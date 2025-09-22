УКР
1 987 11

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс". Шмигаль розповів, що вона передбачає

військовий облік

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс".

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

"І все це без паперів, швидко і прозоро", - уточнив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час формування корпусів у ЗСУ тестується цифрова система обліку особового складу "Імпульс". ВIДЕО

Які зміни передбачаються?

"Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Що змінюється з появою "Імпульс":
➡️ військові частини - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
➡️ вище керівництво - може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додав міністр.

"Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному - захисті України", - резюмує Шмигаль.

раха - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад
22.09.2025 09:39
Злив буде в день запуску?
22.09.2025 09:38
Як дія тіко ще краще. Одразу на серваку ФСБ розмістять.
22.09.2025 09:40
Охреніти...фінансує розгортання отої с-ми фсб?
22.09.2025 09:35
Злив буде в день запуску?
22.09.2025 09:38
раха - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад
22.09.2025 09:39
Так розумію, коли Шмигалю набридає смикати свої яйки, він "впроваджує" чергову "інноваційну" розробку.
22.09.2025 09:40
Як дія тіко ще краще. Одразу на серваку ФСБ розмістять.
22.09.2025 09:40
"слугам" діватися немає куди...Поступила команда від куйла " вєсь лічний состав ВСУ оціфровать " потрібно виконувати,
22.09.2025 09:51
Всі ці системи давно скомпрометовані, в зелемерзотникам все одно. Божа роса.
22.09.2025 09:54
а людішкі то тіж самі совки лишаться
22.09.2025 10:16
Нічого таких систем купа. Причому наших. Навіщо заново робити ще одну. Не простіше зробити єдину систему для всіх сил оборони. А не коли навіть в одній структурі кілька систем документу обігу, які між собою ні як не пов'язані. Ну і про інтеграцію в майбутньому хай не лялякає
22.09.2025 10:21
Нема там ніякої купи і не було ніколи - тільки потужний пердьож керівництву у вуха, ти не в темі взагалі. Система розроблялась силами айтішників в ЗСУ в середині структури створеної ще Залужним. Це цивільні спеціалісти які з 2022 в армії, знають як службу так і свій фах, це НЕ Фьодорівські студенти за пачку мівіни робили.
22.09.2025 10:47
відмивання грошей не більше
22.09.2025 10:40
 
 