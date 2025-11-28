Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные проблемы в армии требуют срочного решения, в частности, касательно распределения личного состава между боевыми бригадами.

Об этом он сказал во время обращения, информирует

Состав боевых бригад

По его словам, над этим вопросом работают главнокомандующий ВСУ, Генеральный штаб и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Глава государства сообщил, что на следующей неделе планирует провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором будет принято решение о более справедливом и рациональном распределении личного состава между боевыми бригадами.

Президент подчеркнул, что принципы такого перераспределения уже выработаны, и о необходимости этого говорят в каждой боевой части.

"Решение будет", - заверил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

