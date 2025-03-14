3 ОШБр становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Билецкого. ВИДЕО

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ становится Третьим Армейским Корпусом.

Об этом в Telegram сообщил Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Три года мы приобретали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой.



Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Пришло время расширить горизонты.



В День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого", - говорится в сообщении.



"Наши планы - изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине", - сказал Билецкий.

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