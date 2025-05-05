УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12101 відвідувач онлайн
Новини Відео Бригада Азов
1 709 11

11 років тому Білецький заснував "Азов". Історія легенди та унікальні кадри. ВIДЕО

5 травня "Азов" відзначає 11 річницю з моменту створення.

У Третій штурмовій розповіли історію легенди та опублікували унікальні кадри тих історичних днів, передає Цензор.НЕТ.

Після арештів та вʼязниць, відомого бою на Римарській, звільнення Харкова "чорні чоловічки" під командуванням Андрія Білецького отримали інсайдерську інформацію: дезорієнтовані турбулентністю в країні українські внутрішні війська покинули базу у Бердянську. Для "Чорного корпусу" - це шанс заволодіти зброєю військової частини, яку вже розтягують росіяни й сепаратисти. Єдиний легальний спосіб її отримати - трансформуватися з партизанського загону в міліцейський.

"Для націоналістів, ультрасів, хуліганів, які ще вчора билися з міліцією, такий розвиток подій став несподіваним й іронічним. Але вже у перші дні існування як підрозділу МВС "чоловічки" прийняли кілька боїв і взяли в полон цілого міністра оборони так званої "днр". Так народжувався легендарний "Азов" - написала Третя штурмова.

Дивіться також: 3 ОШБр стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Білецького. ВIДЕО

Вже за місяць новостворений добровольчий підрозділ звільнив Маріуполь - згоду на авантюрну операцію Білецький вибив у скептично налаштованого командування. З техніки "Азов" тоді мав обшитий бронею "КАМАЗ", ЗУ-шку та "Утьос". Серед бійців - 16–18-річні добровольці. Після Маріуполя - звільнення Марʼїнки, Іловайськ, Широкине вересня 2014-го, Павлопіль-Широкинська операція лютого 2015-го та інші бої.

Затишшя на фронті "Азов" використовував для нарощення професіоналізму. Було створено Військову школу ім. Коновальця, запроваджено сержантські курси, систему рекрутингу та підготовки бійців. Так зібраний з сотні націоналістів загін став одним з найпрофесійніших та найбоєздатніших.

Дивіться: 3 ОШБр не дала росіянам захопити жодної позиції за останні півтора місяця, - Білецький. ВIДЕО

Під час вторгнення 2022-го підрозділ взяв лідерство у бою за Маріуполь, створивши легендарний гарнізон на "Азовсталі". У цей час ветерани "Азову" відбивали наступ на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та організовували операції з порятунку побратимів в оточеному Приазов'ї.

"За своїх гинули й потрапляли в полон. Пам’ятаємо всіх полеглих на цьому шляху. І заради них продовжуємо битися за свою країну. З річницею — кожного, хто був і залишається частиною азовської родини" - написала Третя штурмова.

Читайте: Третій армійський корпус ЗСУ долучився до проєкту "Контракт 18-24"

Автор: 

Білецький Андрій (209) Азов (778)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Маріуполь не лише Азов звільняв. Давайте не забувати інших, звеличуючи когось.
І хотілось би почути правду про втрату міста в 2022.
показати весь коментар
05.05.2025 10:32
+3
хм але чому в Азові не згадують участь Ляшка у створенні
показати весь коментар
05.05.2025 10:34
+2
і ше питання де кадри з траспортуванням затриманого "міністра" чи не вдобно виходило бо там дядько з вилами у кадрі
показати весь коментар
05.05.2025 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маріуполь не лише Азов звільняв. Давайте не забувати інших, звеличуючи когось.
І хотілось би почути правду про втрату міста в 2022.
показати весь коментар
05.05.2025 10:32 Відповісти
хм але чому в Азові не згадують участь Ляшка у створенні
показати весь коментар
05.05.2025 10:34 Відповісти
Українці дякують і пишаються, своїм Захисникам з АЗОВУ!
Многая літа і бережіть себе!
Слава Украні!
Сиерть московітам!
показати весь коментар
05.05.2025 10:34 Відповісти
....націоналістів, ультрасів, *********, які ще вчора билися з міліцією..... и тут им дали в руки оружие
показати весь коментар
05.05.2025 11:27 Відповісти
і ше питання де кадри з траспортуванням затриманого "міністра" чи не вдобно виходило бо там дядько з вилами у кадрі
показати весь коментар
05.05.2025 10:36 Відповісти
Багатьом, особливо рускамірцям, які шастають в коментах Цензора, все це дуже "не сподобається" Все обговорення повинно перейти в обсирання персонально Білецького.
показати весь коментар
05.05.2025 10:58 Відповісти
ух а чому я повинен молитись на білого фоштя
показати весь коментар
05.05.2025 11:06 Відповісти
Вас не змушують, продовжуйте молитись на червоного.
показати весь коментар
05.05.2025 11:15 Відповісти
кремлівські боти ,як були на Цензорі так і залишаються.. маскуючись під "патріотів" ,але їх легко виявляти по дописах..де є відео з нищення кацапів ..вони мовчать...там де можна вставити ,щоб обісрати Зе то на всю катушку ,вставляють,щоб розпалити розбрат,та розвести срач.
показати весь коментар
05.05.2025 11:06 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!!!!
показати весь коментар
05.05.2025 11:17 Відповісти
Слава Азову!!!
показати весь коментар
05.05.2025 11:42 Відповісти
 
 