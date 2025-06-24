РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7547 посетителей онлайн
Новости Медики в ВСУ Первый отдельный медицинский батальон ВСУ
1 833 2

Первый отдельный медицинский батальон ВСУ начал работу на фронте, - Сырский

Первый отдельный медицинский батальон

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что обсудил с командующим Медицинских сил, начальником медицинской службы Сухопутных войск и командиром Первого отдельного медицинского батальона возможность масштабирования эффективного опыта подразделения на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.

Он заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил.

По его словам, "пилотный проект Первого отдельного медицинского батальона набирает обороты".

Вновь созданный батальон, как целостное подразделение, способен полностью обеспечить эвакуацию раненых и оказание помощи на определенном участке фронта.

Также читайте: Медиков запретили назначать на непрофильные должности в армии, - Минздрав

Но ключевой задачей подразделения, подчеркнул Сырский, является сохранение как можно больше жизней военных, в частности - пехоты, в зоне ответственности батальона.

Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:

  • медицинскую эвакуацию, в частности - с применением наземных беспилотных систем;
  • оказание неотложной помощи (работа стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);
  • обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.

За это время проведена успешная рекрутинговая кампания. Практически весь личный состав батальона - это профессиональные врачи-добровольцы, отметил главком.

Читайте также: Командиров медицинских подразделений будут обучать управлению людьми и ресурсами, - Генштаб. ФОТО

Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.

"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ. Отдельно обсудили вопросы материального обеспечения. Со своей стороны, делаем все, чтобы врачи и медики были обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прицельная медицинская эвакуация: Правительство усовершенствовало механизм эвакуации раненых военных

Автор: 

медицина (2529) ВСУ (6736) Александр Сырский (640) медицинская эвакуация (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А медикиня безугла теж вступить до батальйону чи вона чекатиме на карму в тилу?
показать весь комментарий
24.06.2025 15:37 Ответить
"Медичний батальон", скоро буде "фінансова бригада" чи "харчовий корпус"?
показать весь комментарий
24.06.2025 20:13 Ответить
 
 