Проблемы в украинской армии
3 307 17

Украинская армия увязла в советской системе принятия решений, - WSJ

Советский режим в украинской армии Материал WSJ

В первый год полномасштабного вторжения РФ военные Сил обороны не раз переигрывали неуклюжую российскую армию, полагаясь на импровизацию и решительность воинов на местах. Однако за три года украинские военные снова вернулись к более жесткой и вертикальной системе ведения боя, корни которой уходят в советские времена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что это вызывает разочарование из-за лишних потерь и негативно влияет на моральный дух гражданских и мобилизацию. Без реформ привычки советского типа могут подорвать способность удерживать оборону против России.

Офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто наказывает инициативность и приводит к бесполезным потерям. Генералы приказывают осуществлять фронтальные штурмы с мизерными шансами на успех и отказывают военным, которые просят о тактическом отступлении для сохранения людей.

"Потери накапливаются в операциях, имеющих незначительное стратегическое значение", - отмечают авторы.

"Наша армия держится в основном благодаря инициативе людей до уровня командира батальона", - заявил майор Алексей Пастернак, который считает, что верхушка нуждается в срочных изменениях.

В течение последних дней небольшие группы российских войск прорвали украинскую оборону в критической точке на востоке Донецкой области, воспользовавшись нехваткой пехоты в Украине.

Журналисты отмечают, что армия РФ страдает от гораздо больших проблем, поскольку их командование относится к людям как к одноразовому материалу. РФ продвигалась в течение двух лет большой ценой. Однако Украина не может компенсировать свои потери так же легко, как Россия.

Традиции советской армии

Многие украинские солдаты повторяют горький рефрен: "Большая советская армия побеждает малую советскую армию".

Журналисты напоминают ситуацию с командиром батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Ширшиным.

Он жаловался на "дебильные" приказы и потери. Также батальону, по его словам, не раз приказывали осуществлять штурмы нереальные, учитывая ограниченные ресурсы подразделения

Он сказал, что последней каплей стал приказ его бойцам вернуться на Курщину. То наступление было предсказуемым для россиян, после нескольких волн контратак россиян украинские бойцы были вынуждены отступить.

Много людей погибло, сказал Ширшин, в том числе свежие, хорошо подготовленные новобранцы, которых трудно найти.

"Мы должны изменить наши методы и перейти от количества к качеству, - сказал Ширшин. - Мы не можем победить Россию с нашими ресурсами. Они больше - мы должны быть лучше".

Также журналисты вспомнили об увольнении с должности командующего Сухопутными войсками генерал-майора Драпатого, которого считают одним из самых талантливых украинских генералов младшего, постсоветского поколения.

Вдоль линии фронта многие военные, говорится в материале, рассказывали истории, похожие на Ширшина. Одна из самых распространенных - когда старшее командование не раз отказывалось санкционировать своевременный тактический отход, оставляя людей под угрозой окружения и уничтожения.

Также издание рассказало историю подполковника Сергея Костышина, который хотел вывести свой батальон Президентской бригады Украины с труднодоступной позиции в южной части Донецкой области. Он перехватил планы россиян по окружению батальона, однако штаб приказывал оставаться на месте. Даже когда российские войска обходили подразделение с флангов. Поэтому Костышин принял решение и три дня проводил боевое отступление. Большинство батальона удалось вырвать из ловушки, однако взвод, который остался прикрывать отход, был почти полностью уничтожен.

Несколько месяцев дело расследовали военная полиция и контрразведка СБУ за оставление позиций. Однако в конце концов допросы прекратились.

"Если ты глупый и послушный - тебя не трогают, - сказал Костышин. - Это советская традиция".

Впоследствии Костышина повысили до заместителя командира бригады. "Кто-то на высоком уровне, видимо, увидел логику в моих действиях", - добавил он.

Сырский

Издание описывает роль Сырского, который во время боев за Бахмут возглавлял Сухопутные войска и руководил этой изнурительной борьбой. За это личный состав дал ему прозвище "мясник".

"Бахмут стал началом тревожной тенденции для украинской армии: выбирать бои, которые она не могла себе позволить, учитывая ограниченные человеческие ресурсы, даже несмотря на то, что украинцы уничтожали больше россиян", - пишет WSJ.

Впоследствии Сырский стал главнокомандующим ВСУ, однако остается крайне непопулярным среди украинских военных, многие из которых считают его воплощением советского синдрома. Журналисты пишут, что он лично вмешивается в работу подразделений на местах, задерживает отступления или отдает приказы на штурмы, приводящие к морально изнурительным потерям ради лесополос или других объектов с сомнительной стратегической ценностью.

Однако многие офицеры считают, что проблема глубже фигуры Сырского, ведь в штабах до сих пор служит немало офицеров, которые прошли подготовку в армии советского образца еще задолго до войны.

