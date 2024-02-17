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Новости Война
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Авдеевка (2441) Билецкий (232) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

Командир 3 ОШБр Билецкий о выходе из Авдеевки: Сделали все и даже больше

авдіївка

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий поблагодарил воинов бригады за достойный бой с врагом в Авдеевке и сообщил об уходе на подготовленные позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 Отдельной штурмовой бригады.

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", - говорится в заявлении.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", - отметил Андрей Билецкий.

Читайте: 3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
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Топ комментарии
+51
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17.02.2024 07:39
+47
Азову всегда лайк !!!
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17.02.2024 07:38
+37
Виважене рішення - це рішення, прийняте і реалізоване вчасно. А тут рішення не виважене, а вимушене. І дякувати тут точно не варто.
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17.02.2024 07:46
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Страница 3 из 3
Тепер Зе не проти залишати Авдіївку. Тільки чого нн виступає із зіявою?
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17.02.2024 10:46 Ответить
Дякую 3 ОШБр, дякую всім військовим ЗСУ, нацгвардії, поліції, теробороні, СБУ і прикордонникам, які до цього дня стояли і тримали Авдіївку майже голими руками під обстрілами авіації, ракет кожної хвилини, я вже не пишу про артилерію та інші удари.. Найбільша подяка волонтерам і простим громадянам за підтримку і забезпечення. Велика не подяка Президенту і його офісу, які під час такого великого протистояння вирішили змінити Головнокомандувача і все військове керівництво. А само воно поїхало подалі в турне по Німеччині і Франції отримувати оплески за наш героїчний народ, який він уожного веде до гіршого і страшного. Ніби і гарна справа - випрошувати зброю, але коли таке пекло, то Верховний мав би негайно повернутися і бути поруч зі своїм військом. Чекайте на виправдання відос, що все він і єлдак зробили правильно. Подяка вам 73%, ви це зробили разом. Яке місто наступне? Я так розумію ви зробили все, щоб забезпечити ЗСУ снарядами, дронами, РЕБами і ракетами тут в Україні і не будете звинувачувати США, що вам чогось не дали?
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17.02.2024 10:47 Ответить
Хоть кто Андрея поддержал. Харьков тогда ранней весной проклятого 14 г много сформировал смелых. Если бы не они в кроссовках и на бытых Жигулях, давно бы на западе страны тюрю бы жрали и ,, боже царя храни,, пели и хором и в такт ложками стукая! Та и 25 февраля 22 г тоже успели город прикрыть. Прийдёт время, все вылезет, кто кем был, стал, сделал. Дожить бы.
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17.02.2024 16:52 Ответить
ЗСУ воюють з березня 2014-го року. Коли ще про Білецького ніхто не чув
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18.02.2024 12:30 Ответить
Да вот как раз именно с марта и воевать и сразу стали добробаты, и именно ,Азов, и был изначально сформирован в Харькове и в том числе Билецким. А ВСУ реально тогда воевать стали и влетатали в Мариуполь только с конца апреля, начало мая. 2014г. Тогда же и в Днепре уже были сформированы много иных добровольных батальонов ,Кривбасс, и много иных. Там же появились чеченцы, грузины, как отдельные этнические формирования. Не всё там было в белых перчатках, но в бой шли схода и побеждали и держали тварей с донбалласта. И в догон. И оружие и госпиталь новый военный профинансировал Коломойский. Пора давно всё ставить на свои места. Иначе граблей не хватает у нас по своему лбу дубасить и по кругу ходить. И на последок. Похоже сюжет весны 14 года у нас на носу.
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19.02.2024 22:25 Ответить
Моя бригада воює з березня 2014-го року. При всій повазі до батальонів териториальної оборони, але основний тягар війни вивозила армія
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20.02.2024 00:28 Ответить
А где я сказал плохо За ЗСУ!? Армия воюет по приказу. Тоже правильно. Но тогда в марте приказов вразумителных не было. А кто бы их отдал? После эпохи шапкокрада! Он армию добил. А предыдущие продали всё. За 25 лет от 91 г ни один выпускник школы не послан был учится в военные заведения Запада. Абсолютно. Тут можно мешками печатать путь идиотов к поражению. Всё поздно теперь. Только полная мобилизация, военное положение, перевод экономики на оборону, комендантский час по всей стране, трибуналы и военно-полевые суды, раздача стрелкового оружия по паспорту по желанию конечно от 60 лет по возрасту, местная самооборона и всё подобное может что и решат. И кто не с нами---тот против нас. 5 колону перестрелять! К утру! И для начала выйти в односторонем порядке из Будапешта-94. Потом настаивать на возврате статуса страны с ЯО. Но с таким МИДом..... Надоело печатать за эти 10 лет. Кому смешно такое, пусть ржет. Недолго осталось. Потом не слезами умоемся все, а кровью. Каждый своей.
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21.02.2024 15:40 Ответить
Це не той Білецький казав, що хотів прорватися до побратимів у Маріуполь, але спізднився чи то опіздав бо кільце замкнулося? Ну і так спізднювався ще шість разів на гелікоптери, які доправляли поповнення оточеним.
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17.02.2024 20:06 Ответить
Щось мені підказує, що стосовно Білецького ви абсолютно праві.
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17.02.2024 17:49 Ответить
Таке враження, що коментуючі наслухались Зєліної лабуди про "всі ми прєзідєнти", але зробили поравку: тепер "всі ми гєнєрали".
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17.02.2024 10:56 Ответить
Полонені та поранені у Авдіївці:

