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Авдеевка (2441) Тарнавский (222)

Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Окружение не допущено, - Тарнавский

донеччина,авдіївка

Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции", - говорится в сообщении, опубликованном в 2.15 ночи 17 февраля.

По словам Тарнавского, в ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преобладанием снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение.

"Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - добавляет он.

Читайте также: ВСУ отходят с разрушенных позиций, резервы и боеприпасы им перебрасываются. Несколько бойцов попали в плен, - Тарнавский об Авдеевке

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки
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Топ комментарии
+24
Сподіваюся, що Бутусов, найближчим часом, розповість всю ПРАВДУ.
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17.02.2024 07:35
+23
Ой да хватит уже .Каждый раз когда отступаем и оставляем какой -нибыдь городок или нп такую фигню успокоительную про запредельные потери противника пишут где у врага тысячи убитых и десятки тысяч раненных солдат врага .По идее после Соледара,Бахмута,Авдеевки где при взятии каждого из этих городов погибло минимум по 20 -40 тысяч а раненных в 4-5 раз больше солдат противника у раши уже вообще не должно остаться армии .А нет они и дальше проолжают наступать интересно только чем и кем тогда
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17.02.2024 07:48
+17
Буба криворогий,ти, блазень ЗЕбанутий, зняв Залужного і всю верхівку ЗСУ, щоб не мішали тобі, півтораметровий огризок, здавати ***** Україну? Так за це люди з тебе спитають. Не вдалось здати Україну в Стамбулі, то тепер ти вирішив здавати Україну частинами, шакал продажний?
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17.02.2024 07:55
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Страница 2 из 2
Takyje kak Tarnavski i poxozyje, u nix zaraneje 10 scenariji s problemami napisani pocemu nepolucilos,glavnoje sto nikde netu ix vyni.Gde netu ukreplenije jest takoje poniatyje minyje polia,ne dlia fona takze.Jest distancijionoje minirovanije,podryvanije daze s rostojanije 25 kilometrov.Eto vsio imejetsia v armiji,no vidimo ne tam minirujet gde nado?
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17.02.2024 11:06 Ответить
Дурна заява. Якби не оточили, не здали б Авдіївку.
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17.02.2024 10:48 Ответить
Або в країні вводиться стан війни і трубні заводи пінчуків починають замість труб виробляти військову техніку, ахметовські патрони, снаряди ракети, + керувати починають військові а не безуглі, єрмакі, арахамії, подоляки, зеленські, або буде піздець.
Вражає факт що влада всіма коштами вперто хоче воювати українцями а нє ресурсом країни привласненим олігархами.
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17.02.2024 11:52 Ответить
до речі,писали,що трубні заводи Піні в Нікополі,стоять,як зачаровані,жоден камінчик на них не впав,а сам Піня з Кучмою безтурботно розважають на Лазурному березі,в новенькому маєтку Піні щось за 20 чи 22 млн.Є....
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17.02.2024 12:07 Ответить
Приїдь та перевір як туди не прилітало. Дуууже легко писати *****, коли сам живеш у безпеці
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17.02.2024 13:53 Ответить
ти з Інтерпайпу? якщо ні дай якесь посилання на вказані тобою прильоти
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17.02.2024 14:28 Ответить
вчора завод іграшок почав виробляти дрони на 1000 км., в моєму місті!!! просто треба шоб Вася, як ти, став Рембом, раз-два - ідіот готовий.
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17.02.2024 14:39 Ответить
щодо Авдіївки...Ну це великий успіх Рашки і в аккурат перед виборами Окурка в черговий раз... Здача Авдіївки відбувалася за вже встановленим шаблоном інших здач (Лисичанська Сіверодонецька Бахмута Вугледара тощо)-обхід з флангів,напівоточення-відступ ЗСУ з міста. І от шо дивно: розрекламований і "нестримний" контрнаступ ЗСУ легко розбився об створену руснею оборону,а от наступ русні ...таке враження,шо наші гінденбурги,тарнавські і македонські так і зрозуміли,що потрібно будувати лінії оборони....
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17.02.2024 12:05 Ответить
То дуже складно. Ось, з розмінуванням Чонгара та Азовського узберіжжя Маріуполя Зе впорався швидко.
Авдіївка пішла від Зе подарунком ***** під вибори, бо навіть колишні про-Зе в tк 'Печерский холм' волали ще з місяць тому:

...в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной...
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17.02.2024 12:26 Ответить
Що ви поширюєте?А як же блоковані групи на коксохімічному?
Можете сказати правду?
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17.02.2024 12:57 Ответить
Авдіївка Авдіївкою,але здана чергова територія нашої України і відвойовуватиме її доведеться ще складніше ніж обороняти...Може вже достатньо наш генералітет здав українських міст і сіл, щоб перейти на вигідніші позиції?
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17.02.2024 13:08 Ответить
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