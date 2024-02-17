Командир 3 ОШБр Билецкий о выходе из Авдеевки: Сделали все и даже больше

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий поблагодарил воинов бригады за достойный бой с врагом в Авдеевке и сообщил об уходе на подготовленные позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 Отдельной штурмовой бригады.

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", - говорится в заявлении.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", - отметил Андрей Билецкий.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.