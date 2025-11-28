Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные проблемы в армии требуют срочного решения, в частности, касательно распределения личного состава между боевыми бригадами.
Об этом он сказал во время обращения, информируетЦензор.НЕТ.
Состав боевых бригад
По его словам, над этим вопросом работают главнокомандующий ВСУ, Генеральный штаб и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Глава государства сообщил, что на следующей неделе планирует провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором будет принято решение о более справедливом и рациональном распределении личного состава между боевыми бригадами.
Президент подчеркнул, что принципы такого перераспределения уже выработаны, и о необходимости этого говорят в каждой боевой части.
"Решение будет", - заверил Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.
"справедливий розподіл"... поповнення
вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !
.
Тепер він намагається "справедливо_розподілити" те, чого майже нема.
цей виродок, що жодного дня не служив у армії не розуміє, що є штатний розклад кожного підрозділу. І він має бути заповнений людьми. В иншому разі підрозділ можна вважати за небоєздатний.
Тепер він хоче всі підрозділи зробити по суті небоєздатними.
Кругом недобор. Який ще справедливий розподіл?
А під особистий контроль якщо бере то все - не зупиниш
Бо в першому варіанті треба дозволити як мінімум вільну і беспроблемну зміну місця служби. Ну а якщо люди для вас це майна, то звичайно залишайте рабство і визначайтеся як "майно" справедливо розподіляти між бригадами.