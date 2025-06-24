Первый отдельный медицинский батальон ВСУ начал работу на фронте, - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что обсудил с командующим Медицинских сил, начальником медицинской службы Сухопутных войск и командиром Первого отдельного медицинского батальона возможность масштабирования эффективного опыта подразделения на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.
Он заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил.
По его словам, "пилотный проект Первого отдельного медицинского батальона набирает обороты".
Вновь созданный батальон, как целостное подразделение, способен полностью обеспечить эвакуацию раненых и оказание помощи на определенном участке фронта.
Но ключевой задачей подразделения, подчеркнул Сырский, является сохранение как можно больше жизней военных, в частности - пехоты, в зоне ответственности батальона.
Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:
- медицинскую эвакуацию, в частности - с применением наземных беспилотных систем;
- оказание неотложной помощи (работа стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);
- обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.
За это время проведена успешная рекрутинговая кампания. Практически весь личный состав батальона - это профессиональные врачи-добровольцы, отметил главком.
Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.
"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ. Отдельно обсудили вопросы материального обеспечения. Со своей стороны, делаем все, чтобы врачи и медики были обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.
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