Ветеран звернувся до Зеленського: Хлопці з 60 ОМБр перебувають на позиціях понад пів року без ротацій. ВIДЕО
Президента Володимира Зеленського закликали вжити заходів щодо ротації воїнів 60-ї ОМБр, які понад пів року перебувають на позиціях без ротацій.
Про це відеозвернення заявив ветеран Дмитро Турянський, інформує Цензор.НЕТ.
Він звернувся до президента Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони Шмигаля.
"Прошу вас звернути увагу на ситуацію, що склалася в 60-й Інгулецькій бригаді. На те, що хлопці, зокрема і мій племінник, перебувають на лінії бойового зіткнення без ротації понад 90 діб. Також я знаю, що воїни, які перебувають на лінії бойового зіткнення, сидять на позиціях понад пів року.
Прошу вас вжити заходів щодо їхніх ротацій. Слава Україні!", - сказав Турянський.
Нагадаємо, що дружина військового 60-ї бригади Галина Храплива заявляла, що військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон. Вона записала відеозвернення до президента Зеленського.
Дружина іншого воїна бригади Марина Юкальчук також звернулася до Зеленського та Сирського із закликом надати військовим змогу вийти із позицій поки для цього є можливість.
чи не так, " мудроздєланий український наріте" та ухилянти ?
а ЗЄлічка просто виконує їх волю
так що ротації не буде, Герої з 60-тої....
.
ноги в руки і до хлопців з робочою поїздкою
потім гундосик запишеш "весь день в 60-ій Інгулецькій бригаді"
пів року без ротації - це ж майже як річниця Курської операції
чекаємо на фоточки типу
А до кого ж ще?