бригада участвовала в боях на Запорожско-Мариупольском направлении, в Херсонской операции, обороне Бахмута и Авдеевки в Донецкой области, с лета 2024 года Третья штурмовая воюет на Харьковщине.

Читайте: В.и.о. главы СБУ Малюк не эвакуировался в первые дни войны и выполнял боевые задачи, возглавить Службу должен профессионал, - Билецкий

Билецкий Андрей (239) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Топ комментарии
+25
Не можу слухати бєніну підстилку мосейчучку. Хто зміг, напишіть будь ласка, чи назвав Білецький прізвища винуватих в здачі рашистам Маріуполя в 2022 році?

До 2022 Білецький ******** на різних гівно-шоу, хором із голомозим Го@доном звинувачував конкретно Порошенка в здачі Маріуполя в 2014.
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04.01.2025 17:27
+23
Ну от, Бєлєцький сказав що всі нормально готувавалися. А то всякі несвідомі особи питають хто Чонгар розмінував, - а то виявляється така підготовка була...
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04.01.2025 16:16
+20
Он воно що! То виявляється бубачька готувався розміновувати Чонгар і все інше ще з 21 року!!!
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04.01.2025 16:16
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04.01.2025 16:13 Ответить
помилочка,предводителем Білецького завжди був Арсеній Авалов-Італійський. хоча,опинившись без папіка Білецький і прилучився до Йермачили,всяке може бути....
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04.01.2025 18:17 Ответить
Може і так,але він воює,а ти ссикливий покидьок сидиш на дівані.
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05.01.2025 00:29 Ответить
Щось,я дещо сумніваюся.....Послухати таких курей,як ти- то й Арєстовіч воює і Арахамія і Чєрвонєнко і Шевченко і Дімка Співак ....
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05.01.2025 00:47 Ответить
Це все свідчить про те, що ЗЕбуїни готуються до виборів - витащили з нафталіну ще одного "притулу" для розколу патріотів. Цей "білий воШдь" винен вже в тому, що він сам і його подонки зробили все, щоб звалити про-український уряд і віддати владу ворогам України, яким він і його прямий спонсор авакян дуже вправно служили та й досі служать. Про його підарів з отих "НацЖон", які бігали з рожевими свинками, не знає тільки новонароджений. А раз цього "вошдя" витащили до моСЦИчучки, то зничить, що команда була з самого верху - з ОПи.
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04.01.2025 18:32 Ответить
Мосейчук? Навіть не дивлюся ..... Я не про Білецького!
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04.01.2025 16:14 Ответить
ДОБРЕ ВОЮЮТЬ НАЦІОНАЛІСТИ. УРА ПАТРІОТИ ЛИШЕ ПАТРІОТИЧНО ЗВІЗДЯТЬ.
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04.01.2025 16:15 Ответить
сам теж на нулі? Чи бояришник глушиш?
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04.01.2025 16:16 Ответить
нА ГОРОДІ - БУЗИНА, А В КИЄВІ ДЯДЬКО? щОСЬ ТИ НАМУДРИВ.
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04.01.2025 16:25 Ответить
....Ко! Тебе розкусили - ти 3.14дріло, а не українець....
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04.01.2025 16:48 Ответить
Где-где дядько? Знову пекельні борошна у підлоги караїни
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04.01.2025 22:35 Ответить
Добре воюють всі підрозділи. Кожен на своєму місті
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04.01.2025 16:42 Ответить
Он воно що! То виявляється бубачька готувався розміновувати Чонгар і все інше ще з 21 року!!!
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04.01.2025 16:16 Ответить
Воно поскоріш хотіло подивитися пуйлу в очі і понюхати під хвостом .
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04.01.2025 16:49 Ответить
Досвід формування 3ошб виявився цілком позитивним , але чому його не розповсюдили на інші підрозділи ? Питання риторичне ...
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04.01.2025 16:16 Ответить
Ну от, Бєлєцький сказав що всі нормально готувавалися. А то всякі несвідомі особи питають хто Чонгар розмінував, - а то виявляється така підготовка була...
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04.01.2025 16:16 Ответить
Краще запитай у нього чи надав його вищий начальник дозвіл на ....? Ну ти зрозумів!
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04.01.2025 16:20 Ответить
А,чому несвідомі не питають,кому ми повинні дякувати за всі найбільші склади,які перед війною вибухнули,а про Чонгар нехай читають більше ,а не слухають шоколадних покидьків.
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05.01.2025 00:33 Ответить
а....так ти зебуїниста троляка...на йермака чи на подоляка пашиш,тролятинка? чи,перед виборами ще якийсь руководитель тролями з"явився? де ви,пас.....ди тільки беретеся....
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05.01.2025 00:50 Ответить
Бабцю! Склади з ************ почали вибухати, коли ними предметно почала цікавитись прокуратура. Чи ти про військову мафію нічого не чула?
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05.01.2025 10:15 Ответить
Зленский сам таємно качався. В Буковелі, на морях, в Карпатах. Навіть в Оман до тібетських попів їздив. Він про це книгу пише.
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04.01.2025 16:20 Ответить
Хосподи. У вас географ глобус пропил, а учил по пачке Беломора. А ну, быстро вертайте тибетских попов из Омана.
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04.01.2025 16:58 Ответить
Це інтерв'ю дурно пахне.
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04.01.2025 16:27 Ответить
Та це ж підготовка до виборів! Ця макака, що до 19-го бігала і кричала про "Вальцмана", зараз вірою і правдою устилається перед справжнім "вальцманом", бо тоді йому платили за одне, а зараз за інше. І тепер він буде виступати таким собі "патріотом-націоналістом", а насправді - штрейкбрехером, провокатором щоб посіяти ворожнечу в таборі патріотів - мєнт з нього лізе копитами вперед, бо його босс авакян все ще босс...хоч і в Італії - бабло не має кордонів, а такі, як оце чмо, завжди працюють на когось.
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04.01.2025 18:40 Ответить
Пам,ятаю, нац. дружини.
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04.01.2025 20:58 Ответить
То тільки підготовка до повномасштабноі війни? Йди накуй і не позорся.
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04.01.2025 16:40 Ответить
А тепер хотілось би таку саму статтю прочитати про створення і подальшу долю 155-ї.
Кого в неї "наловили" кого поставили командувати і чому стільки людей пішло в СЗЧ...
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04.01.2025 16:46 Ответить
Про 155-у наче Ігор Лапін зробив відео..
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04.01.2025 16:57 Ответить
Відбілює зелених зрадників. Цікаво що йому за таке ''словоблудство'' пообіцяли, що він зрадників примазує до героїв?
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04.01.2025 16:46 Ответить
Хотілося б почути про так звані "Національні дружини" та "Національний корпус". Бо пам'ятаю, яку дичину коїли молодики з "корпусу" в різних кутках України. А побиття журналіста-фотографа "Букв" - то взагалі треш: російська мова, російські матюки та погрози "переламати ноги". Журналіста вони таки побили. Потім навіть Білецький приїжджав, типу замирити злочин - потиснути руку журналісту. І при цьому наполягав, що хлопці спочатку "не мають відношення до "Азову", а згодом сказали - що "вони покарані" (як, по бєспрєдєлу теж?). І якщо це не люди Білецього були, то чому Білецький виправдовувався?

