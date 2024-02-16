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Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

3 ОШБр о ситуации в Авдеевке: Против нас не менее 15 тыс. рашистов. Потери оккупантов - 4,2 тыс. убитыми и ранеными

танк,авдіївка

Против сил 3 ОШБр в Авдеевке воюют не менее 15 тыс. российских военных.

Об этом в Telegram сообщила 3 отдельная штурмовая бригада, передает Цензор.НЕТ.

"Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тысяч личного состава армии врага", – говорится в сообщении.

Предварительно реальное количество потерь оккупантов оценивается в 4 200 человек убитыми и ранеными.

"Весомые потери понесет и 30-я омсбр вс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии. Против украинских сил, в частности, воюет 114 отдельная мотострелковая бригада — бывший 11 отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Читайте также: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

В 3 ОШБр подчеркнули, что несмотря на то, что оккупанты понесут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.
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Топ комментарии
+31
Хлопці герої. Бережіть себе!
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16.02.2024 15:33
+25
Ти головне цього в очі нікому з 3-й ошбр не скажи випадково при зустрічі...
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16.02.2024 15:41
+21
бережи вас Бог, хлопці
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16.02.2024 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Надмірно брава тріскотня...
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16.02.2024 15:32 Ответить
Ти головне цього в очі нікому з 3-й ошбр не скажи випадково при зустрічі...
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16.02.2024 15:41 Ответить
Дочь афіцера?
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16.02.2024 15:55 Ответить
Просто порада, піклуюсь, щоб у вас не зʼявилось критичних черепно-мозкових травм на порожньому місці.
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16.02.2024 15:58 Ответить
З ними я ще зможу найти якусь спільну мову, але з їхніми групіз - навряд...
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16.02.2024 16:01 Ответить
Судячи по вашим коментарям, знайти з ними спільну мову - 1% шансів і знайти собі чмт на всю голову, щє до спроби відкрити рота для другої фрази - 99%.
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16.02.2024 16:06 Ответить
Маліна, ти дійсно дурнувата?
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16.02.2024 16:17 Ответить
Це тут постійна позитивна ботня, яка вилазить у військових темах. Ігнорте таких.
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16.02.2024 16:22 Ответить
Ага, боти 3-ошбр, яка насправді в бункері під Києвом сидить. Яке ж ти кінчене зрадолайнецо)
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16.02.2024 16:56 Ответить
Киця, просто піклуюсь за твій язик. Бо в коментарях анонімно кукурікати, це одне, а віч-на-віч вже зовсім інше, можуть і в дупу тобі його запхати.
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16.02.2024 16:53 Ответить
Лякалки від дешевих тупорилих PR-ниць мене ніколи не бентежили...
Ти в кращому разі трешся десь біля умовного стерненка, гавкаєш за зарплатню, можливо з військовими іноді чай п'єш...
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16.02.2024 17:23 Ответить
Він реально кінчений. Ігноруй цю тварину.
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16.02.2024 18:49 Ответить
Це ти тупа тварина, дрочиш на рембів яких тобі намалюють...
Ти хоч уявляєш, як це - одна бригада за тиждень кладе дві бригади противника?
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16.02.2024 21:17 Ответить
А якшо так? То шо тоді, проситимеш вибачення?
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16.02.2024 16:27 Ответить
У афіцера чи у дочєрі?
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16.02.2024 16:31 Ответить
У афіцера - тоє ваші вологі фантазії,' і пох як ви один одного наказуєте
але якшо тоє дочка Офіцера то матимеш клопіт
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16.02.2024 20:17 Ответить
Клопіт? Який, це ж просто "пазітівна"
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16.02.2024 20:56 Ответить
Вибач, але якусь ***** пишеш

