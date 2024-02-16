РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11115 посетителей онлайн
Новости
4 788 59
Германия (6725) Зеленский (19011) Украина (44294) Шольц Олаф (849)

Украина и Германия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

зеленський,шольц

В Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германией".

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Также смотрите: Зеленский начал переговоры с Шольцом: Запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российской агрессии", – прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц
Зеленский и Шольц подписали Соглашение о гарантиях безопасности
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
то тепер буданов буде впевнений за безпеку Порошенка? Його вже *********?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:33
+16
Цією Угодою як лупонемо по Авдіївці. А Порошенка за зброєю не випустив, ****. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:35
+16
Якби Пороху дійсно щось загрожувало в Європі, то зелені б його силоміць туди випхали.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачекаєм, твою мать
показать весь комментарий
16.02.2024 13:33 Ответить
чем больше Угод тем меньше снарядов и денег вообще то плывем второй месяц в положении НУЛЯ...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:40 Ответить
Був Будапештський меморандум, тепер Берлінська угода. Може, на цій папір більш м'якенький?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:50 Ответить
Да чого від нього можна чекати? хоча да від ного можна багато чого чекати, наприклад як безпечно депортувати воєнно зобов'язаних...
показать весь комментарий
16.02.2024 14:05 Ответить
а ти проти? підеш сам воювати чи будеш чекати кінця війни?
показать весь комментарий
16.02.2024 14:42 Ответить
Краще прибрати жирний шрифт, новина того не варта.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:33 Ответить
редактором хочеш підробляти?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:49 Ответить
то тепер буданов буде впевнений за безпеку Порошенка? Його вже *********?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:33 Ответить
к сожалению не выпустят. шута оскорбляет когда кто то в обход него, ведет какие то переговоры. хотя Порошенко ехал разговаривать о оружии. личные политические амбиции шут поставил выше интересов Украины.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:43 Ответить
Якби Пороху дійсно щось загрожувало в Європі, то зелені б його силоміць туди випхали.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:45 Ответить
Дмитро Биков:
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
показать весь комментарий
16.02.2024 13:48 Ответить
Костенко не взяв дозвіл у бАданова (ГУР) -
показать весь комментарий
16.02.2024 13:51 Ответить
Думал ли кто то, когда были выборы, что ЗЕ способен на такие мелкие подлости? Костенко насколько помню участник АТО, майор участвовавший в боях. Еще больше огорчает, что ЗЕ действительно честно выиграл выборы.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:02 Ответить
"....огорчает, что ЗЕ действительно честно выиграл выборы" - лучше в рашке? там без вЬІбора....
показать весь комментарий
16.02.2024 14:44 Ответить
Нет, в рашке не лучше. Я о том, что избиратели кто пришел голосовать за ЗЕ, честно верили что это президент-реформатор который будет думать о стране, а не о хапугах из шапито-95.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:46 Ответить
Повірили!
Але ще більше іх гетьман задовбав...
Голосували проти гетьмана, а не за ЗЕ!
показать весь комментарий
16.02.2024 14:49 Ответить
голосовали против гетьмана, а в выигрыше остался ЗЕ.....
показать весь комментарий
16.02.2024 14:54 Ответить
гетьман піде ще раз - ще раз Зе виграє
показать весь комментарий
16.02.2024 15:14 Ответить
Чим саме Гетьман задовбав?
показать весь комментарий
16.02.2024 17:29 Ответить
запитай у 73%
показать весь комментарий
16.02.2024 17:31 Ответить
Після підписання - фуршет і концерт. На піаніно...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:34 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 13:41 Ответить
Ну всьо -- порішав
показать весь комментарий
16.02.2024 13:35 Ответить
Цією Угодою як лупонемо по Авдіївці. А Порошенка за зброєю не випустив, ****. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:35 Ответить
Цікаво що про це думають 73%, мабуть їм дуже смішно.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:48 Ответить
тебе заклинило на 73
Там уже менше......
показать весь комментарий
16.02.2024 13:52 Ответить
Обреготалися. А, взагалі-то, майже всі, кого з них знаю - виїхали за кордон. І ниють тепер - все треба починати з нуля. Кажу - вертайтися і будете продовжувати з того, на чому зупинилися, якщо рашка не знищила житло і роботу. Не хочуть, бо тепер в Україні свавілля. Питаю - за кого голосували, кажуть - та хто ж знав. Так вам же кричали - думайте головою, а не "кіном".
показать весь комментарий
16.02.2024 15:28 Ответить
А для кого бепека? Бо зеленський і безпека України - протилежні поняття!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:37 Ответить
Ні яких гарантій, онлі СПІВСРАЦЯ !
показать весь комментарий
16.02.2024 13:37 Ответить
Гарантії дають лише у морзі. А тут підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Це краще ніж нічого, тому що казки про НАТО з усіма обіцянками вже закінчилися, і в них уже мало хто вірить, хіба що залишки віруючих, яких у країні вже мало залишилося.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:47 Ответить
А цей договір ще ратифікувати ВР повинна. А як не згодиться... Це ж гроші потрібно витрачати на безпеку. А на асфальт? Хоча вже асфальт не актуально. Так, дрібниця.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:55 Ответить
Не лише на асфальт. А скільки грошей на відкриття дорожніх знаків потрібно витратити? Один дорожній знак = приїзду колись одного президента зі своїм почетом.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:06 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 13:39 Ответить
У Вас опечатка-в слове гномик буква "н" лишняя.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:44 Ответить
я буду уважніший
показать весь комментарий
16.02.2024 13:48 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 23:17 Ответить
Яка гидота 🤮
показать весь комментарий
16.02.2024 13:56 Ответить
Пардонтє СПІВПРАЦЯ.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:40 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 13:42 Ответить
Проект Буратіно і фейкова партія "Слуга народу"
https://www.youtube.com/watch?v=RAFpHXaw84I
показать весь комментарий
16.02.2024 13:49 Ответить
/угода охоплюватиме "довгострокові зобов'язання щодо безпеки та підтримки України\
А як щодо короткострокових перспектив?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:43 Ответить
О 12 год. 55 хв. опубліковане повідомлення про початок переговорів, а 13 год. 30 хв. зʼявилося повідомлення про підписання. Відразу видно, що було дуже багато чого обговорено!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:45 Ответить
Під Авдіївку їдь, угодун. Накерував, ..ля, безпекою та обороною...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:46 Ответить
Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїде в Мюнхен і привезе купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання". Головне зроблено - з країни не випустили Порошенко, який міг би реально привезти снаряди.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
16.02.2024 13:48 Ответить
за що гине найкраща штурмова - за турне чи закордонні рахунки зе-*шобли ?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:48 Ответить
За те, що вони--патріоти, тобто реальна небезпека чинної влади.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:35 Ответить
ой, я вас умаляю. у нас тих гарантій, як у дурника фантиків. яких хочеш.

