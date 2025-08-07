Ветеран обратился к Зеленскому: Хлопцы из 60-й ОМБр находятся на позициях более полугода без ротаций. ВИДЕО

Президента Владимира Зеленского призвали принять меры по ротации воинов 60-й ОМБр, которые более полугода находятся на позициях без ротаций.

Об этом видеообращение заявил ветеран Дмитрий Турянский, информирует Цензор.НЕТ.

Он обратился к президенту Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Сырскому и министру обороны Шмыгалю.

"Прошу вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в 60-й Ингулецкой бригаде. На то, что хлопцы, в том числе и мой племянник, находятся на линии боевого соприкосновения без ротации более 90 суток. Также я знаю, что воины, которые находятся на линии боевого соприкосновения, сидят на позициях более полугода.

Прошу вас принять меры по их ротации. Слава Украине!" - сказал Турянский.

Напомним, что жена военного 60-й бригады Галина Храпливая заявляла, что военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они либо погибнут, либо сдадутся в плен. Она записала видеообращение к президенту Зеленскому.

Жена другого воина бригады Марина Юкальчук также обратилась к Зеленскому и Сырскому с призывом предоставить военным возможность выйти с позиций пока для этого есть возможность.

