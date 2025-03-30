3 ОШБр не дала россиянам захватить ни одной позиции за последние полтора месяца, - Билецкий. ВИДЕО

В полосе ответственности Третьей штурмовой бригады за последние полтора месяца армия РФ не имела никаких успехов, хотя определила это направление приоритетным.

Об оперативной ситуации Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, рассказал в интервью Армия TV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Харьковщине Третья штурмовая успешно обороняет Боровую, захват которой является для россиян оперативной целью для дальнейшего выхода к реке Оскол. Враг пытается истощить украинские войска тактикой непрерывного наступления, хотя успехов не имеет.

"(Врагом. - Ред.) ноль позиций взято. Мало того, мы за одни сутки отбили населенный пункт Надия... Мы отобрали хороший кусок, за который они бились много месяцев и где стерли два полка - 752-й и 254-й", - сказал Билецкий.

Третьей штурмовой бригаде противостоит 1-я танковая армия РФ, которая "фанатично атакует" на технике и теряет ее в больших объемах, в частности из-за отсутствия адекватного планирования.

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"Переходят на верблюжью кавалерию, техники у них все меньше и меньше. Благодаря их усилиям, мы находимся на первом месте среди бригад по поражению FPV-дронами. В принципе, могу поблагодарить", - сказал Билецкий.

Еще одно вражеское соединение - 20-я общевойсковая армия РФ - действует преимущественно малыми пехотными группами. Три их попытки наступлений в течение 2024 года закончились "абсолютным провалом" и огромными потерями.

"Из-за этого они сняли начальника штаба 20-й армии, командующего 20-й армии, командующего 3-й механизированной дивизии 20-й армии. Они даже официально признали - из-за больших потерь, как они их называют, "пропавшими без вести"", - рассказал командир корпуса.

По его словам, враг усилил работу в направлениях радиоэлектронной борьбы, значительно увеличил количество расчетов и применения средств беспилотных систем, а также смог улучшить ситуацию с количеством артиллерийского БК. Сейчас противник направил усилия южнее - имел определенный успех в районе Ивановского и Новолюбовки. Но, по мнению Билецкого, продвижение оккупантов там полностью остановится в ближайшие недели.

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Как ранее сообщалось, в период с октября 2024 года по январь 2025-го подразделения Третьей штурмовой бригады уничтожили рекордное количество вражеских целей ударными дронами, став абсолютным лидером среди всех линейных бригад Сил обороны Украины.