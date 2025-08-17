УКР
Новини Проблеми в українській армії
1 268 18

У 108-й бригаді ТрО спростували критику "радянського" управління: бойові процедури відповідають стандартам НАТО

Відповідність стандартам НАТО

У 108-й окремій бригаді територіальної оборони Сил ТрО України спростували звинувачення військового, який у матеріалі The Wall Street Journal звинуватив військове керівництво у "радянському" стилі управління українським військом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 108 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"На інтернет-порталі "Цензор.НЕТ" вийшов відеоблог з переказом змісту передовиці щоденної американської газети The Wall Street Journal, у якій критикується так званий "радянський" стиль управління українським військом. Серед коментаторів – офіцер 108-ї бригади територіальної оборони Олексій Пастернак, який самовільно залишив частину. По скоєному ним злочину проведено службове розслідування, факт правопорушення внесено в ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що військовослужбовець не мав достатнього рівня компетенції та підготовки, проте заявив  про ігнорування у бригаді НАТОвськими стандартами управління, чим дезінформував світову спільноту та скомпроментував свою військову частину.

"Насправді у 108-й окремій бригаді Сил ТрО впроваджено планування бою, відоме у військах США та багатьох країн НАТО, як TLP (Troop Leading Procedures), процедуру армії США для прийняття рішень у тактичному середовищі - MDMP (Military Decision Making Process) та інші управлінські стандарти НАТО. Завдяки їх застосуванню та зусиллям командного та усього особового складу військова частина успішно виконує бойові розпорядження вищого військового керівництва, щоденно нищить російських окупантів, створюючи умови для звільнення українських земель", - наголосили у 108 окремій бригаді Сил ТрО. 

бойові дії (4488) ЗСУ (7844) тероборона (395)
+3
спростували на фейсбук сторінці...це потужно!!! а можна в реальному житті реальними справами спростувати? дбл,блд...
17.08.2025 14:00 Відповісти
+3
Стандарти НАТО, це коли викрадають людей на вулиці? Чи може коли мобілізовують кожен день тисячі людей по всій Україні, але ротацією навіть не *******? Цікаві стандарти, люди йдуть в армію і просто розчиняються в системі, просто зникають
17.08.2025 14:06 Відповісти
+3
Стандарти НАТО в бригаді ТРО.... госпаді, який же дешевий обісраний совок.
Якби я колись сам не чергував із тиждень не охороні типового бату типової ТРОшки, я б... та ні, я б і тоді в таку смішну хуцпу в житті не повірив.
17.08.2025 14:09 Відповісти
В одній це хай, в в інших? Там совка відбавляй.
17.08.2025 13:58 Відповісти
спростували на фейсбук сторінці...це потужно!!! а можна в реальному житті реальними справами спростувати? дбл,блд...
17.08.2025 14:00 Відповісти
За що ж Пастернак на них "радянщину" навішав?
17.08.2025 14:01 Відповісти
Виправдовуються ? Отже - Пастернак сказав правду !
17.08.2025 14:05 Відповісти
Стандарти НАТО, це коли викрадають людей на вулиці? Чи може коли мобілізовують кожен день тисячі людей по всій Україні, але ротацією навіть не *******? Цікаві стандарти, люди йдуть в армію і просто розчиняються в системі, просто зникають
17.08.2025 14:06 Відповісти
Пастернака не читал, но осуждаю😁 пы.сы. Совковщина никуда не делась🤡
17.08.2025 14:07 Відповісти
Стандарти НАТО в бригаді ТРО.... госпаді, який же дешевий обісраний совок.
Якби я колись сам не чергував із тиждень не охороні типового бату типової ТРОшки, я б... та ні, я б і тоді в таку смішну хуцпу в житті не повірив.
17.08.2025 14:09 Відповісти
Це не стандарти надо це 37 рік чи навіть гірше, тут тільки стандартами раннього совка пахне.
17.08.2025 14:10 Відповісти
нормально так постьобались оцци "бригадіри" над The Wall Street Journal та пастернаком! в стилі своїх дідов-камісаров в чорних кожаних тужурках - "нє чіталі! но асуждаєм!" ))
17.08.2025 14:18 Відповісти
Чогось мені здається що в 108 бригаді брешуть.
Чи вони в якійсь іншій армії, з іншої планети?
17.08.2025 14:19 Відповісти
Брешуть і не моргнуть…
крім посад і військових звань НІЧОГО не змінили…
які в біса стандарти НАТО?????
17.08.2025 14:21 Відповісти
Головне у кожне повідомлення сунути "стандарти НАТО". Стандарти кращої пропаганди країни, якої вже давно не існує, точно вам не чужі...
17.08.2025 14:32 Відповісти
на бумаге там уже везде в армии НАТО
17.08.2025 14:36 Відповісти
Блаблабла. Немає віри. Нажаль. Самі довели до такого. Творожнікова у відставку як мінімум.
17.08.2025 14:38 Відповісти
Чомусь на ресурсі ніхто не вірить у щирість цієї заяви бригадирів. Сумно відчувати шо тобі просто брешуть в угоду чотирижди уклоніста.
17.08.2025 14:41 Відповісти
Єдиний головнокомандувач який боровся із совком був Залужний. З приходом Сирського совки повилазили як гриби після дощу.
17.08.2025 14:53 Відповісти
Не буває по іншому, якщо систему очолює совок зеля, який поводитися як типовий радянський чиновник (я начальник, ти дурак), вся система, вибудувана під нього, тому і армія буде совковою.
17.08.2025 14:57 Відповісти
В нас часто єфрейтор ( старший солдат) якибачить перед собою смугу в десять метрів,дає оцінку діям офіцерів,хто бачить на кілометри в перед. Ми ж "мудрий нарід" і всі президенти.
17.08.2025 14:59 Відповісти
 
 