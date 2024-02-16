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Новости Война
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Авдеевка (2441) Тарнавский (222)

В Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, проводятся рейдово-ударные действия, логистика работает, - Тарнавский

авдіївка

В Авдеевке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика. В городе заблокированных украинских подразделений нет. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевское направление в Донецкой области - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В пределах города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

Наши войска используют все имеющиеся средства для сдерживания неприятеля. Происходит плановое усиление подразделений", - отметил он.

По его словам, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает.

Тарнавский отметил, что по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Авдеевку в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

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"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов", - подчеркнул он.

Командующий отметил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.

"Следовательно противник несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек - больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа – результат боевой работы наших войск, уничтожающих захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян.

Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников", - добавил Тарнавский.
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Топ комментарии
+33
Якщо вже визнають, що "українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці", то на ділі це означає, що втрати дуже далекі від "незначних"... Солодку брехню продовжують нам лити у вуха.
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16.02.2024 16:39
+23
МАТЬ ВАШУ. Ви давали присягу Україні і не зескотам. ДУмайте головою і бережіть людей а не на вірну смерть їх посилайте
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16.02.2024 16:46
+17
Ціль наша - мобілізуавати в першу чергу - ботоферми Подоляка і Єрмака
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16.02.2024 17:03
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Якщо вже визнають, що "українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці", то на ділі це означає, що втрати дуже далекі від "незначних"... Солодку брехню продовжують нам лити у вуха.
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16.02.2024 16:39 Ответить
Згадався Станіславський ...
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16.02.2024 16:42 Ответить
путлеру веришь? какашенкову?
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16.02.2024 16:55 Ответить
так ,всім хто розмовляє московитською , як Сірку ...
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16.02.2024 17:02 Ответить
ты гнида зеленая не позорься ботяра конченая
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17.02.2024 06:27 Ответить
что ты несешь чучело? не позорься кацапская морда бот недорезанный
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17.02.2024 06:28 Ответить
Угу, "під прикриттям густого диму намагається штурмувати" ... - історії, про які неможливо мовчати.., так і бачу як в мазутному диму лізуть хвилі кацапів... З Зеніту відійшли "з незначними втратами"...
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16.02.2024 16:43 Ответить
Навіщо ви репетуєте? Що це вам дає? І на що це впливає, окрім паніки і зменшення охочих мобілізуватися в ЗСУ? Може це і є ваша ціль?
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16.02.2024 17:02 Ответить
Ціль наша - мобілізуавати в першу чергу - ботоферми Подоляка і Єрмака
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16.02.2024 17:03 Ответить
Це нереальна ціль. Ви ж знаєте, що у них бронь, а можливо ще й за кордон їх випускають, з якого вони потім не вертаються... Я розумію, коли в комментах нашого Зе-клоуна називають "гнидою", але не розумію, коли словам генерала (які з імовірністю 50-90 % являються правдою) ставляться під сумнів
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16.02.2024 17:10 Ответить
З ймовірністю 50% . Тобто раз збрехав , раз - ні . І ви пропонуєте довіряти ? Тим паче є багато альтернативних джерел інформації - щоб довіряти офіційним особам.
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16.02.2024 17:16 Ответить
Здогадуюся, що то за "альтернативні джерела". Ви мені нагадуєте Бутусова (не нашого, а того кацапського, що з "Наутілус Помпіліус"), який пєл "Правда всєгда одна. Ето сказал фараон. Он бил очєнь умьон"
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16.02.2024 17:21 Ответить
Як би ти не був тупим клованом, в якого "слова генерала правдиві на 50-90%", то б користувався джерелами, які як мінімум, або "перші руки", або надають об"єктивний контроль з фото і відео. Конкретно, сьогодні є пост нашого бійця з Зеніту, де випливає, що виходили вже в оточенні, кидаючи поранених і загиблих...
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16.02.2024 17:22 Ответить
Є таке в спецслужб поняття - аналіз даних на основі відкритих джерел. Аналізувати і порівнювати дані. Але це для розумних людей . Для стада - вірити на слово "офіційним " джерелам .
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16.02.2024 18:31 Ответить
Може) як і може критика влади, там де вона цього заслуговує)
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16.02.2024 17:19 Ответить
А ваша ціль - знищити найбільше людей?
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16.02.2024 17:49 Ответить
В середньовічних битвах більше 90 % втрат були наслідком паніки при втечі програвшої сторони з поля бою. Якщо програвші не піддалися паніці і відступили зі збереженням бойових порядків, то втрати були кілька сотен людей, а не кілька тисяч
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16.02.2024 18:14 Ответить
Ви хочете сказати, шо війська в Авдіївці відступають з панікою? Битви закінчилися у середньовіччі, більш свіжих прикладів немає? Питання риторичні, не відповідайте, заради Бога.
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16.02.2024 18:23 Ответить
Ті хто вийшрв з Зеніту в Твітері пишуть що виходили вночі полями з оточення. Вийшли не всі, бо під обстрілом групи розсіювались і губили напрямок, когось вивів дрон. Йшли через свої трупи. На Зеніті залишили шістьох поранених бо коробка вже не прийшла, і забирати їх просто вже було нікому. Якось так
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17.02.2024 00:05 Ответить
хорошо если только 6-ть а не больше
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17.02.2024 06:30 Ответить
Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників

 Тварюки... Шоб вам ця смола розпечена в горлянки позаливалася в пеклі...
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16.02.2024 16:44 Ответить
Нажаль, немає на війні підступної або не підступної тактики. Єдієва та не дієва.
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16.02.2024 18:04 Ответить
не отмазывай своих кацапов урод
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17.02.2024 06:31 Ответить
Мені зі шпиталю видніше, ********
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17.02.2024 09:47 Ответить
МАТЬ ВАШУ. Ви давали присягу Україні і не зескотам. ДУмайте головою і бережіть людей а не на вірну смерть їх посилайте
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16.02.2024 16:46 Ответить
Тарнавського та інших генералів кровну рідню в піхоту і нехай покомандує і покаже як треба тоді захищати.
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16.02.2024 16:49 Ответить
Військових з Азову як Кротевича в командувачі
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16.02.2024 16:51 Ответить
Кротевичу ніколи, він по ефірам шастає
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16.02.2024 18:01 Ответить
Тарнавський в Авдіївці? Чи з Дніпра розповідає?
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16.02.2024 16:50 Ответить
Полк Азов проявив себе дуже гідно. Нехай Кротевич та інші адекватні командири очолять командування. А таких "Тарнавських" до відповідальності.
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16.02.2024 16:54 Ответить
Не кажуть дурниць, Кротевич - командир рівня батальон.
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16.02.2024 17:59 Ответить
****! Після того як д'єрмак підімняв під себе командування ЗСУ щось у ті інформаційні подачі мало віриться.
Доведеться чекати новин від Бутусова.
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16.02.2024 17:00 Ответить
Ща диванщики раскажут как нада воювать🙄
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16.02.2024 17:01 Ответить
То не діванщики (їм цікавіше під новинами про потоплені кацапські кораблі і т.п.). Таке впечатленіє, що 90 % кометувальників під цією новиною - це кацапські боти, цілью яких являється посіяти паніку і зневіру
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16.02.2024 17:05 Ответить
Якщо б тільки кремлеботи😡
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16.02.2024 17:08 Ответить
Яке їхало, такого й здибало.
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16.02.2024 17:52 Ответить
Стерненко сьогодні заявив, що Тарнавському потрібно йти на пенсію, бо він не займається керівництвом бригадами, а коментує ситуацю в Авдіївці у месенджарах.
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16.02.2024 17:09 Ответить
Людонькі, шож це робиться?
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16.02.2024 17:14 Ответить
Погана новина. Якщо таких як Мар'яна Безугла (які дають поради генералам, як воювати) буде кілька десятків, то українців чекає поразка і геноцид. Добре, що поки що таких тільки двоє
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16.02.2024 17:14 Ответить
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16.02.2024 17:12 Ответить
Фортеця Бахмут буде казатися дрібницею порівняно з Авдіївкою.
Командир Азову Кротевич вже не витримав і оприлюднив в соцмережі своє бачення що відбувається, бо не може достукатися до вище стоящих "командирів".
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16.02.2024 17:22 Ответить
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16.02.2024 17:56 Ответить
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16.02.2024 17:58 Ответить
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16.02.2024 18:05 Ответить
Ну-ну...
Не думав, що гегерал Тарнавськи опуститься до відвертої брехні...
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16.02.2024 17:18 Ответить
А в нього є хтось із кровних родичів на нулі, коли душа болить за свою рідню, перед якими є хоч якась відповідальність?
Ось наглядний приклад використання закону 8271, про безвідповідальність командирів.
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16.02.2024 17:25 Ответить
Тобто ВОЇНИ які там у пеклі, неправду кажуть??!!
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16.02.2024 17:25 Ответить
Хто у пеклі? Якраз ті, що у пеклі, кажуть правду.
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16.02.2024 17:55 Ответить
Як це немає, якщо вони пишуть що в отчені.
Аби ви там падли в Києві повиздилали усі і не ******* більше.
Ви сволота гіше за окупантів.
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16.02.2024 17:33 Ответить
Критична ситуація у Авдіївці. Військові говорять про помилки в обороні...

