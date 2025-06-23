7 440 оккупантов обезвредили Силы обороны Украины за последнюю неделю, - Сырский. ВИДЕО

Уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям - одна из ключевых задач.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из ключевых задач - уничтожение пехоты противника еще на подступах к нашим позициям. Только за последнюю неделю Силы обороны Украины обезвредили 7 440 оккупантов.

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Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!", - подчеркнул Сырский.