https://www.youtube.com/watch?v=zcrw-ZXjaz0&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%9224live
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04.01.2025 16:56 Ответить
Все националисты оказалось что хорошо ненавидят москаля только на словах, а на деле у них лапки. Воевать пошли простые слесаря и комбайнеры. Это не барское дело националиста - ему еще белую нацию с пакистанцами строить надо будет.
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04.01.2025 17:01 Ответить
виходить,що ти теж націоналіст,віщаєш з тилового дивану? чи ти кацапський націоналіст з недоімперії Зла?
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04.01.2025 18:19 Ответить
Слухай, рускій, ну от нафіга воно тобі?
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04.01.2025 18:23 Ответить
А дійсно-----воюють слюсарі----------Тягнибок, його син, Кошулинський з сином, майже вся партія ВО Свобода----------там, мабудь всі комбайнери. -------а ви не комбайнер, тому сидите й обливаєте націоналістів лайном.
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05.01.2025 09:32 Ответить
Гаразд, розкажу одну вигадку. Можете навіть назвати мене ботом, а казочку ІПСО.
Колись в часи ще АТО, рейдери хотіли віджати одне підприємство. Дрібна провінційна історія насправді. Як це подавалось - стурбована порушеннями екології громадськість мітингувала. В якийсь момент туди приїхали спортивні хлопці і стояли незламною стіною, щоб не допустити прориву на підприємство. Вони нікого не били, просто перекривали дорогу, мужньо захищали платника податків. Іноді витягували самих голосних протестувальників з натовпу. А били енергійних періодично мінти. Тобто чесна і оновлена поліція. Культурно забирали рейдера, грузили в автозак і привозили в лікарню з відбитими органами. Ями на дорогах, все таке.
Так от, спортивні хлопці приїздили декілька разів, а одного разу приїздив їх шеф, ви не повірите....людина схожа на пана Андрія. Дуже схожа. Прям дуже-дуже.
І ніби нічого такого, в ті часи було багато всякого. Але...але один цікавий факт - підприємство належало росіянам. Не офшорній компанії з Люксембургу, власником якої кіпрська фірма, яка в свою чергу.... Ні, прямо і неприховано - росіянам. Воно навіть керувалось напряму з росії. Воно возило контрабанду з росії. І всі це знали. Всі. А враховуючи, що хабарями добряче змазували всю свою роботу - знали аж до Києва. Від поліції до профільного міністерства. Знатна була тоді годівниця.
Так от, саме тому, я визнаю певні заслуги цього пана в захисті України. Але ніколи, ніколи не проголосую ні за нього, ні за партію в складі якої він буде.
Але повторюсь, це все вигадки породжені гарячкою від пневмонії. Всі збіги випадкові, всі імена вигадка, а бити і вивозити мене на підвал не треба.
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04.01.2025 17:09 Ответить
А як активно він доклався проти Пороха зі своїми рожевими свинками, переслідуючи його по всій Україні в робочих поїздках? Мабуть кремль йому навіть героя дав, темна конячка цей пан
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04.01.2025 17:18 Ответить
самі хоча б прочитали?
Те, що журналіст передбачив- йому шана, але хоча б хтось із адекватних критиків може вказати ЯК МАЄ ДІЯТИ ПРЕЗИДЕНТ, що отримав перемогу у першому турі, але не має підтримки більшістю у Верховній Раді та повинен розраховувати на ТЮльку, яка як у тій притчі про вилікувану змію обов'язково вкусить та зрадить? А Рукзакян- жіночий статевий орган, що бойкотував все, що зміг?
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05.01.2025 10:28 Ответить
Чел буквально выходец из партий, которых курировал Дугин. Евроазийства. Значительная всех наших правых вращались в этих кругах. Это такие профессиональные националисты. Арестович из того же числа. Они изначально созданы как агенты влияния России с помощью правых движений в соседних странах - окончательная цель, присоединить к России. Оттого в свинках Корпуса ничего удивительного нет, если подумать.
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04.01.2025 17:32 Ответить
Вообще я впервые на них обратил внимание году в 98. Тогда была такая организация ЗУБР -Украина, Беларусь и Россия.

