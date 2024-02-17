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Авдіївка (2339) Білецький Андрій (202) 3 Окрема штурмова бригада (360)

Командир 3 ОШБр Білецький про вихід з Авдіївки: Зробили все, і навіть більше

авдіївка

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом у Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 Окремої штурмової бригади.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - йдеться у заяві.

"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - зазначив Андрій Білецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр про "Авдіївське пекло": Ситуація в місті надзвичайно критична

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

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Топ коментарі
+51
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17.02.2024 07:39
+47
Азову всегда лайк !!!
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17.02.2024 07:38
+37
Виважене рішення - це рішення, прийняте і реалізоване вчасно. А тут рішення не виважене, а вимушене. І дякувати тут точно не варто.
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17.02.2024 07:46
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Тепер Зе не проти залишати Авдіївку. Тільки чого нн виступає із зіявою?
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17.02.2024 10:46 Відповісти
Дякую 3 ОШБр, дякую всім військовим ЗСУ, нацгвардії, поліції, теробороні, СБУ і прикордонникам, які до цього дня стояли і тримали Авдіївку майже голими руками під обстрілами авіації, ракет кожної хвилини, я вже не пишу про артилерію та інші удари.. Найбільша подяка волонтерам і простим громадянам за підтримку і забезпечення. Велика не подяка Президенту і його офісу, які під час такого великого протистояння вирішили змінити Головнокомандувача і все військове керівництво. А само воно поїхало подалі в турне по Німеччині і Франції отримувати оплески за наш героїчний народ, який він уожного веде до гіршого і страшного. Ніби і гарна справа - випрошувати зброю, але коли таке пекло, то Верховний мав би негайно повернутися і бути поруч зі своїм військом. Чекайте на виправдання відос, що все він і єлдак зробили правильно. Подяка вам 73%, ви це зробили разом. Яке місто наступне? Я так розумію ви зробили все, щоб забезпечити ЗСУ снарядами, дронами, РЕБами і ракетами тут в Україні і не будете звинувачувати США, що вам чогось не дали?
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17.02.2024 10:47 Відповісти
Хоть кто Андрея поддержал. Харьков тогда ранней весной проклятого 14 г много сформировал смелых. Если бы не они в кроссовках и на бытых Жигулях, давно бы на западе страны тюрю бы жрали и ,, боже царя храни,, пели и хором и в такт ложками стукая! Та и 25 февраля 22 г тоже успели город прикрыть. Прийдёт время, все вылезет, кто кем был, стал, сделал. Дожить бы.
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17.02.2024 16:52 Відповісти
ЗСУ воюють з березня 2014-го року. Коли ще про Білецького ніхто не чув
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18.02.2024 12:30 Відповісти
Да вот как раз именно с марта и воевать и сразу стали добробаты, и именно ,Азов, и был изначально сформирован в Харькове и в том числе Билецким. А ВСУ реально тогда воевать стали и влетатали в Мариуполь только с конца апреля, начало мая. 2014г. Тогда же и в Днепре уже были сформированы много иных добровольных батальонов ,Кривбасс, и много иных. Там же появились чеченцы, грузины, как отдельные этнические формирования. Не всё там было в белых перчатках, но в бой шли схода и побеждали и держали тварей с донбалласта. И в догон. И оружие и госпиталь новый военный профинансировал Коломойский. Пора давно всё ставить на свои места. Иначе граблей не хватает у нас по своему лбу дубасить и по кругу ходить. И на последок. Похоже сюжет весны 14 года у нас на носу.
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19.02.2024 22:25 Відповісти
Моя бригада воює з березня 2014-го року. При всій повазі до батальонів териториальної оборони, але основний тягар війни вивозила армія
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20.02.2024 00:28 Відповісти
А где я сказал плохо За ЗСУ!? Армия воюет по приказу. Тоже правильно. Но тогда в марте приказов вразумителных не было. А кто бы их отдал? После эпохи шапкокрада! Он армию добил. А предыдущие продали всё. За 25 лет от 91 г ни один выпускник школы не послан был учится в военные заведения Запада. Абсолютно. Тут можно мешками печатать путь идиотов к поражению. Всё поздно теперь. Только полная мобилизация, военное положение, перевод экономики на оборону, комендантский час по всей стране, трибуналы и военно-полевые суды, раздача стрелкового оружия по паспорту по желанию конечно от 60 лет по возрасту, местная самооборона и всё подобное может что и решат. И кто не с нами---тот против нас. 5 колону перестрелять! К утру! И для начала выйти в односторонем порядке из Будапешта-94. Потом настаивать на возврате статуса страны с ЯО. Но с таким МИДом..... Надоело печатать за эти 10 лет. Кому смешно такое, пусть ржет. Недолго осталось. Потом не слезами умоемся все, а кровью. Каждый своей.
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21.02.2024 15:40 Відповісти
Це не той Білецький казав, що хотів прорватися до побратимів у Маріуполь, але спізднився чи то опіздав бо кільце замкнулося? Ну і так спізднювався ще шість разів на гелікоптери, які доправляли поповнення оточеним.
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17.02.2024 20:06 Відповісти
Щось мені підказує, що стосовно Білецького ви абсолютно праві.
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17.02.2024 17:49 Відповісти
Таке враження, що коментуючі наслухались Зєліної лабуди про "всі ми прєзідєнти", але зробили поравку: тепер "всі ми гєнєрали".
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17.02.2024 10:56 Відповісти
Полонені та поранені у Авдіївці:

