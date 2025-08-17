В 108-й бригаде ТрО опровергли критику "советского" управления: боевые процедуры соответствуют стандартам НАТО

В 108-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил ТрО Украины опровергли обвинения военного, который в материале The Wall Street Journal обвинил военное руководство в "советском" стиле управления украинским войском.

"На интернет-портале "Цензор.НЕТ" вышел видеоблог с пересказом содержания передовицы ежедневной американской газеты The Wall Street Journal, в которой критикуется так называемый "советский" стиль управления украинским войском. Среди комментаторов - офицер 108-й бригады территориальной обороны Алексей Пастернак, который самовольно покинул часть. По совершенному им преступлению проведено служебное расследование, факт правонарушения внесен в ЕРДР", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что военнослужащий не имел достаточного уровня компетенции и подготовки, однако заявил об игнорировании в бригаде НАТОвскими стандартами управления, чем дезинформировал мировое сообщество и скомпрометировал свою воинскую часть.

"На самом деле в 108-й отдельной бригаде Сил ТрО внедрено планирование боя, известное в войсках США и многих стран НАТО, как TLP (Troop Leading Procedures), процедуру армии США для принятия решений в тактической среде - MDMP (Military Decision Making Process) и другие управленческие стандарты НАТО. Благодаря их применению и усилиям командного и всего личного состава воинская часть успешно выполняет боевые распоряжения высшего военного руководства, ежедневно уничтожает российских оккупантов, создавая условия для освобождения украинских земель", - отметили в 108 отдельной бригаде Сил ТрО.

