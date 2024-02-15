3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая
Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что ее срочно передислоцировали для усиления украинских войск в районе Авдеевки.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", - отметили в бригаде.
Там рассказали, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.
Бойцы ОШБр нанесли под Авдеевкой критическое поражение двум бригадам вооруженных сил РФ.
"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - отметили в бригаде.
Ранее о том, что 3 ОШБр перевели под Авдеевку, сообщали СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Але знищують звичайних воїнів.
Білецького там і близько немає.
Цікаво чому його не було в Маріуполі?
Виплив коли наших здали
наших Героев! Благаемо та молимо Тебе!🙏🙏🙏
А ее посадили в окопы обороняться на 360 градусов под арту и КАБы.
Бабки я думаю уже давно выведены, в общем сейчас многое зависит кого назначат премьером
https://dl-news.defence-line.org/?p=23478 Волонтерка. План по смертям украинцев увеличен.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского, и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - возрастающее количество смертей украинцев.
Не могу не прокомментировать снятие с должности генерала Залужного и всю команду генералов, которые были с ним с начала полномасштабного вторжения.
Произошла массовая замена руководящего состава ВСУ. Для всех, кому не какая разница и кто не любит паржать, сейчас очевидно, что за несколько дней осуществить такую массовую замену генералов в воюющей стране произвести физически невозможно. Данная замена планировалась и готовилась несколько недель, если не месяцев. И поэтому вся та ложь и вранье, которое неслось по просторам интернета и с экранов телемарафона, о слухах об отставке генерала Залужного, оказались именно ложью и враньем. И министерство обороны во главе с товарищем Умеровым подтвердило свою мерзкую суть. Товарищ Умеров - лжец, «достойная» замена Резникова, и позор крымско-татарского народа.
Почему «ушли» генерала Залужного? На мой взгляд, есть три основные причины.
Первая причина. Генерал Залужный не давал возможности опе Ермака и самому президенту Зеленскому влазить в дела ВСУ и командовать войсками. Генерал спорил, не соглашался, а когда давление ставало очень сильным, просто пропадал со связи. А еще генерал просто не пускал Ермака и других зеленых холуев из опы в Генштаб.
Все это дико бесило опу и самого Зеленского. Такое поведение резко контрастировало с поведением министра МВД, главы СБУ, прокурора, судей и прочих чиновников, которые ходили на полусогнутых перед «величайшим лидором современности» и особенно перед «найсиятельнейшим» Ермаком.
Доблесть и подвиг солдата - выполнять приказы и защищать Родину. А вот доблесть и подвиг генерала - возражать политикам и отстаивать свою точку зрения, сохраняя жизни солдат.
Честь, Генерал!
Причина вторая. После очень успешного 2022 года, широко распиаренное и неудавшееся наступление ВСУ в 2023 году сильно ударило по гипертрофированному самолюбию выбора 73% украинского нарида. А усугубило это все более и более холодные отношения Запада к этому самому выбору.
Победитель и триумфатор в 2022, нарцисс Зеленский в 2023 оказался жалким лузером и попрошайкой, которого все отчитывают и даже бывает отказывают в визитах. И кто в этом виноват? Ответ очевиден. Конечно же генерал Залужный! Я для него выбил столько оружия, а он ничего не смог!!! Истерика, плачет…
Причина третья. Рейтинги генерала Залужного. Для нас же очевидно, что Зеленский абсолютно рейтингозависим. Овации публики для него так же необходимы, как снаряды воюющей армии. Только овации для Зеленского важнее, чем снаряды своей армии. И популярность генерала Залужного, которая даже не снизилась в неудачном для Украины 2023 году, только усугубила ненависть президента к непокорному генералу.
Я жду указа президента Зеленского обо увольнении пса Патрона со службы. Ведь сейчас ни для кого не секрет, что рейтинг пса Патрона превышает рейтинг президента Зеленского.
Тотальная перезагрузка власти и послов в 2019 году привела к деградации экономики, остановке программ вооружений, проблемы с партнерами на Западе, что спровоцировало нападение 24.02.2022.
Тотальное освобождение от должностей военкомов в 2023 году привело к полному провалу плановой мобилизации и хаосу. А свои законодательные обязанности, связанные с мобилизацией, президент Зеленский и не собирается выполнять.
Нынешнее тотальное увольнение верхушки в армии также ни к чему хорошему не приведет. Готовьтесь, украинцы! Только что президент Зеленский существенно увеличил планы по смертям своих граждан.
И еще меня достает одна неприятная мысль. Я совсем не удивлюсь, если очень скоро генералу Залужному, генералу Наеву и другим генералам будет предъявлено обвинение в государственной измене за сдачу московитам Юга Украины. Я давно не питаю иллюзий относительно Зеленского и слуг. Более мерзкой и подлой власти в Украине еще не было.
Ходят упорные слухи, что генерала Хоренко сняли с должности командующего ССО именно за то, что он вывел свои войска из-под Бахмута по приказу Залужного и вопреки приказам опы Ермака. А вот Сырский выполнил приказ опы и оставил «свои» части до конца оборонять Бахмут. Бахмут все равно сдали. Но когда-то нам расскажут, сколько смертей наших воинов стоили эти игры в солдатики опы.
