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Новости Видео Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
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3 ОШБр становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Билецкого. ВИДЕО

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ становится Третьим Армейским Корпусом.

Об этом в Telegram сообщил Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Три года мы приобретали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой.

Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Пришло время расширить горизонты.

В День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого", - говорится в сообщении.

"Наши планы - изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине", - сказал Билецкий.

Также смотрите: Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую технику и оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Билецкий Андрей (239) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+20
ну, от.
у зе!лідора є блок підтримки від військових.
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14.03.2025 16:13
+19
Білецький має військову освіту ??? Корпус - це мінімум 20 тисяч людей. Посада генерал-майора або й генерал-лейтенанта.
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14.03.2025 16:21
+14
У чому є націоналізм Білецького? у цьому?

Лідер політичної партії "Національний корпус" та народний депутат Андрій Білецький є давнім прихильником союзу з Росією. Він також вважає, що російські природні ресурси допоможуть Україні стати успішною державою. Про це він заявив в одному з інтерв'ю, яке днями було оприлюднено в мережі.

"Ми соціал-націоналісти маємо зовсім інші в цьому питання погляди. По-перше, геополітичні… Ми розуміємо, що сепарація від Росії є ідіотизм.
https://prm.ua/biletskiy-nam-potribna-konfederatsiya-z-rosiyeyu-video/
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14.03.2025 16:30
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жертва марахфона
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14.03.2025 17:46 Ответить
мудрий нарід!
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14.03.2025 17:44 Ответить
Так-так, ділянки фронту тримаються виключно на Білецькому..
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14.03.2025 16:29 Ответить
Якщо піде в Президенти будеш за нього голосувати?
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14.03.2025 16:40 Ответить
Якщо піде в Президенти будеш за нього голосувати?
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14.03.2025 16:42 Ответить
не буду ні за нього ні за залужного, голосував за клятого Пороха в 2019у якщо тобі цікаво і якщо надумаєш мене причислити до когорти 73-відсотки, на майбутнє щоб не чіплявся...
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14.03.2025 16:46 Ответить
Зрозуміло. А на наступних виборах будеш за Пороха голосувати?
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14.03.2025 16:50 Ответить
вам цікаво? буду
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14.03.2025 16:54 Ответить
шавки голос !
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14.03.2025 16:28 Ответить
Демобілізуйте мене, щоб я правду-матку в очі не різав!
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14.03.2025 16:33 Ответить
пишіть рапорт на ім'я Трампа .
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14.03.2025 17:00 Ответить
Скиньте зразок на Сигнал!
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14.03.2025 17:09 Ответить
зразок у Венса . тільки треба звертатись до його мами або сестри .
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14.03.2025 17:14 Ответить
Палітіческі надежен - скоро Аваков з Шустером паімєют свию чєстьта з Італії підтягнутья піарити майбутнього Президента . А коли згадати як він тягнув зло влади Зе - то це й є ДУЖЕ ЗАКОНСЕРВОВАНИЙ претендент від Кремля.
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14.03.2025 16:36 Ответить
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14.03.2025 16:38 Ответить
Люблю таке. Особливо, коли вже 3 роки в КС ))
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14.03.2025 16:39 Ответить
Якщо блазень -ухилянт - Головнокомандувач , то історик ,як командир корпусу не викликає подиву.

Але як казав Олдос Хакслі - " У країні дурнів розумний королем не стане" . Я додам - розумний та чесний
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14.03.2025 16:40 Ответить
Накинув солоденького лайна. Поскиглив. Все погано. Задоволеня отримав, мазохист?
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14.03.2025 17:14 Ответить
Бригада це 2 полки або 6 батальйонів, дивізія це 2 бригади, корпус це 2-3 дивізії, тобто 4-6 бригад (25-30 батальйонів)
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14.03.2025 16:46 Ответить
написати нову доктрину застосування військ - нехитра і недовга справа. Набагато складніше почати воювати корпусами.

Де на командному пункті взяти одномоментно 1800 штабних офіцерів з оперативно-тактичною освітою та бойовим досвідом?

