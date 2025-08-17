РУС
Новости Проблемы в украинской армии
1 557 19

В 108-й бригаде ТрО опровергли критику "советского" управления: боевые процедуры соответствуют стандартам НАТО

Соответствие стандартам НАТО

В 108-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил ТрО Украины опровергли обвинения военного, который в материале The Wall Street Journal обвинил военное руководство в "советском" стиле управления украинским войском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 108 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ на фейсбук-странице.

"На интернет-портале "Цензор.НЕТ" вышел видеоблог с пересказом содержания передовицы ежедневной американской газеты The Wall Street Journal, в которой критикуется так называемый "советский" стиль управления украинским войском. Среди комментаторов - офицер 108-й бригады территориальной обороны Алексей Пастернак, который самовольно покинул часть. По совершенному им преступлению проведено служебное расследование, факт правонарушения внесен в ЕРДР", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что военнослужащий не имел достаточного уровня компетенции и подготовки, однако заявил об игнорировании в бригаде НАТОвскими стандартами управления, чем дезинформировал мировое сообщество и скомпрометировал свою воинскую часть.

"На самом деле в 108-й отдельной бригаде Сил ТрО внедрено планирование боя, известное в войсках США и многих стран НАТО, как TLP (Troop Leading Procedures), процедуру армии США для принятия решений в тактической среде - MDMP (Military Decision Making Process) и другие управленческие стандарты НАТО. Благодаря их применению и усилиям командного и всего личного состава воинская часть успешно выполняет боевые распоряжения высшего военного руководства, ежедневно уничтожает российских оккупантов, создавая условия для освобождения украинских земель", - отметили в 108 отдельной бригаде Сил ТрО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в разговоре с Трампом отказался выводить войска из Донецкой области по требованию Путина, - Reuters

Автор: 

боевые действия (4735) ВСУ (6848) тероборона (348)
Топ комментарии
+5
спростували на фейсбук сторінці...це потужно!!! а можна в реальному житті реальними справами спростувати? дбл,блд...
показать весь комментарий
17.08.2025 14:00 Ответить
+5
Стандарти НАТО в бригаді ТРО.... госпаді, який же дешевий обісраний совок.
Якби я колись сам не чергував із тиждень не охороні типового бату типової ТРОшки, я б... та ні, я б і тоді в таку смішну хуцпу в житті не повірив.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:09 Ответить
+4
Це не стандарти надо це 37 рік чи навіть гірше, тут тільки стандартами раннього совка пахне.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:10 Ответить
В одній це хай, в в інших? Там совка відбавляй.
показать весь комментарий
17.08.2025 13:58 Ответить
спростували на фейсбук сторінці...це потужно!!! а можна в реальному житті реальними справами спростувати? дбл,блд...
показать весь комментарий
17.08.2025 14:00 Ответить
За що ж Пастернак на них "радянщину" навішав?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:01 Ответить
Виправдовуються ? Отже - Пастернак сказав правду !
показать весь комментарий
17.08.2025 14:05 Ответить
Пастернака не читал, но осуждаю😁 пы.сы. Совковщина никуда не делась🤡
показать весь комментарий
17.08.2025 14:07 Ответить
Стандарти НАТО в бригаді ТРО.... госпаді, який же дешевий обісраний совок.
Якби я колись сам не чергував із тиждень не охороні типового бату типової ТРОшки, я б... та ні, я б і тоді в таку смішну хуцпу в житті не повірив.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:09 Ответить
Це не стандарти надо це 37 рік чи навіть гірше, тут тільки стандартами раннього совка пахне.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:10 Ответить
нормально так постьобались оцци "бригадіри" над The Wall Street Journal та пастернаком! в стилі своїх дідов-камісаров в чорних кожаних тужурках - "нє чіталі! но асуждаєм!" ))
показать весь комментарий
17.08.2025 14:18 Ответить
Чогось мені здається що в 108 бригаді брешуть.
Чи вони в якійсь іншій армії, з іншої планети?
показать весь комментарий
17.08.2025 14:19 Ответить
Брешуть і не моргнуть…
крім посад і військових звань НІЧОГО не змінили…
які в біса стандарти НАТО?????
показать весь комментарий
17.08.2025 14:21 Ответить
Головне у кожне повідомлення сунути "стандарти НАТО". Стандарти кращої пропаганди країни, якої вже давно не існує, точно вам не чужі...
показать весь комментарий
17.08.2025 14:32 Ответить
на бумаге там уже везде в армии НАТО
показать весь комментарий
17.08.2025 14:36 Ответить
Блаблабла. Немає віри. Нажаль. Самі довели до такого. Творожнікова у відставку як мінімум.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:38 Ответить
Чомусь на ресурсі ніхто не вірить у щирість цієї заяви бригадирів. Сумно відчувати шо тобі просто брешуть в угоду чотирижди уклоніста.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:41 Ответить
Єдиний головнокомандувач який боровся із совком був Залужний. З приходом Сирського совки повилазили як гриби після дощу.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:53 Ответить
Не буває по іншому, якщо систему очолює совок зеля, який поводитися як типовий радянський чиновник (я начальник, ти дурак), вся система, вибудувана під нього, тому і армія буде совковою.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:57 Ответить
В нас часто єфрейтор ( старший солдат) якибачить перед собою смугу в десять метрів,дає оцінку діям офіцерів,хто бачить на кілометри в перед. Ми ж "мудрий нарід" і всі президенти.
показать весь комментарий
17.08.2025 14:59 Ответить
Чем дальше от передовой тем больше совковых генералов.
показать весь комментарий
17.08.2025 15:28 Ответить
 
 