от і конь дипломат, про перемовини, не втомлюється повторювати.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:49 Ответить
Переший ешелон снарядів вже вирушив в сторону кордону з Україною? Якщо ніт, то все куйня
показать весь комментарий
16.02.2024 13:54 Ответить
Эти договоренности - филькина грамота, имитация бурной деятельности с КПД ноль целых, хер десятых.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:05 Ответить
може бубу з тих турне не випускати?
там з нього толку хоч фоткі...
показать весь комментарий
16.02.2024 14:10 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 14:11 Ответить
Була по воєнному. Без костюма.
Може ще і не миється
показать весь комментарий
16.02.2024 14:22 Ответить
Буба*
показать весь комментарий
16.02.2024 14:30 Ответить
Тільки не треба ставити це в заслугу "найвеличнішому" ,дивно Кулеба поруч, а не Єрмак.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:30 Ответить
А як сталося, що на світлині не маячить їб@ло дєрьмака?
показать весь комментарий
16.02.2024 14:37 Ответить
Якщо це не "угода про ГАРАНТІЇ безпеки " то це взагалі ні про що.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:46 Ответить
ВСЬО - СНАРЯДІВ ДЛЯ ЗСУ НЕ БУДЕ, БЛ*ДСТВО, ПО ІНШОМУ І НЕ СКАЖЕШ.
Спецоперація по знищенню ЗСУ під час війни проходитьь успішно, нею керує особисто зеленський.
показать весь комментарий
16.02.2024 14:48 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1758420436247863681 3 ч

Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати.
показать весь комментарий
16.02.2024 15:15 Ответить
 
 