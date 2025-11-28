Гнатов о "совке" в армии: На неэффективность влияет много переменных

В Генштабе прокомментировали заявления о "откате" армии Украины к советским практикам.

Об этом начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал Гнатов?

Так, он прокомментировал заявления военных обозревателей и журналистов о том, что "определенный откат" ВСУ к советским практикам ослабляет Силы обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 108-й бригаде ТрО опровергли критику "советского" управления: боевые процедуры соответствуют стандартам НАТО

"Есть справедливое мнение, что не критикуют только того, кто ничего не делает. Часть ВСУ, это люди, которые еще вчера были гражданскими. Часть из них стала на разные ступени управления.

Поле боя – это очень сложная система со многими неизвестными. Говорить, что все максимально эффективны на своих местах при любых условиях, несправедливо. Однако на это влияет много переменных", – пояснил Гнатов.

По его словам, "конечно, есть разные командиры", однако общим результатом является то, что "линия соприкосновения удерживается, противник несет потери, мы выполняем задачи и создаем условия для дальнейшей операции".

Читайте: Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено. Поручил Гнатову это проработать, - Зеленский