Зеленский о ситуации в Авдеевке: Самое главное – защитить наших военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке и находится в контакте с военным руководством.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами, они не успокаиваются, пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед", – сказал он.

По словам Зеленского, он "подробно понимаю, что происходит" и находится на контакте с военным руководством.

"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей. И это главный сигнал от меня. Наши военные – самое главное, что у нас есть. Это и есть наше самое главное оружие". Каждый может сказать, что война - это потери. Нет. Прежде всего нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Именно такой сигнал получает от меня руководство. Там уже на поле боя профессиональные люди, они знают, что делать", - подытожил президент.

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