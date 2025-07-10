Звено боевых медиков нуждается в значительном усилении, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел отдельное совещание, на котором были определены проблемные вопросы военной медицины и проработаны пути их решения.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Среди первоочередных требований - улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с переднего края. В условиях современной войны должны использовать для этого, в частности, и беспилотные системы.
Заслушал доклады командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и руководителей медицинских служб видов и родов войск (сил).
Не хватает боевых медиков: какие решения
Имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно - боевых медиков, требует значительного усиления.
Чтобы решить эту кадровую проблему, по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП. Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса.
Проанализировали также результаты деятельности управления координации военной медицины и подготовки Командования Медицинских сил ВСУ и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.
"Призвал военных медиков к откровенному разговору о существующих проблемах и потребностях. Работа по развитию возможностей медицинских служб в войсках должна быть активизирована", - сообщил Сырский.
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