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Новости Война
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Авдеевка (2441) ВСУ (6259) Тарнавский (222)

ВСУ отходят с разрушенных позиций, резервы и боеприпасы им перебрасываются. Несколько бойцов попали в плен, - Тарнавский об Авдеевке

авдіївка

Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары по Авдеевке и пытается протиснуть нашу оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.

Враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их по другим направлениям, и пытается протиснуть нашу оборону.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.

С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизней наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима.

Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. К настоящему моменту нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения содержат определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.

Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку.

Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января - 15 февраля 2024 г.).

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит высокую цену.

Держим строй. Слава Украине!", - написал Тарнавский.

Читайте также: В Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, проводятся рейдово-ударные действия, логистика работает, - Тарнавский
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Топ комментарии
+55
Тарнавский, а выйти раньше, чтоб никто в плен не попал, вам что мешало?
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16.02.2024 22:34
+54
Це на совісті зелених гнид ,якщо в них є совість. І ганьба командирам ,які виконують злочинні накази зелених виродків
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16.02.2024 22:38
+43
Очень тяжело заслужить доверие, а потерять его можно мгновенно. Тарнавский уже это сделал.
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16.02.2024 22:32
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https://streamable.com/eaj158 https://streamable.com/eaj158 😞😰

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17.02.2024 12:39 Ответить
Кончені виродки в генштабі та оп., Де ваша розвідка? 50тис. кацапів як там материлізувались? Чому не вивили хлопців своєчасно?
Відповідати за смерті військових будете падли усі і зелені гниди в першу чергу.
Вимагаю ротацію ЗСУ з Авдієвки на заміну їм відправить туди весь склад оп, слуг народу та 95 квартал.
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16.02.2024 22:55 Ответить
Хочеться вірити, що колись декларативне "ми бережемо кожного бійця" вильється у щось реальне. Але тут уже без надії сподіваюсь...
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16.02.2024 22:56 Ответить
Бережуть. Мєнтів,ботів,дбрівців і митників - кожен боєць на щєту....
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16.02.2024 23:08 Ответить
Ну це війна і все правильно зробити просто неможливо. І гинути травмуватися люди будуть в будь якому випадку.
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16.02.2024 22:57 Ответить
Хочу запитати: "Ви б так само реагували, якби загинув, був поранений ваш син, чоловік, брате?!" Чужими долями легко розпоряджатися... У вас явно немає ДНК українця і не має значення де ви зараз перебуваєте...Для українця кожне життя безцінне, ми молимося за кожного і плачемо за кожним загиблим воїном і за мирною людиною, плачемо за кожним потрапившим в полон...
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17.02.2024 12:50 Ответить
Я не про емоції. У війні завжди будуть гинути і травмуватися люди. І правильним рішень щоб всіх врятувати просто не існує тут.
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17.02.2024 12:56 Ответить
Такий кінець був очевидним ще декілька місяців тому, замість того щоб покинути небезпечні позиції у місті наші славетні "генерали" знову кинули людей...
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16.02.2024 22:58 Ответить
Якщо весь час покидати позиції то можна і до Ужгорода дійти
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16.02.2024 23:00 Ответить
З такою допомогою наших "партнерів" можна покласти ще 500 тис. військових і все одно до Ужгорода дійти...
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16.02.2024 23:02 Ответить
з таким керівництвом ще пів-України покладуть, чекайте- скоро новий відосик про шашлики
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16.02.2024 23:17 Ответить
Высрался?
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16.02.2024 23:38 Ответить
Не можна. Кацапня буде бита, якщо не продовжуватиме будувати лінію укріплень за лінією.
Теперішня кацапська армія навіть менш придатна до швидких кампаній, ніж та, що пробувала до Києва пробиватися.
