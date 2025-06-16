Найбільший у Росії виробник аміаку для армії зупинив виробництво після атак українських дронів

Найбільший у Росії виробник азотних добрив та аміаку – хімкомбінат "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї – зупинив виробництво внаслідок атаки українських безпілотників.

Про це пише The Moscow Times.

Територія заводу, що входить до групи "Єврохім" мільярдера Андрєя Мельниченка, була атакована 13 дронами в ніч проти 14 червня. Інформацію про удар по підприємству підтвердив губернатор російського регіону Владімір Владіміров, який зазначив, що "внаслідок роботи систем ППО на промзону Невинномиська впали уламки БпЛА".

За даними джерел, в ході атаки було пошкоджено антидроновий захист підприємства. Крім цього, в одному з цехів вибито двері та вікна, пошкодження отримали і внутрішні приміщення, а також дах їдальні. 800 працівників "Азоту" сховалися від атаки у бомбосховищі, евакуація не проводилася. Виробництво на заводі довелося призупинити.

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили атаку на об'єкти російського воєнно-промислового комплексу.

"Зокрема, уражено потужності АТ "ННК", у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об'єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі промислової зони. Також здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї РФ – одного з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива", – розповіли в Генштабі ЗСУ.

Наприкінці травня та на початку червня ЗСУ також завдали ударів по "Новомосковському Азоту" в Тульській області. На підприємстві спалахнули пожежі, поранення отримали щонайменше п'ять людей. Також пошкодження отримав трубопровід із природним газом та ємності з кислотою.

Раніше повідомлялося, що атаки українських безпілотників паралізували перевезення вантажів російськими залізницями.