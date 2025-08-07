РУС
1 731 14

Ветеран обратился к Зеленскому: Хлопцы из 60-й ОМБр находятся на позициях более полугода без ротаций. ВИДЕО

Президента Владимира Зеленского призвали принять меры по ротации воинов 60-й ОМБр, которые более полугода находятся на позициях без ротаций.

Об этом видеообращение заявил ветеран Дмитрий Турянский, информирует Цензор.НЕТ.

Он обратился к президенту Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Сырскому и министру обороны Шмыгалю.

"Прошу вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в 60-й Ингулецкой бригаде. На то, что хлопцы, в том числе и мой племянник, находятся на линии боевого соприкосновения без ротации более 90 суток. Также я знаю, что воины, которые находятся на линии боевого соприкосновения, сидят на позициях более полугода.

Прошу вас принять меры по их ротации. Слава Украине!" - сказал Турянский.

Смотрите: Воины Ингулецкой бригады сбросами боеприпасов ликвидировали 8 российских захватчиков. ВИДЕО

Напомним, что жена военного 60-й бригады Галина Храпливая заявляла, что военные уже полгода держат позицию, их некем заменить. Это грозит тем, что они либо погибнут, либо сдадутся в плен. Она записала видеообращение к президенту Зеленскому.

Жена другого воина бригады Марина Юкальчук также обратилась к Зеленскому и Сырскому с призывом предоставить военным возможность выйти с позиций пока для этого есть возможность.

Читайте: Медик 60-й ОМБр Зотя заявил о фактах сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медобеспечение. В бригаде начали служебную проверку

Автор: 

+3
так що....миндича з чернишовим він відправить...??
07.08.2025 16:32 Ответить
+3
Та Зе пох"й, що ви там звертаєтесь. Він зайнятий мародерством країни!!!!
07.08.2025 16:43 Ответить
+2
Ну, кому довірив керувати країною і собою в 2019-му - до того і звертається!
А до кого ж ще?
07.08.2025 16:49 Ответить
Нє, спочатку Лисого з Пікаловим.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:35 Ответить
воюють на фронті лохи, добровольці та мобілізовані, які пішли захищати Україну.

чи не так, " мудроздєланий український наріте" та ухилянти ?

а ЗЄлічка просто виконує їх волю

так що ротації не буде, Герої з 60-тої....

.
07.08.2025 16:50 Ответить
Чекайте, Гундосий відосік запише черговий, як все добре. Звернутися до свого стада (наче рейтинг 58%) іти в ЗСУ він не може, рейтинги упадуть...
07.08.2025 16:40 Ответить
Та вже 60 -та виступила після цієї заяви.
07.08.2025 16:40 Ответить
Нездорова якась ситуація з зверненнями до зе.
07.08.2025 16:41 Ответить
Голобородько готується підписувати капітуляцію, готує грунт.
07.08.2025 16:44 Ответить
Зельонский вже все порішав - скоро поїдете на колиму
07.08.2025 16:42 Ответить
в першу чергу це питання потрібно задати комбригу і безпосередньо комбату, чому батальйон(и) не відправляють відпочити
07.08.2025 16:44 Ответить
Так комбриг мабуть доповідає наверх, що у нього всьо чьотко, штат заповнений на 100500 відсотків, дронами/роботами/мінами/термінаторами/зоряними крейсерами забезпечені під завязку. Саме таких же командирів, куди зміг дотягнувся, попризначав смарагдовий недоумок після звільнення Залужного.
07.08.2025 16:48 Ответить
Зеля досить триндіти по телефону з всякими Макронами,
ноги в руки і до хлопців з робочою поїздкою
потім гундосик запишеш "весь день в 60-ій Інгулецькій бригаді"
пів року без ротації - це ж майже як річниця Курської операції
чекаємо на фоточки типу
07.08.2025 16:49 Ответить
пересидент только тем и занят: челобитные от смердов изучает. Хотя отчаяние понять можно...
07.08.2025 16:49 Ответить
