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Новости Военная подготовка медиков Медики в ВСУ
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Звено боевых медиков нуждается в значительном усилении, - Сырский

Боевые медики

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел отдельное совещание, на котором были определены проблемные вопросы военной медицины и проработаны пути их решения.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Среди первоочередных требований - улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с переднего края. В условиях современной войны должны использовать для этого, в частности, и беспилотные системы.

Заслушал доклады командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и руководителей медицинских служб видов и родов войск (сил).

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Не хватает боевых медиков: какие решения

Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно - боевых медиков, требует значительного усиления.

Чтобы решить эту кадровую проблему, по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП. Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса.

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Проанализировали также результаты деятельности управления координации военной медицины и подготовки Командования Медицинских сил ВСУ и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.

"Призвал военных медиков к откровенному разговору о существующих проблемах и потребностях. Работа по развитию возможностей медицинских служб в войсках должна быть активизирована", - сообщил Сырский.

Автор: 

Александр Сырский (651) медицинская помощь (86) Командование медицинских сил (19) медицинская эвакуация (4)


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Агов!
Всі лікарі у лікарнях і амбулаторіях мають бути вже там, а не брати хабарі з пацієнтів у відділеннях.
Навіть такси називати за свої послуги не соромляться, козли у білих халатах!
Міністр охорони здоров'я Ляшко вже має подати до ТЦК та СП списки медиків на відправку!
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10.07.2025 17:52 Ответить
Мда, значні втрати через проблеми в "зоні смерті", по простому 5-7 км від передової...
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10.07.2025 19:53 Ответить
А турнікети й досі китайське лайно за ціною САТ?
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10.07.2025 19:55 Ответить
мобілізуй скумбрію по 8 , сирок парашний
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10.07.2025 20:07 Ответить
Спасибо отдельно Уляне Супрун за разгром такого вида медиков как фельдшеры,раньше на них все держалось.
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10.07.2025 20:17 Ответить
 
 