Из-за стремительного расширения войска многих из них отозвали из отставки, и они, по мнению ветеранов боев с 2022 года, не понимают динамику современной высокотехнологичной войны с активным применением беспилотников.

Некоторые офицеры отмечают, что ситуация постепенно улучшается, поскольку на руководящие должности поднимаются военные с фронтовым опытом. "Изменения не колоссальные, но они происходят", - сказал подполковник Егор Деревянко, командир батальона 93-й механизированной бригады, еще одного закаленного в боях подразделения на восточном фронте.

Стандарты НАТО

Еще за годы до полномасштабного вторжения РФ страны-члены НАТО организовывали обучение для украинских офицеров, чтобы помочь с модернизацией Вооруженных Сил Украины.

Однако военные говорят, что доктрина командной миссии НАТО отсутствует во всей армии, за исключением, вероятно, нескольких бригад.

Страх быть уволенным часто приводит к тому, что командиры бригад не сообщают о потере позиций, говорят офицеры и военные.

боевые действия (4710) ВСУ (6844) Александр Сырский (683)
+11
Українська армія загрузла в радянській (рашистській)системі ухвалення рішень, котрі приймають все тіж прорашистські воєнноначальники , які виконують завдання рашистської агентури при "зе"
15.08.2025 10:51 Ответить
+10
Наші втомилися волати про комплексну армійську реформу. Вже іноземні видання пишуть, що радянський підхід - шлях до поразки. А наші сидять чекають невідомого чого і думають, що вони самі розумні.
15.08.2025 10:38 Ответить
+5
Так Сирського Єрмак поставив саме для повернення совка в армію.Це генерал який напевне ще служив коли фарбували траву в В/Ч перед перевіркою і будували дачі офіцерам.Реформатор, блін!!!!
15.08.2025 11:07 Ответить
15.08.2025 10:38 Ответить
Вони гроші заробляють і думають, що втічуть
15.08.2025 10:44 Ответить
Чого ж думають, тікають помаленьку. З 5-6 менеджерів скільки залишилось в Україні?
15.08.2025 10:56 Ответить
Міндіч і шурма не думали, а взяли та виїхали.
15.08.2025 10:57 Ответить
Наші командори дивляться на рашиків і думають, що у них самих вийде так само. Але піти думкою далі і зрозуміти, що у наших командорів нема таких же ресурсів, вони не можуть.
15.08.2025 11:15 Ответить
15.08.2025 10:51 Ответить
Так генштаб это заповедник совковых генералов.
15.08.2025 10:58 Ответить
Совка тут ще дуже багато, починаючи від дебільних наказів і шикувань коли схочеться командиру.
15.08.2025 11:01 Ответить
нажаль, вся Україна так і залишилась в суспільстві розвитої радянщині. провівши тільки деякі її апдейти. особливо успішні в області корупції, тоталітарного правління, одноманітності розхідного матеріалу -"чєловєк ето вінтік. сорвалась рєзьба на одном, замєнім точно такім же другім", переформатувавши нарід з вінтіков в просто шурупи одного виду, - гвіздками з різьбою. простіше "різбу" виготовляти, телемарафєтами та відосіками.
15.08.2025 11:02 Ответить
Все тому, що немає покарання за втрату особового складу. Тому особовий склад залишають в котлах, кидають в оточеннях, кліщах, забувають на позиціях, не віддають своєчасні накази на відхід, вимагають утримувати позицію будь-якою ціною, а потім решту змушують її будь-якою ціною повернути. За втрати нікого не карають, навіть якщо гинуть всі або майже всі, карають лише за втрачені позиції. Дякуйте залежному, який продавив закон про бойовий імунітет для себе і своїх содолів, депутатам і президенту, які проголосували та підписали. І не забувайте повторювати мантру "на війні люди гинуть".
Екс-комбат Ширшин: "Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті виконувати ваші задачі".
15.08.2025 11:05 Ответить
15.08.2025 11:07 Ответить
Маленьке лайно ніколи не переможе велике лайно.
15.08.2025 11:20 Ответить
Запізно всрались, які ефективни реформи армії можливі під час війни? Потрібно було не скорочувати армію, не розкладати озброєння роками, не принижувати спітнілого солдата в стекляшці на касі в магазині кажучи йому в очі що він " вонючка в комуфляжі". Більше тридцяти років ЗСУ руйнували та розкрадали, а зараз спохватились.
15.08.2025 11:20 Ответить
Вся держава загрузла. Єрмаківщина, зеленщина це та сама совковщина
15.08.2025 11:30 Ответить
Так, це постсовковщина. Там, не зважаючи на віу всі - ментальні совки.
15.08.2025 11:44 Ответить
Залужный бил кацапов и солдаты его уважали. Пришел савок сырский со своими хенералами и потери возросли, территории теряются.
15.08.2025 11:34 Ответить
Покидьки командують ЗСУ. Перші з них ОП, Сирський та Залужний.
15.08.2025 11:39 Ответить
 
 