Третий армейский корпус ВСУ присоединился к проекту "Контракт 18-24"
Третий армейский корпус ВСУ присоединился к проекту Министерства обороны Украины "Контракт 18-24".
Об этом передает радио Армия FM, информирует Цензор.НЕТ.
Командующий Третьего штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил, что это касается желающих служить на боевых должностях и это "правильная инициатива".
"Что плохого, что парень или девушка, которая в 18 лет выбрала военный путь, хотя ее не заставляет закон в этом возрасте, или в 20 лет, начнет его с увеличенного курса военной подготовки и получит бонусы. Это нормально в XXI веке давать людям бонусы за службу", - добавил Билецкий.
Проект "Контракт 18-24": что предлагают
Подписав контракт, люди в возрасте до 25 лет, получат 1 000 000 грн. 200 000 грн сразу при подписании контракта, и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта (300 тысяч сразу после прохождения БЗВП и профессионального обучения). Кроме того, дополнительно военнослужащие будут получать до 120 000 грн/месяц плюс доплаты за боевые задачи, что в целом может составлять до 2 000 000 грн в год.
Среди финансовых преимуществ стоит также отметить возможность получения ипотеки под 0.0% годовых после окончания контракта ("єОселя"), бесплатный проезд в городском транспорте и коммунальные льготы.
Обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта, является весомым фактором для молодежи, которая также получит право на выезд за границу после одного года службы.
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