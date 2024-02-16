Видео бойцов 3-й ОШБр из подвалов коксохима в Авдеевке. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как выглядят подвалы Авдеевского коксохимического завода, где они сейчас находятся.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", - говорится в описании видео.

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