Медик 60-ї ОМБр Зотя заявив про факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медзабезпечення. У бригаді розпочали службову перевірку
Начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрій Зотя заявив про вимоги командирів підрозділу скасувати звільнення військовослужбовців по стану здоров’я, факти приховування санітарних втрат та накази не надавати медичне забезпечення. У бригаді за фактом звернення Зоті розпочато службову перевірку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Я, Зотя Андрій Володимирович, прошу максимального репосту, оскільки в нашій державі, нажаль, закон не працює, допоки немає розголосу.
Моя посада - начальник медичного пункту 3 механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади. З 20.07.25 я знаходжуся у відпустці, і мій день почався з дзвінка командира батальйону Дивака Богдана Дмитровича та начальника штабу Воробйова Євгена Вікторовича. В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров’я.
Проте, це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія, такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій.
Начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону", - написав Зотя у фейсбуці.
Офіцер також заявив, що готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про правопорушення керівництва 60-ї ОМБр, 3-го батальйону та їх професійну некомпетентність. За словами Зоті, начальник медичної служби 60-ї бригади Башмаков Дмитро Геннадійович займається "виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів".
На підтвердження свої слів Зотя виклав запис своїх телефонних розмов з начальником медичної служби бригади Дмитром Башмаковим та начальником штабу батальйону Євгеном Воробйовим:
https://drive.google.com/.../141EcPx868G3ktlYR0.../view...
https://drive.google.com/.../143FqNndUU3ONL3hI6Jo.../view...
https://drive.google.com/.../148c4GguYgVbH2weZYkP.../view...
У 60-ї окремій механізованій бригаді відреагуали на публічну заяву свого військовослужбовця.
"21 липня 2025 року в публічному доступі з’явилася заява начальника медичного пункту 3-го механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади, старшого лейтенанта Зоті Андрія Володимировича, у якій він повідомляє про ймовірні порушення з боку посадових осіб бригади.
Зокрема, у зверненні йдеться про:
- перешкоджання звільненню військовослужбовців за станом здоров’я;
- вимоги не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям;
- можливі факти приховування санітарних втрат;
- тиск на медичних працівників з боку посадових осіб;
- ознаки службової недбалості та непрофесійної поведінки окремих командирів.
За даним фактом розпочато службову перевірку. До з’ясування обставин долучено представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Матеріали, у тому числі надані аудіозаписи, будуть вивчені в межах чинного законодавства", - заявили у бригаді.
Наголошується, що командування 60-ї ОМБр висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України.
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дядько неправий, мабуть в перший день відпустки нерви підвели
Бійця з двосторонньою пневмонією я особисто вивіз в СЗЧ через блокпости.
він же мав передати посаду, які вимоги скасувати звільнення у його відпустці