Я мав на увазі, шо раптом вона дочка Офіцера ЗСУ (не афіцера).
То тоді ти отримаєш по мордяці, за діло, бо образив доньку Офіцера.
Але ти однак отримаєш полюбе, бо образив Жінку. Так не можна. Не рівняйся на кацапів
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17.02.2024 08:33 Ответить
Коли "дочь афіцера" пхає носа туди, де ні в зуб ногою, вона йде на три букви... Посилав неодноразово,хоч очно, хоч заочно (гендер тут ні до чого) мені ці медіашалави ще на фронті остопи#діли...
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17.02.2024 12:27 Ответить
Ще раз запитую, якщо вона дійсно дочка Офіцера (ні афіцера), попросиш пробачення?
Ну або якщо її хлопак тобі зустрінеться?
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17.02.2024 16:04 Ответить
Про що взагалі мова? Який хлопак, ми що в підворітні?
Це звичайне пазітівне тріпло - хтивочки у твіттері, інстаграмчик, наближаєм пєрєемогу, ах какой лачєн, котик сирчик, скинтесь на корчі, а ми вам ************* про наших котиків-гіроїв,
Сьогодні воно тре за коксохім, завтра тертиме за куп'янськ, післязавтра за Роботино, прямо Дочь гєнштаба...
Якби воно було дотичне до військової справи, хоч через папу, воно б мовчало в ганчірочку, бо те що відбулося в Авдіївці - це реальний провал, нічого пазітівного там немає, бо наші втрати за останні дні 1до 1, якщо не гірше...
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17.02.2024 23:28 Ответить
а кухарчуку в їбало зелене жабеня можна кинути?
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16.02.2024 15:58 Ответить
залежить від вашої фізичної підготовки, чи зможете ви побитися з кухарчуком. Проти бійця 3-й ошбр фізична підготовка вам не допоможе.
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16.02.2024 16:01 Ответить
ви впевнені? я нічого не забув.....
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16.02.2024 16:03 Ответить
Порожня піар-тріскотня. Це шо конкурс капітанів?
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16.02.2024 17:49 Ответить
їбанати кольору не мають...
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16.02.2024 16:17 Ответить
Хлопці герої. Бережіть себе!
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16.02.2024 15:33 Ответить
бережи вас Бог, хлопці
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16.02.2024 15:36 Ответить
3 ошб варто трохи медійно заспокоїтись, бо вони вже почали втрачати береги адекватності в своїх заявах.
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16.02.2024 15:37 Ответить
Вже понад 12 діб воїни 3 окремої штурмової бригади займають смугу відповідальності всередині Авдіївки.
Про це в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=rMcLCdKrPts&t=174s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Радіо Свобода заявив заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов Джерело:

Якщо 4200 кацапів за весь цей час, тим більше, що це разом з пораненими, то цілком може бути.
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16.02.2024 15:41 Ответить
Одна справа - говорити про це, інша - хоч чимось підтверджувати. Сьогодні кацапи вивісили свою тряпку на відому стеллу "Авдіївка -це Україна" і ходять там особливо не ховаючись. Не схоже на жорсткі бої з тисячами втрат на півночі Авдіївки.
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16.02.2024 15:45 Ответить
Кацапів на мʼясо рубають з коксохиму, до чого тут якась стела?
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16.02.2024 15:47 Ответить
В твоїх фантазіях можливо й рубають, відкрий карту і подивись, де стелла, і де коксохім, реальність стане зрозумілішою.
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16.02.2024 15:49 Ответить
я в курсі де стела і де коксохім. Мʼясні хвилі кацапів на коксохім лізуть, а не на стелу.
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16.02.2024 15:51 Ответить
Стелла поряд з коксохімом... скинь відео з м"ясними хвилями кацапів, які лізуть на коксохім?
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16.02.2024 16:02 Ответить
Ти клоун чи шо? Відео з полю бою потрапляє до прес-служб з великими затримками.
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16.02.2024 16:09 Ответить
"ти клоун чи шо"))) подивись, "неклоунесса", сьогодняшнє відео від нашого бійця, як вони з Зеніту вчора виходили, сподіваюсь, знаєш, де Зеніт, чи так само як і з стеллою і коксохімом?. Ще раз - давай відео/фото об"єктивного контролю м"ясних штурмів і тисяч знищених кацапів.
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16.02.2024 16:13 Ответить
Протягом тижня відео будуть на ютуб каналі 3-й ошбр.
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16.02.2024 16:22 Ответить
Не розважайте кацапських тролів я його поспамив.
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16.02.2024 16:41 Ответить
Дякую, і я. Зараз дуже складно москалоту відрізняти, тому що вони використовують chatgpt для створення коментарів українською.
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16.02.2024 16:45 Ответить
Дєвушка, ви знаєте де той Коксохім?
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16.02.2024 15:52 Ответить
Коксохім знаходиться під контролем ЗСУ.
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16.02.2024 15:54 Ответить
Останні інформації були, що кацапи зайняли частину\куток коксохіму. Але там все часто міняється, бо 3ОШБ не тільки обороняється, але й контратакує при необхідності (мають багато, хай дрібніших, але важливих тактично-територіальних здобутків).
Поодинокі відео можуть тільки підтвердити, що кацапня там була в якийсь момент.

