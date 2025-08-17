У 108-й бригаді ТрО спростували критику "радянського" управління: бойові процедури відповідають стандартам НАТО

У 108-й окремій бригаді територіальної оборони Сил ТрО України спростували звинувачення військового, який у матеріалі The Wall Street Journal звинуватив військове керівництво у "радянському" стилі управління українським військом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні 108 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"На інтернет-порталі "Цензор.НЕТ" вийшов відеоблог з переказом змісту передовиці щоденної американської газети The Wall Street Journal, у якій критикується так званий "радянський" стиль управління українським військом. Серед коментаторів – офіцер 108-ї бригади територіальної оборони Олексій Пастернак, який самовільно залишив частину. По скоєному ним злочину проведено службове розслідування, факт правопорушення внесено в ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що військовослужбовець не мав достатнього рівня компетенції та підготовки, проте заявив про ігнорування у бригаді НАТОвськими стандартами управління, чим дезінформував світову спільноту та скомпроментував свою військову частину.

"Насправді у 108-й окремій бригаді Сил ТрО впроваджено планування бою, відоме у військах США та багатьох країн НАТО, як TLP (Troop Leading Procedures), процедуру армії США для прийняття рішень у тактичному середовищі - MDMP (Military Decision Making Process) та інші управлінські стандарти НАТО. Завдяки їх застосуванню та зусиллям командного та усього особового складу військова частина успішно виконує бойові розпорядження вищого військового керівництва, щоденно нищить російських окупантів, створюючи умови для звільнення українських земель", - наголосили у 108 окремій бригаді Сил ТрО.

