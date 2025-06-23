Українські дрони з початку року завдали ворогу понад $10 мільярдів збитків, – Сирський

У 2025 році після далекобійних ударів по промисловому комплексу Росії українські військові завдали ворогу сукупних збитків у понад $10 млрд.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами, передає liga.net.

Зокрема, йдеться про бойову роботу, яку Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони здійснили впродовж січня-травня. Захисники втілили низку операцій із глибинного ураження, щоб підірвати військово-економічний потенціал окупантів.

За словами Сирського, загальні збитки, завдані промисловому комплексу Росії, оцінюються у понад $10 млрд:

понад $1,3 – прямі збитки, що охоплюють критично важливі сектори (нафтопереробну промисловість, паливно-мастильний комплекс, енергетичне та транспортне забезпечення, а також стратегічні лінії комунікацій);

щонайменше $9,5 млрд – непрямі збитки через дестабілізацію роботи нафтопереробної галузі, вимушену зупинку низки підприємств, блокування логістичних ланцюгів, порушення перевезень та транспортування готової продукції.

Головком зазначив, що співвідношення між українськими витратами на такі операції та наслідками для загарбників приблизно становить 1 до 15, що "є доказом ефективності такого інструменту стримування як економічних, так і військових спроможностей РФ".

Як повідомлялося минулого тижня, найбільший у Росії виробник азотних добрив та аміаку – хімкомбінат "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї – зупинив виробництво внаслідок атаки українських безпілотників.