3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что ее срочно передислоцировали для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", - отметили в бригаде.

Там рассказали, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

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"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Бойцы ОШБр нанесли под Авдеевкой критическое поражение двум бригадам вооруженных сил РФ.

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"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - отметили в бригаде.

Ранее о том, что 3 ОШБр перевели под Авдеевку, сообщали СМИ.