https://fex.net/uk/s/k56pl1p
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17.02.2024 11:05 Ответить
Схоже стався Сталінград навпаки-там захищали місто у вуличних боях місяцями щоб влаштувати котел Паулюсу,а у нас дозахищалися до того,що самим ледь котел не влаштували...
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17.02.2024 11:06 Ответить
Якщо брати конфігурацію фронту , наявність річки, то Сталінград москалям легше було зробити в Кринках і Олешках, але всі сили знову кинули на Донбас.
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17.02.2024 11:18 Ответить
Я вже давав посилання на цю статтю в іншій темі, тому щоб ніхто не вважав за спам, загугліть: ISW: потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення
Радіо Свобода 16 лютого 2024
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18.02.2024 00:23 Ответить
Зелена гидота
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17.02.2024 12:01 Ответить
Це правда, що відходячі на нові позиції, наші не змогли вивезти поранених?
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17.02.2024 12:22 Ответить
Правда.
Якщо ви думаєте, що це вперше то ви наївна людина.
Інколи просто нема можливості через обстріли або відсутність техніки чи людей, через те що вчасно не було наказу про відхід.
Часто з позицій до точки евакуації потрібно йти пішки декілька кілометрів.
Племінник влітку на бахмутському напрямку йшов контужений, з уламками в стегні та руці 5 км, ще й тягнув важкого пораненого.
А потім ще евак чекав декілька годин на точці.
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17.02.2024 13:56 Ответить
Наташа, работает это так.
Есть скажем 300 раненных и надо отступать. Из них 30 не удаётся вывезти.
После этого, у вас два варианта - первый радоваться, что удалось спасти 270, биться в истерике, что не вывезли 30. Это война, а не голливудский фильм. Но даже в кино спасти удаётся не ВСЕХ.
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17.02.2024 14:07 Ответить
Я все розумію, але, можливо, що якщо б на день раніше дали команду на вихід з оточення, то врятували б більше людей.
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17.02.2024 17:46 Ответить
можливо ранише, можливо пизнише...
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны... особенно когда он... закончился.
у нас нет особо информации, но мы точно знаем две вещи...
1. при штурмах Авдеевке рашисты несли колоссальные потери.
2. важным фактором обороны была арта и снаряды.
Как только их потери стали уменьшаться, а наши увеличиваться и было принято решение готовить отход. Судя по всему ждали решение США поставлять снаряды в феврале или переносить на март.
Как только стало ясно, что снарядов не будет еще месяц - решили уходить.
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17.02.2024 19:15 Ответить
Білецький гарно відмазує Зе владу від відповідальності.
Воно все само сталося якось.
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17.02.2024 21:25 Ответить
Колись цей Білецький виступав за те, щоб об'єднатися з рашкою у "єдину слов'янську державу"
і разом боротися проти західного світу. Щось він якось схожий на добре замаскованого крота.
А його колишній приятель і заступник Краснов таки виявився агентом фсб
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17.02.2024 22:33 Ответить
Звичайні бійці патріоти України, керуюча ланка в якойсь степені співпрацює з кремлем -

Свобода
Правий Сектор
Азов

і декілька інших
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17.02.2024 22:38 Ответить
Ну це ж Свобода в ліпецьку хвабрику відкривала та за надання громадянства новінському клопоталася і арахамії надавала громадянство і ************************* до ВРУ заводила і ківу нагороджувала.
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17.02.2024 23:19 Ответить
При владі ідальних людей не буває, Ліпец. фабрика відкривалася, коли про війну щей і не думали раз, новін..ий і арахамія на той час не зробили нічого протизаконного і займалися бізнесом і платили податки друге, а інші були журналістами, зеле...тоді піаністом був ще, а то як обіс...лися міністри свободівські і самий патріотичний ген. прокурор і міністр оборони це війшло в історію!!!!! А саме головне це про...об Крима це Тягнибок не дав провести військову операцію його слово було вирішальне!!!!!!!
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18.02.2024 12:17 Ответить
Яка маячня...
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18.02.2024 14:33 Ответить
Який міністр від Свободи?
Мохніцький був генпрокурором всього два місяці.
Потім роками були Шокін та Луценко.
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18.02.2024 14:37 Ответить
Рябохапка та Тенюх за квотою Свободи
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18.02.2024 15:07 Ответить
Ну і де в їхній біографії членство у ВО Свобода?
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18.02.2024 15:34 Ответить
https://twitter.com/VictoriaJoy_21/status/1758945104956436794
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17.02.2024 23:22 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Героям!
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17.02.2024 22:22 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZM6oYqDbh/

зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!
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17.02.2024 23:45 Ответить
Як майже рік було відомо як складається сітуьовина під Авдіївкою. А результат - просто не очікуванно - сирьский планував шо рашисти підуть штурмувати коксохім і там будував оборону, а вони, мобіки, піщли з флангів - ну не ******.
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18.02.2024 09:10 Ответить
А хто кинув полонених на Зеніті, яка це бригада?
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18.02.2024 12:07 Ответить
А хто кинув полоненого комроти на АКХЗ, яка бригада?
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18.02.2024 14:34 Ответить
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