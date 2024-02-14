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Новости Война
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Запорожская область (2843) Авдеевка (2441) наступление (197) Лыховий Дмитрий (70)

На Ореховском направлении враг готовит новое наступление, - ВСУ

рф,росія,окупанти,арміярф,окупант,рашисти

Сейчас враг ведет подготовку к наступлению на Ореховском направлении: стягивает резервы, готовится к новым действиям.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - рассказал он.

Спикер добавил, что традиционно основными направлениями, где враг сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он тоже несет значительные потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощные группировки врага для повторного наступления на Харьков не фиксируются, - Силы обороны

"Враг готовится к ожидаемому наступлению. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - подчеркнул Лыховий.
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Топ комментарии
+6
Кацапи - під@раси , здохніть 👹
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14.02.2024 15:31
+4
суки
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14.02.2024 15:26
+4
Цього бути не може. Які резерви? Звідки? При втратах 1 до 7 кацапські чмобіки давно закінчились. Або десь хтось нам трохи бреше...
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14.02.2024 15:33
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суки
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14.02.2024 15:26 Ответить
Не тратьте, куме, сили,
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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14.02.2024 15:26 Ответить
Гай-гай! Таких кумів нам
Не два, не три, не п'ять
В житті щодня, щохвилі
Приходиться стрічать.
Ти в горі, нужді б'єшся,
Мов риба у саку,
Працюєш, тачку тягнеш,
Мов панщину важку;
Тут сумнів мучить душу,
Що місце, то боляк, -
А він лиш критикує:
"Се зле!" і "Се не так!"
(Іван Франко)
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14.02.2024 15:53 Ответить
І наш народ так б'ється
В матні вже много літ,
І хвилі напосілись
Його розмити слід.
А на безпечнім мості
Фальшивії брати
Стоять і ждуть - чи, може,
Щоб поміч принести?
Стоять і ждуть на хвилю,
Що брата проковтне,
Числять: тепер ще вирне,
Тепер вже, чей, пірне.
На крик його й благання
В них слово лиш одно:
"Не тратьте, куме, сили,
Спускайтеся на дно!"
(Іван Франко)
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14.02.2024 15:54 Ответить
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 А що, як Немезіда
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Собі одного дня
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Позволить жарт зробити
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 І ролі поміня?
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 На своїм грунті стане
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Русь міцно на ногах,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 А супротивна хвиля
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Піде по ворогах?
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 І ті, що нас із виру
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Спасали мило так,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Самі скуштують трохи,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Який-то в мокрім смак?
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 А Русь на їх благання
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Їм відповість одно:
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 "Не тратьте, братця, сили,
https://lib.com.ua/ru/book/semper-tiro-zbirka/?page=2 Спускайтеся на дно!.."
От нехай слова Франко да до Бога дійдуть!!!
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14.02.2024 15:58 Ответить
Кацапи - під@раси , здохніть 👹
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14.02.2024 15:31 Ответить
А ''касетами'' туди дотягнутися можна? Чи ОПа ''нє вєліт''.
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14.02.2024 15:33 Ответить
Можна. Тільки де їх взяти?
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14.02.2024 15:40 Ответить
Назвати адресу чи сам здогадаєшся?! І є, і дають, і б'ємо коли у цьому є сенс!!!
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14.02.2024 16:36 Ответить
В Авдіївці, значить, сенсу нема?
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14.02.2024 19:13 Ответить
Цього бути не може. Які резерви? Звідки? При втратах 1 до 7 кацапські чмобіки давно закінчились. Або десь хтось нам трохи бреше...
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14.02.2024 15:33 Ответить
У росії нічого ніколи не закінчується.
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14.02.2024 15:38 Ответить
Ну це сильно сказано, але те що там чогось забагато, то є правда, і це забагато треба знищувати саме биттям по площині, а не точковою зброєю чи FPV-дронами!!!
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14.02.2024 15:48 Ответить
Ресурсів у них необмежено. Викопних точно. Мобрезерв мільйонів так тридцять тільки свого м'яса (не рахуючи консерву БРСР).
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14.02.2024 15:49 Ответить
В те5бе під ногами величезні ресурси - І ЩО З ТОГО?! Аби ними скористатись, треба мати змогу, а от із нею в рашистів все гірше та гірше, тож війну на виснаження цих самих ресурсів вони програють, бо у друзів України їх НАБАГАТО БІЛЬШЕ!!!
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14.02.2024 16:02 Ответить
Бачимо ми цих друзів у роботі. На чолі з Джоносоном.
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14.02.2024 16:03 Ответить
А що так, Німеччину, Францію, Швецію, Фінляндію, Чехію..... "не помічаєш"?! Ой серденько, тобі до окуліста, бо в тебе щось із очима - ЗАШОРЕНІ!
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14.02.2024 16:06 Ответить
Найкращі наші друзі - то країни Балтії. Але вони дуже маленькі, мало можуть зробити у абсолютному значенні. Всі інші - вже більше про власний інтерес. В якому росія має набагато більшу вагу.
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14.02.2024 16:07 Ответить
"Кращі" та "гірші" друзі це риторика, а займатися нею це марнотратство часу. Головне що від Великої Британії до Чехії та Польщі, від Норвегії до Італії нам допомогають. Хтось бідбше, хтось менше, але як кажуть - з кожного по нитці, бідному рубаха! Тож нехай наші вороги сподіваються на гірше для нас, а нам СВОЄ РОБИТИ та по пиці їм давати! Попереднього тижня знищіли один корабель московських нацистів, сьогодні ще один, кожен день рашисти втрачають багато техніки та живої сили, тож йдемо вірним шляхом!!!
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14.02.2024 16:29 Ответить
Ми людей втрачаємо. Людьми нам ніхто ніколи не допоможе. А русні легко можуть допомогти.
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14.02.2024 16:37 Ответить
По перше - не пригадую щоб казали що рашисти не готують резерви, а по друге - маючи населення у 3-4 рази більше ніж в Україні і отримуючи за деякими даними західних ЗМІ та розвідок у вигляді найманців лише непальців у кількості до 15 тисяч осіб, не кажучи вже про малайзійців, нових "громадян" з Середньої (Центральної) Азії, навіть із Африки не бачу у московських нацистів проблем із створенням нових резервів. Може із меншою кількістю техніки, але що це для країни де Жуков - "герой" і "баби ещё нарожают"?! Будуть як червоні мурахи у Латинській Америці - давити кількістю, котру дійсно можливо знищувати лише касетними зарядами, аби ефективніше ніж встигають додатково набрати, точкова зброя не дуже допоможе, як і FPV-дрони, треба бити по площині!!!
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14.02.2024 15:46 Ответить
І що нам робити? Стає зрозуміло, що розповіді, що ми "виснажимо рашку" - маячня. Ми самі виснажимось набагато швидше. Що далі?
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14.02.2024 16:07 Ответить
Що значить НАМ?! Ми, що тут залишають свої коменти, "щось робимо"?! Максимально на що ми здатні це допомагати ЗСУ своїми донатами - ось це й роби! А за іншим, РЕАЛЬНИМ, ми можемо лише спостерігати, і рвати волосся на дупі це не кращій варіант!
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14.02.2024 16:23 Ответить
Далі Танчик сяде у танчик та ******** під кляте Работине. А... ні, він так і буде інтернетним агітатором за війну до останнього.
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14.02.2024 16:46 Ответить
Хто заважає Україні , за ті кошти що виділяє Захід на допомогу , також найняти найманців , які б билися за нас ?
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14.02.2024 18:35 Ответить
Щоб найманці воювали, їх треба всім повністю забезпечити і в разі поранення лікувати до одужання, а не вивести за штат на 600 грн і покинути напризволяще, як це зелена мразота робить з нашими бійцями.
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14.02.2024 19:10 Ответить
Там був час підготувати фортифікаційні споруди і мінні поля тому дуже сподіваюсь що Сирський туди не кине останні резерви аби знищіти їх та у разі наступу на якомусь іншому напрямку рашисти не прорвуть фронт через відсутність достатнього супротиву!!!
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14.02.2024 15:36 Ответить
це не про цей напрям недавно писали?

що хотіли на 80 млн "зубів дракона" , але забанили тендер : у держави нема грошей, треба ж оплачувати євробачення та серіали кварталу
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14.02.2024 15:57 Ответить
Ні, то про північний, тож заспокойся!
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14.02.2024 16:03 Ответить
який північний

https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu
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14.02.2024 16:07 Ответить
Я пам'ятаю що подібне було стосовно Сумщіни, але якщо вже мова про Запоріжжя то за твоїм посиланням є ось таке:
https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu "Дійсно, цей тендер було скасовано. Були інші поважні причини, які, враховуючи підступність ворога, озвучити не можемо", - написав Федоров.

https://focus.ua/uk/ukraine/626446-groshi-na-zubi-drakona-dlya-oboroni-zaporizhzhya-v-ova-prokomentuvali-situaciyu За його словами, всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю проводяться в плановому порядку.

Тож один тендер скасували, інший проведуть! Та й дистанція між тендером та його реалізацією надто велика аби перейматись тим що відбулось на початку лютого. Поживемо - подивимось!
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14.02.2024 16:20 Ответить
Та не корми ботів російських. Їм "велено сеять безисходность", и "всепропальщину". Так і шукають дурнів
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14.02.2024 18:48 Ответить
Про цей...
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14.02.2024 16:59 Ответить
А как нам рассказывали что у рашистов уже резервы закончились и зимой не рашисты а ЗСУ будет наступать. А вышло до наоборот. Рашисты быстрее востановились чем мы. А если рашисты еще нагнут нас на перемирие то за пару лет они посностью востановятся и просто нас просто нас добьют
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14.02.2024 15:59 Ответить
Дубль: По перше - не пригадую щоб казали що рашисти не готують резерви, а по друге - маючи населення у 3-4 рази більше ніж в Україні і отримуючи за деякими даними західних ЗМІ та розвідок у вигляді найманців лише непальців у кількості до 15 тисяч осіб, не кажучи вже про малайзійців, нових "громадян" з Середньої (Центральної) Азії, навіть із Африки не бачу у московських нацистів проблем із створенням нових резервів. Може із меншою кількістю техніки, але що це для країни де Жуков - "герой" і "баби ещё нарожают"?! Будуть як червоні мурахи у Латинській Америці - давити кількістю, котру дійсно можливо знищувати лише касетними зарядами, аби ефективніше ніж встигають додатково набрати, точкова зброя не дуже допоможе, як і FPV-дрони, треба бити по площині!!!
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14.02.2024 16:04 Ответить
так навіщо кацапам "перемир'я" , якщо в них зараз ініціатива на полі бою і вони нас видавлюють одразу в 4 місцях (мар'їнський, бахмутський, авдіївський, купянський, може ще десь) ?

"перемир'я" - це вкиди від кацапів, китайців та корисних ідіотів, щоб на Заході призупинилися зі зброєю.
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14.02.2024 16:05 Ответить
А кто говорил что они хотят перемирие ради нас? Вот именно что они хотят перемирие ради себя. Чтобы ЗСУ перестало наносить удары, чтобы нам перестали поставлять оружия якобы чтобы не сорвать перемирия, чтобы Турция открыла Босфор для новых рашистских военных кораблей. Чтобы дотянуть пока трамп к власти придет а так же может ***** еще каких то политиков в Европе подкупит или к власти пропихнет. А рашисты как наступали так и будут наступать.
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14.02.2024 16:13 Ответить
В німців теж була ініціатива і ДУЖЕ ДОВГО, а чім все скінчилось?! Та й японці давили як треба, а що сталося?!
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14.02.2024 16:14 Ответить
Можеш не йти в перемир'я. Але збирайся та дуй на фронт, досить безкомпромісно на цензорі воювати.
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14.02.2024 16:47 Ответить
Добью тебя и твою семью.

А мы будем воевать.
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14.02.2024 19:42 Ответить
Носов, я тебя и твои рузьки высеры давно знаю.

Там где я, ты в спаме, рузькэ
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14.02.2024 19:44 Ответить
Так це очевидно, що будуть намагатись зрізати Роботинський виступ, який є єдиним досягненням "контрнаступа".
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14.02.2024 16:38 Ответить
Там до Запоріжжя рукою подати.
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14.02.2024 17:01 Ответить
 
 