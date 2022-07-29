"Азов" оголошує полювання на причетних до масового вбивства полонених в Оленівці
Полк "Азов" оголосив полювання на всіх причетних до масового вбивства полонених "азовців" минулої ночі в Оленівці.
Про це повідомив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії", - написав він.
Білецький зазначив, що зараз "Азов" збирає інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.
"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - пообіцяв він.
Раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримували в тому числі полонених "азовців", та звинуватили в цьому ЗСУ. Загалом повідомляється про 53 загиблих полонених.
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Терористам немає місця на землі, іх сира земля неприйме !!!!
получится само собой ... __
Роби цю справу тихо, а не оголошуй про неї на увесь світ.
Розстріл в Оленівці,це фінал.
Кацап завжди хоче накласти під чужі двері. Він це робить постійно і в різних формах, оскільки це непереборна генетична потреба. Інстинкт. Наклавши кучу пыд сусыдськы двекры коцап буде кричати на весь світ:
- Іванич! А шо це ти собі під двері наваляв!
- Люди! Тільки подивіться! Іванич наваляв собі під двері.