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Новости Война
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Авдеевка (2441) Билецкий (232) 3-я Отдельная штурмовая бригада (348)

3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

донеччина,авдіївка

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что ее срочно передислоцировали для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", - отметили в бригаде.

Там рассказали, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

Также читайте: Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается россиянами, - глава ОВА Филашкин

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Бойцы ОШБр нанесли под Авдеевкой критическое поражение двум бригадам вооруженных сил РФ.

Читайте также: В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - отметили в бригаде.

Бої в Авдіївці 15 лютого

Ранее о том, что 3 ОШБр перевели под Авдеевку, сообщали СМИ.
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Топ комментарии
+37
Це ми в курсі. А чи є укріплені позиці на захід від Авдіївки?
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15.02.2024 09:52
+32
Критична через те, що існуючя влада в Україні не спроможня надати а ні приклад патріотизма, а ні об'єднати суспільство. Чвари, свавілля, переслідування опозиції все це завдає шкоди більш ніж рашисти
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15.02.2024 09:58
+23
Неначасі.
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15.02.2024 09:56
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Навіть знаю ім'я цього хтося. Агент фсб Козир.
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15.02.2024 13:32 Ответить
я теж жодного разу не військовий, але, якщо одну з самих боєздатних бригад перекидають майже в оточене місто, а ситуація там дуже критична та при цьому були заяви, що ніхто не буде чіплятися за якийсь руїни.... то якось це все не дуже стикується..., може нікуди відступати, тому що, як завжди, ніхто не підготував позиції...
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15.02.2024 10:34 Ответить
Дубль: Якщо були на захід від Бахмута та Мар'янки чому є сумніви що таке є й під Авдіївкою?! І відхід до них я вважаю правильним рішенням що дозволить зберегти життя нашим захисникам. Можна подумати що переобрання )(уйла (він же путін) якось залежить від факту захоплення рашистами цього містечка?! Да виборчкому Кремля до лампочки, все одно саме кремлівський недопалок залишиться при владі!!!!
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15.02.2024 10:38 Ответить
Никто за руины не цепляется. Дело в том что оборона города тоесть Авдеевки где рашисты при штурме теряют в несколько раз больше солдат чем мы, для нас на порядок выгоднее чем отойти и занять оборону в полях и посадках где негде спрятаться и потери уже будут 1 к 1.
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15.02.2024 11:09 Ответить
Так БУЛО, а зараз відстань між виступами (кліщами) західніше міста становить менше 5-ти км і ймовірність оточення у місті наших хлопців дуже висока тому повторити Бахмут або Мар'янку, відсовуючись поступово крок за кроком на захід знищуючи ворога, не вдастся. Тож треба усе робити вчасно, аби не було пізно!!!
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15.02.2024 11:17 Ответить
ніхто з цивільних не знає, як воно насправді є. а військові точно будуть мовчати (й правильно), але ж всі непокоються, тому що наше керівництво просто обожнює наступати на граблі. це просто якась дурна тенденція...
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15.02.2024 16:25 Ответить
В чому полягає ВІЙСЬКОВИЙ ТАЛАНТ ? Не взяти Київ до 7 листопада чи втримати Авдіївку до виборів *****. А виконати задачу з мінімальною втратою мінімальними ресурсами. Проте задача на війні буває стратегічна і тактична. Тільки не політична за виключенням совкових царьків. Авдіївка вже тактична ціль. Треба ризикувати, щоб нарватись на більш стратегічну поразку, і дати привід ворогу для політичної перемоги ? дЄрмаку можливо це треба, бо БАБЛО йому платять саме за наші поразки, а не перемоги !!! Зеленському для свого ЕГО ? Тоді всі вони йдуть за кораблем ... ну, самі знаєте !!!
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15.02.2024 10:37 Ответить
Щось погана у мене думка з'явилася , що зелені знищують тих , хто їм допомогли прийти до влади , бо влада їх боїться . Я за " Азов " , Білецького ... і не тільки.
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15.02.2024 10:42 Ответить
Якщо )(уйло (він же путів) знищів тих хто привів його до влади, усіх тих олігархів та політиків, то чому б Зеленському, котрий багато у чому його копіює, не зробити так само?!
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15.02.2024 10:50 Ответить
Повністю підтримую.
Але знищують звичайних воїнів.
Білецького там і близько немає.
Цікаво чому його не було в Маріуполі?
Виплив коли наших здали
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15.02.2024 18:58 Ответить
поки літаки прилетять Авдос до цоколя ФАБами зрівняють ...
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15.02.2024 10:49 Ответить
Сирський (читай Зе) вирішив знищити в Авдіївці наші найбільш боєздатні підрозділи?
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15.02.2024 10:56 Ответить
Маєте сумніви?
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15.02.2024 17:12 Ответить
З Авдіївки наші вже не вийдуть. БО так ВИРІШИВ геній ********** ! Далі епітети йому не пишу, бо він спати не буде. Все Авдіївка йому буде вважатись. Лише одне. Як він спить зараз, посилаючи хлопців на ГЛУПУЮ смерть ??
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15.02.2024 11:09 Ответить
У 3-ї штурмової дуже хороші рейтинги, мільйонні перегляди на ютубі. Відправили на забій...
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15.02.2024 11:10 Ответить
😥😠 Святий Боже Спасителю наш, благослави та захисти
наших Героев! Благаемо та молимо Тебе!🙏🙏🙏
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15.02.2024 16:59 Ответить
Не такие люди служат в 3-й штурмовой бригаде, чтобы покорно пойти на бессмысленный убой.
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16.02.2024 00:40 Ответить
3 бригада - это штурмовая бригада.
А ее посадили в окопы обороняться на 360 градусов под арту и КАБы.
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15.02.2024 11:13 Ответить
Нарешті розумну думку прочитав. Аби тільки наш стратЄХ дізнався про неї. Хоча, .... він вже прийняв рішення. Покласти всіх ... за Залужним.
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15.02.2024 11:15 Ответить
Уволить сразу 17 генералов, это нормально? Если сейчас ермака назначат премьером, то будет огромнейший слив. После 20 мая, даже если зеленский будет и.о., то вряд ли сможет назначать новых министров по действующей Конституции. И начинается самое интересное
Бабки я думаю уже давно выведены, в общем сейчас многое зависит кого назначат премьером
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15.02.2024 11:32 Ответить
Варто зауважити, що Авдос штурмують в більшості залишки вагнеру, шторм z і мобіків Донбассу. Тих кого не шкода кинути в штурм и поставити за спиною загороджувальні загони. Самі росіяни ж не такі охочі йти в атаку, не мають мотивації і менш боєздатні. Не зможе русня вічно посилати зеків на штурми, рано чи піздно вони закінчаться до одного, і тоді ворог буде не спроможний так само атакувати, без загальної мобілізації.
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15.02.2024 11:40 Ответить
Це не зовсім так. Так було, а зараз там - найкращі кацапи.
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15.02.2024 13:55 Ответить
Найкращі були вагнери, яких вже набагато менше, а мобіки і близько з ними не стоять.
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15.02.2024 14:10 Ответить
Не важливо, хто штурмує. Важливо, що постійно прильоти від стволки та рсзо, обвалюють всі будинки та укріплення і від них основні втрати. А штурмують просто, щоб зв'язати боєм, не дати покинути позицію, яка під обстрілом.
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15.02.2024 15:21 Ответить
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець

https://dl-news.defence-line.org/?p=23478 Волонтерка. План по смертям украинцев увеличен.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского, и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - возрастающее количество смертей украинцев.

Не могу не прокомментировать снятие с должности генерала Залужного и всю команду генералов, которые были с ним с начала полномасштабного вторжения.

Произошла массовая замена руководящего состава ВСУ. Для всех, кому не какая разница и кто не любит паржать, сейчас очевидно, что за несколько дней осуществить такую массовую замену генералов в воюющей стране произвести физически невозможно. Данная замена планировалась и готовилась несколько недель, если не месяцев. И поэтому вся та ложь и вранье, которое неслось по просторам интернета и с экранов телемарафона, о слухах об отставке генерала Залужного, оказались именно ложью и враньем. И министерство обороны во главе с товарищем Умеровым подтвердило свою мерзкую суть. Товарищ Умеров - лжец, «достойная» замена Резникова, и позор крымско-татарского народа.

Почему «ушли» генерала Залужного? На мой взгляд, есть три основные причины.

Первая причина. Генерал Залужный не давал возможности опе Ермака и самому президенту Зеленскому влазить в дела ВСУ и командовать войсками. Генерал спорил, не соглашался, а когда давление ставало очень сильным, просто пропадал со связи. А еще генерал просто не пускал Ермака и других зеленых холуев из опы в Генштаб.

