Первый отдельный медицинский батальон ВСУ начал работу на фронте, - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что обсудил с командующим Медицинских сил, начальником медицинской службы Сухопутных войск и командиром Первого отдельного медицинского батальона возможность масштабирования эффективного опыта подразделения на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.

Он заслушал отчет о создании Первого отдельного медицинского батальона и ход выполнения задач, которые перед ним ставил.

По его словам, "пилотный проект Первого отдельного медицинского батальона набирает обороты".

Вновь созданный батальон, как целостное подразделение, способен полностью обеспечить эвакуацию раненых и оказание помощи на определенном участке фронта.

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Но ключевой задачей подразделения, подчеркнул Сырский, является сохранение как можно больше жизней военных, в частности - пехоты, в зоне ответственности батальона.

Батальон, как целостное подразделение объединил ключевые направления:

медицинскую эвакуацию, в частности - с применением наземных беспилотных систем;

оказание неотложной помощи (работа стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);

обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.

За это время проведена успешная рекрутинговая кампания. Практически весь личный состав батальона - это профессиональные врачи-добровольцы, отметил главком.

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Сейчас новобранцы проходят обязательный курс БЗВП, а батальон - этап слаживания и подготовки к боевым выездам.

"С учетом реалий современной войны, батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ. Отдельно обсудили вопросы материального обеспечения. Со своей стороны, делаем все, чтобы врачи и медики были обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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