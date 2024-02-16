Відео бійців 3-ї ОШБр з підвалів коксохіму в Авдіївці. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали підвали Авдіївського коксохімічного заводу, де вони зараз перебувають.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", - ідеться в описі відео.

Також читайте: 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці: Проти нас щонайменше 15 тис. рашистів. Втрати окупантів - 4,2 тис. вбитими та пораненими