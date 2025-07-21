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Новини Конфлікт у 60 ОМБр
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Медик 60-ї ОМБр Зотя заявив про факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медзабезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку

медик

Начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді за фактом звернення Зоті розпочато службову перевірку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я, Зотя Андрій Володимирович, прошу максимального репосту, оскільки в нашій державі, нажаль, закон не працює, допоки немає розголосу.

Моя посада - начальник медичного пункту 3 механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади. З 20.07.25 я знаходжуся у відпустці, і мій день почався з дзвінка командира батальйону Дивака Богдана Дмитровича та начальника штабу Воробйова Євгена Вікторовича. В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров’я.

Проте, це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія, такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій.

Начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону", - написав Зотя у фейсбуці.

Офіцер також заявив, що готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про правопорушення керівництва 60-ї ОМБр, 3-го батальйону та їх професійну некомпетентність. За словами Зоті, начальник медичної служби 60-ї бригади Башмаков Дмитро Геннадійович займається "виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів".

На підтвердження свої слів Зотя виклав запис своїх телефонних розмов з начальником медичної служби бригади Дмитром Башмаковим та начальником штабу батальйону Євгеном Воробйовим:

https://drive.google.com/.../141EcPx868G3ktlYR0.../view...

https://drive.google.com/.../143FqNndUU3ONL3hI6Jo.../view...

https://drive.google.com/.../148c4GguYgVbH2weZYkP.../view...

заява медика 60 бригади

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У 60-ї окремій механізованій бригаді відреагуали на публічну заяву свого військовослужбовця.

"21 липня 2025 року в публічному доступі з’явилася заява начальника медичного пункту 3-го механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади, старшого лейтенанта Зоті Андрія Володимировича, у якій він повідомляє про ймовірні порушення з боку посадових осіб бригади.

Зокрема, у зверненні йдеться про:

  • перешкоджання звільненню військовослужбовців за станом здоров’я;
  • вимоги не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям;
  • можливі факти приховування санітарних втрат;
  • тиск на медичних працівників з боку посадових осіб;
  • ознаки службової недбалості та непрофесійної поведінки окремих командирів.

За даним фактом розпочато службову перевірку. До з’ясування обставин долучено представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Матеріали, у тому числі надані аудіозаписи, будуть вивчені в межах чинного законодавства", - заявили у бригаді.

Наголошується, що командування 60-ї ОМБр висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України.

заява 60 бригади

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Автор: 

військовослужбовці (4853) медична допомога (115) 60 ОМБр (36) медична евакуація (5) Зотя Андрій (1)


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Топ коментарі
+9
Сміливій людині за позицію та сміливість респект...
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21.07.2025 18:15 Відповісти
+5
Сили Оборони до кінця 2022 року відбили навалу на Київ, звільнили Херсон, та зачистили Північний Схід України. А тоді Єрмак добився, щоб він командував військами. Залужного почали активно вести до звільнення. А за ним звільнили десятки бойових генералів, та сотні бойових командирів. І ми почали без зупину втрачати території.
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21.07.2025 18:19 Відповісти
+4
"Русскій мір" вже тут? Схоже, скажений укус не дає шансів на виздоровлення. І це не лише на фронті.
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21.07.2025 18:24 Відповісти
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Сміливій людині за позицію та сміливість респект...
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21.07.2025 18:15 Відповісти
ага, чудовий приклад для інших офіцерів - писати в фейсбук
дядько неправий, мабуть в перший день відпустки нерви підвели
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21.07.2025 18:58 Відповісти
Це іпсо
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21.07.2025 18:15 Відповісти
Записане в донецькому тцк
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21.07.2025 19:08 Відповісти
Совок ще залишається в багатьох так званих командирів, звідки і проблеми!!! А скільки ще приховають ці совкові " командири "???!!!
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21.07.2025 18:17 Відповісти
Сили Оборони до кінця 2022 року відбили навалу на Київ, звільнили Херсон, та зачистили Північний Схід України. А тоді Єрмак добився, щоб він командував військами. Залужного почали активно вести до звільнення. А за ним звільнили десятки бойових генералів, та сотні бойових командирів. І ми почали без зупину втрачати території.
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21.07.2025 18:19 Відповісти
Тобто контранаступ на мінні поля організував не Залужний, а Ермак?
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21.07.2025 18:25 Відповісти
Нас під Донцьком теж прикомандирували до одної бригади-теж була заборона надавати звільнення від виходів по хворобі.
Бійця з двосторонньою пневмонією я особисто вивіз в СЗЧ через блокпости.
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21.07.2025 18:19 Відповісти
30 000 треба Сирському та Зеленському щомісяця. І ця цифра не змінюється. Цікаво, а де попередні 30 000? І де наші бонапарти будуть їх брати і брати? Піхота - єдина стратегія хенералів Зеленсського. Ось тількі в РФ піхоти більше, і баш на баш не вийде.
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21.07.2025 18:24 Відповісти
"Русскій мір" вже тут? Схоже, скажений укус не дає шансів на виздоровлення. І це не лише на фронті.
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21.07.2025 18:24 Відповісти
Сбу та дбр вже виїхало...
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21.07.2025 18:28 Відповісти
Вони зайняті,- потрошать залишки НАБУ...
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21.07.2025 18:34 Відповісти
А як може працювати Закон у державі, яку очолює юродовий?
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21.07.2025 18:37 Відповісти
у відпустці накрило медика
він же мав передати посаду, які вимоги скасувати звільнення у його відпустці
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21.07.2025 18:48 Відповісти
Як там написала Берлінська ? Втрачаємо найкращих? Люди не хочуть ставати захист країни? Чого так ? Не зрозуміло...
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21.07.2025 19:02 Відповісти
Це не зотя - це іуда, здав всіх своїх побратимів.
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21.07.2025 19:06 Відповісти
 
 