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16.02.2024 23:31 Ответить
Декілька!!! Як так можна казати про ВОЇНІВ?!!!
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16.02.2024 22:58 Ответить
З теплої квартири і ліжка легко критикувати і завжди знають як краще люди.
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16.02.2024 22:59 Ответить
Кілька?
А якого хріна маючи досвід чи не шести фортець у нас знов робиться "кілька"?
У вас забагатий моб-резевр що ви кожен лядський раз дозволяєте робити "кілька"!?
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16.02.2024 23:03 Ответить
Оскільки вже підводять цифри втрат ворогів в техніці і живій силі,то можна зробити висновок ,що "фортеця" впала.Так вона свою справу зробила.Важливо тепер вийти з мінімальними втратами,якщо звичайно можна виміряти життя навіть одного українця ,як мінімальна втрата.
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16.02.2024 23:04 Ответить
А де наша гвардія наступу, що навчалася на Заході?!..
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16.02.2024 23:05 Ответить
Зеленський зняв Залужного, бо хотів щось вимутити з Авдієвкою, хоча очевидним був такий кінець, Сирський вимутив...
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16.02.2024 23:07 Ответить
поки зрадники у владi не буде нiякої перемоги. i кидати в середину кiльця оточення 3-ю ДШБ - це злочин.
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16.02.2024 23:10 Ответить
Це злочин лише якщо це роблять свої. А якщо таке робить ворог - то це знищення противника, країною керують вороги.
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16.02.2024 23:37 Ответить
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16.02.2024 23:11 Ответить
Народу не потрібна нова сакралізація, не потрібен ще один Маріуполь чи Бахмут. Відійдіть і накрийте Авдіїівку з усього що маємо, влаштуйте їм касетний дощ, там мирняка вже не залишилось. А далі все залежить від того як влада підготувала укріплення за Авдосом.
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16.02.2024 23:11 Ответить
Нема чим накривати.
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17.02.2024 10:20 Ответить
Полонених жаль.... Загиблим - ДОВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!!!! Віримо у ЗСУ!
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16.02.2024 23:18 Ответить
Як змінили Генерала, так і почалося.
Чому не надали підмогу, що потрібно здати логістичний район, невже все настільки погано?
Чи це подарунок путіну під вибори, щоб йому було чим похизуватись?
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16.02.2024 23:22 Ответить
ГЕНЕРАЛА звільнили, а просирському навіщо та Авд. - він по конференціям ходить, наступна перукарів - кондитерів.
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16.02.2024 23:25 Ответить
На які позиції вони відходять?
В чисте поле, як це робив раніше простоперестатьстрелятель?
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16.02.2024 23:31 Ответить
спасибі кацапюра! інформуй нас і надалі
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17.02.2024 03:09 Ответить
Не «спасибі», а дякую . То тебе теж можно називати кацапом ? Не знаєш рідної мови ? Позорисько !
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17.02.2024 06:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайтенашим захисникам
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16.02.2024 23:49 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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16.02.2024 23:52 Ответить
Какой досрочно , если через 1.5 месяца будет срок.
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17.02.2024 00:02 Ответить
Цей дурдом на форумі уже неможливо витримати. Таке враження, що люди, які колись були розумними, з горя, що зараз відбувається, зійшли з розуму. Цей перл про дострокові найменш дивний (Зелі тільки й треба, що заворушку за 1,5 місяця до кінця строку, щоб здати Україну по-швидкому, а вони получається йому тільки підігрують)
Кацапські боти тут почуваються, як у себе вдома. Їхні ІПСОшні відосики підтримуються на ура людьми, яких ну ніяк не запідозриш у симпатіях до кацапів. Але ж вони здуру роздувають ІПСО ботів, щоб хлопцям врешті решт ще гірше було прикривати відхід з Авдіївки, банять тих, хто на це вказує, записуючи усіх у зебіли. Фільтрувати інфу - нє не чули, якщо хтось обсирає янелоха, значить маладєц, хоч і кацап. Це піздєц просто!
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17.02.2024 00:16 Ответить
Зовсім незрозуміло, які відосіки ти вважаєш ІПСОшними.
Але не переживай, ти схоже тільки починаєш щось розуміти. Але хаос тут значний. Тут навіть деякі старі зеботи (мав записані ніки колись) хають ЗЕ тільки для того, щоб легше просувати важливіші (для ЗЕкодла) наративи.

