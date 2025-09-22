У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс". Шмигаль розповів, що вона передбачає

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс".

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

"І все це без паперів, швидко і прозоро", - уточнив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час формування корпусів у ЗСУ тестується цифрова система обліку особового складу "Імпульс". ВIДЕО

Які зміни передбачаються?

"Імпульс" – це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Що змінюється з появою "Імпульс":

➡️ військові частини - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;

➡️ вище керівництво - може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", - додав міністр.

"Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному - захисті України", - резюмує Шмигаль.