Я ничего не могу сказать плохого о генерале Сырском. Но мне не нравится, что вся западная дружественная зарубежная пресса называет его «мясник», а наши солдаты на передовой называют его «генерал 200». А самое главное, действительно, авторитет генерала Сырского среди тех, кого я знаю, низкий.
Будем посмотреть. Через пару месяцев все станет ясно. Но план смертей украинцев увеличен, я в этом не сомневаюсь.
И еще раз. Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=23478
Чем закончилось Вы все знаете...
Только с той разницей, что они не попали в окружение.
А так в оборонительных боях (спецназ!!!) были очень сильно обескровлены.
И это был наш спецназ - элита, прошедшая подготовку в Германии, в Великобритании и в других странах.
Теперь этой элиты в том виде и в той подготовке нет. Ее пополняют другими, еще так качественно не подготовленными и не обстрелянными.
Просто ты слепой тролище.
В Бахмуте воевали вагнеровцы. Вот они в большей своей части и были уничтожены.
Когда наши вышли из Бахмута, оставшиеся вагнеровцы сами ушли на москву, а в Бахмут вошел в том числе и российский спецназ.
И почему сейчас российский спецназ не атакует Краматорск?
Вот точно также он и тогда был бы там, где и сейчас - в Бахмуте.
Вот:
Українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до https://tsn.ua/tags/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ. (воздушно-десантных войск рф - прим. мое для тебя)
Когда вагнеровцы в конце зачистки Бахмута были обескровлены, только тогда (спустя нескольких месяцев боев) были брошены ДО Бахмута,а не В Бахмут.
А в Бахмут стали заходить после того, как вагнеровцы стали покидать свои позиции, уступая их десантникам.
Да, кстати, десантники - это не спецназ. Не путай.
ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута елементи СПЕЦНАЗу та ВДВ.
Выше и здесь ясно написано: ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера"
То есть наш спецназ воевал с вагнеровцами, а не со спецназом и десантниками. Нанес вагнеровцам критический урон и сам был обескровлен. Поэтому русские ввели элементы спецназа и десантников. Элементы !!! А не полноценный спецназ, который не был уничтожен по твоим словам. Так как в основных сражениях не учавствовал, а зашел, когда Бахмут уже был занят вагнеровцами.
Ты даже не знал разницы между вагнеровцами спецназом. Только сейчас, слава Богу, ты разобрался.
Они сразу не пошли в бой, а заводились по-этапно по мере освобождения своих позиций вагнеровцами. И это в самом конце сражения за Бахмут. А до заведения в Бахмут находился около Бахмута, чтобы в самом городе, еще не заняв позиции, не попал под обстрел нашей арты.
А если часть спецназа и был в Бахмуте, то на 2-х позициях, ожидая ухода вагнеровцев.
Так что я написал все правильно.
А вот ты профан. Нет в украинском языке "ВДВ", есть "ПДВ". Повiтряно- , а не Воздушно-....
ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера"
Вагнера!!!!!!!!!!!!!!! А не спецназ!!!!!!!
Тепер для тих хто хвилюється про те, що штурмовиків загнали в окопи в Авдіївці. Читаємо ще раз перший абзац статті:
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що її терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки. Джерело:
Ключові слова "у районі Авдієвки". І читаємо ще раз передостанній абзац:
Бійці ОШБр завдали під Авдіївкою критичного ураження двом бригадам збройних сил РФ. Джерело:
Тобто якщо автор щось знає, а не випадково так написала, то 3 Штурмова не в самій Авдієвці.
Можливо якраз і займається зрізанням Північної клешні. Чи разширенням коридору у іншому місці. Хто знає точніше - напишіть.
А те що завдали КРИТИЧНОГО ураження двом бригадам - уже перемога. Тепер навіть якщо їх зразу відвести - це буде вдала операція.
Бои за города как Харьков и Херсон вот что решает исход.
И еще - линия обороны была, когда можно было оперативно эвакуировать раненных и доставлять вовремя нужное количество боеприпасов. И когда линия обороны был четко очерчена и арта могла работать, не зацепив своих. Сейчас там бои в муравейнике, и нельзя говорить, что обороняющийся имеет преимущества - бои в городе непредсказуемы, как в песне "новый поворот, что он нам несет..."
Я думаю Сырский спасает свое имя и "за ценой не постоит"...
Читала що ЗСУ просили гроші на зуби дракона, а відповідь була та сама - грошей нема.
ім'я загиблої - Наталія Бокоч.
Клятий путлер.
а пацанів?
я Ваш вирок, тут він правий… Вирок, треба скасовувати…
Єрмаку з татаровим, невідкладно, необхідно за власний кошт, зформувати з отих, що ховаються на посадах в ОПУ, штурмову роту-батальйон, щоб янетряпка, ОСОБИСТО з картою у руці, повів їх в Авдіївку, на визволення території від московитів!!
Сирського від цього, відлучити, щоб не заважав передавати відеоторансляцію від найвеличнішого усіх часів та народів!!
Стефанчук з корнієнком, підготують із своїх з моноБільшості, отой останній резерв! Скільки їм ще чекати?!
Бо Оманські угоди хоч не хоч а потрібно виконати.
Курва.
Якщо за Сирського здадуть Авдіївку - Сирський, виявляється, геніяльний стратег ?
Зелена пліснява руйнує Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4
Суки зелені, суд лінча вам буде скоро