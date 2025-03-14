3 ОШБр становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Билецкого. ВИДЕО
Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ становится Третьим Армейским Корпусом.
Об этом в Telegram сообщил Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Три года мы приобретали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой.
Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Пришло время расширить горизонты.
В День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого", - говорится в сообщении.
"Наши планы - изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине", - сказал Билецкий.
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Але як казав Олдос Хакслі - " У країні дурнів розумний королем не стане" . Я додам - розумний та чесний
Де на командному пункті взяти одномоментно 1800 штабних офіцерів з оперативно-тактичною освітою та бойовим досвідом?
та й ще на вчора ???
А про його знання у військовій сфері вже говорив публічно полковник ССО.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича - майора міліціїПрезидент України Петро ПОРОШЕНКО 2 серпня 2014 року
Але нема нічого випадкового.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про нагородження відзнакою Президента України -ювілейною медаллю "25 років незалежності України"
За значні особисті заслуги... п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - ювілейною медаллю"25 років незалежності України"
БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича - народного депутата України
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
м. Київ 19 серпня 2016 року № 336/2016
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Куди не кинься всюди 3-я штурмова.Вони взагалі воюють,чи займаються PRастією?
Треба тобі зазирнути в лави ЗСУ - там тобі все пояснять ...
Може бути,що на Білецького поставили і той погодився