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Авдеевка (2441) Александр Сырский (481)

Принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки, - Сырский

донеччина,авдіївка

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. Они перейдут на более выгодные рубежи.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении, опубликованном 5 часов назад.

По словам Сырского, наши воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - добавил он.

Также читайте: ВСУ отходят с разрушенных позиций, резервы и боеприпасы им перебрасываются. Несколько бойцов попали в плен, - Тарнавский об Авдеевке
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Топ комментарии
+47
Ага. А з Зеніту поранених, які в полон потрапили, теж ухвалив вивести? А чому мобілізація так туго відбувається? І наскільки потріпаною вийшла 3-тя штурмова? Сподіваюся, ці запитання теж будуть задані слідчими не лише Сирському, а й Зєлєнскому, як і питання слідчих про Канатове, які ті задають зараз Червінському.
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17.02.2024 07:27
+38
Відійшли з Авдіївки тому що не можливо утримувати позиції під ударами рашистської авіації , тому і надалі будемо втрачати територію поки не почнемо знищувати аеродроми рашистів .Пройшло вже два роки війни а в нас досі не має далекобійних ракет чи потужних дронів .Скільки зеленому генералісумусу ще потрібно часу щоб вирішити це питання ?
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17.02.2024 07:25
+26
буряти, тувінци, чуваши, калмики, якути... ахахаха "славянская брігада". Підр, пиши ще, дуже смішно з ваших славян😁
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17.02.2024 08:02
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лінії оборони будують тільки боягузи тобто кацапи, у незламних керманичів та військових полководців інший шлях, кардон 91, який якби не передбачає оборони, а только вперде на укріплені оборонні лінії.
Памятаю як зепідр та подоляківська нечисть кляла Залужного після того як він скажав про патову ситуацію, а вона нажаль не патова, тут скоріше через декілька ходів кацапи нам шах поставлять, нажаль, ну але що поробиш докерувались зешмарклі, але винні у всьому будуть: Залужний, поганий народ який не йде у ТЦК та трикляті партнери які не дають гроші та зброю задарма.
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17.02.2024 11:19 Ответить
І на тому спасибі. Краще пізно ніж ніколи.
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17.02.2024 10:50 Ответить
Протягом наступного місяця Сирскій всі пройоби має повне право валити на "папєрєдніков". І в тій чи іншій формі він це вже робить і буде робити. А далі всі побачать що він насправді з себе представляє. Побачимо як кацап Сирскій "береже життя українців" і за рахунок яких територій...
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17.02.2024 10:56 Ответить
Та да, Залужному не дозволяли вийти, мабуть, а Сирський не спромігся організувати вихід, получився Counter-Strike.
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19.02.2024 00:37 Ответить
Чому не велася підготовка до оборони вже чергового міста ? З примусовим виселенням у тимчасове житло подалі від лінії фронту 100% місцевого населення, пробиттям всередині будинків між підходами проходів, створення підземних критих переходів між будинками та позиціями, і головне - мінування будинків і укриттів:
можна було замінувати 600 таких основних будинків і позицій. По 500-1000 кг вибухівки на кожну. Три тонни вибухівки в день не перевантажили-б основну логістику. Приховане розміщення, хімічні, радіокомандні, сейсмічні підривачі, маскування, унеможливлення знешкодження - якби дозволили б знищити в середньому навіть по 5 осіб противника в кожному такому будинку, загалом вже 3000 ворогів. Крім того, противник лишався без підвалів на великій площі міської території, вразливий до дронів і артилерії. Боявся-б заходити у будівлі, залишаючись відкритим до ураження на місцевості - це теж неабиякі втрати.
Зараз треба таким же чином готувати до оборони наступні за Авдіїївкою міста, але чомусь цього не робиться і знову наступати на тіж граблі? Це схоже як перед великою навалою кацапи знищили нам підряд 6-8 великих арсеналів і ніхто ні гу-гу. Якийсь сюр.
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17.02.2024 11:12 Ответить
Правильное решение. Зрадоботы сначали бились в истерике, что Сырский мясник и будет держать Авдеевку до последнего и в итоге будет окружение, теперь у них новая программа, Сырский сдал Авдеевку, а надо было держать до последнего! Ох и убогие )
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17.02.2024 11:39 Ответить
Алекс курва з ОПи не маніпулюй , не перекручуй !
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17.02.2024 12:03 Ответить
Сирський здав , Сирський не здав ..... Алекс , я з тобою повністю погоджуюсь просто трошки почекати. Рішення трибуналу.
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17.02.2024 13:30 Ответить
А раненых бросать это тоже правильное решение? **** ты Алекс.
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17.02.2024 14:08 Ответить
Это не решение тупая ты трында Оля, это война, она так устроена, что спасти всех никогда не удаётся. Особенно, если противник наступает. Нужно спасти основные силы, но кто-то погибнет.
Сними уже розовые очки.
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17.02.2024 14:11 Ответить
Приезжай к нам Херсон раскажешь на месте про войну и очки, острый алекс.
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17.02.2024 14:40 Ответить
скільки можна за рештки міста мерти? кацапи нових нарожають. чи й ти теж?
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17.02.2024 18:11 Ответить
ISW: потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення
Радіо Свобода 16 лютого 2024
https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw-avdiivka/32821926.html

«Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки, і російські війська не продемонстрували, що вони можуть здійснювати швидке механізоване просування вперед, яке було б необхідне для досягнення цих населених пунктів у найближчій або навіть середньостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW зазначають, що російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки для своїх зусиль із захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм знадобиться тривалий період для відновлення і відпочинку, перш ніж спробувати подальші узгоджені наступальні дії в цьому районі.

«Російські сили навряд чи здійснять швидкий значний прогрес із Авдіївки, якщо вони захоплять населений пункт, а потенційне захоплення Росією Авдіївки щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків», - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю перемогу на полі бою, хоч і тактичну, для просування для внутрішньої аудиторії напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.

«За повідомленнями, Кремль все більше бажає будь-якої перемоги на полі бою напередодні президентських виборів і, як повідомляється, встановив цілі в Україні саме для отримання інформаційного ефекту», - йдеться у звіті.

Зокрема, кажуть аналітики, російський президент Володимир Путін швидше за все, спробує подати російській громадськості потенційне захоплення Авдіївки як «значну перемогу», яка зміцнить контроль над окупованим містом Донецьк, при тому, що українські війська зможуть продовжувати завдавати ударів по російських цілях у ближньому тилу в районі міста Донецьк - незалежно від захоплення росіянами Авдіївки.
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17.02.2024 18:59 Ответить
ти оце Оле пость. вона междуножним мозгом думає, і відповідь їй була дана на її рівні розвитку.
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17.02.2024 20:05 Ответить
Ні москалю, звітам потрібно було відступати, а не заводити туди ще війська, тому мясник без змін
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17.02.2024 14:18 Ответить
В спам цього покидька з ОПи
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17.02.2024 16:20 Ответить
Можно же просто сказать,что Украина сделала жест доброй воли.
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17.02.2024 13:31 Ответить
То ти (17.02.2024) щоб про це написати?
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17.02.2024 19:02 Ответить
Все це біжутерія.Факт у тому,що немає,чім воювати.І воно не з'явитися з відходом з Авдієвці.Тому мы приречені повзти назад,залишаючи міста та села.Схоже,це задовільняє презідента.Кількість загиблих мобілізованих не є фактором,який стримує орків.Якщо не буде власной зброї,чі бажання ії купувати за рахунок скорочення витрат на забаганки зеленого - буде погано.
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17.02.2024 13:42 Ответить
Для цього зняли все командування ЗСУ і цих підарасів і поставили: здавати Україну під "благим приводом" "порятунку життя солдатів". Так виведуть армію з Авдіївського "котла", на черзі котел Роботинський (якщо подивитися на мапу , то 1:1 = Авдіївському), далі - здадуть плацдарми на Лівому Березі Дніпра (теж чим не "котли"?). А далі гундосий падло-підарас поїде серед ночі кудись у ростов і підпише "мирний договір" на умавах кацапів. А це - розпуск Української Армії, ліквідація Української Державності, Нації, Церкви, Мови... І розведе руками в черговому відосіку - "а шо-о-о- я міг зро-обити? партнери нас підвели...".
Продажні падлюки, падлюки, падлюки
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17.02.2024 14:58 Ответить
Ну навряд офіційно воно підпише про ліквідацію нації і т.д. Але це позитивний сценарій, якщо на всю територію не заїдуть ці упирі.
А партнери нас таки підвели, вірніше вони розразховували на банальну дію санкцій і якось буде, а от на ядерку вони відповідати не готові, тому скорочують підтримку.
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18.02.2024 02:12 Ответить
Що робив Цицький напередодні захоплення Авдіївки ?
Відвідував бійців в госпіталі , роздавав нагороди. В той час найвеличніший добойоб світив таблом у Європі. Поки бійці гинули. Поки потрапляли в полон. Яка ж сволота
