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Новости Видео Попытки оккупантов переправиться через Оскол Бои на Харьковском направлении
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3 ОШБр не дала россиянам захватить ни одной позиции за последние полтора месяца, - Билецкий. ВИДЕО

В полосе ответственности Третьей штурмовой бригады за последние полтора месяца армия РФ не имела никаких успехов, хотя определила это направление приоритетным.

Об оперативной ситуации Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, рассказал в интервью Армия TV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Харьковщине Третья штурмовая успешно обороняет Боровую, захват которой является для россиян оперативной целью для дальнейшего выхода к реке Оскол. Враг пытается истощить украинские войска тактикой непрерывного наступления, хотя успехов не имеет.

"(Врагом. - Ред.) ноль позиций взято. Мало того, мы за одни сутки отбили населенный пункт Надия... Мы отобрали хороший кусок, за который они бились много месяцев и где стерли два полка - 752-й и 254-й", - сказал Билецкий.

Третьей штурмовой бригаде противостоит 1-я танковая армия РФ, которая "фанатично атакует" на технике и теряет ее в больших объемах, в частности из-за отсутствия адекватного планирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Билецкого. ВИДЕО

"Переходят на верблюжью кавалерию, техники у них все меньше и меньше. Благодаря их усилиям, мы находимся на первом месте среди бригад по поражению FPV-дронами. В принципе, могу поблагодарить", - сказал Билецкий.

Еще одно вражеское соединение - 20-я общевойсковая армия РФ - действует преимущественно малыми пехотными группами. Три их попытки наступлений в течение 2024 года закончились "абсолютным провалом" и огромными потерями.

"Из-за этого они сняли начальника штаба 20-й армии, командующего 20-й армии, командующего 3-й механизированной дивизии 20-й армии. Они даже официально признали - из-за больших потерь, как они их называют, "пропавшими без вести"", - рассказал командир корпуса.

По его словам, враг усилил работу в направлениях радиоэлектронной борьбы, значительно увеличил количество расчетов и применения средств беспилотных систем, а также смог улучшить ситуацию с количеством артиллерийского БК. Сейчас противник направил усилия южнее - имел определенный успех в районе Ивановского и Новолюбовки. Но, по мнению Билецкого, продвижение оккупантов там полностью остановится в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр создала собственный полк беспилотных систем

Как ранее сообщалось, в период с октября 2024 года по январь 2025-го подразделения Третьей штурмовой бригады уничтожили рекордное количество вражеских целей ударными дронами, став абсолютным лидером среди всех линейных бригад Сил обороны Украины.

Автор: 

Билецкий Андрей (239) 3-я Отдельная штурмовая бригада (412) Харьковская область (734) Оскол река (26)


