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Авдіївка (2339) Тарнавський (277)

Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення не допущено, - Тарнавський

донеччина,авдіївка

Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано о 2.15 ночі 17 лютого.

За словами Тарнавського, у ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення.

"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, резерви та боєприпаси їм перекидаються. Кілька бійців потрапили в полон, - Тарнавський про Авдіївку

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки

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Топ коментарі
+24
Сподіваюся, що Бутусов, найближчим часом, розповість всю ПРАВДУ.
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17.02.2024 07:35
+23
Ой да хватит уже .Каждый раз когда отступаем и оставляем какой -нибыдь городок или нп такую фигню успокоительную про запредельные потери противника пишут где у врага тысячи убитых и десятки тысяч раненных солдат врага .По идее после Соледара,Бахмута,Авдеевки где при взятии каждого из этих городов погибло минимум по 20 -40 тысяч а раненных в 4-5 раз больше солдат противника у раши уже вообще не должно остаться армии .А нет они и дальше проолжают наступать интересно только чем и кем тогда
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17.02.2024 07:48
+17
Буба криворогий,ти, блазень ЗЕбанутий, зняв Залужного і всю верхівку ЗСУ, щоб не мішали тобі, півтораметровий огризок, здавати ***** Україну? Так за це люди з тебе спитають. Не вдалось здати Україну в Стамбулі, то тепер ти вирішив здавати Україну частинами, шакал продажний?
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17.02.2024 07:55
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Takyje kak Tarnavski i poxozyje, u nix zaraneje 10 scenariji s problemami napisani pocemu nepolucilos,glavnoje sto nikde netu ix vyni.Gde netu ukreplenije jest takoje poniatyje minyje polia,ne dlia fona takze.Jest distancijionoje minirovanije,podryvanije daze s rostojanije 25 kilometrov.Eto vsio imejetsia v armiji,no vidimo ne tam minirujet gde nado?
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17.02.2024 11:06 Відповісти
Дурна заява. Якби не оточили, не здали б Авдіївку.
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17.02.2024 10:48 Відповісти
Або в країні вводиться стан війни і трубні заводи пінчуків починають замість труб виробляти військову техніку, ахметовські патрони, снаряди ракети, + керувати починають військові а не безуглі, єрмакі, арахамії, подоляки, зеленські, або буде піздець.
Вражає факт що влада всіма коштами вперто хоче воювати українцями а нє ресурсом країни привласненим олігархами.
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17.02.2024 11:52 Відповісти
до речі,писали,що трубні заводи Піні в Нікополі,стоять,як зачаровані,жоден камінчик на них не впав,а сам Піня з Кучмою безтурботно розважають на Лазурному березі,в новенькому маєтку Піні щось за 20 чи 22 млн.Є....
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17.02.2024 12:07 Відповісти
Приїдь та перевір як туди не прилітало. Дуууже легко писати *****, коли сам живеш у безпеці
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17.02.2024 13:53 Відповісти
ти з Інтерпайпу? якщо ні дай якесь посилання на вказані тобою прильоти
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17.02.2024 14:28 Відповісти
вчора завод іграшок почав виробляти дрони на 1000 км., в моєму місті!!! просто треба шоб Вася, як ти, став Рембом, раз-два - ідіот готовий.
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17.02.2024 14:39 Відповісти
щодо Авдіївки...Ну це великий успіх Рашки і в аккурат перед виборами Окурка в черговий раз... Здача Авдіївки відбувалася за вже встановленим шаблоном інших здач (Лисичанська Сіверодонецька Бахмута Вугледара тощо)-обхід з флангів,напівоточення-відступ ЗСУ з міста. І от шо дивно: розрекламований і "нестримний" контрнаступ ЗСУ легко розбився об створену руснею оборону,а от наступ русні ...таке враження,шо наші гінденбурги,тарнавські і македонські так і зрозуміли,що потрібно будувати лінії оборони....
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17.02.2024 12:05 Відповісти
То дуже складно. Ось, з розмінуванням Чонгара та Азовського узберіжжя Маріуполя Зе впорався швидко.
Авдіївка пішла від Зе подарунком ***** під вибори, бо навіть колишні про-Зе в tк 'Печерский холм' волали ще з місяць тому:

...в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной...
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17.02.2024 12:26 Відповісти
Що ви поширюєте?А як же блоковані групи на коксохімічному?
Можете сказати правду?
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17.02.2024 12:57 Відповісти
Авдіївка Авдіївкою,але здана чергова територія нашої України і відвойовуватиме її доведеться ще складніше ніж обороняти...Може вже достатньо наш генералітет здав українських міст і сіл, щоб перейти на вигідніші позиції?
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17.02.2024 13:08 Відповісти
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