https://fex.net/uk/s/k56pl1p
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17.02.2024 11:05 Відповісти
Схоже стався Сталінград навпаки-там захищали місто у вуличних боях місяцями щоб влаштувати котел Паулюсу,а у нас дозахищалися до того,що самим ледь котел не влаштували...
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17.02.2024 11:06 Відповісти
Якщо брати конфігурацію фронту , наявність річки, то Сталінград москалям легше було зробити в Кринках і Олешках, але всі сили знову кинули на Донбас.
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17.02.2024 11:18 Відповісти
Я вже давав посилання на цю статтю в іншій темі, тому щоб ніхто не вважав за спам, загугліть: ISW: потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення
Радіо Свобода 16 лютого 2024
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18.02.2024 00:23 Відповісти
Зелена гидота
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17.02.2024 12:01 Відповісти
Це правда, що відходячі на нові позиції, наші не змогли вивезти поранених?
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17.02.2024 12:22 Відповісти
Правда.
Якщо ви думаєте, що це вперше то ви наївна людина.
Інколи просто нема можливості через обстріли або відсутність техніки чи людей, через те що вчасно не було наказу про відхід.
Часто з позицій до точки евакуації потрібно йти пішки декілька кілометрів.
Племінник влітку на бахмутському напрямку йшов контужений, з уламками в стегні та руці 5 км, ще й тягнув важкого пораненого.
А потім ще евак чекав декілька годин на точці.
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17.02.2024 13:56 Відповісти
Наташа, работает это так.
Есть скажем 300 раненных и надо отступать. Из них 30 не удаётся вывезти.
После этого, у вас два варианта - первый радоваться, что удалось спасти 270, биться в истерике, что не вывезли 30. Это война, а не голливудский фильм. Но даже в кино спасти удаётся не ВСЕХ.
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17.02.2024 14:07 Відповісти
Я все розумію, але, можливо, що якщо б на день раніше дали команду на вихід з оточення, то врятували б більше людей.
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17.02.2024 17:46 Відповісти
можливо ранише, можливо пизнише...
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны... особенно когда он... закончился.
у нас нет особо информации, но мы точно знаем две вещи...
1. при штурмах Авдеевке рашисты несли колоссальные потери.
2. важным фактором обороны была арта и снаряды.
Как только их потери стали уменьшаться, а наши увеличиваться и было принято решение готовить отход. Судя по всему ждали решение США поставлять снаряды в феврале или переносить на март.
Как только стало ясно, что снарядов не будет еще месяц - решили уходить.
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17.02.2024 19:15 Відповісти
Білецький гарно відмазує Зе владу від відповідальності.
Воно все само сталося якось.
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17.02.2024 21:25 Відповісти
Колись цей Білецький виступав за те, щоб об'єднатися з рашкою у "єдину слов'янську державу"
і разом боротися проти західного світу. Щось він якось схожий на добре замаскованого крота.
А його колишній приятель і заступник Краснов таки виявився агентом фсб
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17.02.2024 22:33 Відповісти
Звичайні бійці патріоти України, керуюча ланка в якойсь степені співпрацює з кремлем -

Свобода
Правий Сектор
Азов

і декілька інших
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17.02.2024 22:38 Відповісти
Ну це ж Свобода в ліпецьку хвабрику відкривала та за надання громадянства новінському клопоталася і арахамії надавала громадянство і ************************* до ВРУ заводила і ківу нагороджувала.
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17.02.2024 23:19 Відповісти
При владі ідальних людей не буває, Ліпец. фабрика відкривалася, коли про війну щей і не думали раз, новін..ий і арахамія на той час не зробили нічого протизаконного і займалися бізнесом і платили податки друге, а інші були журналістами, зеле...тоді піаністом був ще, а то як обіс...лися міністри свободівські і самий патріотичний ген. прокурор і міністр оборони це війшло в історію!!!!! А саме головне це про...об Крима це Тягнибок не дав провести військову операцію його слово було вирішальне!!!!!!!
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18.02.2024 12:17 Відповісти
Яка маячня...
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18.02.2024 14:33 Відповісти
Який міністр від Свободи?
Мохніцький був генпрокурором всього два місяці.
Потім роками були Шокін та Луценко.
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18.02.2024 14:37 Відповісти
Рябохапка та Тенюх за квотою Свободи
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18.02.2024 15:07 Відповісти
Ну і де в їхній біографії членство у ВО Свобода?
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18.02.2024 15:34 Відповісти
https://twitter.com/VictoriaJoy_21/status/1758945104956436794
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17.02.2024 23:22 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Героям!
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17.02.2024 22:22 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZM6oYqDbh/

зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!
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17.02.2024 23:45 Відповісти
Як майже рік було відомо як складається сітуьовина під Авдіївкою. А результат - просто не очікуванно - сирьский планував шо рашисти підуть штурмувати коксохім і там будував оборону, а вони, мобіки, піщли з флангів - ну не ******.
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18.02.2024 09:10 Відповісти
А хто кинув полонених на Зеніті, яка це бригада?
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18.02.2024 12:07 Відповісти
А хто кинув полоненого комроти на АКХЗ, яка бригада?
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18.02.2024 14:34 Відповісти
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