11 лет назад Билецкий основал "Азов". История легенды и уникальные кадры. ВИДЕО
5 мая "Азов" отмечает 11 годовщину с момента создания.
В Третьей штурмовой рассказали историю легенды и опубликовали уникальные кадры тех исторических дней, передает Цензор.НЕТ.
После арестов и тюрем, известного боя на Рымарской, освобождения Харькова "черные человечки" под командованием Андрея Билецкого получили инсайдерскую информацию: дезориентированные турбулентностью в стране украинские внутренние войска покинули базу в Бердянске. Для "Черного корпуса" - это шанс завладеть оружием воинской части, которую уже растаскивают россияне и сепаратисты. Единственный легальный способ его получить - трансформироваться из партизанского отряда в милицейский.
"Для националистов, ультрас, хулиганов, которые еще вчера дрались с милицией, такое развитие событий стало неожиданным и ироничным. Но уже в первые дни существования в качестве подразделения МВД "человечки" приняли несколько боев и взяли в плен целого министра обороны так называемой "днр". Так рождался легендарный "Азов" - написала Третья штурмовая.
Уже через месяц новосозданное добровольческое подразделение освободило Мариуполь - согласие на авантюрную операцию Билецкий выбил у скептически настроенного командования. Из техники "Азов" тогда имел обшитый броней "КАМАЗ", ЗУ-шку и "Утес". Среди бойцов - 16-18-летние добровольцы. После Мариуполя - освобождение Марьинки, Иловайск, Широкино сентября 2014-го, Павлополь-Широкинская операция февраля 2015-го и другие бои.
Затишье на фронте "Азов" использовал для наращивания профессионализма. Была создана Военная школа им. Коновальца, введены сержантские курсы, система рекрутинга и подготовки бойцов. Так собранный из сотни националистов отряд стал одним из самых профессиональных и боеспособных.
Во время вторжения 2022-го подразделение взяло лидерство в бою за Мариуполь, создав легендарный гарнизон на "Азовстали". В это время ветераны "Азова" отражали наступление на Киевщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине и организовывали операции по спасению побратимов в окруженном Приазовье.
"За своих погибали и попадали в плен. Помним всех павших на этом пути. И ради них продолжаем сражаться за свою страну. С годовщиной - каждого, кто был и остается частью азовской семьи" - написала Третья штурмовая.
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І хотілось би почути правду про втрату міста в 2022.
Многая літа і бережіть себе!
Слава Украні!
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Слава Азову!!! смерть ворогам!!!