Все это дико бесило опу и самого Зеленского. Такое поведение резко контрастировало с поведением министра МВД, главы СБУ, прокурора, судей и прочих чиновников, которые ходили на полусогнутых перед «величайшим лидором современности» и особенно перед «найсиятельнейшим» Ермаком.

Доблесть и подвиг солдата - выполнять приказы и защищать Родину. А вот доблесть и подвиг генерала - возражать политикам и отстаивать свою точку зрения, сохраняя жизни солдат.

Честь, Генерал!

Причина вторая. После очень успешного 2022 года, широко распиаренное и неудавшееся наступление ВСУ в 2023 году сильно ударило по гипертрофированному самолюбию выбора 73% украинского нарида. А усугубило это все более и более холодные отношения Запада к этому самому выбору.

Победитель и триумфатор в 2022, нарцисс Зеленский в 2023 оказался жалким лузером и попрошайкой, которого все отчитывают и даже бывает отказывают в визитах. И кто в этом виноват? Ответ очевиден. Конечно же генерал Залужный! Я для него выбил столько оружия, а он ничего не смог!!! Истерика, плачет…

Причина третья. Рейтинги генерала Залужного. Для нас же очевидно, что Зеленский абсолютно рейтингозависим. Овации публики для него так же необходимы, как снаряды воюющей армии. Только овации для Зеленского важнее, чем снаряды своей армии. И популярность генерала Залужного, которая даже не снизилась в неудачном для Украины 2023 году, только усугубила ненависть президента к непокорному генералу.

Я жду указа президента Зеленского обо увольнении пса Патрона со службы. Ведь сейчас ни для кого не секрет, что рейтинг пса Патрона превышает рейтинг президента Зеленского.

Тотальная перезагрузка власти и послов в 2019 году привела к деградации экономики, остановке программ вооружений, проблемы с партнерами на Западе, что спровоцировало нападение 24.02.2022.

Тотальное освобождение от должностей военкомов в 2023 году привело к полному провалу плановой мобилизации и хаосу. А свои законодательные обязанности, связанные с мобилизацией, президент Зеленский и не собирается выполнять.

Нынешнее тотальное увольнение верхушки в армии также ни к чему хорошему не приведет. Готовьтесь, украинцы! Только что президент Зеленский существенно увеличил планы по смертям своих граждан.

И еще меня достает одна неприятная мысль. Я совсем не удивлюсь, если очень скоро генералу Залужному, генералу Наеву и другим генералам будет предъявлено обвинение в государственной измене за сдачу московитам Юга Украины. Я давно не питаю иллюзий относительно Зеленского и слуг. Более мерзкой и подлой власти в Украине еще не было.
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15.02.2024 11:46 Ответить
Хочу осветить еще один аспект. Не секрет, что с конца 2022 года в Украине были две ВСУ - ВСУ Залужного и ВСУ Сырского. Зеленский и его опа через голову генерала Залужного давала команды генералу Сырскому, и тот их исполнял. И не только Сырскому, но и другим командующим родами войск. Но в случае с Сырским, это было системно и разрушительно для обороны. Нет ничего хуже для воюющей армии, чем подрыв системы единоначалия политическим руководством страны.

Ходят упорные слухи, что генерала Хоренко сняли с должности командующего ССО именно за то, что он вывел свои войска из-под Бахмута по приказу Залужного и вопреки приказам опы Ермака. А вот Сырский выполнил приказ опы и оставил «свои» части до конца оборонять Бахмут. Бахмут все равно сдали. Но когда-то нам расскажут, сколько смертей наших воинов стоили эти игры в солдатики опы.

Я ничего не могу сказать плохого о генерале Сырском. Но мне не нравится, что вся западная дружественная зарубежная пресса называет его «мясник», а наши солдаты на передовой называют его «генерал 200». А самое главное, действительно, авторитет генерала Сырского среди тех, кого я знаю, низкий.

Будем посмотреть. Через пару месяцев все станет ясно. Но план смертей украинцев увеличен, я в этом не сомневаюсь.

