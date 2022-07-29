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Новини Війна
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"Азов" оголошує полювання на причетних до масового вбивства полонених в Оленівці

азов

Полк "Азов" оголосив полювання на всіх причетних до масового вбивства полонених "азовців" минулої ночі в Оленівці.

Про це повідомив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії", - написав він.

Білецький зазначив, що зараз "Азов" збирає інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - пообіцяв він.

Також читайте: ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, російські загарбники хочуть приховати тортури та розстріли полонених, - Генштаб

Раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримували в тому числі полонених "азовців", та звинуватили в цьому ЗСУ. Загалом повідомляється про 53 загиблих полонених.

Автор: 

Білецький Андрій (209) Азов (778)


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Топ коментарі
+78
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29.07.2022 14:04
+73
и его 140-миллионная отара!
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29.07.2022 13:55
+57
Это сделало *****
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29.07.2022 13:50
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Белецкий должен начать с ЗЕ.
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29.07.2022 20:06 Відповісти
Весь світ на стороні АЗОВЦІВ та іх рішенню!
Терористам немає місця на землі, іх сира земля неприйме !!!!
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29.07.2022 20:26 Відповісти
Білецький може тільки незаконні забудови кришувати...
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29.07.2022 20:48 Відповісти
зе забувати не можно. воно "наше фсьо"
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29.07.2022 20:52 Відповісти
Треба оголосити день жалоби за хлопцями, а Білецький нехай старається бо як би ми на нього не злились ніхто з наших гнилих, непрофесійних спецслужб цього не зробить.Слово не горобець, сказав тепер роби, а інакше це політична смерть уже Білецькому.
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29.07.2022 21:02 Відповісти
Чмо убивал своих же жителей в 1999,что ему сейчас,когда подгорает
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29.07.2022 21:11 Відповісти
Что это? "Плюс" или 'минус"? Съёмки со спутников= правда? Собол езную родным. Не пускайте их в Украину-они умрут
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29.07.2022 21:32 Відповісти
И что,завтра мы увидим отрезанные бошки вагнеровцев?!
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29.07.2022 21:33 Відповісти
Андрію це очевидно була спроба приховати злочин. Мабуть вони вже були не живі. Абрурдний вчинок чи не так. І пишуть шо це швидше був підрив зсередини чим ракетний ракетний обстрід ззовні.
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29.07.2022 22:35 Відповісти
Как могут лежать сгоревшие на кроватях при подрыве ? Может применили усыпляющий газ
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30.07.2022 01:01 Відповісти
Они уже были убиты...
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30.07.2022 02:59 Відповісти
Russians? Kill them all!
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29.07.2022 22:42 Відповісти
Білецький, саме ви привели до влади оцю зелену чуму - Порошенко був вам поганий - їжте тепер наслідки! Вас не жалкую, а от хлопців до сердцевого болю жалко.
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29.07.2022 22:59 Відповісти
__ЕшьтЕ "озвериН" и смотрите всегда (!) фильм Sicario ___
получится само собой ... __
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29.07.2022 23:33 Відповісти
За любое преступление нужно наказывать, не только за это.
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29.07.2022 23:39 Відповісти
* ГНЕВ БОЖИЙ*
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30.07.2022 08:01 Відповісти
та вот жэ он
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29.07.2022 23:48 Відповісти
Cмерть російсько-фашистським окупантам! За кожного помстимося!
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30.07.2022 00:39 Відповісти
Білий вошть піариться на крові наших загиблих героїв.

Роби цю справу тихо, а не оголошуй про неї на увесь світ.
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30.07.2022 01:06 Відповісти
Я за сафари на орков!😡
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30.07.2022 02:58 Відповісти
Смерть ордынцам
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30.07.2022 04:03 Відповісти
Полювання треба починати з тих ,хто винен в розвитку такої ситуації

Розстріл в Оленівці,це фінал.
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30.07.2022 04:55 Відповісти
Розслаблений ситий Захід сприймає коцапа за звичайну людину - таку як і всі. Захід ніяк не може второпати, що коцап - то не зовсім людина, а вірніше - зовсім не людина. Інакше кажучи, коцап - воно і не людина і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження. Красти - для коцапа - сенс існування, його духовна сутність. Коцап з легкістю і без роздумів йде на вбивство - не важливо, чи зі шкурних міркувань, чи просто без причини. Улюблена розвага коцапа - катування людей чи тварин. За 800 років мокшанської історії в сутності коцапа власне нічого не мінялося, хіба що негативний відбір значно викривив уродливі засади кацапського існування.

Кацап завжди хоче накласти під чужі двері. Він це робить постійно і в різних формах, оскільки це непереборна генетична потреба. Інстинкт. Наклавши кучу пыд сусыдськы двекры коцап буде кричати на весь світ:

- Іванич! А шо це ти собі під двері наваляв!

- Люди! Тільки подивіться! Іванич наваляв собі під двері.
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30.07.2022 07:09 Відповісти
пацаны дай Бог вам здоровья.мочите эту нечесть.
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30.07.2022 07:53 Відповісти
"Азов" оголосив, кажете🤔 І що голосно оголосив😁 Прям, як курка, що знесла яйце,- репетує на весь сільський закуток😁 Такі справи ро***ться тихою самою, як в пісні ,- "Тихо прийшов, тихо пішов", а тут вереск підняв, як базарна перекупка, огласітєль сраний. Ню-ню, побачимо, що там буде на виході, може з'являться списки ліквідованих кацапів, причому в тилу радистів, а не зашкварених нашою артилерією. Тьфу, ***, злості не хватає на цих глашатаїв початку полювання
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30.07.2022 08:01 Відповісти
Та да, бо Правий Сектор десь зник, то, може, хоч АЗОВ, замість балачок, зробить щось дієве.
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30.07.2022 10:00 Відповісти
Було зроблено все правильно, хай бояться своєї тіні, хай серуть у споднє при шороху миші у сінях, і ще хай тремтять за своїх рідних!
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30.07.2022 18:43 Відповісти
З зеленського починайте. Саме цей членограй наказав азовцям скласти зброю та здатися.
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30.07.2022 08:42 Відповісти
Полювати треба на лубянського ******** х*йло.
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30.07.2022 16:42 Відповісти
Хлопці, дай вам Бог бути тінню, хай Вас Береже Покрова і меч Арея -Черкес в ваших руках буде силою, яку не зміг подолати ні який ворог.
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30.07.2022 18:35 Відповісти
До вбивства причетні всі московити які платять податки. Все що можна зробити - це ще краще робити свою роботу та наближати нашу перемогу
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30.07.2022 20:21 Відповісти
спочатку б влаштувати полювання на тих хто їх здав , тобто евакуював , бо таких оленівок буде багато ...
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01.08.2022 09:32 Відповісти
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