Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення не допущено, - Тарнавський
Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано о 2.15 ночі 17 лютого.
За словами Тарнавського, у ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення.
"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - додає він.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
Вражає факт що влада всіма коштами вперто хоче воювати українцями а нє ресурсом країни привласненим олігархами.
Авдіївка пішла від Зе подарунком ***** під вибори, бо навіть колишні про-Зе в tк 'Печерский холм' волали ще з місяць тому:
...в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной...
Можете сказати правду?