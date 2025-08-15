В первый год полномасштабного вторжения РФ военные Сил обороны не раз переигрывали неуклюжую российскую армию, полагаясь на импровизацию и решительность воинов на местах. Однако за три года украинские военные снова вернулись к более жесткой и вертикальной системе ведения боя, корни которой уходят в советские времена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что это вызывает разочарование из-за лишних потерь и негативно влияет на моральный дух гражданских и мобилизацию. Без реформ привычки советского типа могут подорвать способность удерживать оборону против России.

Офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто наказывает инициативность и приводит к бесполезным потерям. Генералы приказывают осуществлять фронтальные штурмы с мизерными шансами на успех и отказывают военным, которые просят о тактическом отступлении для сохранения людей.

"Потери накапливаются в операциях, имеющих незначительное стратегическое значение", - отмечают авторы.

"Наша армия держится в основном благодаря инициативе людей до уровня командира батальона", - заявил майор Алексей Пастернак, который считает, что верхушка нуждается в срочных изменениях.

В течение последних дней небольшие группы российских войск прорвали украинскую оборону в критической точке на востоке Донецкой области, воспользовавшись нехваткой пехоты в Украине.

Журналисты отмечают, что армия РФ страдает от гораздо больших проблем, поскольку их командование относится к людям как к одноразовому материалу. РФ продвигалась в течение двух лет большой ценой. Однако Украина не может компенсировать свои потери так же легко, как Россия.

Традиции советской армии

Многие украинские солдаты повторяют горький рефрен: "Большая советская армия побеждает малую советскую армию".

Журналисты напоминают ситуацию с командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Ширшиным.

Он жаловался на "дебильные" приказы и потери. Также батальону, по его словам, не раз приказывали осуществлять штурмы нереальные, учитывая ограниченные ресурсы подразделения

Он сказал, что последней каплей стал приказ его бойцам вернуться на Курщину. То наступление было предсказуемым для россиян, после нескольких волн контратак россиян украинские бойцы были вынуждены отступить.

Много людей погибло, сказал Ширшин, в том числе свежие, хорошо подготовленные новобранцы, которых трудно найти.

"Мы должны изменить наши методы и перейти от количества к качеству, - сказал Ширшин. - Мы не можем победить Россию с нашими ресурсами. Они больше - мы должны быть лучше".

Также журналисты вспомнили об увольнении с должности командующего Сухопутными войсками генерал-майора Драпатого, которого считают одним из самых талантливых украинских генералов младшего, постсоветского поколения.

Вдоль линии фронта многие военные, говорится в материале, рассказывали истории, похожие на Ширшина. Одна из самых распространенных - когда старшее командование не раз отказывалось санкционировать своевременный тактический отход, оставляя людей под угрозой окружения и уничтожения.

Также издание рассказало историю подполковника Сергея Костышина, который хотел вывести свой батальон Президентской бригады Украины с труднодоступной позиции в южной части Донецкой области. Он перехватил планы россиян по окружению батальона, однако штаб приказывал оставаться на месте. Даже когда российские войска обходили подразделение с флангов. Поэтому Костышин принял решение и три дня проводил боевое отступление. Большинство батальона удалось вырвать из ловушки, однако взвод, который остался прикрывать отход, был почти полностью уничтожен.

Несколько месяцев дело расследовали военная полиция и контрразведка СБУ за оставление позиций. Однако в конце концов допросы прекратились.

"Если ты глупый и послушный - тебя не трогают, - сказал Костышин. - Это советская традиция".

Впоследствии Костышина повысили до заместителя командира бригады. "Кто-то на высоком уровне, видимо, увидел логику в моих действиях", - добавил он.

Сырский

Издание описывает роль Сырского, который во время боев за Бахмут возглавлял Сухопутные войска и руководил этой изнурительной борьбой. За это личный состав дал ему прозвище "мясник".

"Бахмут стал началом тревожной тенденции для украинской армии: выбирать бои, которые она не могла себе позволить, учитывая ограниченные человеческие ресурсы, даже несмотря на то, что украинцы уничтожали больше россиян", - пишет WSJ.

Впоследствии Сырский стал главнокомандующим ВСУ, однако остается крайне непопулярным среди украинских военных, многие из которых считают его воплощением советского синдрома. Журналисты пишут, что он лично вмешивается в работу подразделений на местах, задерживает отступления или отдает приказы на штурмы, приводящие к морально изнурительным потерям ради лесополос или других объектов с сомнительной стратегической ценностью.

Однако многие офицеры считают, что проблема глубже фигуры Сырского, ведь в штабах до сих пор служит немало офицеров, которые прошли подготовку в армии советского образца еще задолго до войны.

Из-за стремительного расширения войска многих из них отозвали из отставки, и они, по мнению ветеранов боев с 2022 года, не понимают динамику современной высокотехнологичной войны с активным применением беспилотников.

Некоторые офицеры отмечают, что ситуация постепенно улучшается, поскольку на руководящие должности поднимаются военные с фронтовым опытом. "Изменения не колоссальные, но они происходят", - сказал подполковник Егор Деревянко, командир батальона 93-й механизированной бригады, еще одного закаленного в боях подразделения на восточном фронте.

Стандарты НАТО

Еще за годы до полномасштабного вторжения РФ страны-члены НАТО организовывали обучение для украинских офицеров, чтобы помочь с модернизацией Вооруженных Сил Украины.

Однако военные говорят, что доктрина командной миссии НАТО отсутствует во всей армии, за исключением, вероятно, нескольких бригад.

Страх быть уволенным часто приводит к тому, что командиры бригад не сообщают о потере позиций, говорят офицеры и военные.

