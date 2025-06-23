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7 440 окупантів знешкодили Сили оборони України за останній тиждень, - Сирський. ВIДЕО

Знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій - одне з ключових завдань.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Одне з ключових завдань - знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. Лише за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів.

Також читайте: Українські дрони з початку року завдали ворогу понад $10 мільярдів збитків, – Сирський

Головнокомандувач подякував захисникам та захисницям за професійну бойову роботу.

"Боротьба триває. Слава Україні!", - наголосив Сирський.

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) Сирський Олександр (664)


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А скільки ти здав км.кв України за цей строк? За 24 рік - 3600.
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23.06.2025 18:02 Відповісти
Бухгалтером на пів - ставки?
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23.06.2025 18:08 Відповісти
Сирський сказав,що укріплення викопане лопатою (лисяча нора) надійно захищає і відповідає ******** війні .Залізобетонне то все херня!!Це точно генерал,а не клоун у формі?Як можно довіряти його словам?
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23.06.2025 18:11 Відповісти
Ця інформація від Сирського була вчора ,чому знову повторюєте вже сказане.
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23.06.2025 18:27 Відповісти
Заголовок некоректний, звучить так, наче, 7 440 окупантів перемогли.
Потрібно так "... були знешкоджені Силами ..."
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23.06.2025 19:33 Відповісти
 
 