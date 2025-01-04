Билецкий раскрыл детали о создании Третьей штурмовой и подготовке к полномасштабной войне. ВИДЕО
Работа над планом обороны и активная подготовка гражданского населения к боевым действиям началась еще на этапе масштабных учений, которые Россия и Беларусь проводили у границ Украины в 2021 году.
Об этом рассказал основатель и командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий в интервью Наталии Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
Была начата общая всеукраинская кампания "Не паникуй, готовься": гражданских обучали базовой военной подготовке, медицине, действиям в условиях вооруженного конфликта. Такие тренировки еженедельно проходили тысячи людей по всей Украине.
"Из этих людей родилось спецподразделение "Кракен" в Харькове, из этих людей родились подразделения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях", - рассказал Билецкий.
Костяком этого движения были ветераны "Азова", а также участники молодежной патриотической организации "Центурия". Ее вклад в оборону Украины Билецкий назвал отдельной темой для анализа после завершения войны: "Она [Центурия. - Ред.] насчитывала около 1100 человек. Из этих 1100 человек 1040 пошло служить. На данную минуту среди них семеро - Герои Украины".
Многие добровольцы, которые стояли у истоков Третьей штурмовой, участвовали в войне в самом ее начале - весной 2014 года, когда вооруженные российские боевики пытались захватить Харьков. Первый бой оккупантам патриоты дали на Рымарской. По словам Билецкого, никакой помощи от тогдашней власти города и правоохранителей патриоты не получили.
"Половина милиционеров были с "георгиевскими ленточками". Никто же не понимал, чей будет Харьков, чья возьмет в течение суток-двух. По всему выглядело так, что возьмет Россия. Но этого не произошло... Здесь были настоящие тигры. Значительная часть этих моих друзей и товарищей уже погибла", - рассказал Билецкий.
Он заявил, что на начало российского вторжения уже был готов план действий, в течение часа офицеры начали работу на запасном командном пункте: все произошло так, как планировалось. За три недели только в Киеве удалось привлечь две тысячи бойцов. Аналогичные добровольческие подразделения также формировались в городах - Харьков, Сумы, Полтава, Днепр и другие.
"Безусловно, сначала это была милицейская армия, в стиле начального батьки Махно. Половина людей не имеют боевого опыта, вооружение только легкое стрелковое. И эта группа людей приняла участие в боях - частично на Левобережье, в большинстве на Правобережье: Горенка, Мощун, Васильков. Это ключевые точки, где должен был состояться российский прорыв", - отметил Билецкий.
Летом 2022 года он предложил тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному создать бригаду, на что получил согласие: "Мы забрали своих же ребят из 98-го бата днепропетровского на Киев. Подтянули подразделения из Полтавы, Луганщины, Сум, частично харьковчан, много наших подразделений теробороны с Волыни, Галичины".
Так появилась Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ - ныне одно из самых многочисленных подразделений в составе Сухопутных войск. После Киевской кампании бригада участвовала в боях на Запорожско-Мариупольском направлении, в Херсонской операции, обороне Бахмута и Авдеевки в Донецкой области, с лета 2024 года Третья штурмовая воюет на Харьковщине.
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Кого в неї "наловили" кого поставили командувати і чому стільки людей пішло в СЗЧ...
https://www.youtube.com/watch?v=zcrw-ZXjaz0&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%9224live
Колись в часи ще АТО, рейдери хотіли віджати одне підприємство. Дрібна провінційна історія насправді. Як це подавалось - стурбована порушеннями екології громадськість мітингувала. В якийсь момент туди приїхали спортивні хлопці і стояли незламною стіною, щоб не допустити прориву на підприємство. Вони нікого не били, просто перекривали дорогу, мужньо захищали платника податків. Іноді витягували самих голосних протестувальників з натовпу. А били енергійних періодично мінти. Тобто чесна і оновлена поліція. Культурно забирали рейдера, грузили в автозак і привозили в лікарню з відбитими органами. Ями на дорогах, все таке.
Так от, спортивні хлопці приїздили декілька разів, а одного разу приїздив їх шеф, ви не повірите....людина схожа на пана Андрія. Дуже схожа. Прям дуже-дуже.
І ніби нічого такого, в ті часи було багато всякого. Але...але один цікавий факт - підприємство належало росіянам. Не офшорній компанії з Люксембургу, власником якої кіпрська фірма, яка в свою чергу.... Ні, прямо і неприховано - росіянам. Воно навіть керувалось напряму з росії. Воно возило контрабанду з росії. І всі це знали. Всі. А враховуючи, що хабарями добряче змазували всю свою роботу - знали аж до Києва. Від поліції до профільного міністерства. Знатна була тоді годівниця.
Так от, саме тому, я визнаю певні заслуги цього пана в захисті України. Але ніколи, ніколи не проголосую ні за нього, ні за партію в складі якої він буде.
Але повторюсь, це все вигадки породжені гарячкою від пневмонії. Всі збіги випадкові, всі імена вигадка, а бити і вивозити мене на підвал не треба.
Те, що журналіст передбачив- йому шана, але хоча б хтось із адекватних критиків може вказати ЯК МАЄ ДІЯТИ ПРЕЗИДЕНТ, що отримав перемогу у першому турі, але не має підтримки більшістю у Верховній Раді та повинен розраховувати на ТЮльку, яка як у тій притчі про вилікувану змію обов'язково вкусить та зрадить? А Рукзакян- жіночий статевий орган, що бойкотував все, що зміг?
Вся история отсылает как раз к этому времени. В середине девяностых в России было очень сильно движение националистов. Оно очень угрожало власти. И оттого это движение Россия начала брать под контроль. Для этого были продуманы контролируемые националисты.
После выборов 96 года Ельцина всю власть в России забрали себе ФСБшники и они начали реализовывать этот план в жизнь. Так и появился Дугин, евроазийство и все эти национальные движения, которые теперь напрямую поддерживались Кремлем. Потом Россия использовала правых для укрепления власти Путина в нулевые, а в соседних странах они боролись с НАТО и западным влиянием. Навальный, кстати, тоже был выходец оттуда.
Короче, это целая сеть агентов, которые были созданы Кремлем.
Когда в 22 году Путин напал в открытую и многих людей кто этим занимался случилась истерика, они откровенно плевались и говорили, что вся робота, которую они вели десятилетия пошла на смарку. Но через какое-то время они остыли и видимо все вернулось на круги своя, хотя теперь им чуточку тяжелее.
До 2022 Білецький ******** на різних гівно-шоу, хором із голомозим Го@доном звинувачував конкретно Порошенка в здачі Маріуполя в 2014.
Командир 3-ї окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) полковник ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук заявив, що на початку 2014 року більшість українських військових частин Криму були готові виконувати наказ й обороняти півострів. Він вважає, що "Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору".
"https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakbi-mi-2014-roku-voyuvali-za-krim-to-peremogli-b-biletskiy-poyasniv-chomu Я вважаю, що і Крим...не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові, - ред.). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.
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От брехло. А чого ж його в Криму в той час не було?
90% військових ЗСУ, які тоді служили в Криму, зрадили присязі. Це ж було видно навіть по телевізійним репортажам!
До Білецького в мене змішане відчуття... Мосейчучку не переношу взагалі (українофобська потвора, що відверто вилизує Бубочці...) Мета інтерв'ю цілком зрозуміла.
Ни слова про заклание героев!!!
Ни слова как так случилось что Азов оказался в ловушке!!!
Ни слова кто виновен!!!
Бывает что на первый взгляд человек..
А реально плюшевая свинка!!!