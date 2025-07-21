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Новости
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Медик 60-й ОМБр Зотя заявил о фактах сокрытия санитарных потерь и приказах не оказывать медпомощь. В бригаде начали служебную проверку

медик

Начальник медпункта 3-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Зотя заявил о требованиях командиров подразделения отменить увольнение военнослужащих по состоянию здоровья, факты сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медицинское обеспечение. В бригаде по факту обращения Зоти начата служебная проверка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я, Зотя Андрей Владимирович, прошу максимального репоста, поскольку в нашем государстве, к сожалению, закон не работает, пока нет огласки.

Моя должность - начальник медицинского пункта 3 механизированного батальона 60 отдельной механизированной бригады. С 20.07.25 я нахожусь в отпуске, и мой день начался со звонка командира батальона Дивака Богдана Дмитриевича и начальника штаба Воробьева Евгения Викторовича. В телефонном разговоре они требовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья.

Однако, это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде, под руководством командира бригады Бородина Андрея, такие случаи случаются регулярно. Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не заносятся в журнал боевых действий.

Начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывают мне не предоставлять медицинского обеспечения военнослужащим нашего батальона", - написал Зотя в фейсбуке.

Офицер также заявил, что готов предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о правонарушениях руководства 60-й ОМБр, 3-го батальона и их профессиональной некомпетентности. По словам Зоти, начальник медицинской службы 60-й бригады Башмаков Дмитрий Геннадьевич занимается "исключительно покрыванием преступных приказов комбрига и комбатов".

В подтверждение своих слов Зотя выложил запись своих телефонных разговоров с начальником медицинской службы бригады Дмитрием Башмаковым и начальником штаба батальона Евгением Воробьевым:

https://drive.google.com/.../141EcPx868G3ktlYR0.../view...

https://drive.google.com/.../143FqNndUU3ONL3hI6Jo.../view...

https://drive.google.com/.../148c4GguYgVbH2weZYkP.../view....

заявление медика 60 бригады

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В 60-й отдельной механизированной бригаде отреагировали на публичное заявление своего военнослужащего.

"21 июля 2025 года в публичном доступе появилось заявление начальника медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60 отдельной механизированной бригады, старшего лейтенанта Зоти Андрея Владимировича, в котором он сообщает о возможных нарушениях со стороны должностных лиц бригады.

В частности, в обращении говорится о:

  • препятствование увольнению военнослужащих по состоянию здоровья;
  • требования не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам;
  • возможные факты сокрытия санитарных потерь;
  • давление на медицинских работников со стороны должностных лиц;
  • признаки служебной халатности и непрофессионального поведения отдельных командиров.

По данному факту начата служебная проверка. К выяснению обстоятельств привлечены представители контролирующих органов и военной службы правопорядка. Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены в рамках действующего законодательства", - заявили в бригаде.

Отмечается, что командование 60-й ОМБр выражает готовность способствовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничения прав военнослужащих. В случае подтверждения изложенных фактов виновные лица будут привлечены к ответственности согласно нормам военного и уголовного законодательства Украины.

заявление 60 бригады

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военнослужащие (6225) медицинская помощь (87) 60 ОМБр (36) медицинская эвакуация (5)


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Топ комментарии
+20
Сміливій людині за позицію та сміливість респект...
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21.07.2025 18:15 Ответить
+9
Сили Оборони до кінця 2022 року відбили навалу на Київ, звільнили Херсон, та зачистили Північний Схід України. А тоді Єрмак добився, щоб він командував військами. Залужного почали активно вести до звільнення. А за ним звільнили десятки бойових генералів, та сотні бойових командирів. І ми почали без зупину втрачати території.
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21.07.2025 18:19 Ответить
+8
"Русскій мір" вже тут? Схоже, скажений укус не дає шансів на виздоровлення. І це не лише на фронті.
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21.07.2025 18:24 Ответить
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Сміливій людині за позицію та сміливість респект...
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21.07.2025 18:15 Ответить
ага, чудовий приклад для інших офіцерів - писати в фейсбук
дядько неправий, мабуть в перший день відпустки нерви підвели
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21.07.2025 18:58 Ответить
Скоро его арестуют, как агента фсб и всё.
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21.07.2025 19:42 Ответить
Це іпсо
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21.07.2025 18:15 Ответить
Записане в донецькому тцк
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21.07.2025 19:08 Ответить
Совок ще залишається в багатьох так званих командирів, звідки і проблеми!!! А скільки ще приховають ці совкові " командири "???!!!
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21.07.2025 18:17 Ответить
Сили Оборони до кінця 2022 року відбили навалу на Київ, звільнили Херсон, та зачистили Північний Схід України. А тоді Єрмак добився, щоб він командував військами. Залужного почали активно вести до звільнення. А за ним звільнили десятки бойових генералів, та сотні бойових командирів. І ми почали без зупину втрачати території.
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21.07.2025 18:19 Ответить
Нас під Донцьком теж прикомандирували до одної бригади-теж була заборона надавати звільнення від виходів по хворобі.
Бійця з двосторонньою пневмонією я особисто вивіз в СЗЧ через блокпости.
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21.07.2025 18:19 Ответить
30 000 треба Сирському та Зеленському щомісяця. І ця цифра не змінюється. Цікаво, а де попередні 30 000? І де наші бонапарти будуть їх брати і брати? Піхота - єдина стратегія хенералів Зеленсського. Ось тількі в РФ піхоти більше, і баш на баш не вийде.
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21.07.2025 18:24 Ответить
"Русскій мір" вже тут? Схоже, скажений укус не дає шансів на виздоровлення. І це не лише на фронті.
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21.07.2025 18:24 Ответить
Сбу та дбр вже виїхало...
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21.07.2025 18:28 Ответить
Вони зайняті,- потрошать залишки НАБУ...
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21.07.2025 18:34 Ответить
А як може працювати Закон у державі, яку очолює юродовий?
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21.07.2025 18:37 Ответить
у відпустці накрило медика
він же мав передати посаду, які вимоги скасувати звільнення у його відпустці
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21.07.2025 18:48 Ответить
Як там написала Берлінська ? Втрачаємо найкращих? Люди не хочуть ставати захист країни? Чого так ? Не зрозуміло...
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21.07.2025 19:02 Ответить
Це не зотя - це іуда, здав всіх своїх побратимів.
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21.07.2025 19:06 Ответить
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21.07.2025 19:23 Ответить
таке в кожній бригаді. Тут на щастя медик встав на бік бійців, а в моєму батальйоні теж забороняли лікувати
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21.07.2025 19:24 Ответить
Перевірка встановить що винен ....Зотя Андрій Володимирович , ми це вже проходили.
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21.07.2025 19:28 Ответить
 
 