Але не сподівайся, що від розуміння стане легше. Навпаки, стане ще гірше.
І тому, що так завжди є - мізки щастя не додають, але теж тому, що після звільнення Залужного д'Єрмак зовсім страх втратив і триндець наближається дуже швидко.
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17.02.2024 01:07 Ответить
Після 20.05 він узурпатор і підлягає громодянському арешту за це.
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17.02.2024 10:04 Ответить
А що буде через 1.5 місяця? Хіба є хтось здатний змусити нарка віддати крісло хоча б В.О. президента?
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17.02.2024 00:53 Ответить
Поки немає, але якщо вже європейці (Білд) почали публікувати компромат на д'Єрмака, то можна сподіватися, що і укр.опозиція активізується та почне об'єднуватися (принаймні) для цієї цілі.

Та й до військовиків може теж почало доходити, що означає, коли ГК є Сирський. Якщо ні, то ще дійде після наступної штучно створеної кризової ситуації на фронті.
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17.02.2024 01:13 Ответить
Береза натякав на якийсь інсайд, що Єрмака призначать новим прем'єром, бо у Вови вже не буде повної легітимної влади після 31.03..
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17.02.2024 01:27 Ответить
Угу, вже пару тижнів такі слухи ходять...
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17.02.2024 03:00 Ответить
Скільки опозиції в Раді? Слуги і ніби вигнані з слуг, опзжівці, майбахи, половина голосу, усі провладні.
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17.02.2024 08:59 Ответить
Ну є товстий, йому д'єрмак нах, так що казиря можжа повісити після цього.
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17.02.2024 10:06 Ответить
Питання просте а до цього потрібно було доводити що не бачили ситуацію по флангам?А тепер дупа в маслі !Ааа тепер пішла реакція і ********** коли ворог пішов навалою.А доцього зверху були сліпі ?!А тепер ми втрачаємо позиції а головне людські життя.Бовдури !
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17.02.2024 00:19 Ответить
Зеля,дєрьмак-здохніть.
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17.02.2024 00:43 Ответить
Ворог при владі і знищує наших хлопців!!
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17.02.2024 00:47 Ответить
Залужний хотів вивести хлопців з Авдіївки...Сирський не виведе... дЕрмак сказав битися до останнього...
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17.02.2024 00:53 Ответить
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17.02.2024 00:59 Ответить
Як би вивів , то ти би перший ******, що Знленіі здали авдіівку . Тобі не важливо що *******.
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17.02.2024 06:20 Ответить
Йозеф Кнехт

Стрічка просто рве серце від фото, відео та скрінів повідомлень від бійців з Авдіївки.
На деякі фото просто фізично не можу дивитися.

Тим часом в якійсь паралельній реальності :

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17.02.2024 01:03 Ответить
Також сьогодні. Майже пір_під_час_чуми у виконанні головкома Сирського.

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17.02.2024 01:05 Ответить
Ну все як в кацапів. Окозамилювання суцільне
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17.02.2024 06:22 Ответить
Nata

Авдіївка кажете? Ні, не чув... фото сьогоднішнє....

