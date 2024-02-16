РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Война
18 217 62
Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

3 ОШБр об Авдеевке: у рашистов бесконечные ресурсы, они начали применять фосфор, увеличили использование КАБов. ВИДЕО+ФОТО

авдіївка

В Авдеевке воины 3-й отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции. Российская армия имеет преимущество в ресурсах, соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Неприятель начал регулярно применять фосфорные боеприпасы и КАБы.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление.

Рашисты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Они увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

Авдіївський коксохім
Авдеевский коксохим в дыму

"По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия противника пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода", - отметили в пресс-центре бригады.

Бородин отметил, что в Авдеевке очень сложная, критическая ситуация, РФ продолжает давление на город.

Читайте: Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложна именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал Бородин.

Пресс-офицер объяснил, почему в критический момент ситуация в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинсте людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

Авдіївський коксохімічний завод
Авдеевский коксохим в дыму
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Залужний ще рік назад пропонував будувати лінії оборони, але тоді було в тренді розповідати про сніданки в Криму і показувати хусточки з вишитими F-16...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:57
+37
ще одна "фортеця", яка поховає незлічену кількість наших найкращих воїнів...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:55
+34
бляха, приємно все ж таки жити в світі рожевих поні, єдинорогів та вови зеленського.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайтесь!Контрудар впевнений планують!Храни вас Господь!
показать весь комментарий
16.02.2024 09:54 Ответить
Бог не буде підтримувати тих ,хто тримається за рішення "вави зрадника України" і його домовленостей з ворогом України...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:59 Ответить
бляха, приємно все ж таки жити в світі рожевих поні, єдинорогів та вови зеленського.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:08 Ответить
Сказати "тримайтеся" - це злочин для командира що віддає подібний наказ.

