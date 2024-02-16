3 ОШБр о ситуации в Авдеевке: Против нас не менее 15 тыс. рашистов. Потери оккупантов - 4,2 тыс. убитыми и ранеными
Против сил 3 ОШБр в Авдеевке воюют не менее 15 тыс. российских военных.
Об этом в Telegram сообщила 3 отдельная штурмовая бригада, передает Цензор.НЕТ.
"Против сил Третьей отдельной штурмовой бригады на нашем участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тысяч личного состава армии врага", – говорится в сообщении.
Предварительно реальное количество потерь оккупантов оценивается в 4 200 человек убитыми и ранеными.
"Весомые потери понесет и 30-я омсбр вс рф. Идут бои против 35-й и 55-й омсбр 41-й армии, и против 21-й и 15-й омсбр 2-й армии.
По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии. Против украинских сил, в частности, воюет 114 отдельная мотострелковая бригада — бывший 11 отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".
Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.
В 3 ОШБр подчеркнули, что несмотря на то, что оккупанты понесут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.
Пожалуйста, подождите...
Ти в кращому разі трешся десь біля умовного стерненка, гавкаєш за зарплатню, можливо з військовими іноді чай п'єш...
Ти хоч уявляєш, як це - одна бригада за тиждень кладе дві бригади противника?
але якшо тоє дочка Офіцера то матимеш клопіт
Я мав на увазі, шо раптом вона дочка Офіцера ЗСУ (не афіцера).
То тоді ти отримаєш по мордяці, за діло, бо образив доньку Офіцера.
Але ти однак отримаєш полюбе, бо образив Жінку. Так не можна. Не рівняйся на кацапів
Ну або якщо її хлопак тобі зустрінеться?
Це звичайне пазітівне тріпло - хтивочки у твіттері, інстаграмчик, наближаєм пєрєемогу, ах какой лачєн, котик сирчик, скинтесь на корчі, а ми вам ************* про наших котиків-гіроїв,
Сьогодні воно тре за коксохім, завтра тертиме за куп'янськ, післязавтра за Роботино, прямо Дочь гєнштаба...
Якби воно було дотичне до військової справи, хоч через папу, воно б мовчало в ганчірочку, бо те що відбулося в Авдіївці - це реальний провал, нічого пазітівного там немає, бо наші втрати за останні дні 1до 1, якщо не гірше...
Про це в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=rMcLCdKrPts&t=174s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Радіо Свобода заявив заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов Джерело:
Якщо 4200 кацапів за весь цей час, тим більше, що це разом з пораненими, то цілком може бути.
Поодинокі відео можуть тільки підтвердити, що кацапня там була в якийсь момент.
Але якби був втрачений коксохім повністю - кацапня б про це волала на всі голоси. Бо вивести війська з Авідіївки, але збрегти коксохім - це буде успіхом ЗСУ в операції відступу... (ну ще залежить від заплаченої ціни). А такого не видно.
"Але якби був втрачений коксохім повністю - кацапня б про це волала на всі голоси. А такого не видно. Бо вивести війська з Авідіївки, але збрегти коксохім - це буде успіхом ЗСУ в операції відступу... (ну ще залежить від заплаченої ціни). "
Вставив речення, а не перечитав
Збереження коксохіму було б дуже добре. Але потрібна активна арта. Якщо командування вирішить, що при такій концентрації кацапських військ (Том Купер пише, що атакують групами по 50! навіть в Бахмуті такого не було) оплачується трохи потратити 155мм, то є шанси втримати.
З 15 000 вибуло зі строю 4200. Більше 10 000 ще залишилось. Такої кількості, звісно, вистачило, щоб повісити свою ганчірку. І чого їм ховатись? Це вони без упину криють наші позиції кабами і артою. У нас їх накрити вже, мабуть, нічим.
Крім того, розбито колону техніки рашистів, що дозволило уникнути вуличних боїв в Ласточкіно й виграно три дні для організації оборонних позицій і мінування підходіа з цього напрямку.
Джерело - https://t.me/s/stanislav_osman тут .
каксвиноцабака умный...
Натомість диванні експерти тут піськами міряються, яке ж лайно!
Бо ти не звертаєшся ні до кого конкретно, а тільки ... так "накидуєш лайно".
Пиши предметно, якщо не маєш наміру справляти такого враження.
Бо маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію.
Реформ в армії нема, командують совкодрочери, м'яса подавай і відповідальності ніякої, прийнятий закон 8271 про безвідповідальність командирів - тому наглядний приклад, і це ще на хвилі патріотизму.
- проявити свою БЕЗТОЛКОВІСТЬ та БЕЗМІЗКІСТЬ, кинувши 3-ю штурмову на оборону Авдіївки, а не на забезпечення виведення людей з оточення (коли ще не було повного оточення);
- підтвердив своє реноме М'ЯСНИКА.
Тепер йому можна присвоїти безчесний титул Серський-Авдіївський (чи Обісраний в Авдіївці).
повертайтесь з перемогою