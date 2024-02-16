3 ОШБр об Авдеевке: у рашистов бесконечные ресурсы, они начали применять фосфор, увеличили использование КАБов. ВИДЕО+ФОТО
В Авдеевке воины 3-й отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции. Российская армия имеет преимущество в ресурсах, соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Неприятель начал регулярно применять фосфорные боеприпасы и КАБы.
Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление.
Рашисты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Они увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.
"По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия противника пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода", - отметили в пресс-центре бригады.
Бородин отметил, что в Авдеевке очень сложная, критическая ситуация, РФ продолжает давление на город.
"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложна именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал Бородин.
Пресс-офицер объяснил, почему в критический момент ситуация в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте.
"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинсте людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
"У Авдіївці воїни 3 окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції." - це також між некомпетентністю та злочином - штурмовики "тримають позиції.
Ще ССО "тримати позиції" можна закинути
А штурмовики - це здебільшого і є піхота.
але ж ні, доїбались ви до депутата місцевої ради - потужно.
І так, попередній коментатор все правильно сказав.
по-друге, щодо перерозподілу в кінці року, зрозуміло, що ми не говоримо про двадцяті числа грудня, які залишають нам кілька днів роботи казначейства.
але якщо ми говоримо про осінь, то перерозподіл цілком реальний, а от швидке освоєння залежить звісно ж й від законодавчо встановлених строків для, наприклад, проведення процедури закупівлі й від оперативності самого розпорядника.
крім того, за наявності бюджетних асигнувань ніщо не забороняє розпоряднику укласти договір зі строком виконання робіти або надання послуг в наступному бюджетному році, казначейство зареєструє такі зобов'язання без питань, й в наступному році в нас вже буде діючий договір та зареєстровані зобов'язання, які треба буде просто підтвердити.
Але по-перше, це дуже відтерміновано в часі, що й бачили всі в 2022, а по-друге, якщо всі гроші або частина грошей вже пішла згідно договора підряднику, що виконує роботи - то роботи мають бути закінчені. А от чому вже в 2023 асфальт укладався і ремонтувалися стадіони, це вже інше питання. Але в будь-якому разі не те питання, яке в першу чергу має бути задане, це точно. І не тим.
Проблема в тому, що і суспільство і влада в Україні вартують одні одного. Якби це була нормальна країна - по-перше, цього б всього можна було уникнути, а по-друге, вже якщо сталося, тотяк можуть всі ті топ-ренсони, які напередодні війни всім розповідати, що війни не буде - зараз всі в повному складі ведуть Україну до "перемоги"? Вони вже всі мали якщо не сидіти, то як мінімум звільнені.
По ходу, зараз плани військових генеруються в ОПі і затверджуються завгоспом....
Якось це не дуже співпадає з офіціальними заявами наших керманичів про "м"ясні штурми" кацапів...
зелена трухля приготувала українцям долю камікадзе.
Зелені покручі вирішили інакше.
Коли я про це неодноразово казав, що росія - то невичерпна діжка всіх видів ресурсів, то мене посилали і банили.
Єдиний вихід - знищувати швидше, ніж вони відновлюються (таке цілком можливо). Але для цього потрібне ефективне керування. І це не про нас.
1) передвиборчого наступу Путіна, який готовий покласти там орків більше, ніж було населення Авдіївки до війни;
2) виборів у США, внаслідок чого доводиться оборонцям Авдіївки економити **********;
3) мрій Боневтіка про наступний термін, коли його вкусила Жаба, і він звільнив через це Залужного.
І шашлики вони не жерли а купляли зброю і снаряди. Вот і вся математика
А зелений виродок хай свій шашлик відправляє і пропонує той шашлик в якості снарядів використовувати
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.