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17.02.2024 01:10 Ответить
ненавиджу мародера, брехуна, 4-ухилянта, зрадника. Завіщо поклали і кладуть голови наші хлопці, невже за ці масні жирні морди ???
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17.02.2024 01:36 Ответить
гнида кацапская наши воины воюют за СВОЮ Украинскую землю и СВОИ семьи ..
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17.02.2024 06:44 Ответить
У них все йде за планом
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17.02.2024 02:54 Ответить
Завтра будет лучє чаєм вчера
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17.02.2024 01:27 Ответить
кілька? це скільки? сто, тища?
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17.02.2024 01:46 Ответить
знову котли стратеги
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17.02.2024 03:50 Ответить
Ну, во-первых, противник не вводит в бой новые резервы, а атакует старыми подразделениями (которые участвуют в многомесячных боях). Противник даже и 2-е эшелоны в бой не вводит. Т.к. в этом нет надобности (да и смысла нет)
Во-вторых, противник резервы от Авдеевки перемещает уже пару недель. Перемещает на Лиманское и Купянское направления (а в рамках перегруппировки ГВ "Запад" и с купянского направления перебрасывает на лиманское).
В третьих, то, что сейчас происходит в Авдеевке было предопределено действиями (вернее, бездействием) украинского командования 2-х недельной давности (это минимальный срок - месяц назад уже было понятно, к чему идет, и следовало принимать меры: ситуация ровно такая же как под Дебальцево и под Бахмутом. Вот один в один).
У украинского командования какая-то неизлечимая болезнь (типичная для многих плохих специалистов своего дела): когда оно не знает, что делать, оно не думает о том, как решить проблему, а предпочитает ничего не делать (авось само собой "рассосется").
В четвертых, в Авдеевке начинает происходить то, что и должно происходить: педали начинают крутиться в обратную сторону и потери ВСУ в ближайшие несколько дней (и в л/с, и в технике и вооружениях) возрастут (до того как отступающие не займут новый рубеж обороны и не наладят взаимодействия на этом рубеже; разумеется, если такой рубеж вообще есть и подготовлен).
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17.02.2024 04:40 Ответить
https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine?__cft__[0]=AZXqUGSc4VbXr3yktoyZoapY5Ybcc-GF7tfs4IBjC7mFnURbx34Zj6Su59bWp2Bw2L9COcISLB9CNM9L8UI9Yb0tzDxGIZKUZu07qz527dsqQmPD0pkmGbx9mc5Sp-RJ1jpPTquCWiCvsb8E6VPMTt3i&__tn__=-UC%2CP-R Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0297TQuBtGFx1XHxc5L5MqTcfLjgfntsUJUTKihZZmL9sPiqygaqHGLr6rZNns5dsKl?__cft__[0]=AZXqUGSc4VbXr3yktoyZoapY5Ybcc-GF7tfs4IBjC7mFnURbx34Zj6Su59bWp2Bw2L9COcISLB9CNM9L8UI9Yb0tzDxGIZKUZu07qz527dsqQmPD0pkmGbx9mc5Sp-RJ1jpPTquCWiCvsb8E6VPMTt3i&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч.

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.

Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.

Життя військовослужбовців - найвища цінність.

Авдіївку ми все одно повернемо.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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17.02.2024 04:50 Ответить
Кілька бійців потрапили у полон , цікаво це ,скільки сотень, 2 чи 3
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17.02.2024 07:27 Ответить
Один з командирів Третьої штурмової, прибувши в Авдіївку по завданню Сирського, сказав, що "стратегічно ми програєм цю війну". Тим не меньш підрозділ наніс противнику великих втрат.
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17.02.2024 07:55 Ответить
https://t.me/c/1198589840/84059 🔥 Потужно палало на росії у Іжевську та Курську, а в інших регіонах не спало ППО ▪️у Іжевську палав колишній ТРЦ, а тепер цех для виробництва БПЛА ▪️у Курську горіла нафтобаза, її і досі тушать.
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17.02.2024 08:11 Ответить
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17.02.2024 08:19 Ответить
шо ты тащишь всякую херню с Немытой - https://d1.skrinshoter.ru/s/170224/7htln2cX.jpg
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17.02.2024 08:24 Ответить
без ВПН не проходит
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17.02.2024 08:26 Ответить
при Залужном такого не было
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17.02.2024 08:25 Ответить
Если перевести на доступный - спасаются кто может, раненых бросили и они попали в плен. Прыжки на граблях наш национальный вид спорта. Гундосый накеруе зараз.
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17.02.2024 10:17 Ответить
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