"У Авдіївці воїни 3 окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції." - це також між некомпетентністю та злочином - штурмовики "тримають позиції.
Ще ССО "тримати позиції" можна закинути
показать весь комментарий
16.02.2024 10:38 Ответить
А піхота другосортна по вашому?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:14 Ответить
Українська піхота - найкраща у світі (як на мене)
А штурмовики - це здебільшого і є піхота.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:24 Ответить
ще одна "фортеця", яка поховає незлічену кількість наших найкращих воїнів...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:55 Ответить
вони відхід прикривають.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:02 Ответить
анна петрова точно знає, що ніхто із ЗСУ не опинився в оточенні в Авдіївці?
показать весь комментарий
16.02.2024 10:22 Ответить
Я теж так думаю. Але ми неможемо знати як є насправді.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:44 Ответить
Саме гірше, що не дай Боже повториться Азовсталь! Бо щось дуже схожа картина - найбільш мотивований та боєздатний підрозділ (можливо навіть не один, бо 3-тя ОШБ - це тільки про що говорять) заводиться практично у пастку, з якої згодом, з великою вірогідністю, може і не вийти!
показать весь комментарий
16.02.2024 11:26 Ответить
Туди би хоч на добу закинуту то чиновницьку морду з КМДА що розповідав, що "в Києві не пониен бути бюджет війни", щоб пилити далі кошти на сраній бруківці. Всю Севастополюску площу обклали бруківкою, а до аеропорту Жуляни ще й новий асфальт поклали, навіщо!? У нас що працює аеропорт ??
показать весь комментарий
16.02.2024 09:56 Ответить
а закиньте туди тих, хто справді за своїми повноваженнями та посадовими обов'язками мав відповідати за забезпечення армії: колишнього міністра оборони резнікова, який з кінця 2021 й по лютий 2022 з трибуни ВР розповідав, що в армія не потребує додаткового фінансування, ну й, безумовно, - верховного головнокомандуючого, який там само бубонив про "фінансування армії призведе до неможливості будувати дороги".
але ж ні, доїбались ви до депутата місцевої ради - потужно.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:06 Ответить
Точно. Послом в Авдіївку.
показать весь комментарий
16.02.2024 17:25 Ответить
Ви по ходу нічого більше гамбургера в маці ніколи не купували. Якби ви хоч раз мали дотичність до процесу державних закупівель, то ви б знали, що це не той процес, коли ви просто можете взяти і перекласти гроші з однієї кишені в іншу. Є бюджетування і є гроші, які виділяються на певні категорії витрат. Ці гроші не можуть бути витрачені на щось інше, фактично цих грошей просто не існує, це просто бухгалтерський процес. Ви могли б не перекладати асфальт, який було заплановано перекласти, не питання, але від цього ви не отримаєте можливість вільно переміщати ці заплановані кошти куди вам хочеться. Просто ви втратите бюджетні кошти, не отримавши за них нічого взагалі, і все.
І так, попередній коментатор все правильно сказав.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:24 Ответить
Я не вам відповідав, а якраз Олексі. І розкажіть мені будь ласка, як ви в кінці року перерозподілятимете гроші, які забюджетували на початку. Цікаво буде послухати.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:53 Ответить
в такому разі, по-перше, вибачте.
по-друге, щодо перерозподілу в кінці року, зрозуміло, що ми не говоримо про двадцяті числа грудня, які залишають нам кілька днів роботи казначейства.
але якщо ми говоримо про осінь, то перерозподіл цілком реальний, а от швидке освоєння залежить звісно ж й від законодавчо встановлених строків для, наприклад, проведення процедури закупівлі й від оперативності самого розпорядника.
крім того, за наявності бюджетних асигнувань ніщо не забороняє розпоряднику укласти договір зі строком виконання робіти або надання послуг в наступному бюджетному році, казначейство зареєструє такі зобов'язання без питань, й в наступному році в нас вже буде діючий договір та зареєстровані зобов'язання, які треба буде просто підтвердити.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:02 Ответить
Все правильно.
Але по-перше, це дуже відтерміновано в часі, що й бачили всі в 2022, а по-друге, якщо всі гроші або частина грошей вже пішла згідно договора підряднику, що виконує роботи - то роботи мають бути закінчені. А от чому вже в 2023 асфальт укладався і ремонтувалися стадіони, це вже інше питання. Але в будь-якому разі не те питання, яке в першу чергу має бути задане, це точно. І не тим.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:30 Ответить
Залужний ще рік назад пропонував будувати лінії оборони, але тоді було в тренді розповідати про сніданки в Криму і показувати хусточки з вишитими F-16...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:57 Ответить
Та не треба займатись створенням ідолів. Чому ви тоді не згадуєте, як Залужний в лютому 2022 року по телебаченню, в прайм-тайм, розповідав на всю країну, що "вторгнення не буде і прикордонним містам не треба евакуюватись".
Проблема в тому, що і суспільство і влада в Україні вартують одні одного. Якби це була нормальна країна - по-перше, цього б всього можна було уникнути, а по-друге, вже якщо сталося, тотяк можуть всі ті топ-ренсони, які напередодні війни всім розповідати, що війни не буде - зараз всі в повному складі ведуть Україну до "перемоги"? Вони вже всі мали якщо не сидіти, то як мінімум звільнені.
показать весь комментарий
16.02.2024 17:29 Ответить
Ну, якщо треба пояснювати, чому так тоді говорив Залужний, який приховував плани оборони і підготовки від преЗЕдента і партнерів, то про що ще можна говорити?...Які ідоли?...
показать весь комментарий
16.02.2024 17:48 Ответить
І людеи в рази і зброі в рази більше - не треба затягувати - один вихід - відходити
показать весь комментарий
16.02.2024 09:57 Ответить
Напевно логіка така,що відійдемо тут ,і тоді в якомусь іншому місці "у них незлічені ресурси".
показать весь комментарий
16.02.2024 11:15 Ответить
"...заявив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону". Дальше можно не читать.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:57 Ответить
киця, ти чекаєш, що тобі польові командири доповідатимуть? прес-офіцер для цього і існує.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:01 Ответить
Ключевое слово - "телемарафон", если ТЫ не поняла. Учись читать.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:31 Ответить
И писать, кстати, тоже.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
В ефірі телеЗЕлянаібон, далі можна і не коментувати!
показать весь комментарий
16.02.2024 10:48 Ответить
Вова, ти за@бал.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:58 Ответить
нічого, прийде новий Вова, і так само за*бе. А ти даси пендаля системі.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:37 Ответить
Molimosya za vas,ridni nashi Zaxisniki.🙏
показать весь комментарий
16.02.2024 09:58 Ответить
Відійти, випрямити лінію фронту, як пропонував Залужний, не захотіли і може так статися, що положимо найкращі підрозділи - бо в справу військових втрутився ортодоксальний ухилянт !
По ходу, зараз плани військових генеруються в ОПі і затверджуються завгоспом....

показать весь комментарий
16.02.2024 10:01 Ответить
Ігор Лапін на Експресо сказав шо це Залужнии дав відмашку вводити 3-тю бригаду в Авдіівку
показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
Зеленський готує нову фортецю Авдіївка.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:02 Ответить
"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів."

