7 440 оккупантов обезвредили Силы обороны Украины за последнюю неделю, - Сырский. ВИДЕО
Уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям - одна из ключевых задач.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Одна из ключевых задач - уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям. Только за последнюю неделю Силы обороны Украины обезвредили 7 440 оккупантов.
Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу.
"Борьба продолжается. Слава Украине!", - подчеркнул Сырский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно так "... були знешкоджені Силами ..."