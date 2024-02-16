3 ОШБр об Авдеевке: у рашистов бесконечные ресурсы, они начали применять фосфор, увеличили использование КАБов. ВИДЕО+ФОТО

В Авдеевке воины 3-й отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции. Российская армия имеет преимущество в ресурсах, соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Неприятель начал регулярно применять фосфорные боеприпасы и КАБы.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление.

Рашисты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Они увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

Авдеевский коксохим в дыму

"По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия противника пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода", - отметили в пресс-центре бригады.

Бородин отметил, что в Авдеевке очень сложная, критическая ситуация, РФ продолжает давление на город.

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"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложна именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", - рассказал Бородин.

Пресс-офицер объяснил, почему в критический момент ситуация в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинсте людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

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