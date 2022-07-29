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Новости Война
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"Азов" объявляет охоту на причастных к массовому убийству пленных в Оленовке

азов

Полк "Азов" объявил охоту на всех причастных к массовому убийству пленных "азовцев" прошлой ночью.

Об этом сообщил основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии", - написал он.

Билецкий отметил, что сейчас "Азов" собирает информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - пообещал он.

Читайте: ВСУ не наносили ударов по оккупированной Еленовке, российские захватчики хотят скрыть пытки и расстрелы пленных, - Генштаб

Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных.

Билецкий Андрей (239) Азов (794)


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Топ комментарии
+78
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29.07.2022 14:04
+73
и его 140-миллионная отара!
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29.07.2022 13:55
+57
Это сделало *****
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29.07.2022 13:50
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Страница 3 из 3
Белецкий должен начать с ЗЕ.
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29.07.2022 20:06 Ответить
Весь світ на стороні АЗОВЦІВ та іх рішенню!
Терористам немає місця на землі, іх сира земля неприйме !!!!
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29.07.2022 20:26 Ответить
Білецький може тільки незаконні забудови кришувати...
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29.07.2022 20:48 Ответить
зе забувати не можно. воно "наше фсьо"
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29.07.2022 20:52 Ответить
Треба оголосити день жалоби за хлопцями, а Білецький нехай старається бо як би ми на нього не злились ніхто з наших гнилих, непрофесійних спецслужб цього не зробить.Слово не горобець, сказав тепер роби, а інакше це політична смерть уже Білецькому.
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29.07.2022 21:02 Ответить
Чмо убивал своих же жителей в 1999,что ему сейчас,когда подгорает
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29.07.2022 21:11 Ответить
Что это? "Плюс" или 'минус"? Съёмки со спутников= правда? Собол езную родным. Не пускайте их в Украину-они умрут
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29.07.2022 21:32 Ответить
И что,завтра мы увидим отрезанные бошки вагнеровцев?!
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29.07.2022 21:33 Ответить
Андрію це очевидно була спроба приховати злочин. Мабуть вони вже були не живі. Абрурдний вчинок чи не так. І пишуть шо це швидше був підрив зсередини чим ракетний ракетний обстрід ззовні.
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29.07.2022 22:35 Ответить
Как могут лежать сгоревшие на кроватях при подрыве ? Может применили усыпляющий газ
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30.07.2022 01:01 Ответить
Они уже были убиты...
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30.07.2022 02:59 Ответить
Russians? Kill them all!
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29.07.2022 22:42 Ответить
Білецький, саме ви привели до влади оцю зелену чуму - Порошенко був вам поганий - їжте тепер наслідки! Вас не жалкую, а от хлопців до сердцевого болю жалко.
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29.07.2022 22:59 Ответить
__ЕшьтЕ "озвериН" и смотрите всегда (!) фильм Sicario ___
получится само собой ... __
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29.07.2022 23:33 Ответить
За любое преступление нужно наказывать, не только за это.
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29.07.2022 23:39 Ответить
* ГНЕВ БОЖИЙ*
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30.07.2022 08:01 Ответить
та вот жэ он
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29.07.2022 23:48 Ответить
Cмерть російсько-фашистським окупантам! За кожного помстимося!
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30.07.2022 00:39 Ответить
Білий вошть піариться на крові наших загиблих героїв.

Роби цю справу тихо, а не оголошуй про неї на увесь світ.
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30.07.2022 01:06 Ответить
Я за сафари на орков!😡
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30.07.2022 02:58 Ответить
Смерть ордынцам
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30.07.2022 04:03 Ответить
Полювання треба починати з тих ,хто винен в розвитку такої ситуації

Розстріл в Оленівці,це фінал.
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30.07.2022 04:55 Ответить
Розслаблений ситий Захід сприймає коцапа за звичайну людину - таку як і всі. Захід ніяк не може второпати, що коцап - то не зовсім людина, а вірніше - зовсім не людина. Інакше кажучи, коцап - воно і не людина і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження. Красти - для коцапа - сенс існування, його духовна сутність. Коцап з легкістю і без роздумів йде на вбивство - не важливо, чи зі шкурних міркувань, чи просто без причини. Улюблена розвага коцапа - катування людей чи тварин. За 800 років мокшанської історії в сутності коцапа власне нічого не мінялося, хіба що негативний відбір значно викривив уродливі засади кацапського існування.

Кацап завжди хоче накласти під чужі двері. Він це робить постійно і в різних формах, оскільки це непереборна генетична потреба. Інстинкт. Наклавши кучу пыд сусыдськы двекры коцап буде кричати на весь світ:

- Іванич! А шо це ти собі під двері наваляв!

- Люди! Тільки подивіться! Іванич наваляв собі під двері.
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30.07.2022 07:09 Ответить
пацаны дай Бог вам здоровья.мочите эту нечесть.
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30.07.2022 07:53 Ответить
"Азов" оголосив, кажете🤔 І що голосно оголосив😁 Прям, як курка, що знесла яйце,- репетує на весь сільський закуток😁 Такі справи ро***ться тихою самою, як в пісні ,- "Тихо прийшов, тихо пішов", а тут вереск підняв, як базарна перекупка, огласітєль сраний. Ню-ню, побачимо, що там буде на виході, може з'являться списки ліквідованих кацапів, причому в тилу радистів, а не зашкварених нашою артилерією. Тьфу, ***, злості не хватає на цих глашатаїв початку полювання
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30.07.2022 08:01 Ответить
Та да, бо Правий Сектор десь зник, то, може, хоч АЗОВ, замість балачок, зробить щось дієве.
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30.07.2022 10:00 Ответить
Було зроблено все правильно, хай бояться своєї тіні, хай серуть у споднє при шороху миші у сінях, і ще хай тремтять за своїх рідних!
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30.07.2022 18:43 Ответить
З зеленського починайте. Саме цей членограй наказав азовцям скласти зброю та здатися.
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30.07.2022 08:42 Ответить
Полювати треба на лубянського ******** х*йло.
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30.07.2022 16:42 Ответить
Хлопці, дай вам Бог бути тінню, хай Вас Береже Покрова і меч Арея -Черкес в ваших руках буде силою, яку не зміг подолати ні який ворог.
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30.07.2022 18:35 Ответить
До вбивства причетні всі московити які платять податки. Все що можна зробити - це ще краще робити свою роботу та наближати нашу перемогу
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30.07.2022 20:21 Ответить
спочатку б влаштувати полювання на тих хто їх здав , тобто евакуював , бо таких оленівок буде багато ...
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01.08.2022 09:32 Ответить
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