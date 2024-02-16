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Новости Война
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Зеленский (19011) Авдеевка (2441)

Зеленский о ситуации в Авдеевке: Самое главное – защитить наших военных

зеленський,роботине

Президент Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке и находится в контакте с военным руководством.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами, они не успокаиваются, пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед", – сказал он.

По словам Зеленского, он "подробно понимаю, что происходит" и находится на контакте с военным руководством.

"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей. И это главный сигнал от меня. Наши военные – самое главное, что у нас есть. Это и есть наше самое главное оружие". Каждый может сказать, что война - это потери. Нет. Прежде всего нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Именно такой сигнал получает от меня руководство. Там уже на поле боя профессиональные люди, они знают, что делать", - подытожил президент.

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Топ комментарии
+95
На Азовсталі вже захистив , тепер Коксохім ?
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16.02.2024 14:41
+80
спочатку не дав їм звідти вийти, впакував в котла, а тепер "ох-ах, захистити військових"...
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16.02.2024 14:44
+75
Лідор-підор.
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16.02.2024 14:39
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Страница 2 из 2
О! Заговорило. А чого тоді на пропозицію Залужного ще більше півроку тому вивести війська, бикував, і принижував Головнокомандуючого?
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16.02.2024 15:30 Ответить
"Не вірю!" по Станіславському.
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16.02.2024 15:39 Ответить
Билят.
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16.02.2024 15:43 Ответить
Знаєш, Буба, що скажуть через пару днів?
"Зеленський з новопризначеним ним Головкомом Сирським здали Авдіївку".
Ти цього хотів?
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16.02.2024 15:44 Ответить
Саме від цієї асоціації Зеленський в Європу і втік. Щоб за Авдіївку не відповідати.
Зеленський виключно преЗЕдент перемог. За минулий рік він не втратив жодного міста.
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16.02.2024 16:04 Ответить
Уся 5 років брехав і мародерив
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16.02.2024 15:46 Ответить
"Твої" військові у кількості морд 300÷400 на Німеччину здриснули.
Чи куму-іміджмейкеру НГ з Авдіївки прилетіло?
В тому то й справа, що особисто Зеленського ситуація в Авдіївці ніяк не стосується. Як і Маріуполь, Соледар та Бахмут раніше.
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16.02.2024 15:59 Ответить
защитить мертвых военных? кто там мог выжить
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16.02.2024 15:59 Ответить
не має жодного поста про довіру цьому брехуну. ось справжній рейтинг
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16.02.2024 16:05 Ответить
Зеленский,Где фпв дроны? Трепло.
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16.02.2024 16:09 Ответить
"Прежде всего нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Именно такой сигнал получает от меня руководство. Там уже на поле боя профессиональные люди, они знают, что делать"

"Меньшими потерями" - это получается вовремя отойти.
"на поле боя профессиональные люди" - это получается про руководство.

А раньше было не профессиональное руководство?
А если сейчас новое руководство не справится, тогда что?

Если это было про военных, и все попадут в плен или погибнут - тогда что такое "меньшими потерями"?

Както уловить логику не получается...
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16.02.2024 16:10 Ответить
Треба було відводити до Коксохіма 2 тижні тому , а не коли втрачена керованість...
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16.02.2024 16:14 Ответить
Я правильно розумію що найстрашніший котел був у Ілловайську? Хоча так, з Маріуполя була ж євакуація по наказу і під особистим контролем говнокомадуючого.
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16.02.2024 17:17 Ответить
Що значить захистити? Хлопців потрібно терміново виводити з міста,поки не захлопнувся котел.Су...а хриплява для того Сирка і поставив,щоби азовців знищити.
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16.02.2024 16:42 Ответить
Как убрали Залужного, так все и посипалось🙄
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16.02.2024 17:05 Ответить
Там же усі тепер з родичами на болотах, в ОПі, причому не хто попало, туди шоб потрапити треба щоб були родичі в ФСБ чи ГУР, інакше - ніяк! А значить, усе просто, усе іде по плану, дуже наївно вірити що люди з родичами в ФСБ здатні бути патріотами України...
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16.02.2024 17:30 Ответить
Дочекатися би вже травня місяця...
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16.02.2024 17:22 Ответить
Не понимаете вы...
Зеля вообразил себя Наполеоном- Спасителем Украины, и падение Авдеевки для него....
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16.02.2024 17:33 Ответить
Колись готовий був щось просити на колінах у пуйла...На коліна ставай перед Українським народом і йди у відставку
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16.02.2024 17:50 Ответить
Він турбується про життя воїнів... Не можу знайти слів, щоби висловити те, що відчуваю до нього і його турботи
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16.02.2024 17:57 Ответить
аналогічно
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16.02.2024 21:38 Ответить
Мразь
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16.02.2024 23:47 Ответить
ну от і резудьтати звільнення ЗАлужного
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16.02.2024 17:59 Ответить
Щєля тупо гній . Лицемірне падло. Або просто за приходами не одупляється, що робиться на фронті і довкола
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16.02.2024 18:00 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1758494401226047953 2 ч

