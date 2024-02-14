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Авдеевка (2441) ВСУ (6275) Филашкин (15)

Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается россиянами, - глава ОВА Филашкин

авдіївка

Ситуация в Авдеевке Донецкой области очень сложная, россияне пытаются прорвать оборону и захватить город.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Дорога, которая вела в город, уже простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно - по 3-4 человека каждый день", - отметил он.

Глава области заявил, что в Авдеевке есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.

"Обстановка в Авдеевке очень сложная. Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", - добавил глава ОВА.

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Топ комментарии
+14
Так стримують, що вже основний шлях постачання вже під прямим вогнем.
Хоча, знаючи Сирського і його фортецю Бахмут...
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14.02.2024 16:39
+10
Якщо Сирський даремно загнав у Авдієвку резерв замість того аби прийняти рішення про відвід військ, і там загинуть ті хто міг би далі жити та чинити супротив ворогу на нових підготовлених рубежах, бо не має сорому зробити крок назад аби легше було триматись і потім зробити два уперед, нехай тоді Зеленський застрелиться через останні свої зміни у керівництві ЗСУ, та на гілках повісяться усі хто його у цьому підтримав!!!
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14.02.2024 16:42
+9
Авдіївка якось побоку. 3-ю штурмову втрачаємо - ось що страшно.
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14.02.2024 16:59
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Так стримують, що вже основний шлях постачання вже під прямим вогнем.
Хоча, знаючи Сирського і його фортецю Бахмут...
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14.02.2024 16:39 Ответить
Фортеця Махмуд это детище зеленского. Сырский лишь выполнял приказ. И если бы идол Залужный приказал ему отступать, тот бы отступил.
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14.02.2024 16:41 Ответить
Ну коли вже хтось називає щось з того що робиться на фронті "детищем Зеленского" а Залужного "ідолом", то я кажу ПАС, бо із ТАКИМИ сперечатись все одно як із стіною штовхатися!
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14.02.2024 16:44 Ответить
То есть Сырский не подчинялся на прямую Залужному, который рулил всем, а подчинялся гнусавому кловану, который в военном деле нихера не петрает? Так выходит. Да ладна
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14.02.2024 16:46 Ответить
Клован, як ВГК, міг віддати наказ Залужному тримати Бахмут. І Залужний не міг його не виконати. Це ж не прямий наказ здатись.
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14.02.2024 16:49 Ответить
Тут просто некоторые товарищи не понимают, что такое субординация, он Танчик сверху.
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14.02.2024 16:51 Ответить
Ну ви сказали, що Залужний би міг віддати Сирському наказ залишити Бахмут.
Але наказ тримати Бахмут міг віддати клован, який вищий (за формальною ієрархією) за Залужного.
Так що теза "Залужний винен у провалі оборони Бахмута" не є повністю доведеною.
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14.02.2024 16:55 Ответить
Меня от "Зеленский ВГК" рыгать охота. Мог бы отдать приказ, ослушавшись главзебила и делов то, все равно "попросили" в итоге. А так кучу жизней угробили.
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14.02.2024 16:56 Ответить
Не знаю, що відбувалось там насправді, тому не мені судити.
Як і про можливі наслідки відмови від виконання прямого наказу ГВК.
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14.02.2024 16:58 Ответить
ты косишь под дурачка зе тварь и переводишь стрелки на Залужного
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14.02.2024 18:45 Ответить
Там ціла банда - ставка.
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14.02.2024 17:25 Ответить
Проти одного д'Єрьмака, який над зєлєй, хоча це і позастатутні відносини.
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14.02.2024 17:27 Ответить
не позорься ЗЕ бот
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14.02.2024 18:44 Ответить
Не треба стримувати? І не треба іронічно "так стримують"... Краще за таких обставин не зміг би ніхто у світі. Проти ЗСУ там не бабуїни ХАМАЗУ з самопальними "катюшами".
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14.02.2024 17:53 Ответить
Ця іронія стосувалась виключно слів речника.
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14.02.2024 17:58 Ответить
Два виходи -- не дати взяти себе в кільце - або відіити
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14.02.2024 16:39 Ответить
Вона вже місяці 3 прострілюється.
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14.02.2024 16:40 Ответить
По некоторым данным русские вышли непосредственно на дорогу, и закрепились прямо вокруг неё. Мало того, от туда ещё и минимум на километр просматриваются поля с грунтовками, по которым раньше пытались вести снабжение. А горловина котла уже менее 4 км. Город практически отрезан от Коксохима и путей снабжения.
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14.02.2024 20:12 Ответить
Якщо Сирський даремно загнав у Авдієвку резерв замість того аби прийняти рішення про відвід військ, і там загинуть ті хто міг би далі жити та чинити супротив ворогу на нових підготовлених рубежах, бо не має сорому зробити крок назад аби легше було триматись і потім зробити два уперед, нехай тоді Зеленський застрелиться через останні свої зміни у керівництві ЗСУ, та на гілках повісяться усі хто його у цьому підтримав!!!
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14.02.2024 16:42 Ответить
У них воровство и схемы вывода капитала, на людей им все равно - главное рейтинги
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14.02.2024 22:08 Ответить
Друге Дебальцеве
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14.02.2024 16:42 Ответить
Когда было Дебальцево, то у нас и армия была никакая, можно сказать голая и босая. Но Порошенко тогда затащил это дело Минском. Так что я бы Сырого тут не винил.
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14.02.2024 16:45 Ответить
да пля у вас зе-тварей безуглых во всем виноват Залужный
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14.02.2024 18:47 Ответить
якось не дуже мріється про другу фортецю...
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14.02.2024 16:50 Ответить
Авдеевка потеряна,Бутусов уже больше месяца тут писал, что положение катастрофическое. Но никто не виноват, Сирский же сказал что разрешил на местах командирам принимать решения, тоесть ответственность переложена мастерски на низшее звено, не те ответственны кто резервы не обеспечивал, а те кто воевал
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14.02.2024 16:53 Ответить
Авдіївка якось побоку. 3-ю штурмову втрачаємо - ось що страшно.
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14.02.2024 16:59 Ответить
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14.02.2024 17:14 Ответить
Насправді гарні новини - це розблокування головного шляху.
Дохлі та полонені підари - лише десерт. Тому що у русні м'яса що лайна за банею.
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14.02.2024 18:31 Ответить
 
 