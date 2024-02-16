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Новости Война
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Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО

Уже более 12 суток воины 3-й отдельной штурмовой бригады занимают полосу ответственности внутри Авдеевки.

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил заместитель командира 3-й ОШБр Вооруженных сил Украины майор Родион Кудряшов, передает Цензор.НЕТ.

"Противник действительно очень сильно превосходит нас. Среди подразделений, действующих против нас, - не только моторизованные и механизированные стрелковые подразделения. Есть и спецподразделения, в частности, ГРУ ВС РФ, которые являются флагманом в давлении на город Авдеевку. Относительно боев, которые идут в городе, относительно наших позиций: на некоторых участках ситуация критическая, напряженная. В некоторых случаях у нас - на 180 градусов, в некоторых есть даже 360 градусов (окружения. - Ред.). Мы пытаемся выровнять ситуацию, и на данный момент ситуация тяжелая, но контролируемая", - сказал Кудряшов.

"Есть возможность это, скажем так, внутреннее кольцо раскрыть с помощью ударно-штурмовых действий. В принципе, у нас сегодня это получается", - отметил он.

Кудряшов подтвердил, что в Авдеевке продолжаются маневры ВСУ, о которых ночью заявил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

Также смотрите: 3 ОШБр об Авдеевке: у рашистов бесконечные ресурсы, они начали применять фосфор, увеличили использование КАБов. ВИДЕО+ФОТО

"Есть определенные этапы этих действий. Первое: нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей. То есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, чтобы удерживать линию оборону. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города, и тоже переходим на более выгодные позиции, для того чтобы качественнее сопротивляться", - добавил он.

Кудряшов также прокомментировал информацию о захвате российскими военными укрепрайона "Зенит". По его мнению, это событие оказывает психологическое влияние на российских военных, но у армии России нет достаточных сил, чтобы удерживать эти позиции.

"Это больше агитация относительно "успешных" действий Российской Федерации. На сегодняшний день противник, по всей информации, не имеет мощных позиций, для того, чтобы их удерживать", - отметил он.

Читайте также: 3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая
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Топ комментарии
+32
Якщо ЗСУ на Авдіївсьму напрямку не у змозі фланговим ударом зрізати ворожий "апендікс", який з півночі, з району Веселого простягнувся майже до самого Ласточкіного - то місто нашим збройним силам потрібно залишати, аби зберегти самий безцінний наш ресурс - особовий склад ЗСУ!
Аби не дозволити ворогові перетворити Авдіївку на другий Маріуполь!
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16.02.2024 11:51
+28
Головне, щоб азовці не потрапили в полон вдруге - це вже буде повністю вина Зеленського
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16.02.2024 11:49
+24
Зараз вовачка на карті військовим стрілки намалює, він вже тепер відповіальний за ситуацію на фронті, взяв керування на себе
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16.02.2024 11:52
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а в якому місці орки які нічого не розуміють в війні, як заявляют оратори зе-гною, зупинятся, а ЗСУ зупинить їх наступ? і назовіть цифру полеглих героїв Украіни котри осталися в Авдіївці навічно?
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16.02.2024 13:18 Ответить
Якби дали касетні снаряди м26, хоча б 5000 штук для роботи по оркам в Авдіівці, то б там би орків у наступі косили тисячами. Якась кількість залишилася на складах у США цих снарядів. Їх не всі розібрали на утилізацію. Їх були сотні тисяч. Але наші партнери чомусь не хочуть нам їх надати. А вони дуже потрібні.
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16.02.2024 13:21 Ответить
Так стріляйте "великим крадівництвом", "незламним тілімарафоном", яйцями по 17... Цього ж вам "погані" США не заважають робити?
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16.02.2024 13:26 Ответить
Маріупольські "граблі" нічому не навчили??!!
Все повторюється.
Як можна було допускати таке нависання флангів з ворогом?
Вирішили остаточно добити "Азов"!!?
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16.02.2024 13:37 Ответить
Так , бо зекурва їх дуже боїться .
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16.02.2024 13:51 Ответить
Діло йде до капітуляції, ой вибачте до мінська 3...
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16.02.2024 13:49 Ответить
Це воно іде , а ми нє . Нічого у нього не вийде , ніяких мирняків .
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16.02.2024 13:52 Ответить
Дело идет в Финляндии 2.0
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16.02.2024 18:18 Ответить
В видео нет ничего про окружение, откуда взял текст автор статьи?
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16.02.2024 14:38 Ответить
Український новояз) Котел тепер то кільце...
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16.02.2024 16:14 Ответить
в житті узко-язичний?
бо "в кільці", "у ворожому кільці" ітп, говорили і 100 років тому...
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16.02.2024 17:08 Ответить
Я намю нічого проти до застосування слова. Але 10 років війни кажуть котел, а тут взяли й щоб людей не лякати придумали кільце...
Совпадєніє?
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16.02.2024 17:26 Ответить
"Котел" - запозичили з кацапського навколовійськового сленгу, тепер зі зрозумілих причин стараються позбуватися "кацапізмів"... для мене тут немає нічого дивного.

В кожному разі, це явно не "новояз".
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16.02.2024 17:31 Ответить
Бо те кільце, прикриють котлом... ото і вся стратехія.
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16.02.2024 17:35 Ответить
На яке дно опуститься Америка, якщо Трамп знову сяде у президентське крісло.

Скільки ще республіканці збираються "відпочивати на канікулах", скільки ще життя своїх найкращих воїнів Україна має принести в жертву, щоб до Трампа нарешті дійшло, на що він підписався і кому допомагає?

Якщо США, віддадуть путіну-***** на ростерзання Україну, то зарекомендують себе в очах усієї світової громадськості як абсолютно ненадійний партнер...

Хто їх після цього поважатиме?
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16.02.2024 23:06 Ответить
пуйло наобіцяв своїм глитаям в Україні ,що після його перевиборах, він все поверне до 1991 року а зараз треба "виручити".А ще моль всім розповідає ,що в омані про все домовились...Українці-суїцидники : вибрали собі вбивць і катів!
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17.02.2024 16:33 Ответить
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