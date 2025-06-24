Перший окремий медичний батальйон ЗСУ розпочав роботу на фронті, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що обговорив з командувачем Медичних сил, начальником медичної служби Сухопутних військ і командиром Першого окремого медичного батальйону можливість масштабування ефективного досвіду підрозділу на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив у Фейсбуці.

Він заслухав звіт про створення Першого окремого медичного батальйону та хід виконання завдань, які перед ним ставив.

За його словами, "пілотний проєкт Першого окремого медичного батальйону набирає обертів".

Новостворений батальйон як цілісний підрозділ здатен повністю забезпечити евакуацію поранених і надання допомоги на визначеній ділянці фронту.

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Але ключовим завданням підрозділу, наголосив Сирський, є збереження якнайбільше життів військових, зокрема піхоти, у зоні відповідальності батальйону.

Батальйон, як цілісний підрозділ об’єднав ключові напрямки:

медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;

надання невідкладної допомоги (робота стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);

навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.

За цей час проведено успішну рекрутингову кампанію. Практично весь особовий склад батальйону — це фахові лікарі-добровольці, зауважив головком.

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Зараз новобранці проходять обовʼязковий курс БЗВП, а батальйон — етап злагодження та підготовки до бойових виїздів.

"З урахуванням реалій сучасної війни, батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ. Окремо обговорили питання матеріального забезпечення. Зі свого боку, робимо все, аби лікарі та медики були забезпечені всім необхідним для роботи в зоні бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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