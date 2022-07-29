"Азов" объявляет охоту на причастных к массовому убийству пленных в Оленовке
Полк "Азов" объявил охоту на всех причастных к массовому убийству пленных "азовцев" прошлой ночью.
Об этом сообщил основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии", - написал он.
Билецкий отметил, что сейчас "Азов" собирает информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.
"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - пообещал он.
Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных.
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Терористам немає місця на землі, іх сира земля неприйме !!!!
получится само собой ... __
Роби цю справу тихо, а не оголошуй про неї на увесь світ.
Розстріл в Оленівці,це фінал.
Кацап завжди хоче накласти під чужі двері. Він це робить постійно і в різних формах, оскільки це непереборна генетична потреба. Інстинкт. Наклавши кучу пыд сусыдськы двекры коцап буде кричати на весь світ:
- Іванич! А шо це ти собі під двері наваляв!
- Люди! Тільки подивіться! Іванич наваляв собі під двері.