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Топ комментарии
+13
Героям Слава!!!
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30.03.2025 12:13
+11
Коли йдеш вулицями Києва,спускаєшся в метро тощо....таке враження що з кацапами воює тільки 3 бригада на чолі з Білецьким...Скрізь висять бігборди з її рекламою і фізіономія Білецького...Якось дивно...Ми тільки й чуємо про нові подвиги цієї бригади,невже це все правда? Перед виборами Білецький та ті хто стали кістяком бригади , за командою Авакова,ганялися за Порошенком з криками: ні баризі. А тепер Аваков в Італії,а вони навчилися бити москаля,особливо Білецький,який не має військової освіти і жодного дня не був в армії....Якось воно дивно...
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30.03.2025 12:37
+10
Навіть путін зробив рекламу Азову. Але не забуваємо, що саме Білецький і його хлопці привели до влади прокремлівську владу Зеленського.
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30.03.2025 12:29
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Героям Слава!!!
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30.03.2025 12:13 Ответить
Слава! А зараз почнуть заслані козачки звіздіти, що і освіти в Андрія немає,
що і взагалі націоналісти якось не так захищають Неньку.
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30.03.2025 12:37 Ответить
а він давно націоналістом став?коли про конфедирацію з ідорами патякав?чи коли на ідорській шпарив більше,ніж українською?
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30.03.2025 12:54 Ответить
А ти, що останню промову пуйла не слухав, де він сказав, що "Азов" - це самі люті "бандєровци", які вже управляють Зеленським? Що це ті самі "нацисти", заради яких і була затіяна "денацифікація". По ходу, ти - провокатор, бо "Ще у 2009 році http://www.slovoor.info/SO35/St35Vid.htm Білецький писав, що ідеологія організації - "український расовий соціал-націоналізм". https://lb.ua/news/2014/10/28/284226_iz_kombata_deputati_yak_biletskiy.html
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30.03.2025 13:41 Ответить
Третій штурмовій бригаді протистоїть 1-ша танкова армія РФ, яка "фанатично атакує" на техніці і втрачає її у великих обсягах, зокрема через відсутність адекватного планування. Джерело: https://censor.net/ua/v3544046, гаразд хто при розумі під час ведення активних бойових дій буде таке заявляти, ще хай розповість де й як краще його атакувати. І взагалі що то за танкова армія, коли підрахуї кажуть що в кідарів взагалі вже не залишилося танків?
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30.03.2025 13:10 Ответить
1-ша танкова армія РФ - то такий сарай, на якому написано ХЙ, хоча там лежать дрова
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30.03.2025 18:16 Ответить
Добре, що є в ЗСУ такі підрозділи, де все робиться з розумом, де цінують людей, де адекватні командири. Це дає надію. Дякуємо Азову, нехай Бог оберігає!
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30.03.2025 12:20 Ответить
Третій штурмовій бригаді протистоїть 1-ша танкова армія...
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30.03.2025 12:28 Ответить
Навіть путін зробив рекламу Азову. Але не забуваємо, що саме Білецький і його хлопці привели до влади прокремлівську владу Зеленського.
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30.03.2025 12:29 Ответить
Так, Білий вождь здорово напартачив зі своїми нац. жонами. Інтригував-інтригував... Но як командир все топ.
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30.03.2025 12:37 Ответить
Вірю у Воїнів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та їх командиру.
"Собака гавкає, а караван іде!"
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30.03.2025 12:41 Ответить
"не важливо якого кольору..."
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30.03.2025 12:53 Ответить
Не перебільшуйте, пані Інно. Він, Білецький, ПОСПРИЯВ приходу цієї прокремлівськоЇ влади. Як і багато ще відомих персонажів, які тепер замовчують свою ганебну роль у 18-19 роках. Ну, а вибрав її на свою голову з слугами і опзж наш чисельний "мудрий нарід". А його "вирок" маємо всі. Проголосували за погибель держави. Не більше і не менше.
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30.03.2025 14:07 Ответить
Мотивація, майстерність, злагодженість, мислення, взаємодія, турбота, забезпечення, дієве реагування керівників на потреби сьогодення, відсутність кругової безвідповідальності (як в Урядовому кварталі особливо у безпекових структурах та шмигаля), як приклад, у таких колективах на Фронті!
Це, майбутнє Безпеки, не тільки України!
Слава Україні!
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30.03.2025 12:34 Ответить
Слава Австрії і її євро!
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30.03.2025 12:38 Ответить
Щодо «СЛАВА», можливо це занадто, але щодо системи медичного страхування, усього населення Австрії, варто взяти його, як за приклад!
Ну, то таке….
Слава Україні! Смерть московитам з помічниками ригоАНАЛІВ!! (Приклад Сирійців, вартий теж, до використання в Україні, але ж маємо, що маємо)
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30.03.2025 13:10 Ответить
що б ми без вас ,австрійців і робили....
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30.03.2025 13:14 Ответить
А теж саме, що і сьогодні, писали!
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30.03.2025 13:16 Ответить
Коли йдеш вулицями Києва,спускаєшся в метро тощо....таке враження що з кацапами воює тільки 3 бригада на чолі з Білецьким...Скрізь висять бігборди з її рекламою і фізіономія Білецького...Якось дивно...Ми тільки й чуємо про нові подвиги цієї бригади,невже це все правда? Перед виборами Білецький та ті хто стали кістяком бригади , за командою Авакова,ганялися за Порошенком з криками: ні баризі. А тепер Аваков в Італії,а вони навчилися бити москаля,особливо Білецький,який не має військової освіти і жодного дня не був в армії....Якось воно дивно...
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30.03.2025 12:37 Ответить
А ти хотів на вулицях Києва і в метро бачити бігборди із фізіономіями потопельників в Тисі і тих "туристів", що "заблукали" в Карпатах?
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30.03.2025 12:46 Ответить
самий "розумний" на зміні?тут тобі написали,що є і інші військові зєднання,що воюють,що ти тут не зрозумів?
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30.03.2025 12:52 Ответить
Так хай теж розміщують рекламу рекрутінгову.
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30.03.2025 12:54 Ответить
ALEX,
я зрозумів, що є військові бригади, які активно працюють над тим, щоб їх лави поповнювалися бажаючими, а не "бусифікованими".
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30.03.2025 13:24 Ответить
Ну ти й дебіл. І з такими доводиться жити. Інколи хочеться зібратись та поїхати від таких псевдопатріотів, які поводять себе як тупі рашисти, лиючи відро помиїв на геть нормальний коментар.
Що тобі, нещастя, до людей які обрали поїхати з країни? Сам то де сидиш?
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30.03.2025 13:02 Ответить
черговий дятел...
баран, за путєна тягнеш?
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30.03.2025 13:28 Ответить
"(Ворогом. - Ред.) нуль позицій взято. Мало того, ми за одну добу відбили населений пункт Надія… Ми відібрали хороший шматок, за який вони билися багато місяців і де стерли два полки - 752-й і 254-й", - сказав Білецький. Джерело: https://censor.net/ua/v3544046, відбили з якими втратами кідарів? Чи вони відійшли щоб створити сіру зону чи заманити у пастку наших бійців?
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30.03.2025 13:05 Ответить
Зрада?!
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30.03.2025 15:26 Ответить
Вручить йому іграшкову зелену свинку.
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30.03.2025 13:28 Ответить
Так бригада чи корпус?
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30.03.2025 14:13 Ответить
армія РФ не мала жодних успіхів, хоча визначила цей напрям пріоритетним.

Тепер визначить його ********!
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30.03.2025 14:23 Ответить
Новомлынск, который сначала отбили, а потом снова ******** - не в зоне ответственности 3 ошб?
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30.03.2025 14:30 Ответить
 
 