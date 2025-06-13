Медиків заборонили призначати на непрофільні посади у війську, - МОЗ

Від 12 червня 2025 року медиків, фармацевтів і реабілітологів заборонили призначати на непрофільні посади у війську. Єдиний виняток –– лише їхня добровільна згода.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 12 червня набув чинності указ президента України, яким внесли зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Документ деталізує умови проходження служби для осіб із медичною й фармацевтичною освітою та фахівців з реабілітації, зокрема в умовах воєнного стану.

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Ключова зміна –– запроваджено норму, що забороняє призначення таких фахівців на військові посади, які не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги або ж на такі, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиним винятком є добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення.

Ідеться про військовослужбовців та громадян, які мають:

вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста;

мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями "Технології медичної діагностики та лікування" (спеціалізація "Протезування-ортезування"), "Терапія та реабілітація", "Біомедична інженерія" (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів);

мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації "Ерготерапія", "Протезування-ортезування", "Терапія мови і мовлення", "Фізична терапія".

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Указ також оновив вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта як для чинних військовослужбовців, так і для громадян, яких можуть призвати за мобілізацією чи зарахувати на військову службу за контрактом.

До переліку спеціальностей включено не лише лікарів, а й фармацевтів –– вони зможуть бути призначені на посади офіцерського складу медичної служби з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (якщо такі не проходили підготовку за програмою для офіцерів запасу медичної служби).

Також визначили перелік спеціальностей, які дозволяють служити на посадах за реабілітаційними напрямами. Таких фахівців можуть призначати на офіцерські посади у сфері реабілітації, зокрема з протезування-ортезування, з подальшим проходженням курсу військової підготовки (у разі потреби).

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Нагадаємо, на початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

Водночас для забезпечення потреб Збройних Сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба.