В Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, проводятся рейдово-ударные действия, логистика работает, - Тарнавский
В Авдеевке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика. В городе заблокированных украинских подразделений нет. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Авдеевское направление в Донецкой области - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В пределах города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.
Наши войска используют все имеющиеся средства для сдерживания неприятеля. Происходит плановое усиление подразделений", - отметил он.
По его словам, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает.
Тарнавский отметил, что по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Авдеевку в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.
"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов", - подчеркнул он.
Командующий отметил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.
"Следовательно противник несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек - больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа – результат боевой работы наших войск, уничтожающих захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян.
Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников", - добавил Тарнавский.
Пожалуйста, подождите...
Тварюки... Шоб вам ця смола розпечена в горлянки позаливалася в пеклі...
Доведеться чекати новин від Бутусова.
Командир Азову Кротевич вже не витримав і оприлюднив в соцмережі своє бачення що відбувається, бо не може достукатися до вище стоящих "командирів".
Не думав, що гегерал Тарнавськи опуститься до відвертої брехні...
Ось наглядний приклад використання закону 8271, про безвідповідальність командирів.
Аби ви там падли в Києві повиздилали усі і не ******* більше.
Ви сволота гіше за окупантів.
https://www.youtube.com/watch?v=WGtL6QGGvR0
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4
https://www.ukr.net/source/24-kanal-628.html (24 канал)
https://www.ukr.net/source/novini-live-4100.html (Новини.LIVE)
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
От чесно, я ніколи не думав що більшість українського населення такі https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96?src=hashtag_click #тупі ! Перше!!! Як тілько https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA?src=hashtag_click #Єрмак організували https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Ставку , це зразу зупинило https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ Друге! Патріотів перебили у "Фортеці https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #Зелі https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82?src=hashtag_click #Бахмут " І вже у відкриту вбивають в https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96?src=hashtag_click #Авдіївці всі резерви і всі бойові частини!
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https://www.ukr.net/source/24-kanal-628.html (24 канал)
@godeye_ua
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https://twitter.com/godeye_ua/status/1758446124179104078 5 ч
Боец 110-ой бригады ВСУ Виктор Беляк сообщил о приказе командования бросать раненых. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по кличке "Мясник" заявлял, что для него главной ценностью является жизнь солдата. Ну после Авдеевки начнёт ценить. Авдеевка не считается.