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Новости Война
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Авдеевка (2441) ISW (493)

Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW

авдіївка

Российские войска понесли во время боев за Авдеевку очень большие потери. Им нужен длительный период восстановления и отдыха. Поэтому, в случае захвата Авдеевки они не смогут быстро продвинуться и оккупировать большие населенные пункты к западу от города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены в не менее чем 30 километрах западнее Авдеевки. Российские войска не демонстрируют готовности реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или среднесрочной перспективе.

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"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники в захвате Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - говорится в отчете.

Учитывая это, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. При этом потенциальный захват города, как минимум, создаст условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

Также читайте: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений, - Тарнавский
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Топ комментарии
+24
Ага. То же самое говорили и про Соледар и про Бахмут. ***** будет гнать свою Орду без остановки пока рыжий ублюдок трамп сдерживает для нас помощь.
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16.02.2024 08:59
+19
Я цю ***** чув не один раз. Ви казали що кацапи відновлять запаси своєї міці за десять років, а тепер кажете про 2 роки і теж саме буде і з цією аналітикою.
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16.02.2024 09:00
+16
Будуть снаряди,просування не буде.Не буде снарядів,пролізуть кудись знову
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16.02.2024 08:58
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Тим, хто в "котлі" - не легше від цього.
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16.02.2024 08:56 Ответить
Будуть снаряди,просування не буде.Не буде снарядів,пролізуть кудись знову
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16.02.2024 08:58 Ответить
Нахіба це гадання на кавовіи гущі ?
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16.02.2024 08:58 Ответить
Ага. То же самое говорили и про Соледар и про Бахмут. ***** будет гнать свою Орду без остановки пока рыжий ублюдок трамп сдерживает для нас помощь.
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16.02.2024 08:59 Ответить
Да и не нужно путать небольшие населенные пункты где негде обороняться с Авдеевкой которая считалась неприсупным выгодным укрепрайоном.
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16.02.2024 09:02 Ответить
Я цю ***** чув не один раз. Ви казали що кацапи відновлять запаси своєї міці за десять років, а тепер кажете про 2 роки і теж саме буде і з цією аналітикою.
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16.02.2024 09:00 Ответить
А якщо Покровськ захоплять? Як будуть просуватися далі? Швидко, чи повільно?
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16.02.2024 09:02 Ответить
А їм.швидко і не треба.
По 1 км.за місяць.
А байден щось там мямлив про нехорошого трампа,але снарядів 155 мм.можна було дати без ніякого узгодження.Тим більше вони збираються їх утилізувати.
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16.02.2024 09:08 Ответить
"А в остальном, прекрасная Маркиза, всё хорошо, всё хорошо....".
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16.02.2024 09:11 Ответить
https://youtu.be/kYZzbMTTDLs?si=E9cFErsIMW98TITa ...

Хто очолить хунту Голобородька?
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16.02.2024 09:12 Ответить
Не треба постити цього запроданця Цибулька. Вже забули, як він перед овочем вислужувався?
https://zaxid.net/stalo_vidomo_hto_initsiyuvav_lista_na_pidtrimku_yanukovicha_n1232962
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16.02.2024 09:48 Ответить
Этот ИСВ постоянно какую то глупость пишет, основываясь на ведении войны западом. Если не подготовлены оборонительные линии с нашей стороны то сможет. Если образовавшееся кольцо сомкнётся и мы не сможем вывести войска, которые нужно было ещё две недели назад вывести то сможет.
ИСВ и другие только трубят, что у агрессора потери слишком большие - но у них реально потерь нет. Это мясо которое заменится мясом, - а потери в 10-20-70 тысяч, для руководства неощутимы, и им уже готова замена.
И да, наши военные в отсутствии оборонительных сооружений могут эффективно и долго вести оборону только в естественных укреп районах, где есть бетонные здания, и к сожалению они не остановятся и не будут закрепляться особо в авдеевке. 3 ОШБ подтверждает соотношение 1 к 7. При таком соотношении - кулак врага не остановится, до тех пор пока, не будет основательно сточен, а постоянный подвоз скота для врага, не даст ему так быстро сточиться.
Более того Украина испытывает нехватку живой силы и техники и боеснарядов. А у врага сформировано как минимум 4 кулака. Бахмутский, Авдеевский - Купянский и Ореховский.
Если военных не спасут из Авдеевского окружения, последствия будут очень и очень неприятно катастрофическими
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16.02.2024 09:13 Ответить
Потери у них есть и серьезные.
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16.02.2024 09:23 Ответить
Дай бог, чтобы Вы были правы, и у меня были неверные высказывания. В противном случае основываясь на высказываниях них военных, командования боевых частей, которые говорят про неравное соотношение - враг будет переть и далее, вплоть до Покровска и это только на этом участке фронта. Дай бог, чтобы тот сценарий который разыгрывает наше военно-политическое руководство, был реалистичным, отвечающим наим национальным интересам, грамотно спланированным и реализованным.
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16.02.2024 09:41 Ответить
Ага,тцк з поліцаями на блок-посту зупинять.Понаставляють замість іфс шлагбауми через кожен кілометр з тридцяти і будуть в бусіки цапів запихувати...Замерзне,півтори години ходу тих 30 км,це якщо вся надія на відстань.Бо цапи не хочуть наступати звучить як анекдот.
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16.02.2024 09:14 Ответить
Конкурирующая с Будановым компания по составлению астрологических прогнозов, на основе учения индийских йогов с разрешения месткома и культпросветкомиссии
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16.02.2024 09:18 Ответить
То у нас 100 тисяч війська, а у кацапів 700 тисяч війська на фронті? - Ні?
То може хто пояснить, як при приблизно однаковій кількості війська у кацапів в Авдіївці перевага 10:1? Може вони моментально, за ніч, тихенько зняли віська і зконцентрували їх в одному місці, а ми без супутників і безпілотників не знали? - Ні? Тобто кацапи не за 1 день а кілька місцяців тиди лізуть, а ми не знали? - Ні. Як?
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16.02.2024 09:25 Ответить
"в ISW припускають, що у випадку захоплення Авдіївки, російські війська навряд чи зможуть швидко просунутися далі".

а як що не захоплять, то швидко просунуться далі? до києва?

я, не експерт у військовій справі, але інтуїтивно підозрюю, що і бахмут і авдієвка, це точки стримування кацапів на інших напрямках.
вони ж, тупі потвори, уперлися і лізуть в лоб. захищатися легше, ніж наступати. і звісно у нас є втрати, але ж вони є неспівставними з п*дарськими.
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16.02.2024 09:35 Ответить
Ешелгоновані лінії оборони за Авдосом не збудовані. Тому просування рашистів вглиб Донецької області - це питання лише короткого проміжку часу. зепідр таки подарує куйлу Донецьку область напередодні виборів.
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16.02.2024 09:38 Ответить
Таке враження, що хочуть приспати нашу пильність,
путіну потрібні перемоги до виборів і здається наша сторонв йому їх влаштовує
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16.02.2024 09:38 Ответить
 
 