Ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Вони перейдуть на більш вигідні рубежі.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано 5 годин тому.
За словами Сирського, наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Памятаю як зепідр та подоляківська нечисть кляла Залужного після того як він скажав про патову ситуацію, а вона нажаль не патова, тут скоріше через декілька ходів кацапи нам шах поставлять, нажаль, ну але що поробиш докерувались зешмарклі, але винні у всьому будуть: Залужний, поганий народ який не йде у ТЦК та трикляті партнери які не дають гроші та зброю задарма.
можна було замінувати 600 таких основних будинків і позицій. По 500-1000 кг вибухівки на кожну. Три тонни вибухівки в день не перевантажили-б основну логістику. Приховане розміщення, хімічні, радіокомандні, сейсмічні підривачі, маскування, унеможливлення знешкодження - якби дозволили б знищити в середньому навіть по 5 осіб противника в кожному такому будинку, загалом вже 3000 ворогів. Крім того, противник лишався без підвалів на великій площі міської території, вразливий до дронів і артилерії. Боявся-б заходити у будівлі, залишаючись відкритим до ураження на місцевості - це теж неабиякі втрати.
Зараз треба таким же чином готувати до оборони наступні за Авдіїївкою міста, але чомусь цього не робиться і знову наступати на тіж граблі? Це схоже як перед великою навалою кацапи знищили нам підряд 6-8 великих арсеналів і ніхто ні гу-гу. Якийсь сюр.
Сними уже розовые очки.
Радіо Свобода 16 лютого 2024
https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw-avdiivka/32821926.html
«Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки, і російські війська не продемонстрували, що вони можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, яке було б необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ISW зазначають, що російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки для своїх зусиль із захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм знадобиться тривалий період для відновлення і відпочинку, перш ніж спробувати подальші узгоджені наступальні дії в цьому районі.
«Російські сили навряд чи здійснять швидкий значний прогрес із Авдіївки, якщо вони захоплять населений пункт, а потенційне захоплення Росією Авдіївки щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків», - йдеться в повідомленні.
За словами аналітиків, потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю перемогу на полі бою, хоч і тактичну, для просування для внутрішньої аудиторії напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.
«За повідомленнями, Кремль все більше бажає будь-якої перемоги на полі бою напередодні президентських виборів і, як повідомляється, встановив цілі в Україні саме для отримання інформаційного ефекту», - йдеться у звіті.
Зокрема, кажуть аналітики, російський президент Володимир Путін швидше за все, спробує подати російській громадськості потенційне захоплення Авдіївки як «значну перемогу», яка зміцнить контроль над окупованим містом Донецьк, при тому, що українські війська зможуть продовжувати завдавати ударів по російських цілях у ближньому тилу в районі міста Донецьк - незалежно від захоплення росіянами Авдіївки.
Продажні падлюки, падлюки, падлюки
А партнери нас таки підвели, вірніше вони розразховували на банальну дію санкцій і якось буде, а от на ядерку вони відповідати не готові, тому скорочують підтримку.
Відвідував бійців в госпіталі , роздавав нагороди. В той час найвеличніший добойоб світив таблом у Європі. Поки бійці гинули. Поки потрапляли в полон. Яка ж сволота
-- По-перше : скільки наших героїв-- захисників пов*зали на відході ?
По--друге: як буде ( і між ким ) ділитися відповідальність за провал ? /Враховуючи . що ВЕРХОВНИЙ ( знаючи ситуацію ) так ганебно-- підступно ( але по- срулячо- завбачливо ) ; -- здриснуло із теренів України аж вкінець Європи Щоб під прикриттям невідкладності-підписувати прожекти на перспективу взаємо--допомоги...сховалося. як тхореня у нірці... Останні ( з такими ж наслідками ) можна було підписати коли--інде. але НЕ в доленосний час. для України !? Одним словом--воно. панічно--зашугане. втекло від прямої відповідальності.. рятуючи свій рейтинг--73 % від бедуїнів ...
По--третє : Чи надавалася поточна інформація про стан відходу ВЕРХОВНОМУ- втікачу ? Чи йому :--Да какая разница ! ( Ми. як виборці ЗЕ-чуда--маємо про це знати...а тим більше перед черговими виборами ???
А взагалі стояння віцеЄрмака Проти командувача ВСУ закінчилось ганьбою для України.
зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доку нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/02/160205_debaltseve_memories_vj_vs Через рік після тих боїв ВВС Україна поспілкувалися з безпосередніми учасниками подій, які з проривалися з Дебальцевого.Їхні спогади чимось нагадують розповіді про Іловайськ, щоправда маршрутів відходу з Дебальцевого було вже кілька, а не один, що посприяло операції.
Загалом щодо Дебальцевого думаю, що місто можна було утримати. Але навіщо такі жертви? Дебальцеве взагалі розраховувалося як плацдарм для наступу. На крайніх блокпостах у тому ж Вуглегірську взагалі нічого не було обладнано для оборони. Хлопці змушені були самі копати окопи у залізничному насипі.
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/02/160205_debaltseve_memories_vj_vs Загалом, як на мене, Дебальцеве можна було і треба було втримати. Але нас треба було підсилити танками та особовим складом. 128-а бригада тримала позиції на Дебальцівському плацдармі з жовтня 2014 року. Втрати були - і по техніці, і по особовому складу - але їх ніяк не компенсували...
Зараз просто пожинаємл ті плоди недоробленої роботи Пороха по утілізації риговської влади.
тільки петухи Портнов і шарій строчили з закордону свої опуси.
Вже написав - в Дебальцево не будували капітальні бетоні захисні споруди для ЗСУ.
білецький кадр теж цікавий як і вся верхівка патріотичних організацій України - рядові бійці патріоти України, верхівка має хоч якісь але зв'язки з кремлем. З кремлем мають відносини всі націоналістичні і нацистські (це не одне і теж) організації Європи, це не секрет, Україна тут не виключення.
Велике питання де була наша розвідка?! Адже зрозуміло, що з російської сторони це був заздалегіть підготовлена й організована штурмова операція