Если россияне захватят Авдеевку, то не смогут быстро продвигаться дальше, - ISW
Российские войска понесли во время боев за Авдеевку очень большие потери. Им нужен длительный период восстановления и отдыха. Поэтому, в случае захвата Авдеевки они не смогут быстро продвинуться и оккупировать большие населенные пункты к западу от города.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены в не менее чем 30 километрах западнее Авдеевки. Российские войска не демонстрируют готовности реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или среднесрочной перспективе.
"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники в захвате Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - говорится в отчете.
Учитывая это, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. При этом потенциальный захват города, как минимум, создаст условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.
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По 1 км.за місяць.
А байден щось там мямлив про нехорошого трампа,але снарядів 155 мм.можна було дати без ніякого узгодження.Тим більше вони збираються їх утилізувати.
Хто очолить хунту Голобородька?
https://zaxid.net/stalo_vidomo_hto_initsiyuvav_lista_na_pidtrimku_yanukovicha_n1232962
ИСВ и другие только трубят, что у агрессора потери слишком большие - но у них реально потерь нет. Это мясо которое заменится мясом, - а потери в 10-20-70 тысяч, для руководства неощутимы, и им уже готова замена.
И да, наши военные в отсутствии оборонительных сооружений могут эффективно и долго вести оборону только в естественных укреп районах, где есть бетонные здания, и к сожалению они не остановятся и не будут закрепляться особо в авдеевке. 3 ОШБ подтверждает соотношение 1 к 7. При таком соотношении - кулак врага не остановится, до тех пор пока, не будет основательно сточен, а постоянный подвоз скота для врага, не даст ему так быстро сточиться.
Более того Украина испытывает нехватку живой силы и техники и боеснарядов. А у врага сформировано как минимум 4 кулака. Бахмутский, Авдеевский - Купянский и Ореховский.
Если военных не спасут из Авдеевского окружения, последствия будут очень и очень неприятно катастрофическими
То може хто пояснить, як при приблизно однаковій кількості війська у кацапів в Авдіївці перевага 10:1? Може вони моментально, за ніч, тихенько зняли віська і зконцентрували їх в одному місці, а ми без супутників і безпілотників не знали? - Ні? Тобто кацапи не за 1 день а кілька місцяців тиди лізуть, а ми не знали? - Ні. Як?
а як що не захоплять, то швидко просунуться далі? до києва?
я, не експерт у військовій справі, але інтуїтивно підозрюю, що і бахмут і авдієвка, це точки стримування кацапів на інших напрямках.
вони ж, тупі потвори, уперлися і лізуть в лоб. захищатися легше, ніж наступати. і звісно у нас є втрати, але ж вони є неспівставними з п*дарськими.
путіну потрібні перемоги до виборів і здається наша сторонв йому їх влаштовує