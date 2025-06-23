7 440 окупантів знешкодили Сили оборони України за останній тиждень, - Сирський. ВIДЕО

Знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій - одне з ключових завдань.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Одне з ключових завдань - знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. Лише за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів.

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Головнокомандувач подякував захисникам та захисницям за професійну бойову роботу.

"Боротьба триває. Слава Україні!", - наголосив Сирський.