И еще раз. Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=23478
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15.02.2024 11:47 Ответить
Сырский ученик Хомчака - Иловайский котел, Cырский - Дебальцево, Бахмут и еще много точек,где погибло столько Украйнских героев.Боюс ,что идет очевидная потеря демократий, а с ней и свободы.Авторитарнный Зеленский и его Санча Панча Ермак ,они оба неуважают Украйну , а украйнцы с властью до последнего неборются и только если будут задеты какие то струнки выйдут сметать власть. Так проспали и Зеленского. А что мецало защитить Залужного ?
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15.02.2024 22:46 Ответить
Ошибка - мешало
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15.02.2024 22:47 Ответить
3 штурмовая бригада повторяет судьбу элитного полка "Азов". Точно также загнали в окружение.
Чем закончилось Вы все знаете...
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15.02.2024 12:00 Ответить
У тролів усі бригади у Бахмуті повторяли долю "Азову" - почитайте коментарі рік тому, але не повторили. І тепер тролі знову повторюють свою улюблену мантру про "Азов"
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15.02.2024 13:23 Ответить
Повторили.
Только с той разницей, что они не попали в окружение.
А так в оборонительных боях (спецназ!!!) были очень сильно обескровлены.
И это был наш спецназ - элита, прошедшая подготовку в Германии, в Великобритании и в других странах.
Теперь этой элиты в том виде и в той подготовке нет. Ее пополняют другими, еще так качественно не подготовленными и не обстрелянными.
Просто ты слепой тролище.
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15.02.2024 14:11 Ответить
И это все ради прихоти Зеленского.
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15.02.2024 14:12 Ответить
У тих боях більше обезкровлений був російський спецназ і якби він не був знищений а Бахмуті, то він би нікуди не дівся і спокійно живий-здоровий штурмував би Краматроськ чи навіть Дніпро. Нікуди не дітись від того, щоб знищити цей ворожий спецназ - він саме не випариться - і він буде знищувати наших воїнів, поки сам не буде знищеним, а звичайні підрозділи не можуть битися з ним на рівних і не треба здавати місто за міцем, яке знову і знову він буде штурмувати щоб це зрозуміти, а дати йому рівний бій і знищити його раз і на завжд
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15.02.2024 14:16 Ответить
Никуда в Бахмуте российский спецназ не делся.
В Бахмуте воевали вагнеровцы. Вот они в большей своей части и были уничтожены.
Когда наши вышли из Бахмута, оставшиеся вагнеровцы сами ушли на москву, а в Бахмут вошел в том числе и российский спецназ.
И почему сейчас российский спецназ не атакует Краматорск?
Вот точно также он и тогда был бы там, где и сейчас - в Бахмуте.
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15.02.2024 14:31 Ответить
Саме російський спецназ воював у Бахмуті https://tsn.ua/ato/vagnerivci-visnazhilisya-u-bahmuti-rf-kidaye-v-biy-specnaz-ta-vdv-isw-2304925.html
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15.02.2024 14:43 Ответить
Прежде чем давать ссылки, почитай что там написано.
Вот:
Українські Збройні сили України настільки виснажили сили російських найманців ПВК "Вагнера", що військове командування РФ змушене було перекинути до https://tsn.ua/tags/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмута на Донеччині частини ПДВ РФ. (воздушно-десантных войск рф - прим. мое для тебя)

Когда вагнеровцы в конце зачистки Бахмута были обескровлены, только тогда (спустя нескольких месяцев боев) были брошены ДО Бахмута,а не В Бахмут.
А в Бахмут стали заходить после того, как вагнеровцы стали покидать свои позиции, уступая их десантникам.

Да, кстати, десантники - это не спецназ. Не путай.
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15.02.2024 15:53 Ответить
Коментуючи командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександра Сирського, аналітики зауважують,що ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута елементи СПЕЦНАЗу та ВДВ." Вчи українську - ДО Бамхуту означає до міста, а не до боїв у Бахмуті.
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15.02.2024 15:57 Ответить
Ну чего ты такой тупой? Извини.
ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута елементи СПЕЦНАЗу та ВДВ.
Выше и здесь ясно написано: ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера"
То есть наш спецназ воевал с вагнеровцами, а не со спецназом и десантниками. Нанес вагнеровцам критический урон и сам был обескровлен. Поэтому русские ввели элементы спецназа и десантников. Элементы !!! А не полноценный спецназ, который не был уничтожен по твоим словам. Так как в основных сражениях не учавствовал, а зашел, когда Бахмут уже был занят вагнеровцами.
Ты даже не знал разницы между вагнеровцами спецназом. Только сейчас, слава Богу, ты разобрался.
Они сразу не пошли в бой, а заводились по-этапно по мере освобождения своих позиций вагнеровцами. И это в самом конце сражения за Бахмут. А до заведения в Бахмут находился около Бахмута, чтобы в самом городе, еще не заняв позиции, не попал под обстрел нашей арты.
А если часть спецназа и был в Бахмуте, то на 2-х позициях, ожидая ухода вагнеровцев.
Так что я написал все правильно.
А вот ты профан. Нет в украинском языке "ВДВ", есть "ПДВ". Повiтряно- , а не Воздушно-....
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15.02.2024 16:46 Ответить
Сразу видно, что когда шли бои за Бахмут, ты не следил за событиями. Наверное кутил на Буковели.
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15.02.2024 16:48 Ответить
Прочти еще раз то, что ты мне выслал:
ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера"

