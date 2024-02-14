На Ореховском направлении враг готовит новое наступление, - ВСУ

Сейчас враг ведет подготовку к наступлению на Ореховском направлении: стягивает резервы, готовится к новым действиям.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - рассказал он.

Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже несет значительные потери.

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"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - подчеркнул Лыховий.