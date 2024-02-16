Відео бійців 3-ї ОШБр з підвалів коксохіму в Авдіївці. ВIДЕО
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали підвали Авдіївського коксохімічного заводу, де вони зараз перебувають.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", - ідеться в описі відео.
Топ коментарі
+49 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар16.02.2024 22:17
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.02.2024 22:17
+31 Alex Zverev #512929
показати весь коментар16.02.2024 22:21
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Тримайтеся , Герої!...
На жаль, це викличе недовіру до України в цілому. Але теж допоможе Україні, коли їй вдасться здихатися Хайбивтіка і д'Єрмака.
Тепер би ще з Авдіївки знайшли б спосіб хоч людей забрати.
Та й дійові особи тіж самі: "Азов" або 3 штурмова бригада, рашисти і Верховне...
Але на щастя, на північ від коксохіму вже не так небезпечно. Найбільше ризикують ті, хто ще в Авдіївці
Потім кількох виживших обміняєш, наприклад, на Богуслаєва...
Декілька?
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам