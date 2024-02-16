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Новини Відео Війна
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Відео бійців 3-ї ОШБр з підвалів коксохіму в Авдіївці. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали підвали Авдіївського коксохімічного заводу, де вони зараз перебувають.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", - ідеться в описі відео.

Також читайте: 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці: Проти нас щонайменше 15 тис. рашистів. Втрати окупантів - 4,2 тис. вбитими та пораненими

Автор: 

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+49
Щось мені це нагадує...
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16.02.2024 22:17
+36
На жаль, ми таке вже бачили...
Тримайтеся , Герої!...
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16.02.2024 22:17
+31
Повертайтесь живими! Смерть рашистам!
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16.02.2024 22:21
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Щось мені це нагадує...
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16.02.2024 22:17 Відповісти
Азовсталь?
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16.02.2024 22:21 Відповісти
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16.02.2024 22:43 Відповісти
На жаль, ми таке вже бачили...
Тримайтеся , Герої!...
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16.02.2024 22:17 Відповісти
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16.02.2024 22:19 Відповісти
Очень нехорошее совпадение, что когда ЗЕ приезжает на передовую, никаких обстрелов нет. ху\йло запрещает в этот момент вести огонь чтоб не повредить своего пособника? Где он еще такого бездарного клоуна найдет....
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16.02.2024 22:23 Відповісти
Дуже добре, що європейці це вже розуміють. Американці давно знали (мають розвідку), але не публікували.
На жаль, це викличе недовіру до України в цілому. Але теж допоможе Україні, коли їй вдасться здихатися Хайбивтіка і д'Єрмака.
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16.02.2024 22:24 Відповісти
Повертайтесь живими! Смерть рашистам!
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16.02.2024 22:21 Відповісти
Мабуть, кацапів з кутка коксохіму вже прогнали\прибили.
Тепер би ще з Авдіївки знайшли б спосіб хоч людей забрати.
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16.02.2024 22:21 Відповісти
Людей в подвале бросили на смерть или в плен?
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16.02.2024 22:21 Відповісти
Це тільки мені все це нагадує Маріуполь? 🤔
Та й дійові особи тіж самі: "Азов" або 3 штурмова бригада, рашисти і Верховне...
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16.02.2024 22:21 Відповісти
Дуже нагадує.

Але на щастя, на північ від коксохіму вже не так небезпечно. Найбільше ризикують ті, хто ще в Авдіївці
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16.02.2024 22:25 Відповісти
Дежавью ***** ...
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16.02.2024 22:22 Відповісти
Якесь дежавю! Точнісінько як у підвалах "Азовсталі"! Чим там усе закінчилося - ми добре пам'ятаємо!
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16.02.2024 22:22 Відповісти
А Главнокомандующий участвует в конференции военных хирургов...
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16.02.2024 22:24 Відповісти
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16.02.2024 22:25 Відповісти
В Сирського певно програма повна візитів і зустрічей на пару днів вперед. Тільки аби бути десь подальше від України і потім відмазуватися від відповідальності за ситуацію, котру сам же створив (може з намови д'Єрмака).
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16.02.2024 22:27 Відповісти
Брежневщина.
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16.02.2024 22:43 Відповісти
раньше Цензора это видео появилось в Телеграме....если сказать что люди возмущены , то значит ничего не сказать...власть просто перемалывает всех патриотов...
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16.02.2024 22:25 Відповісти
Опять 3-я штурмовая чужие грехи исправляет,каждый ее подвиг это следствие ************* вышестоящего командования.
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16.02.2024 22:26 Відповісти
Допоможеш вивести в полон, **** зелена ...
Потім кількох виживших обміняєш, наприклад, на Богуслаєва...
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16.02.2024 22:28 Відповісти
Лютий 2024. Азовсталь 2.0. Йшов 2 рік "майскіх шашличков" від ЗЕ-лідОра. А пам"ятаєте, як все прикольно починалося, як всім так чудово "заходила" ота солодка підла брехня: нужно просто заглянуть в очко *****, та пєрєстать стрєлять... Запад нагнєтаєт. Вторгнення нє будєт. Ми можем увєлічіть витрати на ЗСУ, но тагда нам прідьоцца сократіть наші інфраструктурниє праекти... В атнашеніях с расієй мєжду патріотізмом і матєматікой нужно вибірать матєматіку... Ну шо, курви грьобані, вибрали вашу гнусавопику "матєматіку" замість патріотизму??? Тепер лічба вже йде на сотні тисяч загиблих. І в їхніх смертях винні і ви, тупорилі недоумкуваті какієразніци...
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16.02.2024 22:31 Відповісти
3 ошб і командира взято в полон ..підтвердив Супернова ..Тарнавський щось там натякнув
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16.02.2024 22:32 Відповісти
Господи, збережи наших захисників, даруй їм здоров'я та благослови на перемогу. 🙏🙏💛💙🇺🇦
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16.02.2024 23:19 Відповісти
Відправили на забій...
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16.02.2024 23:39 Відповісти
"під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в Будемо боротися за звільнення кожного побратима. "
Декілька?

Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.02.2024 23:52 Відповісти
Нда ,не весело
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16.02.2024 23:54 Відповісти
Дежа-вю? Я роки 2 тому такеє вже бачив... Резерв Залужного нищать? "Редиса" давно не чутно якось...
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17.02.2024 01:28 Відповісти
 
 