Вагнера!!!!!!!!!!!!!!! А не спецназ!!!!!!!
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15.02.2024 16:53 Ответить
Напишу банальні речі. Є два варіанти: вийти з Авдієвки і тримати Авдієвку. Тримати в такому стані лінії фронту довго погано. Тому якщо вибирати другий варіант, то треба терміново зрізати Північну клешню.

Тепер для тих хто хвилюється про те, що штурмовиків загнали в окопи в Авдіївці. Читаємо ще раз перший абзац статті:

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що її терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки. Джерело:

Ключові слова "у районі Авдієвки". І читаємо ще раз передостанній абзац:

Бійці ОШБр завдали під Авдіївкою критичного ураження двом бригадам збройних сил РФ. Джерело:

Тобто якщо автор щось знає, а не випадково так написала, то 3 Штурмова не в самій Авдієвці.

Можливо якраз і займається зрізанням Північної клешні. Чи разширенням коридору у іншому місці. Хто знає точніше - напишіть.

А те що завдали КРИТИЧНОГО ураження двом бригадам - уже перемога. Тепер навіть якщо їх зразу відвести - це буде вдала операція.
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15.02.2024 12:29 Ответить
Сподіваємось.
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15.02.2024 14:21 Ответить
Исход войны не решается в боях за городок площадью 29 кв. км.

Бои за города как Харьков и Херсон вот что решает исход.
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16.02.2024 00:52 Ответить
Гарячою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Проте Сили оборони України стримують атаки ворога, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.
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15.02.2024 12:35 Ответить
Криза пришла ще 24,02,2022 ,- ось там корінь, а це просто пагони С втратою Авдіївки особливо нічого жахливого не відбудеться, друге питання, чому ми завжди наступаєм на одні і ті ж граблі
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15.02.2024 12:56 Ответить
На які саме граблі?
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15.02.2024 13:58 Ответить
При любом раскладе должна быть подготовлена линия обороны за Авдеевкой - все знают что никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. И тут меня берут сомнения, т.к. еще летом Сырский отдал приказ наступать в Авдеевке и Бахмуте.
И еще - линия обороны была, когда можно было оперативно эвакуировать раненных и доставлять вовремя нужное количество боеприпасов. И когда линия обороны был четко очерчена и арта могла работать, не зацепив своих. Сейчас там бои в муравейнике, и нельзя говорить, что обороняющийся имеет преимущества - бои в городе непредсказуемы, как в песне "новый поворот, что он нам несет..."
Я думаю Сырский спасает свое имя и "за ценой не постоит"...
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15.02.2024 12:57 Ответить
Щось мабуть лінії немає. І не вперше вже таке.
Читала що ЗСУ просили гроші на зуби дракона, а відповідь була та сама - грошей нема.
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15.02.2024 17:57 Ответить
В Авдіївці загинула дівчина, яка служила в Збройних силах України (ЗСУ).
ім'я загиблої - Наталія Бокоч.

Клятий путлер.
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15.02.2024 13:16 Ответить
скільки там дівчат загинуло, один Бог знає,,,
а пацанів?
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15.02.2024 17:59 Ответить
генерал 200ті в дії!
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15.02.2024 18:09 Ответить
Оттуда нужно выводить войска уже... а людям надеяться, что есть укреп районы созданные для новой точки опоры. Риск не соизмерим. Не люди не бог не простят все вместе, если там будет окржение. Клещи там и так почти есть. расстояние 4 километра, это 40 минут пешком... так люди часто на работу ходят в больших городах. Это 70% простерла из АК с убойной силой... и это полный контроль над линией снабжения со стороны противника. Если у властей нет плана, то это безумие держать там защитников. Нужно вывести без потерь по возможности...
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15.02.2024 13:35 Ответить
Тим де СРАТЬєх влізає порулити, із оточенням єрмачатини, там для Захисників і проблеми та кров!!

