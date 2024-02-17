Командир 3 ОШБр Білецький про вихід з Авдіївки: Зробили все, і навіть більше
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом у Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 Окремої штурмової бригади.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - йдеться у заяві.
"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - зазначив Андрій Білецький.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
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Радіо Свобода 16 лютого 2024
Якщо ви думаєте, що це вперше то ви наївна людина.
Інколи просто нема можливості через обстріли або відсутність техніки чи людей, через те що вчасно не було наказу про відхід.
Часто з позицій до точки евакуації потрібно йти пішки декілька кілометрів.
Племінник влітку на бахмутському напрямку йшов контужений, з уламками в стегні та руці 5 км, ще й тягнув важкого пораненого.
А потім ще евак чекав декілька годин на точці.
Есть скажем 300 раненных и надо отступать. Из них 30 не удаётся вывезти.
После этого, у вас два варианта - первый радоваться, что удалось спасти 270, биться в истерике, что не вывезли 30. Это война, а не голливудский фильм. Но даже в кино спасти удаётся не ВСЕХ.
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны... особенно когда он... закончился.
у нас нет особо информации, но мы точно знаем две вещи...
1. при штурмах Авдеевке рашисты несли колоссальные потери.
2. важным фактором обороны была арта и снаряды.
Как только их потери стали уменьшаться, а наши увеличиваться и было принято решение готовить отход. Судя по всему ждали решение США поставлять снаряды в феврале или переносить на март.
Как только стало ясно, что снарядов не будет еще месяц - решили уходить.
Воно все само сталося якось.
і разом боротися проти західного світу. Щось він якось схожий на добре замаскованого крота.
А його колишній приятель і заступник Краснов таки виявився агентом фсб
Свобода
Правий Сектор
Азов
і декілька інших
Мохніцький був генпрокурором всього два місяці.
Потім роками були Шокін та Луценко.
зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доки нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!