Якось це не дуже співпадає з офіціальними заявами наших керманичів про "м"ясні штурми" кацапів...
показать весь комментарий
16.02.2024 10:03 Ответить
Знакомый в Авдеевке воевал. Говорил самая большая проблема ето то что рашистская авиация безнаказанно все сравнивают авиабомбами. От них и самые большие потери. А для бомбы все равно сколько людей держит оборону в многоетажке. Хоть миллионную армию заведи в Авдеевку только потери увеличатся. Нужно что то делать с рашистской авиацией. Нужно увеличить удары дронами по рашистских аеродромах в том числе по тем где стоят так называемые гражданские самолеты. Рашка должна вся гореть чтобы не чуствовали что война ето где то далеко.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:03 Ответить
В Авдіївці основний укреп, це коксохім.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:04 Ответить
... який, не приведи господи, може перетворитися на Азовсталь!
показать весь комментарий
16.02.2024 11:55 Ответить
Ви помітили, що після зняття Залужного не було жодного успішного удару дронами по росії?
показать весь комментарий
16.02.2024 10:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
16.02.2024 10:04 Ответить
дві регулярні арміі орків на одну маленьку українську Авдіївку (((. підари довбані, так треба ***** під вибори "подаруночок"...
показать весь комментарий
16.02.2024 10:09 Ответить
Де український ядер, фосфор, каби, хімія ще раз ядер
зелена трухля приготувала українцям долю камікадзе.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:13 Ответить
Хай Господь береже Українських Воїнів та допоможе їм знищити орківську навалу!! Амінь!
показать весь комментарий
16.02.2024 10:15 Ответить
Зато в Украине бесконечные генералы-дебилы, "все нормально-падаю"(с).
показать весь комментарий
16.02.2024 10:18 Ответить
Залужний ще в грудні пропонував вивести ЗСУ з Авдіівки.
Зелені покручі вирішили інакше.

показать весь комментарий
16.02.2024 10:18 Ответить
если бы вывели тогда, тотты громче всех орал бы, что зеленые падлюки сдалии авдеевку
показать весь комментарий
16.02.2024 12:03 Ответить
Нагадую. До того втратили набагато більше. Зєля не пережив би критику саме за Авдіївку?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:20 Ответить
Сирок с...а,заради того ,щоби догодити Нєтряпкє, знищить не дай боже одну з кращих бригад...
показать весь комментарий
16.02.2024 10:31 Ответить
Задача складна саме через співвідношення (сил, - ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога... У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах
Коли я про це неодноразово казав, що росія - то невичерпна діжка всіх видів ресурсів, то мене посилали і банили.
Єдиний вихід - знищувати швидше, ніж вони відновлюються (таке цілком можливо). Але для цього потрібне ефективне керування. І це не про нас.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:33 Ответить
Vot im mozno verit,sto govorit,eto odna iz lucix brigad,ne to sto tam govorit Tarnavski.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:34 Ответить
З військової точки зору всю цю навалу краще стримувати в місті, ніж у полі. Погано, що битва за Авдіївку стала заручником аж трьох передвиборчих баталій:
1) передвиборчого наступу Путіна, який готовий покласти там орків більше, ніж було населення Авдіївки до війни;
2) виборів у США, внаслідок чого доводиться оборонцям Авдіївки економити **********;
3) мрій Боневтіка про наступний термін, коли його вкусила Жаба, і він звільнив через це Залужного.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:00 Ответить
До і підчас вторгнення всі знали,що москалі мають великі ресурси,і що кидати вони будуть в топку війни їх аж до кінця.Все коли гебудь закінчується.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:12 Ответить
А ось що пишуть про Авдіївку бійці ЗСУ, які там знаходяться:

показать весь комментарий
16.02.2024 11:31 Ответить
Зеля, гнида, всіх здав
показать весь комментарий
16.02.2024 12:10 Ответить
Знову Сирський завів десантуру в котел, на необладнані позиції, і посадив в оборону на 360°. Бо у якогось Зеполєончека амбіції, і бажання щось комусь доводити.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:35 Ответить
Бо кацапи готувались до війни і не збирались сайтісь па срєдінкє як говорив зелений ублюдок

І шашлики вони не жерли а купляли зброю і снаряди. Вот і вся математика

А зелений виродок хай свій шашлик відправляє і пропонує той шашлик в якості снарядів використовувати
показать весь комментарий
16.02.2024 11:48 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 12:49 Ответить
Зеленський два роки не давав в Авдіївці ротацію і відпочинок, а тепер вирішив угробити елітні підрозділи азовців. І все заради того, щоб довести свою "правоту" Залужному, який говорив, що з Авдіївки треба виходити.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:05 Ответить
Це схоже на велику кількість проблем... Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
показать весь комментарий
17.02.2024 02:05 Ответить
ТАК @БОНИТЕ ПО ДЕТЯМ ПУТИНА И ЕГО БЛИЗКИМ !!!
показать весь комментарий
17.02.2024 03:28 Ответить
 
 