Але якби був втрачений коксохім повністю - кацапня б про це волала на всі голоси. Бо вивести війська з Авідіївки, але збрегти коксохім - це буде успіхом ЗСУ в операції відступу... (ну ще залежить від заплаченої ціни). А такого не видно.
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16.02.2024 16:13 Ответить
Ніхто і не каже про збереження коксохіму, відхід з нього скоріш за все буде завершенням операції відступу.
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16.02.2024 16:16 Ответить
Останній абзац мав бути таким:
"Але якби був втрачений коксохім повністю - кацапня б про це волала на всі голоси. А такого не видно. Бо вивести війська з Авідіївки, але збрегти коксохім - це буде успіхом ЗСУ в операції відступу... (ну ще залежить від заплаченої ціни). "
Вставив речення, а не перечитав

Збереження коксохіму було б дуже добре. Але потрібна активна арта. Якщо командування вирішить, що при такій концентрації кацапських військ (Том Купер пише, що атакують групами по 50! навіть в Бахмуті такого не було) оплачується трохи потратити 155мм, то є шанси втримати.
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16.02.2024 16:23 Ответить
"Проти сил 3 ОШБр в Авдіївці воюють щонайменше 15 тис. російських військових."

З 15 000 вибуло зі строю 4200. Більше 10 000 ще залишилось. Такої кількості, звісно, вистачило, щоб повісити свою ганчірку. І чого їм ховатись? Це вони без упину криють наші позиції кабами і артою. У нас їх накрити вже, мабуть, нічим.
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16.02.2024 15:53 Ответить
Ну якщо нічим, то і не потрібно розповідати про тисячі вбитих за кілька днів.. Як я сказав, є слова якогось персонажа з 3ошб, а є об"єктивний контроль, де кацапи вештаються північчю Авдіївки і під коксохімом групами, особливо не ховаючись - це точно не жорсткі бої з тисячами вбитих.
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16.02.2024 16:00 Ответить
Скосити з кулемета та автоматів групу ворога, що наступає на наші позиції - це одне. А накрити групу, яка перебуває на вже захоплених позиціях в міській забудові за кілометр чи більше - це зовсім інше. Кулемет і автомати тут вже безсилі. Потрібен міномет або ж авіація. А їх вже, на жаль, там немає.
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16.02.2024 16:08 Ответить
групами по троє? чи по двоє навприсядки?
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16.02.2024 16:11 Ответить
Перша проблема у тому, що рашисти можуть собі дозволити покласти в землю ще 5 тисяч. І нічого - переживуть. А друга проблема, що на їхньому боці ще є зо три полки штурмової авіації та пара бригад працюючої арти. Нема проти КАБу прийому, як знищення аеродрому!
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16.02.2024 15:38 Ответить
Ворога відкинуто від грунтової дороги, що прямує з Сєвєрного в Авдіївку - відбито перехрестя лісосмуг, а ворожі "роги" на вістрі його клину - зрізано.
Крім того, розбито колону техніки рашистів, що дозволило уникнути вуличних боїв в Ласточкіно й виграно три дні для організації оборонних позицій і мінування підходіа з цього напрямку.
Джерело - https://t.me/s/stanislav_osman тут .
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16.02.2024 15:40 Ответить
Організації оборонних позицій?) ох, лол
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16.02.2024 15:46 Ответить
Так, всього три дні. Що можна зробити за такий час та ще й під суцільним ворожим вогнем? Хіба що окопів накопати та кілька бліндажів. Більш нічого.
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16.02.2024 15:58 Ответить
Я не про це -якщо там до сих пір не було окопів - то це клініка, тут і говорити немає про що. Я простєбався з "джерела" і його уявлень про ситуацію.
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16.02.2024 16:05 Ответить
Написано ж, мінування підхода. До чого тут окопи?
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16.02.2024 16:12 Ответить
Оборонні позиції- це і є окопи. І не тільки.
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16.02.2024 16:17 Ответить