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17.02.2024 14:59 Ответить
До ГЕНЕРАЛА лише 3-ва запитання :
-- По-перше : скільки наших героїв-- захисників пов*зали на відході ?
По--друге: як буде ( і між ким ) ділитися відповідальність за провал ? /Враховуючи . що ВЕРХОВНИЙ ( знаючи ситуацію ) так ганебно-- підступно ( але по- срулячо- завбачливо ) ; -- здриснуло із теренів України аж вкінець Європи Щоб під прикриттям невідкладності-підписувати прожекти на перспективу взаємо--допомоги...сховалося. як тхореня у нірці... Останні ( з такими ж наслідками ) можна було підписати коли--інде. але НЕ в доленосний час. для України !? Одним словом--воно. панічно--зашугане. втекло від прямої відповідальності.. рятуючи свій рейтинг--73 % від бедуїнів ...
По--третє : Чи надавалася поточна інформація про стан відходу ВЕРХОВНОМУ- втікачу ? Чи йому :--Да какая разница ! ( Ми. як виборці ЗЕ-чуда--маємо про це знати...а тим більше перед черговими виборами ???
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17.02.2024 15:53 Ответить
Нічого зеленський там путнього не підписав. Черговий папір накшталт "будапештського". У народі кажуть - "Обіцянка цяцянка, а дурневі радість".
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17.02.2024 16:30 Ответить
Вава іди геть і забирай своє зелене кодло!
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17.02.2024 17:14 Ответить
Провести звільнення верхівки ВСУ у критичний на фронті момент - це треба План. Обкурився і одним розчерком. "Козир зови безмозглу хай забиває новий План."
А взагалі стояння віцеЄрмака Проти командувача ВСУ закінчилось ганьбою для України.
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17.02.2024 17:45 Ответить
Не тільки https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/428670166_867891245025894_2289685357822408597_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=dd5e9f&_nc_ohc=gvr6dFlrAYYAX8qcsaN&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=00_AfCuilOVK3wANI62Bdc6MWfruSQ4FJmnOqrvWjfvbOAbzA&oe=65D5937E ганьбою...
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18.02.2024 05:30 Ответить
В *****...
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17.02.2024 19:47 Ответить
Нажаль, це не останній такий запізнілий відступ, ви з Єрмаком і Піськограєм ще багато такого зробити.
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17.02.2024 20:34 Ответить
Нажаль Зе клоун з дЄрмаком ще багатьох бійців ЗСУ здадуть в полон до кацапів.
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17.02.2024 21:47 Ответить
Так.
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18.02.2024 06:57 Ответить
Тобто коли Залужний казав що треба відходити, то наш Зенарцис казав що то зрадницькі думки, а зараз то норм?
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17.02.2024 21:06 Ответить
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОЛОНЕНИХ ВОЯКІВ ЗСУ У АВДІВЦІ ЦІЛКОМ НА СИРСЬКОМУ
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17.02.2024 21:27 Ответить
І за загиблих..
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18.02.2024 00:11 Ответить
А що, ті ждуни, котрі не хотіли евакуюватись, вже вийшли зустрічати асвабалітєлєй?
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17.02.2024 21:45 Ответить
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17.02.2024 21:45 Ответить
Скільки наших воїнів попало у полон?
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17.02.2024 22:24 Ответить
Генерал поражение Сирський, паркетник, отлично показал себя на парадах, да и сговорчивый, как собака исполняет команды Андрюши гниды Ермака, генерал Победы залужный всегда посылал Андрюшу гниду Ермака, курсом русского корабля, вот лошарик в 42 все сделал, чтобы заменить Победы на поражения. Зелёные гниды вы ещё за это ответите, а Андрюша гнида Ермак попадет под военно-полевой суд и расстрел.
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17.02.2024 23:10 Ответить
А для чого 3 бригаду туди вводили? Чому не відвели до того? Геніальний сирський.
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17.02.2024 23:30 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZM6oYqDbh/