Вся история отсылает как раз к этому времени. В середине девяностых в России было очень сильно движение националистов. Оно очень угрожало власти. И оттого это движение Россия начала брать под контроль. Для этого были продуманы контролируемые националисты.
После выборов 96 года Ельцина всю власть в России забрали себе ФСБшники и они начали реализовывать этот план в жизнь. Так и появился Дугин, евроазийство и все эти национальные движения, которые теперь напрямую поддерживались Кремлем. Потом Россия использовала правых для укрепления власти Путина в нулевые, а в соседних странах они боролись с НАТО и западным влиянием. Навальный, кстати, тоже был выходец оттуда.

Короче, это целая сеть агентов, которые были созданы Кремлем.
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04.01.2025 17:38 Ответить
Кстати, сюда же поддержка правых в Европе. Та же Германия, Франция, США и Фарадж в Британии. Все это курируется напрямую гебней.
Когда в 22 году Путин напал в открытую и многих людей кто этим занимался случилась истерика, они откровенно плевались и говорили, что вся робота, которую они вели десятилетия пошла на смарку. Но через какое-то время они остыли и видимо все вернулось на круги своя, хотя теперь им чуточку тяжелее.
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04.01.2025 17:43 Ответить
Не можу слухати бєніну підстилку мосейчучку. Хто зміг, напишіть будь ласка, чи назвав Білецький прізвища винуватих в здачі рашистам Маріуполя в 2022 році?