Оборонні позиції в Авдіївці, це бетонні споруди, які будували щє при Порошенку. Також мінні поля, це теж частина оборонних позицій.
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16.02.2024 16:49 Ответить
Точніше, в усій донецькій агломерації, в яку входить і Авдіївка.
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16.02.2024 16:55 Ответить
ви схоже не розумієте різницю між розбудовою і организацією розміщення на розбудованих.
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16.02.2024 16:13 Ответить
Скоріше за все, їх там і не було. Хто цим буде перейматись? Наші офіцери, особливо ланки від командира роти і вище, в основному керують боєм по телефону, перебуваючи за десятки кілометрів в тилу. Хто буде все організовувати на місцях? Рядові бійці чи взводні лейтенанти-піджаки, які дупля не ріжуть у військовій справі?
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16.02.2024 16:15 Ответить
Порошенко декілька років їх там будував, якщо ви не в курсі. Щє до 2019.
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16.02.2024 16:50 Ответить
Ви в курсі. А ті, хто там - ні. Бо не знайшли тих "будівель".
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16.02.2024 18:12 Ответить
якщо там дійсно немає облаштованих позицій треба відходити туди де вони є, непотрібен нам героїзм.
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16.02.2024 16:18 Ответить
Це звісно так, але складно уявити рівень у*банства, якщо до цих пір за Авдієвкою, в т.ч. під Ласточкіно не були вириті окопи як мінімум.
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16.02.2024 16:22 Ответить
ви ще дивуєтеся рівню у..банства ,в плані фортифікацій унас все дуже сумно.
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16.02.2024 16:28 Ответить
Ну, не настільки ж, Ласточкіне з півдня - це вже 2 рік зона бойових дій, важко повірити, що там навколо немає нормальної лінії окопів/бліндажів.
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16.02.2024 16:33 Ответить
не думаю що там багато набудували, ви ж знаєте все динамічно змінюється ще вчора одна лінія могла виконувати свою функцію а сьогодні ворог обійшов її.
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16.02.2024 16:44 Ответить
Благо степів/полів - особливо не походиш - мінні поля, дрони, арта і міномети. Тому якщо є укріплення на базовому рівні в навколишніх селах - можна ефективно тримати росіян в самій Авдіївці, як ми це доволі успішно робимо з Бахмутом.
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16.02.2024 16:49 Ответить
Для наглядності подивіться стрім Сергія Стерненка за сьогодні, які укриття, ви про що?
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16.02.2024 17:06 Ответить
Рашиська орда ніколи не рахувалась з втратами для них це всього навсього гарматне мясо . Слава Українським Героям !
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16.02.2024 15:47 Ответить
ерунда осталась - 10000
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16.02.2024 15:53 Ответить
и этих зафуярят - что ты так за них переживаешь...?
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16.02.2024 16:12 Ответить
пока я вижу ты переживаешь
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16.02.2024 16:18 Ответить
да ты как свиноцабака умный...
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16.02.2024 16:42 Ответить
гинуть хлопці, найбільш мотивований і боєздатний підрозділ кинули в пекло латати дірки, які винекли внаслідок бездіяльності керівництва...
Натомість диванні експерти тут піськами міряються, яке ж лайно!
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16.02.2024 16:20 Ответить
Тебе чомусь обурює, що багато людей переживає за наших бійців і пробує вияснити, що відбувається? Мали б слухати марафон, чи як??
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16.02.2024 16:27 Ответить
ти один з тих хто накид лайна не відрізняє від переживань?
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16.02.2024 16:29 Ответить
Накидування лайна зауважив в твоєму пості Тому й написав.
Бо ти не звертаєшся ні до кого конкретно, а тільки ... так "накидуєш лайно".

