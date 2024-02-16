Зеленский о ситуации в Авдеевке: Самое главное – защитить наших военных
Президент Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке и находится в контакте с военным руководством.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами, они не успокаиваются, пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед", – сказал он.
По словам Зеленского, он "подробно понимаю, что происходит" и находится на контакте с военным руководством.
"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей. И это главный сигнал от меня. Наши военные – самое главное, что у нас есть. Это и есть наше самое главное оружие". Каждый может сказать, что война - это потери. Нет. Прежде всего нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Именно такой сигнал получает от меня руководство. Там уже на поле боя профессиональные люди, они знают, что делать", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
"Зеленський з новопризначеним ним Головкомом Сирським здали Авдіївку".
Ти цього хотів?
Зеленський виключно преЗЕдент перемог. За минулий рік він не втратив жодного міста.
Чи куму-іміджмейкеру НГ з Авдіївки прилетіло?
В тому то й справа, що особисто Зеленського ситуація в Авдіївці ніяк не стосується. Як і Маріуполь, Соледар та Бахмут раніше.
"Меньшими потерями" - это получается вовремя отойти.
"на поле боя профессиональные люди" - это получается про руководство.
А раньше было не профессиональное руководство?
А если сейчас новое руководство не справится, тогда что?
Если это было про военных, и все попадут в плен или погибнут - тогда что такое "меньшими потерями"?
Както уловить логику не получается...
Зеля вообразил себя Наполеоном- Спасителем Украины, и падение Авдеевки для него....
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1758494401226047953 2 ч
В ответ
https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
Выбирая на войне между клоуном и Генералом. Задумайтесь, не дебил ли вы, если вообще стоите перед таким выбором
І тільки його.
Навіть ті хто зараз прийде в реплаї сперечатися, глибоко в душі розуміють, що це правда.!!
- закончіл вайну в сваєй галавє
- аружиє убірітє, я-ні-лох
- рузкіє тоже люді
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт
"Виродки з бригади "Капєйка" підняли російську ганчірку над Зенітом. Кацапи останні дні активно лізли в даному районі, де наші бійці давали їм відсіч. Останні дні позиції там були в повному оточенні. Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тож не все так радісно, як намагаються подати інші", - йдеться у https://t.me/DeepStateUA/18853 повідомленні .
Звиздець, кому пекло, а комусь "ток-шоу". Клоуни-шоумени ...
🔴Авдіївське пекло. Чому цивільні бояться мобілізації? "Економічне" бронювання | ТОК-ШОУ УП
https://www.youtube.com/live/pDsxClV4mTg?si=73L2EaQr4FIeirtH
https://youtube.com/playlist?list=PLOT9YOKeWXv-excAVmwEY9mR-L6TK5Tia&si=6CULMmj5k052IEMg
Ротом сере як той голубь на пам'ятники. Коли це Вофа зеленський щось детально розумів - він навіть принцип офшорів до кінця не знає, для цього в нього є мастєра схєматознікі в штаті.
Зрозуміло, що високопрофесійні генерали Залужний або Сирський так "поставити задачу" НЕ могли, але ж весь цей час "прогинались" і прогинаються... І саме тому:
* 110 омбр майже два роки героїчно захищала Авдіївку - без ротацій, без повноцінного поповнення та належного забезпечення і, таким чином, доведена майже до повного виснаження;
* критично запізніле підкріплення захисникам Авдіївки направлене, але НЕВЧАСНО і не на посилення лінії оборони навколо міста (ПІЗНО!!), а в саме пекло, " в мішок" - коли бої вже ведуться в міській забудові та промзоні, а основний логістичний канал захоплений рашиствми;
* маючи мобілізованих в ЗСУ майже 1 млн. чоловік, чомусь утримується співвідношення між захисниками Авдіївки і рашиствми
як 1 до 7 ( це щоб ЩО, мінімізувати втрати при виході з міста!?)
Резюме. Поки буде встановлюватись ступінь відповідальності Тарнавського, негайно нправити цього генерала в Авдіївку, з правом ДОРАДЧОГО ГОЛОСУ, для участі в "організованому виході із котла, про який він бадьоро і регулярно доповідав, що "ситуація напружена, але контрольована".
Думаю, що під час такого "спланованого і організованого" ним виходу з втраченої, вщент розтрощеної Авдіївки генерал і відчує і почує все на що він заслуговує.
https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
"Гениальное" решение.