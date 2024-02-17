Командир 3 ОШБр Билецкий о выходе из Авдеевки: Сделали все и даже больше
Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий поблагодарил воинов бригады за достойный бой с врагом в Авдеевке и сообщил об уходе на подготовленные позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 Отдельной штурмовой бригады.
"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", - говорится в заявлении.
"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", - отметил Андрей Билецкий.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
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Радіо Свобода 16 лютого 2024
Якщо ви думаєте, що це вперше то ви наївна людина.
Інколи просто нема можливості через обстріли або відсутність техніки чи людей, через те що вчасно не було наказу про відхід.
Часто з позицій до точки евакуації потрібно йти пішки декілька кілометрів.
Племінник влітку на бахмутському напрямку йшов контужений, з уламками в стегні та руці 5 км, ще й тягнув важкого пораненого.
А потім ще евак чекав декілька годин на точці.
Есть скажем 300 раненных и надо отступать. Из них 30 не удаётся вывезти.
После этого, у вас два варианта - первый радоваться, что удалось спасти 270, биться в истерике, что не вывезли 30. Это война, а не голливудский фильм. Но даже в кино спасти удаётся не ВСЕХ.
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны... особенно когда он... закончился.
у нас нет особо информации, но мы точно знаем две вещи...
1. при штурмах Авдеевке рашисты несли колоссальные потери.
2. важным фактором обороны была арта и снаряды.
Как только их потери стали уменьшаться, а наши увеличиваться и было принято решение готовить отход. Судя по всему ждали решение США поставлять снаряды в феврале или переносить на март.
Как только стало ясно, что снарядов не будет еще месяц - решили уходить.
Воно все само сталося якось.
і разом боротися проти західного світу. Щось він якось схожий на добре замаскованого крота.
А його колишній приятель і заступник Краснов таки виявився агентом фсб
Свобода
Правий Сектор
Азов
і декілька інших
Мохніцький був генпрокурором всього два місяці.
Потім роками були Шокін та Луценко.
зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!