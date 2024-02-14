На Ореховском направлении враг готовит новое наступление, - ВСУ
Сейчас враг ведет подготовку к наступлению на Ореховском направлении: стягивает резервы, готовится к новым действиям.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - рассказал он.
Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже несет значительные потери.
"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - подчеркнул Лыховий.
Пожалуйста, подождите...
Спускайтеся на дно!
(І. Франко)
Не два, не три, не п'ять
В житті щодня, щохвилі
Приходиться стрічать.
Ти в горі, нужді б'єшся,
Мов риба у саку,
Працюєш, тачку тягнеш,
Мов панщину важку;
Тут сумнів мучить душу,
Що місце, то боляк, -
А він лиш критикує:
"Се зле!" і "Се не так!"
(Іван Франко)
В матні вже много літ,
І хвилі напосілись
Його розмити слід.
А на безпечнім мості
Фальшивії брати
Стоять і ждуть - чи, може,
Щоб поміч принести?
Стоять і ждуть на хвилю,
Що брата проковтне,
Числять: тепер ще вирне,
Тепер вже, чей, пірне.
На крик його й благання
В них слово лиш одно:
"Не тратьте, куме, сили,
Спускайтеся на дно!"
(Іван Франко)
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Собі одного дня
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Позволить жарт зробити
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https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Русь міцно на ногах,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 А супротивна хвиля
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Піде по ворогах?
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 І ті, що нас із виру
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Спасали мило так,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Самі скуштують трохи,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Який-то в мокрім смак?
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 А Русь на їх благання
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Їм відповість одно:
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 "Не тратьте, братця, сили,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Спускайтеся на дно!.."
От нехай слова Франко да до Бога дійдуть!!!
що хотіли на 80 млн "зубів дракона" , але забанили тендер : у держави нема грошей, треба ж оплачувати євробачення та серіали кварталу
https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu
https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu "Дійсно, цей тендер було скасовано. Були інші поважні причини, які, враховуючи підступність ворога, озвучити не можемо", - написав Федоров.
https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu За його словами, всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю проводяться в плановому порядку.
Тож один тендер скасували, інший проведуть! Та й дистанція між тендером та його реалізацією надто велика аби перейматись тим що відбулось на початку лютого. Поживемо - подивимось!
"перемир'я" - це вкиди від кацапів, китайців та корисних ідіотів, щоб на Заході призупинилися зі зброєю.
А мы будем воевать.
Там где я, ты в спаме, рузькэ