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua

Выбирая на войне между клоуном и Генералом. Задумайтесь, не дебил ли вы, если вообще стоите перед таким выбором
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16.02.2024 18:34 Ответить
Залужний точно виграє вибори у Вови. Чи Ви натякали на генерала Смешко? Цей генерал Смешко ходив на останні вибори і скрізь с тріском програв.
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16.02.2024 19:54 Ответить
Я так зрозумів, що добре, що Смешко програв, а переміг скомарох? Ну тоді питань немає.
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16.02.2024 22:41 Ответить
Смешко кремлівська консерва.
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16.02.2024 23:10 Ответить
Наголосовали бл.
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16.02.2024 18:36 Ответить
успішний комунікаційний кейс Авдіївка
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16.02.2024 18:39 Ответить
ЛУЧШЕ УБИТЬ РОССИЯН В США И ЕС !)
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16.02.2024 19:04 Ответить
Захистити наших військових і всю Україну може лише повна і абсолютна відсутність ЗЕ і його 5 менеджерів в українській владі.
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16.02.2024 19:17 Ответить
Все, що зараз відбувається це одноособова і виключна відповідальність Зеленського.🙁
І тільки його.

Навіть ті хто зараз прийде в реплаї сперечатися, глибоко в душі розуміють, що це правда.!!
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16.02.2024 19:33 Ответить
Просто пірістать стрілять
- закончіл вайну в сваєй галавє
- аружиє убірітє, я-ні-лох
- рузкіє тоже люді
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт
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16.02.2024 19:38 Ответить
Та нічого вони не розуміють і не зрозуміють! Щоб щось розуміти, треба мати хоч невелику здатність критично думати, а для цього потрібно зовсім небагато - наявність мізків. А от з цим там проблема...
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16.02.2024 19:39 Ответить
Зелений брехло ла-ла-ла
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16.02.2024 19:57 Ответить
Ввечері 15 лютого моніторинговий проект DeepState повідомив, що українські військові відійшли з позицій в районі укріпрайона "Зеніт" в https://www.unian.ua/world/boji-za-avdijivku-u-bilomu-domi-zayavili-pro-zagrozu-okupaciji-mista-12544992.html Авдіївці . Протягом останніх днів позиції там були в повному оточенні.

"Виродки з бригади "Капєйка" підняли російську ганчірку над Зенітом. Кацапи останні дні активно лізли в даному районі, де наші бійці давали їм відсіч. Останні дні позиції там були в повному оточенні. Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тож не все так радісно, як намагаються подати інші", - йдеться у https://t.me/DeepStateUA/18853 повідомленні .
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16.02.2024 20:19 Ответить
Заткнись, просто заткнись, ЗЄлениий **ідор!!!
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16.02.2024 20:21 Ответить
"Українська правда" проводить ток-шоу під назвою "Пекло-Авдіївка". Ще раз: ток - шоу "Пекло-Авдіївка"!!!
Звиздець, кому пекло, а комусь "ток-шоу". Клоуни-шоумени ...
🔴Авдіївське пекло. Чому цивільні бояться мобілізації? "Економічне" бронювання | ТОК-ШОУ УП
https://www.youtube.com/live/pDsxClV4mTg?si=73L2EaQr4FIeirtH
https://youtube.com/playlist?list=PLOT9YOKeWXv-excAVmwEY9mR-L6TK5Tia&si=6CULMmj5k052IEMg
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16.02.2024 20:34 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що детально розуміє Джерело:
Ротом сере як той голубь на пам'ятники. Коли це Вофа зеленський щось детально розумів - він навіть принцип офшорів до кінця не знає, для цього в нього є мастєра схєматознікі в штаті.
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16.02.2024 20:49 Ответить
В пеклі ти будеш горіти зі своюєзеленою шоблою, а чорти тобі зроблять 95 квартал
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16.02.2024 21:22 Ответить
Та закрийся вже чмо тупориле!
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16.02.2024 21:30 Ответить
те що говорить зе-мразота слід розуміти рівно навпаки. якщо зе-чмо говорить що він береже наших солдат - значить все не так. в Авдіївці головна проблема - чому кацапи прорвали оборону - нестача ***********. і в цей момент - туди відправляють 3-ю штурмову. от і думаю - чи не на утилізацію їх туди відправили.?? ненавиджу
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16.02.2024 21:45 Ответить
З 3-ю штурмовою це взагалі повний пі#дець!!! Тут все ж було всім зрозуміло, якого рожна відправляти людей в 100% полон???
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16.02.2024 23:58 Ответить
Військові бачили смерть побратимів,які віддали життя щоб не віддати терріторії.А зєля готовий здати позиції аби захистити життя бійців.Вам не здається,що це перевернута логіка?
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16.02.2024 22:13 Ответить
Який неприкритий цинізм Верховного: замість уточнених цілі і задач на поточний момент, військовим встановлюється одне з обмежень, як ключова мета "Перш за все треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Джерело:

Зрозуміло, що високопрофесійні генерали Залужний або Сирський так "поставити задачу" НЕ могли, але ж весь цей час "прогинались" і прогинаються... І саме тому:
* 110 омбр майже два роки героїчно захищала Авдіївку - без ротацій, без повноцінного поповнення та належного забезпечення і, таким чином, доведена майже до повного виснаження;
* критично запізніле підкріплення захисникам Авдіївки направлене, але НЕВЧАСНО і не на посилення лінії оборони навколо міста (ПІЗНО!!), а в саме пекло, " в мішок" - коли бої вже ведуться в міській забудові та промзоні, а основний логістичний канал захоплений рашиствми;
* маючи мобілізованих в ЗСУ майже 1 млн. чоловік, чомусь утримується співвідношення між захисниками Авдіївки і рашиствми
як 1 до 7 ( це щоб ЩО, мінімізувати втрати при виході з міста!?)
Резюме. Поки буде встановлюватись ступінь відповідальності Тарнавського, негайно нправити цього генерала в Авдіївку, з правом ДОРАДЧОГО ГОЛОСУ, для участі в "організованому виході із котла, про який він бадьоро і регулярно доповідав, що "ситуація напружена, але контрольована".
Думаю, що під час такого "спланованого і організованого" ним виходу з втраченої, вщент розтрощеної Авдіївки генерал і відчує і почує все на що він заслуговує.
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16.02.2024 22:57 Ответить
3.14дар зелений ценічний
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17.02.2024 00:08 Ответить
Найголовніше для Зе - це його рейтинг, тому й вдаване піклування про життя бійців він висловлює показово публічно. Якби це відповідало дійсності, то люди з його оточення, які обікрали бюджет Міноборони та гуманітарку, в наслідок чого ЗСУ були позбавлені *********** та іншої амуніції, що привело до загибелі багатьох воїнів, були б покарані. Рєзніков - яскравий приклад.
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17.02.2024 00:31 Ответить
Цинізм і ліцемеріє не зає меж.
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17.02.2024 01:40 Ответить
Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
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17.02.2024 02:53 Ответить
Сирский сначала завел туда 2-3 дня назад свежие войска, зная, что снарядов и боеприпасов не будет. А теперь пытается вывести их остатки
"Гениальное" решение.
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17.02.2024 03:33 Ответить
3 -я штурмова стала жертвою політичних амбіцій Зеленського, для якого люди на війні - масовка для закордонних вояжів і відосиків
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17.02.2024 03:07 Ответить
Феерическая речь...
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17.02.2024 04:43 Ответить
"Цензорівська спільнота" виступає за те, щоб основний про_батель зі своїми "сиротами" з ОП тихенько перемістився в СІЗО і там розповідав про свої геніальні плани, а військові зайнялися своєю справою та ще щоб Кабінет міністрів зайнявся своєю роботою та забезпечив ЗСУ всім необхідним для виконання завдань. Ну так, як це відбувається в нормальних демократичних країнах.
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17.02.2024 07:21 Ответить
С таким девизом лучше не браться воевать!
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17.02.2024 07:48 Ответить
азовсталь 2
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17.02.2024 08:07 Ответить
Зєля- *********!!!
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17.02.2024 08:14 Ответить
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