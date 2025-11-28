РУС
Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский

зсу

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные проблемы в армии требуют срочного решения, в частности, касательно распределения личного состава между боевыми бригадами.

Об этом он сказал во время обращения, информирует Цензор.НЕТ.

Состав боевых бригад

По его словам, над этим вопросом работают главнокомандующий ВСУ, Генеральный штаб и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Глава государства сообщил, что на следующей неделе планирует провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором будет принято решение о более справедливом и рациональном распределении личного состава между боевыми бригадами.

Президент подчеркнул, что принципы такого перераспределения уже выработаны, и о необходимости этого говорят в каждой боевой части.

"Решение будет", - заверил Зеленский.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

Топ комментарии
+14
ну, шоб всі не перлись до нормальних командирів, а шоб вистачало особового складу і у довбойобів теж.
28.11.2025 19:28 Ответить
+10
Вова, ти сам розумієш, яку жопу ти говориш ?

"справедливий розподіл"... поповнення

вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !

.
28.11.2025 19:25 Ответить
+8
Дуже цікаво буде почути що значить справедливий
28.11.2025 19:26 Ответить
Вова, ти сам розумієш, яку жопу ти говориш ?

"справедливий розподіл"... поповнення

вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !

.
28.11.2025 19:25 Ответить
Що розподіляти якщо мобілізовують 30 тис а в кожній бригаді більше 2-3 тис. вакантних посад, отже потреба десь 400 тис. мобілізованих + 26 тис. СЗЧ кожен місяць, + санітарні втрати, + зниклі безвісті. Кожен місяць потрібно мобілізовувати мінімум 100-150 тис. громадян протягом як мінімум півроку!
28.11.2025 19:47 Ответить
а краще по 200 тисяч в день мобілізувати. ну і судячи з того, що ти цю ахінею тут РОКАМИ пишеш, то ти мобілізовуватися не збираєшся. ага, так і запишемо, що ляшенко чекає бурятів.
28.11.2025 19:56 Ответить
Харош пургу гнати, вологодський.
28.11.2025 20:46 Ответить
Коли ген.Залужний поставив справедливу вимогу до уряду про мобілізацію, то блаЗЄнь тоді на цілу Україну заявив, що ми не потребуємо додаткових бригад. Хотів сподобатися ухилянтській наволочі. І прибрав ген.Залужного.

Тепер він намагається "справедливо_розподілити" те, чого майже нема.

цей виродок, що жодного дня не служив у армії не розуміє, що є штатний розклад кожного підрозділу. І він має бути заповнений людьми. В иншому разі підрозділ можна вважати за небоєздатний.

Тепер він хоче всі підрозділи зробити по суті небоєздатними.
28.11.2025 20:45 Ответить
Дуже цікаво буде почути що значить справедливий
28.11.2025 19:26 Ответить
ну, шоб всі не перлись до нормальних командирів, а шоб вистачало особового складу і у довбойобів теж.
28.11.2025 19:28 Ответить
Ось щось такого і не хотілося би
28.11.2025 20:04 Ответить
а саме про це і іде мова. Тому у найближчий час кількість СЗЧ наврядчи істотно зменшиться.
28.11.2025 20:09 Ответить
Це зворотній бік головної причини- заохочення Зеленьським зриву мобілізації у гонитві за рейтингами. Що розподіляти, якщо людей немає. І Зеленьський зробить все, що б і не було
28.11.2025 20:49 Ответить
Ні а чьом.
Кругом недобор. Який ще справедливий розподіл?
28.11.2025 19:28 Ответить
"Справедливий мир", "справедливий розподіл"... Що ще "справедливе" буде?
28.11.2025 19:30 Ответить
Патужна-справедливий розподіл
28.11.2025 19:34 Ответить
І вилізла ця "справедливість" під час політичної тряски. Закручує гайки до шиї
28.11.2025 19:50 Ответить
А що заважало зробити це вчасно?
28.11.2025 19:30 Ответить
Потужмен всюди влазить своїми "цінними порадами"!!
А під особистий контроль якщо бере то все - не зупиниш
28.11.2025 19:36 Ответить
В багатьох бригадах, які очолюють висуванці м'ясника просирського і які є такими самими тупими совковими довбойобами, як і він сам, величезний некомплект особового складу, викликаний, в першу чергу, масовим СЗЧ. Очевидно, зюзік під впливом гофмаршала, вирішив якимось чином насильно заганяти бусифікованих в такі підрозділи
28.11.2025 19:38 Ответить
а шо так сладно пристелити дебіла командира по тихому? не розумію
28.11.2025 19:54 Ответить
тому тебе в армію не беруть, і мене також. як можна змусити людину з автоматом робити щось дебільно-безглузде?я не розумію.
28.11.2025 19:57 Ответить
У вас, на роісії, за таке причинне місце одірвуть
28.11.2025 20:52 Ответить
єрмака в Хартію, до Бутусова!, якщо не "присяде"...
28.11.2025 19:39 Ответить
Всіми силами старається показати свою значимість.
28.11.2025 19:44 Ответить
Відкрию "секрет" як все буде відбуватися насправді... Все буде дуже просто (бо складних розумних дорослих рішень це ****** ЗЕлене шапіто ніколи не приймало, а тепер й поготів). Зараз щоб поповнити піхотні підрозділи особовим складом, по бойовим бригадам запустять комісію з метою наковиряти в піхоту хоча б когось з дронарів, з підрозділів ППО, з антишахедних підрозділів, з підрозділів забезпечення (хоча там і так майже всі каліки та дядьки 50+). А потім для тупорилого стада, яке окрім зе-шмарафонів нічого не дивиться, а за "вовіну 1000" готові мамку продати, все це лайно подадуть як "справедливий розподіл військових між бригадами"... Так було і до цього, але тихо, без розголосу. А тепер цю порнографію для ідіотів подадуть як досягнення найвеличнішого утилізатора української незалежної держави. І не сумнівайтеся, знов будуть оплески та цьомки в тухєс зеленому ПОЦюку. Бо всі хто досі цьомає цього виродка не воюють самі і їхні родичі не воюють, або вже давно за кордоном...
28.11.2025 19:44 Ответить
Вже такі комісії їздять ...
28.11.2025 20:06 Ответить
вони їздять з весни 2024
28.11.2025 20:13 Ответить
Так що тоді зміниться?
28.11.2025 20:37 Ответить
Оманська Гнида ніби тушки розподіляє, а не людей..
28.11.2025 19:47 Ответить
Розподіл військових чи рабів? Хочеться уточнення.
Бо в першому варіанті треба дозволити як мінімум вільну і беспроблемну зміну місця служби. Ну а якщо люди для вас це майна, то звичайно залишайте рабство і визначайтеся як "майно" справедливо розподіляти між бригадами.
28.11.2025 19:53 Ответить
...але Сцирському дадуть бригаду чи парабелу?((((
28.11.2025 20:29 Ответить
Провал мобілізація на тобі Володя!
28.11.2025 20:47 Ответить
 
 