До 2022 Білецький ******** на різних гівно-шоу, хором із голомозим Го@доном звинувачував конкретно Порошенка в здачі Маріуполя в 2014.
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04.01.2025 17:27 Ответить
Це при тому, що так звана "днр" захопила владу в Маріуполі ще до того, як Порошенко склав присягу і став президентом України.
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04.01.2025 17:32 Ответить
"нацжони" зі "свинками".аваков(до речі де він?) кришував,Бєня спонсорував.від нього тхне
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04.01.2025 17:29 Ответить
Мені здається, що Аваков не глупа людина. Інфа про вторгнення ширилася в кулуарах вже влітку 2021-го року. Можливо він і "спєтлял", бо розумів, до чого йде, що б потім не бути крайнім, як то кажуть
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04.01.2025 18:01 Ответить
наврядчи він сам пішов,скоріше його "уйшов" татаров при підримці зеленського для повного контролю правоохоронної інституції.аваков мав серйозні амбіції,тому і працював з коломойским проти пороха,але зеля неочікувано спіймав джекпот у вигляді монополії на владу і аваков втратив потрібний вплив.я взагалі гадаю,що аваков розраховував на тимошиху у кріслі президента,а тут такий сюрприз))
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04.01.2025 21:53 Ответить
Білецький 100% тема фсб ...він навіть не консерва їхня , він відкритий актив, по гасінню питань ...які назрівають в суспільстві , це той як і 🤡 ,оби два проти України !!!
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04.01.2025 17:41 Ответить
Але коли США попереджали Україну про неминуче вторгнення, влада продовжувала відмахуватися від цього як від істерики. Дуже логічно.
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04.01.2025 18:21 Ответить
Серед чуваків на яких витрачає свій час така як Мосейчук....чесних,патріотичних і порядних не може бути.я так думаю....
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04.01.2025 18:23 Ответить
https://t.me/espresotb/119341 Якби ми 2014 року воювали за Крим, то перемогли б: Білецький пояснив чому

Командир 3-ї окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) полковник ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук заявив, що на початку 2014 року більшість українських військових частин Криму були готові виконувати наказ й обороняти півострів. Він вважає, що "Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору".

"https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakbi-mi-2014-roku-voyuvali-za-krim-to-peremogli-b-biletskiy-poyasniv-chomu Я вважаю, що і Крим...не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові, - ред.). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.

--------------
От брехло. А чого ж його в Криму в той час не було?
90% військових ЗСУ, які тоді служили в Криму, зрадили присязі. Це ж було видно навіть по телевізійним репортажам!
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04.01.2025 19:41 Ответить
Саме ЗСУ трохи меньше ніж 90%. Але менти та СБУ не меньше 90%. І це при тому , що цивільні блокували військові частини... Десь є офіційні дані по відсоткам, але чомусь не ******* згадувати... Хоча це зрозуміло з точки зору контрпропаганди...
До Білецького в мене змішане відчуття... Мосейчучку не переношу взагалі (українофобська потвора, що відверто вилизує Бубочці...) Мета інтерв'ю цілком зрозуміла.
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04.01.2025 22:15 Ответить
ну, так, я також не гуглив. Я сказав в загальних рисах, не на суді же, щоб доводити точність до копійки.
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05.01.2025 00:06 Ответить
Як тилові покидьки гавкати почали,так Білецькому до шоколадного генералісімуса далеко
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05.01.2025 00:35 Ответить
Мосійчук- скабєєву дивитись не буду
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05.01.2025 03:42 Ответить
Щось буде…бо повилазили агенти з усіх боків: «лысая гадалка Го@дон», Арестович -Люся, Білецький з Мосійчук, ще декілька проклюнулися…Чекаємо коли більш яскраво заявлять про себе. Скільки ж потвор завербовано в країни!
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05.01.2025 04:07 Ответить
Белецкий ..... основатель. Азова!!!
Ни слова про заклание героев!!!
Ни слова как так случилось что Азов оказался в ловушке!!!
Ни слова кто виновен!!!
Бывает что на первый взгляд человек..
А реально плюшевая свинка!!!
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05.01.2025 14:00 Ответить
Белецкий не есть основателем Азова! Основатель погиб при странной ситуации.
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06.01.2025 00:28 Ответить
 
 