я Ваш вирок, тут він правий… Вирок, треба скасовувати…
Єрмаку з татаровим, невідкладно, необхідно за власний кошт, зформувати з отих, що ховаються на посадах в ОПУ, штурмову роту-батальйон, щоб янетряпка, ОСОБИСТО з картою у руці, повів їх в Авдіївку, на визволення території від московитів!!
Сирського від цього, відлучити, щоб не заважав передавати відеоторансляцію від найвеличнішого усіх часів та народів!!

Стефанчук з корнієнком, підготують із своїх з моноБільшості, отой останній резерв! Скільки їм ще чекати?!
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15.02.2024 13:42 Ответить
Бо командує Сирський, якщо не помиляюсь - Залужний хотів відвести хлопців з цього пекла, але ЗЕчмоня сказала ні!*у тупнув ніжкою* а потім звільнило Головнокомандуючого з посади.
Бо Оманські угоди хоч не хоч а потрібно виконати.
Курва.
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15.02.2024 13:48 Ответить
Штурмовиків у піхотинці , дронщиків і артилеристів у штурмовики , може вже на часі якусь кухарку у президенти!?
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15.02.2024 15:02 Ответить
Якби за Залужного довелося здати Авдіївку - зелена пліснява заверещала би, що винен Залужний.

Якщо за Сирського здадуть Авдіївку - Сирський, виявляється, геніяльний стратег ?

Зелена пліснява руйнує Україну.
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15.02.2024 16:02 Ответить
Тобто, зелений підари хоче спалити в Авдіївці одну з найкращих бойових бригад? Для чого? Для класнющих відосиків про "фортецю Авдіївку"? Чи просто *****? Чи щоб знищити бригаду?
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15.02.2024 16:05 Ответить
Виводь падло зелене звідти хлопців! Бо будеш сохнути на каштані!
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15.02.2024 16:27 Ответить
Вивішувати треба було у той день, коли Залужного зняли. Тепер набагато важче буде.
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15.02.2024 17:29 Ответить
а почему наши новые и новые бригады не заводят в авдеевку на помощь хлопцам? 700к сидят по мукачевским укрепрайонам макароны охраняют и в соц сетях фотки с джавелином выкладывают. есть же люди, в чём проблема?
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15.02.2024 18:14 Ответить
Майор Кротевич рве і мече, але ніхто не чує: чому так?
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4
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15.02.2024 20:19 Ответить
потому что ,маленькая савецкая армия никогда не победит большую савецкую армию.
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15.02.2024 22:58 Ответить
Зелений клоун не зря зняв Генерала Залужного та більше 20 бойових генералів. Вони заважали єрмаку виконувати Оманські договорняки з патрушевим по капітуляції.
Суки зелені, суд лінча вам буде скоро
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15.02.2024 21:48 Ответить
Повна зміна військового командування на всіх рівнях саме до такого і призводить, що тут не ясно?
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15.02.2024 22:56 Ответить
Да не нойте вы,******* уже.
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16.02.2024 07:05 Ответить
Пока Азовцы "выгребали" в Мариуполе, потом в Бахмуте, теперь в Авдеевке, в тоже время 300 000 откормленных холеных быков всех мастей в ментовских погонах дуреют от безделья, кошмарят теток, что яблоки на улицах продают, высматривают, кто, где и с кем трахается да у пацанов по компьютерам шныряют, порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще такое же стадо всяких прокурорских с одной извилиной от фуражки да с их неприкасаемыми детками. И еще одно особо опасное стадо вечно обдолбаных судей, которые за "бабки" подпишут все что угодно и любой закон протрактуют "как надо" да на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. О "депутатах" всех мастей и госслужащих, что служат и зарплату исправно получают в основном за границей, и так все ясно. И всей этой вакханалией рулят всего два тупых кацапа-долбо...ба - один тупой "прохвессор" от экономики хетманцев, другой - "прохвессор" от права и менеджмента, кремлевская крыса - хермак. Вот такая вот мобилизация. А если обоих "прохвессоров" отогнать от корыта и отправить на "историческую родину" или в клетку, то может и оружие, и деньги будут. Может таки на выборы - не зря американцы давят.
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16.02.2024 07:14 Ответить
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