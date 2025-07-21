Медик 60-й ОМБр Зотя заявил о фактах сокрытия санитарных потерь и приказах не оказывать медпомощь. В бригаде начали служебную проверку

Начальник медпункта 3-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Зотя заявил о требованиях командиров подразделения отменить увольнение военнослужащих по состоянию здоровья, факты сокрытия санитарных потерь и приказы не предоставлять медицинское обеспечение. В бригаде по факту обращения Зоти начата служебная проверка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я, Зотя Андрей Владимирович, прошу максимального репоста, поскольку в нашем государстве, к сожалению, закон не работает, пока нет огласки.

Моя должность - начальник медицинского пункта 3 механизированного батальона 60 отдельной механизированной бригады. С 20.07.25 я нахожусь в отпуске, и мой день начался со звонка командира батальона Дивака Богдана Дмитриевича и начальника штаба Воробьева Евгения Викторовича. В телефонном разговоре они требовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья.

Однако, это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде, под руководством командира бригады Бородина Андрея, такие случаи случаются регулярно. Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не заносятся в журнал боевых действий.

Начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах приказывают мне не предоставлять медицинского обеспечения военнослужащим нашего батальона", - написал Зотя в фейсбуке.

Офицер также заявил, что готов предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о правонарушениях руководства 60-й ОМБр, 3-го батальона и их профессиональной некомпетентности. По словам Зоти, начальник медицинской службы 60-й бригады Башмаков Дмитрий Геннадьевич занимается "исключительно покрыванием преступных приказов комбрига и комбатов".

В подтверждение своих слов Зотя выложил запись своих телефонных разговоров с начальником медицинской службы бригады Дмитрием Башмаковым и начальником штаба батальона Евгением Воробьевым:

https://drive.google.com/.../141EcPx868G3ktlYR0.../view...

https://drive.google.com/.../143FqNndUU3ONL3hI6Jo.../view...

https://drive.google.com/.../148c4GguYgVbH2weZYkP.../view....

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В 60-й отдельной механизированной бригаде отреагировали на публичное заявление своего военнослужащего.

"21 июля 2025 года в публичном доступе появилось заявление начальника медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60 отдельной механизированной бригады, старшего лейтенанта Зоти Андрея Владимировича, в котором он сообщает о возможных нарушениях со стороны должностных лиц бригады.

В частности, в обращении говорится о:

препятствование увольнению военнослужащих по состоянию здоровья;

требования не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам;

возможные факты сокрытия санитарных потерь;

давление на медицинских работников со стороны должностных лиц;

признаки служебной халатности и непрофессионального поведения отдельных командиров.

По данному факту начата служебная проверка. К выяснению обстоятельств привлечены представители контролирующих органов и военной службы правопорядка. Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены в рамках действующего законодательства", - заявили в бригаде.

Отмечается, что командование 60-й ОМБр выражает готовность способствовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничения прав военнослужащих. В случае подтверждения изложенных фактов виновные лица будут привлечены к ответственности согласно нормам военного и уголовного законодательства Украины.

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