зе хоче злити Україну до закінчення легітимності щоб свої не порвали?!
Все вже робиться не тільки через дупу з мудрим виразом на обличчі що так і треба, а й с повною медійною цензурою.
То доку нова команда "розбереться" зі справами й почне, як обіцяли, ефективно перемагати - все просереться?!
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17.02.2024 23:44 Ответить
СИРСЬКИЙ "АРХІТЕКТОР" ВИХОДУ З ДЕБАЛЬЦЕВО ЧЕРЕЗ 9 РОКІВ ПОВТОРИВ ЦЕ В АВДІЇВЦІ - "Іловайськ Лайт"
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/02/160205_debaltseve_memories_vj_vs Через рік після тих боїв ВВС Україна поспілкувалися з безпосередніми учасниками подій, які з проривалися з Дебальцевого.Їхні спогади чимось нагадують розповіді про Іловайськ, щоправда маршрутів відходу з Дебальцевого було вже кілька, а не один, що посприяло операції.
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18.02.2024 03:13 Ответить
ОДИН В ОДИН - З ЧАСІВ АТО НІ Х** НЕ ЗМІНИЛОСЯ, ЯК ПРИ ПОРОХУ НЕ БУЛО ОБОРОНИХ СПОРУД, ТАК І ПРИ Зе КЛОУНІ ЇХ НЕ БУДУВАЛИ
Загалом щодо Дебальцевого думаю, що місто можна було утримати. Але навіщо такі жертви? Дебальцеве взагалі розраховувалося як плацдарм для наступу. На крайніх блокпостах у тому ж Вуглегірську взагалі нічого не було обладнано для оборони. Хлопці змушені були самі копати окопи у залізничному насипі.
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/02/160205_debaltseve_memories_vj_vs Загалом, як на мене, Дебальцеве можна було і треба було втримати. Але нас треба було підсилити танками та особовим складом. 128-а бригада тримала позиції на Дебальцівському плацдармі з жовтня 2014 року. Втрати були - і по техніці, і по особовому складу - але їх ніяк не компенсували...

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18.02.2024 03:25 Ответить
Тут ви помиляєтесь , бо п'ята влада все замінувала , по всьому периметру стояли наші озброєні війська , а зекурви все розмінували , війська відправили в частини , і заспівали за "мир в очах ***** " А потім почалися трагедії -Буча, Ірпінь, Азовсталь, Маріуполь..... Згадали ?
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18.02.2024 10:57 Ответить
Питання не в тому - вона і повинна була все заміновувати, питання в тому що перебіг АТО з початку 2014 протікав дивним чином, гарно це пам'ятаю, як сєпари залишилиСлов'янськ, натомністьбув зайнятим ними Луганськ і пішло поїхало. Захисних капітальних споруд з бетону при Пороху (Сирський, генштаб) також не побудували в Дебальцево - про це кажуть всі бійці ЗСУ які вийшли з Дебальцево, кацапи просто вибивали наше ЗСУ з Дебальцево артилерієй і РСЗВ, Після Дебальцево звільнення Донбасу зупинилось, а це був 2015 рік, пішла боротьба за утримання позицій, от і всі факти. Не треба нікого боготворити, так на фоні агента кремля зеленського Порох ледь не ідеальний патріот України але по справам це трохи не так, і Люстрація коли всі риги спаслися і не були знищені (регіонал Татаров зараз гарно керує МВС), по всій Україні риги залишились нетронутими, в Харкові Гепа з Добкіним робили вигляд щонічого не сталося, хоча Харків і область здавали у 2014 через Суркова за 2 млрд $, потім залишились керувати Харковом і надалі і так по всій Україні.
Зараз просто пожинаємл ті плоди недоробленої роботи Пороха по утілізації риговської влади.
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18.02.2024 14:33 Ответить
У Пороха не було повної влади , як у боневтіка . Тоді все гарне , корисне від Пороха , в Раді блокували інші партії , і риги також . До речі за бетонні споруди згадала ! Питання було підняте Залужним, але зекурви його проігнорували. ,ви мені нагадуєте нацкорпус Білецького , всі погані, ви найрозумніші , після перемоги вся влада вам --я від них особисто це чула .
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18.02.2024 14:40 Ответить
У Пороха з 2014 була більщість у владі і парламенті. Факт. Опозиції як такої в нього не було,
тільки петухи Портнов і шарій строчили з закордону свої опуси.
Вже написав - в Дебальцево не будували капітальні бетоні захисні споруди для ЗСУ.
білецький кадр теж цікавий як і вся верхівка патріотичних організацій України - рядові бійці патріоти України, верхівка має хоч якісь але зв'язки з кремлем. З кремлем мають відносини всі націоналістичні і нацистські (це не одне і теж) організації Європи, це не секрет, Україна тут не виключення.
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18.02.2024 14:52 Ответить
Нажаль, це не підготовлений вихід, а за всіма ознаками зрада і підстава. З великими втратами ледве вийшли, частину загубили, частину забули і прирекли на полон.

Велике питання де була наша розвідка?! Адже зрозуміло, що з російської сторони це був заздалегіть підготовлена й організована штурмова операція
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18.02.2024 09:48 Ответить
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18.02.2024 10:17 Ответить
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