Пиши предметно, якщо не маєш наміру справляти такого враження.
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16.02.2024 16:32 Ответить
4000 kacapov ubytimi i ranenami,i 200 ranenix u ubytix s drugoj storoni.Takoje sootnosenyje po poteriam.Tak nebudet sto 4000 s odnoj storoni i ne odnogo s drugoj
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16.02.2024 16:44 Ответить
Нехай командувачі "Тарнавські" покажуть особистим прикладом, відправлять свою кровну рідню в Авдіївку. Але ж вони всі при броні, їх чіпати не можна або закордоном.
Бо маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію.
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16.02.2024 17:04 Ответить
На бахмутському напрямку було знищено підарського воєнкора! Подробиці скоро
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16.02.2024 16:22 Ответить
а Я хочу сейчас Подробиці !
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16.02.2024 16:25 Ответить
Русня підтверджує, але не пише хто. Тільки би мерзота Коц.
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16.02.2024 16:34 Ответить
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16.02.2024 16:38 Ответить
Де підмога нашим хлопцям, що каже Сирський
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16.02.2024 16:25 Ответить
Про яку підмогу ви кажете!?. Голоборотьки... воювати не хочуть,і не будуть.
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16.02.2024 17:00 Ответить
Подивіться сьогоднішій стрім Сергія Стерненка, про крик командувача Азову Кротевича, а їх посилають стінку на стінку. І самі вмотивовані.
Реформ в армії нема, командують совкодрочери, м'яса подавай і відповідальності ніякої, прийнятий закон 8271 про безвідповідальність командирів - тому наглядний приклад, і це ще на хвилі патріотизму.
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16.02.2024 17:12 Ответить
Сирський за тиждень свого головнокомандування встиг:

- проявити свою БЕЗТОЛКОВІСТЬ та БЕЗМІЗКІСТЬ, кинувши 3-ю штурмову на оборону Авдіївки, а не на забезпечення виведення людей з оточення (коли ще не було повного оточення);

- підтвердив своє реноме М'ЯСНИКА.

Тепер йому можна присвоїти безчесний титул Серський-Авдіївський (чи Обісраний в Авдіївці).
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16.02.2024 17:06 Ответить
Закон 8271 про безвідповідальність командирів "у всій своїй красі". Воно ж не пошле воювати на ноль кровну рідню, перед якими хоч є якась відповідальність.
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16.02.2024 17:15 Ответить
моліться Богу! не сквернословіть та вподобляйтесь рашистам
повертайтесь з перемогою
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16.02.2024 21:25 Ответить
Азовсталь , Коксохим , щось це вже мені нагадують ці кадри!
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16.02.2024 22:29 Ответить
Таке враження що Авдіївку тримає 3тя ошбр . А інші підрозділи ?? Там крім третьої є окремі батальйони які не так розрекламовані, але не менш боєздатні. Говоріть про всіх. Піздаболи!!
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17.02.2024 01:27 Ответить
 
 