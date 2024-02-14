Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается россиянами, - глава ОВА Филашкин
Ситуация в Авдеевке Донецкой области очень сложная, россияне пытаются прорвать оборону и захватить город.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Дорога, которая вела в город, уже простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно - по 3-4 человека каждый день", - отметил он.
Глава области заявил, что в Авдеевке есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.
"Обстановка в Авдеевке очень сложная. Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", - добавил глава ОВА.
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+14 Деніс Войцеховський
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+9 Деніс Войцеховський
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Хоча, знаючи Сирського і його фортецю Бахмут...
Але наказ тримати Бахмут міг віддати клован, який вищий (за формальною ієрархією) за Залужного.
Так що теза "Залужний винен у провалі оборони Бахмута" не є повністю доведеною.
Як і про можливі наслідки відмови від виконання прямого наказу ГВК.
Дохлі та полонені підари - лише десерт. Тому що у русні м'яса що лайна за банею.