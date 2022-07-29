"Азов" оголошує полювання на причетних до масового вбивства полонених в Оленівці

Полк "Азов" оголосив полювання на всіх причетних до масового вбивства полонених "азовців" минулої ночі в Оленівці.

Про це повідомив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії", - написав він.

Білецький зазначив, що зараз "Азов" збирає інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - пообіцяв він.

Також читайте: ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, російські загарбники хочуть приховати тортури та розстріли полонених, - Генштаб

Раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримували в тому числі полонених "азовців", та звинуватили в цьому ЗСУ. Загалом повідомляється про 53 загиблих полонених.