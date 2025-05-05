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Новости Видео Бригада Азов
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11 лет назад Билецкий основал "Азов". История легенды и уникальные кадры. ВИДЕО

5 мая "Азов" отмечает 11 годовщину с момента создания.

В Третьей штурмовой рассказали историю легенды и опубликовали уникальные кадры тех исторических дней, передает Цензор.НЕТ.

После арестов и тюрем, известного боя на Рымарской, освобождения Харькова "черные человечки" под командованием Андрея Билецкого получили инсайдерскую информацию: дезориентированные турбулентностью в стране украинские внутренние войска покинули базу в Бердянске. Для "Черного корпуса" - это шанс завладеть оружием воинской части, которую уже растаскивают россияне и сепаратисты. Единственный легальный способ его получить - трансформироваться из партизанского отряда в милицейский.

"Для националистов, ультрас, хулиганов, которые еще вчера дрались с милицией, такое развитие событий стало неожиданным и ироничным. Но уже в первые дни существования в качестве подразделения МВД "человечки" приняли несколько боев и взяли в плен целого министра обороны так называемой "днр". Так рождался легендарный "Азов" - написала Третья штурмовая.

Смотрите также: 3 ОШБр становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Билецкого. ВИДЕО

Уже через месяц новосозданное добровольческое подразделение освободило Мариуполь - согласие на авантюрную операцию Билецкий выбил у скептически настроенного командования. Из техники "Азов" тогда имел обшитый броней "КАМАЗ", ЗУ-шку и "Утес". Среди бойцов - 16-18-летние добровольцы. После Мариуполя - освобождение Марьинки, Иловайск, Широкино сентября 2014-го, Павлополь-Широкинская операция февраля 2015-го и другие бои.

Затишье на фронте "Азов" использовал для наращивания профессионализма. Была создана Военная школа им. Коновальца, введены сержантские курсы, система рекрутинга и подготовки бойцов. Так собранный из сотни националистов отряд стал одним из самых профессиональных и боеспособных.

Смотрите: 3 ОШБр не дала россиянам захватить ни одной позиции за последние полтора месяца, - Билецкий. ВИДЕО

Во время вторжения 2022-го подразделение взяло лидерство в бою за Мариуполь, создав легендарный гарнизон на "Азовстали". В это время ветераны "Азова" отражали наступление на Киевщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине и организовывали операции по спасению побратимов в окруженном Приазовье.

"За своих погибали и попадали в плен. Помним всех павших на этом пути. И ради них продолжаем сражаться за свою страну. С годовщиной - каждого, кто был и остается частью азовской семьи" - написала Третья штурмовая.

Читайте: Третий армейский корпус ВСУ присоединился к проекту "Контракт 18-24"

Автор: 

Билецкий Андрей (239) Азов (794)


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Топ комментарии
+17
Маріуполь не лише Азов звільняв. Давайте не забувати інших, звеличуючи когось.
І хотілось би почути правду про втрату міста в 2022.
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05.05.2025 10:32
+4
хм але чому в Азові не згадують участь Ляшка у створенні
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05.05.2025 10:34
+4
АЗОВ - СТАЛЬ!!!!
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05.05.2025 11:17
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Маріуполь не лише Азов звільняв. Давайте не забувати інших, звеличуючи когось.
І хотілось би почути правду про втрату міста в 2022.
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05.05.2025 10:32 Ответить
Білецького особисто протягнув у депутати аваков. Знявши для цього шкіряка. Скільки при авкові патріотів було вбито, всі знають. Ще його і таскає зеля у свої супуерники кандмдати в президенти разом з притулою і стерненком. Всі вони патріоти типа.
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05.05.2025 11:53 Ответить
хм але чому в Азові не згадують участь Ляшка у створенні
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05.05.2025 10:34 Ответить
Відцуралися чомусь...
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05.05.2025 12:06 Ответить
Українці дякують і пишаються, своїм Захисникам з АЗОВУ!
Многая літа і бережіть себе!
Слава Украні!
Сиерть московітам!
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05.05.2025 10:34 Ответить
і ше питання де кадри з траспортуванням затриманого "міністра" чи не вдобно виходило бо там дядько з вилами у кадрі
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05.05.2025 10:36 Ответить
Багатьом, особливо рускамірцям, які шастають в коментах Цензора, все це дуже "не сподобається" Все обговорення повинно перейти в обсирання персонально Білецького.
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05.05.2025 10:58 Ответить
ух а чому я повинен молитись на білого фоштя
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05.05.2025 11:06 Ответить
Вас не змушують, продовжуйте молитись на червоного.
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05.05.2025 11:15 Ответить
оце ти бовдур
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05.05.2025 11:54 Ответить
Я ж кажу, вас не змушують. Азовські штурмовики зараз виключно на фронті, а не на вулицях тилових міст блюдут расовую чистоту. На відміну від кізяков та вівцейобів.
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05.05.2025 11:58 Ответить
да ти що осбливо в Широкіному у 2015 му - ух ми зараз коли білому фоштю зацедили в ухо за бм козак та 11 загиблих ти за це за тактичну супер атаку по низині в лоба
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05.05.2025 12:09 Ответить
Вони і зараз воюють. Непогано воюють.
Не подобається ідеологія - не голосуйте, ніхто не змушує.
Тим більше, якщо вам червоні вошді більше до вподоби.
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05.05.2025 12:13 Ответить
хто де обмін Азовців чому комбриг за своїх не рве а да квартирка на липках себе сама не купить
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05.05.2025 12:25 Ответить
Для ***** і вас вони - страшніє фошізди, тому обмінювати - це зашквар-зашквар.
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05.05.2025 12:26 Ответить
ух ти так що по квартирах на липках від ріната
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05.05.2025 12:28 Ответить
Чекайте, поки красний вошдь прийде. Все віднімуть і поділять, тоді й вам дістанеться. Але це не точно.
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05.05.2025 12:30 Ответить
кремлівські боти ,як були на Цензорі так і залишаються.. маскуючись під "патріотів" ,але їх легко виявляти по дописах..де є відео з нищення кацапів ..вони мовчать...там де можна вставити ,щоб обісрати Зе то на всю катушку ,вставляють,щоб розпалити розбрат,та розвести срач.
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05.05.2025 11:06 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!!!!
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05.05.2025 11:17 Ответить
Слава Азову!!!
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05.05.2025 11:42 Ответить
"Азов" це кістка в горлі для усіх - сивочолих, зебнутих, піндоснутих, пуйлососнутих... усіх!
Слава Азову!!! смерть ворогам!!!
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05.05.2025 12:11 Ответить
 
 