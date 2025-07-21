Медик 60-ї ОМБр Зотя заявив про факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медзабезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку

Начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді за фактом звернення Зоті розпочато службову перевірку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Я, Зотя Андрій Володимирович, прошу максимального репосту, оскільки в нашій державі, нажаль, закон не працює, допоки немає розголосу.

Моя посада - начальник медичного пункту 3 механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади. З 20.07.25 я знаходжуся у відпустці, і мій день почався з дзвінка командира батальйону Дивака Богдана Дмитровича та начальника штабу Воробйова Євгена Вікторовича. В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров’я.

Проте, це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія, такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій.

Начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону", - написав Зотя у фейсбуці.

Офіцер також заявив, що готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про правопорушення керівництва 60-ї ОМБр, 3-го батальйону та їх професійну некомпетентність. За словами Зоті, начальник медичної служби 60-ї бригади Башмаков Дмитро Геннадійович займається "виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів".

На підтвердження свої слів Зотя виклав запис своїх телефонних розмов з начальником медичної служби бригади Дмитром Башмаковим та начальником штабу батальйону Євгеном Воробйовим:

https://drive.google.com/.../141EcPx868G3ktlYR0.../view...

https://drive.google.com/.../143FqNndUU3ONL3hI6Jo.../view...

https://drive.google.com/.../148c4GguYgVbH2weZYkP.../view...

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У 60-ї окремій механізованій бригаді відреагуали на публічну заяву свого військовослужбовця.

"21 липня 2025 року в публічному доступі з’явилася заява начальника медичного пункту 3-го механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади, старшого лейтенанта Зоті Андрія Володимировича, у якій він повідомляє про ймовірні порушення з боку посадових осіб бригади.

Зокрема, у зверненні йдеться про:

перешкоджання звільненню військовослужбовців за станом здоров’я;

вимоги не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям;

можливі факти приховування санітарних втрат;

тиск на медичних працівників з боку посадових осіб;

ознаки службової недбалості та непрофесійної поведінки окремих командирів.

За даним фактом розпочато службову перевірку. До з’ясування обставин долучено представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Матеріали, у тому числі надані аудіозаписи, будуть вивчені в межах чинного законодавства", - заявили у бригаді.

Наголошується, що командування 60-ї ОМБр висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України.

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