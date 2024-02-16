ВСУ отходят с разрушенных позиций, резервы и боеприпасы им перебрасываются. Несколько бойцов попали в плен, - Тарнавский об Авдеевке
Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары по Авдеевке и пытается протиснуть нашу оборону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.
Враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их по другим направлениям, и пытается протиснуть нашу оборону.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.
С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.
С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.
Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизней наших бойцов. Поэтому при необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима.
Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но производится. К настоящему моменту нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения содержат определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.
Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.
Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку.
Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января - 15 февраля 2024 г.).
Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит высокую цену.
Держим строй. Слава Украине!", - написал Тарнавский.
Пожалуйста, подождите...
Відповідати за смерті військових будете падли усі і зелені гниди в першу чергу.
Вимагаю ротацію ЗСУ з Авдієвки на заміну їм відправить туди весь склад оп, слуг народу та 95 квартал.
Теперішня кацапська армія навіть менш придатна до швидких кампаній, ніж та, що пробувала до Києва пробиватися.
А якого хріна маючи досвід чи не шести фортець у нас знов робиться "кілька"?
У вас забагатий моб-резевр що ви кожен лядський раз дозволяєте робити "кілька"!?
Чому не надали підмогу, що потрібно здати логістичний район, невже все настільки погано?
Чи це подарунок путіну під вибори, щоб йому було чим похизуватись?
В чисте поле, як це робив раніше простоперестатьстрелятель?
Кацапські боти тут почуваються, як у себе вдома. Їхні ІПСОшні відосики підтримуються на ура людьми, яких ну ніяк не запідозриш у симпатіях до кацапів. Але ж вони здуру роздувають ІПСО ботів, щоб хлопцям врешті решт ще гірше було прикривати відхід з Авдіївки, банять тих, хто на це вказує, записуючи усіх у зебіли. Фільтрувати інфу - нє не чули, якщо хтось обсирає янелоха, значить маладєц, хоч і кацап. Це піздєц просто!
Але не переживай, ти схоже тільки починаєш щось розуміти. Але хаос тут значний. Тут навіть деякі старі зеботи (мав записані ніки колись) хають ЗЕ тільки для того, щоб легше просувати важливіші (для ЗЕкодла) наративи.
Але не сподівайся, що від розуміння стане легше. Навпаки, стане ще гірше.
І тому, що так завжди є - мізки щастя не додають, але теж тому, що після звільнення Залужного д'Єрмак зовсім страх втратив і триндець наближається дуже швидко.
Та й до військовиків може теж почало доходити, що означає, коли ГК є Сирський. Якщо ні, то ще дійде після наступної штучно створеної кризової ситуації на фронті.
Стрічка просто рве серце від фото, відео та скрінів повідомлень від бійців з Авдіївки.
На деякі фото просто фізично не можу дивитися.
Тим часом в якійсь паралельній реальності :
Авдіївка кажете? Ні, не чув... фото сьогоднішнє....
Во-вторых, противник резервы от Авдеевки перемещает уже пару недель. Перемещает на Лиманское и Купянское направления (а в рамках перегруппировки ГВ "Запад" и с купянского направления перебрасывает на лиманское).
В третьих, то, что сейчас происходит в Авдеевке было предопределено действиями (вернее, бездействием) украинского командования 2-х недельной давности (это минимальный срок - месяц назад уже было понятно, к чему идет, и следовало принимать меры: ситуация ровно такая же как под Дебальцево и под Бахмутом. Вот один в один).
У украинского командования какая-то неизлечимая болезнь (типичная для многих плохих специалистов своего дела): когда оно не знает, что делать, оно не думает о том, как решить проблему, а предпочитает ничего не делать (авось само собой "рассосется").
В четвертых, в Авдеевке начинает происходить то, что и должно происходить: педали начинают крутиться в обратную сторону и потери ВСУ в ближайшие несколько дней (и в л/с, и в технике и вооружениях) возрастут (до того как отступающие не займут новый рубеж обороны и не наладят взаимодействия на этом рубеже; разумеется, если такой рубеж вообще есть и подготовлен).
https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0297TQuBtGFx1XHxc5L5MqTcfLjgfntsUJUTKihZZmL9sPiqygaqHGLr6rZNns5dsKl?__cft__[0]=AZXqUGSc4VbXr3yktoyZoapY5Ybcc-GF7tfs4IBjC7mFnURbx34Zj6Su59bWp2Bw2L9COcISLB9CNM9L8UI9Yb0tzDxGIZKUZu07qz527dsqQmPD0pkmGbx9mc5Sp-RJ1jpPTquCWiCvsb8E6VPMTt3i&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч.
Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.
Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
Життя військовослужбовців - найвища цінність.
Авдіївку ми все одно повернемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!