В Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, проводятся рейдово-ударные действия, логистика работает, - Тарнавский

В Авдеевке Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика. В городе заблокированных украинских подразделений нет. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевское направление в Донецкой области - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В пределах города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

Наши войска используют все имеющиеся средства для сдерживания неприятеля. Происходит плановое усиление подразделений", - отметил он.

По его словам, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает.

Тарнавский отметил, что по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в Авдеевку в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

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"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов", - подчеркнул он.

Командующий отметил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.

"Следовательно противник несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек - больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа – результат боевой работы наших войск, уничтожающих захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян.

Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников", - добавил Тарнавский.