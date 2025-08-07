Ветеран звернувся до Зеленського: Хлопці з 60 ОМБр перебувають на позиціях понад пів року без ротацій. ВIДЕО

Президента Володимира Зеленського закликали вжити заходів щодо ротації воїнів 60-ї ОМБр, які понад пів року перебувають на позиціях без ротацій.

Про це відеозвернення заявив ветеран Дмитро Турянський.

Він звернувся до президента Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони Шмигаля.

"Прошу вас звернути увагу на ситуацію, що склалася в 60-й Інгулецькій бригаді. На те, що хлопці, зокрема і мій племінник, перебувають на лінії бойового зіткнення без ротації понад 90 діб. Також я знаю, що воїни, які перебувають на лінії бойового зіткнення, сидять на позиціях понад пів року.

Прошу вас вжити заходів щодо їхніх ротацій. Слава Україні!", - сказав Турянський.

