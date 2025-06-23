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7 440 оккупантов обезвредили Силы обороны Украины за последнюю неделю, - Сырский. ВИДЕО

Уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям - одна из ключевых задач.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из ключевых задач - уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям. Только за последнюю неделю Силы обороны Украины обезвредили 7 440 оккупантов.

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Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!", - подчеркнул Сырский.

Автор: 

армия РФ (19885) ликвидация (3764) Александр Сырский (639)


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А скільки ти здав км.кв України за цей строк? За 24 рік - 3600.
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23.06.2025 18:02 Ответить
Бухгалтером на пів - ставки?
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23.06.2025 18:08 Ответить
Сирський сказав,що укріплення викопане лопатою (лисяча нора) надійно захищає і відповідає ******** війні .Залізобетонне то все херня!!Це точно генерал,а не клоун у формі?Як можно довіряти його словам?
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23.06.2025 18:11 Ответить
Ця інформація від Сирського була вчора ,чому знову повторюєте вже сказане.
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23.06.2025 18:27 Ответить
Заголовок некоректний, звучить так, наче, 7 440 окупантів перемогли.
Потрібно так "... були знешкоджені Силами ..."
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23.06.2025 19:33 Ответить
 
 