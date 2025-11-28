РУС
Гнатов о "совке" в армии: На неэффективность влияет много переменных

В Генштабе отреагировали на заявления о совок в армии

В Генштабе прокомментировали заявления о "откате" армии Украины к советским практикам.

Об этом начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Гнатов?

Так, он прокомментировал заявления военных обозревателей и журналистов о том, что "определенный откат" ВСУ к советским практикам ослабляет Силы обороны.

"Есть справедливое мнение, что не критикуют только того, кто ничего не делает. Часть ВСУ, это люди, которые еще вчера были гражданскими. Часть из них стала на разные ступени управления.

Поле боя – это очень сложная система со многими неизвестными. Говорить, что все максимально эффективны на своих местах при любых условиях, несправедливо. Однако на это влияет много переменных", – пояснил Гнатов.

По его словам, "конечно, есть разные командиры", однако общим результатом является то, что "линия соприкосновения удерживается, противник несет потери, мы выполняем задачи и создаем условия для дальнейшей операции".

Совок , розповідає про совок!
28.11.2025 09:31 Ответить
Це і є совок, коли мислять результатами, а не засобами та вартістю досягнення цих результатів. "Мета виправдовує засоби"- ось це вся огидна глибина глибин совка. В совку не тільки ЗСУ, буквально вся Україна зараз в совку.
28.11.2025 09:59 Ответить
Она от туда никогда и не вылазила.
28.11.2025 10:09 Ответить
А якю ціною утримується лінія зіткнення? Тілами наших захисників? Це і є совковий засіб стримання.
28.11.2025 10:11 Ответить
В боротьбі рашки з рашкою, точно переможе РАШКА!
28.11.2025 10:11 Ответить
Коли ви дивитесь на цього хлопчину що ви бачите в його очах ?
Я не бачу там перемоги хоча би на мікро рівні ,і цей хлопчик є начальник Генерального штабу покірний раб сирського...
28.11.2025 10:12 Ответить
Кому це тіло впарює цю дичину.....у всіх друзі родичі в військах зараз ....всі знають що відбувається...чмошники брехливі..
28.11.2025 10:13 Ответить
 
 