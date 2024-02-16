Видео бойцов 3-й ОШБр из подвалов коксохима в Авдеевке. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как выглядят подвалы Авдеевского коксохимического завода, где они сейчас находятся.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+49 Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий16.02.2024 22:17
+36 Прощай немытая раССея
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+31 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий16.02.2024 22:21
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Тримайтеся , Герої!...
На жаль, це викличе недовіру до України в цілому. Але теж допоможе Україні, коли їй вдасться здихатися Хайбивтіка і д'Єрмака.
Тепер би ще з Авдіївки знайшли б спосіб хоч людей забрати.
Та й дійові особи тіж самі: "Азов" або 3 штурмова бригада, рашисти і Верховне...
Але на щастя, на північ від коксохіму вже не так небезпечно. Найбільше ризикують ті, хто ще в Авдіївці
Потім кількох виживших обміняєш, наприклад, на Богуслаєва...
Декілька?
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам