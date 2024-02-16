Украина и Германия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО
В Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германией".
Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".
"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российской агрессии", – прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.
Пожалуйста, подождите...
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
Але ще більше іх гетьман задовбав...
Голосували проти гетьмана, а не за ЗЕ!
15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
Там уже менше......
https://www.youtube.com/watch?v=RAFpHXaw84I
А як щодо короткострокових перспектив?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
от і конь дипломат, про перемовини, не втомлюється повторювати.
там з нього толку хоч фоткі...
Може ще і не миється
Спецоперація по знищенню ЗСУ під час війни проходитьь успішно, нею керує особисто зеленський.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1758420436247863681 3 ч
Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати.