Ветеран звернувся до Зеленського: Хлопці з 60 ОМБр перебувають на позиціях понад пів року без ротацій. ВIДЕО

Президента Володимира Зеленського закликали вжити заходів щодо ротації воїнів 60-ї ОМБр, які понад пів року перебувають на позиціях без ротацій.

Про це відеозвернення заявив ветеран Дмитро Турянський, інформує Цензор.НЕТ.

Він звернувся до президента Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони Шмигаля.

"Прошу вас звернути увагу на ситуацію, що склалася в 60-й Інгулецькій бригаді. На те, що хлопці, зокрема і мій племінник, перебувають на лінії бойового зіткнення без ротації понад 90 діб. Також я знаю, що воїни, які перебувають на лінії бойового зіткнення, сидять на позиціях понад пів року. 

Прошу вас вжити заходів щодо їхніх ротацій. Слава Україні!", - сказав Турянський.

Нагадаємо, що дружина військового 60-ї бригади Галина Храплива заявляла, що військові вже пів року тримають позицію, їх немає ким замінити. Це загрожує тим, що вони або загинуть, або здадуться в полон. Вона записала відеозвернення до президента Зеленського.

Дружина іншого воїна бригади Марина Юкальчук також звернулася до Зеленського та Сирського  із закликом надати військовим змогу вийти із позицій поки для цього є можливість.

+7
Та Зе пох"й, що ви там звертаєтесь. Він зайнятий мародерством країни!!!!
07.08.2025 16:43
+5
так що....миндича з чернишовим він відправить...??
07.08.2025 16:32
+5
пересидент только тем и занят: челобитные от смердов изучает. Хотя отчаяние понять можно...
07.08.2025 16:49
Нє, спочатку Лисого з Пікаловим.
показати весь коментар
07.08.2025 16:35
воюють на фронті лохи, добровольці та мобілізовані, які пішли захищати Україну.

чи не так, " мудроздєланий український наріте" та ухилянти ?

а ЗЄлічка просто виконує їх волю

так що ротації не буде, Герої з 60-тої....

.
07.08.2025 16:50
Чекайте, Гундосий відосік запише черговий, як все добре. Звернутися до свого стада (наче рейтинг 58%) іти в ЗСУ він не може, рейтинги упадуть...
07.08.2025 16:40
Та вже 60 -та виступила після цієї заяви.
07.08.2025 16:40
Нездорова якась ситуація з зверненнями до зе.
07.08.2025 16:41
Голобородько готується підписувати капітуляцію, готує грунт.
07.08.2025 16:44
Зельонский вже все порішав - скоро поїдете на колиму
07.08.2025 16:42
в першу чергу це питання потрібно задати комбригу і безпосередньо комбату, чому батальйон(и) не відправляють відпочити
07.08.2025 16:44
Так комбриг мабуть доповідає наверх, що у нього всьо чьотко, штат заповнений на 100500 відсотків, дронами/роботами/мінами/термінаторами/зоряними крейсерами забезпечені під завязку. Саме таких же командирів, куди зміг дотягнувся, попризначав смарагдовий недоумок після звільнення Залужного.
07.08.2025 16:48
Зеля досить триндіти по телефону з всякими Макронами,
ноги в руки і до хлопців з робочою поїздкою
потім гундосик запишеш "весь день в 60-ій Інгулецькій бригаді"
пів року без ротації - це ж майже як річниця Курської операції
чекаємо на фоточки типу
07.08.2025 16:49
Ну, кому довірив керувати країною і собою в 2019-му - до того і звертається!
А до кого ж ще?
А до кого ж ще?
07.08.2025 16:49
Уже как в рашке,обращаются к царю.
07.08.2025 17:34
вождь Зе, помогите
07.08.2025 17:41
Ветеран без мізків, знайшов до кого звертатись
07.08.2025 17:58
Ему фиолетово. Ему важен рейтинг и перевыборы, а не какие-то военные, сидящие на фронте без ротации уже 3.5 года. Это его не печет.
07.08.2025 18:14
Спитайте спочатку читця суфлерів, що таке "60 ОМБр".
07.08.2025 18:32
 
 