та й ще на вчора ???
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14.03.2025 17:54 Ответить
Такі люди повинні бути на чолі України, а не оце зелене шапіто.
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14.03.2025 17:23 Ответить
Найбільший "подвиг" Білецького був,коли на чолі нацдружин гонився за президентом України Порошенком по всій країні з вигуками "свинарчук",прокладаючи шлях до вершини влади проросійському кандидату,розпіареному по кіно,як Голобородько.До речі,були повідомлення,що Гладківського (свинарчука) вже виправдали.
А про його знання у військовій сфері вже говорив публічно полковник ССО.
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14.03.2025 17:24 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №631/2014 Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича - майора міліціїПрезидент України Петро ПОРОШЕНКО 2 серпня 2014 року
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14.03.2025 18:08 Ответить
П'ять років перед тим:люди міняються,"віддячують",якщо не більше.
Але нема нічого випадкового.
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14.03.2025 18:18 Ответить
Lemberg 565313
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про нагородження відзнакою Президента України -ювілейною медаллю "25 років незалежності України"
За значні особисті заслуги... п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - ювілейною медаллю"25 років незалежності України"
БІЛЕЦЬКОГО Андрія Євгенійовича - народного депутата України
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
м. Київ 19 серпня 2016 року № 336/2016
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14.03.2025 18:21 Ответить
Вам,що повторювати попереднє?
Дивіться вище...
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14.03.2025 18:52 Ответить
Які знання у військовій сфері у мєнта?
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15.03.2025 12:50 Ответить
В чому взагалі суть корпусу? Що дає корпусна система?
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14.03.2025 17:42 Ответить
Корпус - самостійна бойова одиниця , з чітко визначеним складом , яка відповідає напряму за свій відтинок фронту .
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14.03.2025 17:47 Ответить
А дивізія?
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14.03.2025 17:49 Ответить
Корпус складається з дивізій , але в нас нема дивізій , тож наші корпуси будуть складатися з бригад
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14.03.2025 17:52 Ответить
Я так розумію в корпусі буде і танкова складова, і артилерійська, і мотопіхотна. Все це буде під єдиним командуванням.
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14.03.2025 18:28 Ответить
Десь так
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14.03.2025 18:36 Ответить
Дякую.
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14.03.2025 20:57 Ответить
Ніхєра собі у свинкомьота кар'єра.Військова освіта?Нахєр.Роки служби?Нахєр.Треба у 2019 році не об'єднатися з іншими націоналістами,терміново позеленіти і потім триндіти на Г+Г.
Куди не кинься всюди 3-я штурмова.Вони взагалі воюють,чи займаються PRастією?
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14.03.2025 17:49 Ответить
Не туди ти випадково зазирнув !
Треба тобі зазирнути в лави ЗСУ - там тобі все пояснять ...
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14.03.2025 17:54 Ответить
Все-то ти,****,про мене знаєш.Аж страшно.Їбало завали,гнидо.
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14.03.2025 18:15 Ответить
Працюю в лікарні, в нас лікуютьс багато військових, були й хлопці з третьбї штурмової. Воюють вони дуже справно , псиїхічно стійки, сміливі.
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14.03.2025 19:18 Ответить
Дякую.
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14.03.2025 19:43 Ответить
Дуже крута новина!
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14.03.2025 18:15 Ответить
Цікаво, а сєрьожа короткіх ("боцман", "малюта") зараз при авакяну старшому, молодшому чи при білецькому?
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14.03.2025 18:40 Ответить
Готують заміну потужному лідору? Замість дурного клоуна-наркомана поставлять шефа ахметовскої пвк азов? Диктатура близенько
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14.03.2025 18:49 Ответить
Були повідомлення,що ерм після Штатів злітав в Британію,де агітував За у свої ряди,та той відмовився.
Може бути,що на Білецького поставили і той погодився
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14.03.2025 18:57 Ответить
три чела в коментах.срачу-на 33.а мы еще хотим єдності і розуміння..тьфу...
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14.03.2025 19:12 Ответить
Ішак напротивагу Залужному на вибори виставляє лояльного до себе Білецького, якого і піарять останніх кілька місяців.
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14.03.2025 20:37 Ответить
Чергова "темна конячка" до виборів. Знову--правильні та розумні біг-борди... Ну, все, я у Голобородка було... Пан білецький -- типовий агент по дискредитації націоналістичних сил України, котрий прикривається "Тризубом" та ім'ям Степана Андрійовича Бандери. Зв'язки з авковими та різними кацапськими засланцями, на кшталт КГБшних/ФСБшних сєргєєв короткіх, викривають його істинну політичну орієнтацію. Його хлопці на фронтах показали себе виключно з гарного боку. Велика подяка їм за це! То ж, нехай пан білецький й надалі успішно воює, а не роздає на Г+Г інтерв'ю провладним мосейчучкам. Бо ж кожному свідомому українцю видно, що з 19-го року чинна влада веде зовсім не проукраїнську політику, що й призвело до гарячої війни з відповідними, дуже тяжкими наслідками.
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14.03.2025 20:48 Ответить
Корпус це серйозна оперативно-тактична організація. Комкору, який не має в\освіти необхідні радники з академічними навичками бойових дій.Часи чапаєвих, щорсів, буденних, думенків... давно минули
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15.03.2025 14:32 Ответить
Лёг под Янелоха и Дерьмака....!?
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15.03.2025 17:49 Ответить
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