https://www.youtube.com/watch?v=WGtL6QGGvR0
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16.02.2024 17:34 Ответить
****** !
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16.02.2024 17:41 Ответить
Авдіївка: Майор Кротевич рве і мече, але ніхто не чує, чому так?

https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4

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16.02.2024 17:47 Ответить
паникер
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16.02.2024 17:51 Ответить
Пуповину перегрыз или с ней бегаешь?
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16.02.2024 18:08 Ответить
❗️В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів станом на 13.00, логістика працює - повідомив командувач Тарнавський
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16.02.2024 17:49 Ответить
Так, бо оточення позиції Зеніт вже зайняли кацапи. 6 наших поранених там лишились
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17.02.2024 00:08 Ответить
https://24tv.ua/vtrati-rosiyan-avdiyivtsi-3-tya-shturmova-brigada-nazvala-kilkist_n2496200 Ворожі підрозділи фактично "стерті": 3 ОШБр завдала колосальних втрат росіянам в Авдіївці

https://www.ukr.net/source/24-kanal-628.html (24 канал)
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16.02.2024 17:55 Ответить
*******,коли Тарнавського звільнять за некомпетентність. Бісить що генерали такі нікчеми. Вийди і скажи,Тарнавський,що пи₴дець. Зєля з дєрьмаком докерувалися до ручки. Ага. Хрена. Ще дачу з мерседесом заберуть. Охвіцери,*****...Чмирі.
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16.02.2024 17:55 Ответить
https://novyny.live/warnews/bilia-avdiyivki-biitsi-rozshiriuiut-logistichni-koridori-153253.html Біля Авдіївки бійці розширюють логістичні коридори

https://www.ukr.net/source/novini-live-4100.html (Новини.LIVE)
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16.02.2024 17:56 Ответить
буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції. Джерело: Це як у Маріуполі - "евакуація", не дай Бог.
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16.02.2024 17:57 Ответить
Якщо завезти єрмака до Авдеївки, штурми припиняться.
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16.02.2024 18:02 Ответить


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

От чесно, я ніколи не думав що більшість українського населення такі https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96?src=hashtag_click #тупі ! Перше!!! Як тілько https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA?src=hashtag_click #Єрмак організували https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Ставку , це зразу зупинило https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ Друге! Патріотів перебили у "Фортеці https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%96?src=hashtag_click #Зелі https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82?src=hashtag_click #Бахмут " І вже у відкриту вбивають в https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96?src=hashtag_click #Авдіївці всі резерви і всі бойові частини!
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16.02.2024 18:06 Ответить
https://24tv.ua/avdiyivka-zaraz-genshtabi-zsu-rozpovili-pro-operativnu-situatsiyu_n2496281&utm_source=ukrnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=ukrnetvideo Жодних заблокованих підрозділів немає, - Генштаб розвіяв ІПСО щодо Авдіївки

https://www.ukr.net/source/24-kanal-628.html (24 канал)
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16.02.2024 18:09 Ответить
запрещённая Украина

@godeye_ua

·

https://twitter.com/godeye_ua/status/1758446124179104078 5 ч

Боец 110-ой бригады ВСУ Виктор Беляк сообщил о приказе командования бросать раненых. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по кличке "Мясник" заявлял, что для него главной ценностью является жизнь солдата. Ну после Авдеевки начнёт ценить. Авдеевка не считается.
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16.02.2024 18:24 Ответить
зміна керівництва вже починае приносити плоди. підори великопагоні
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16.02.2024 18:52 Ответить
Тобто, відеозвернення заблокованих бійців ЗСУ, то постанова москалів?! Так і знав
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16.02.2024 21:18 Ответить
 
 