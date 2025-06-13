Медиков запретили назначать на непрофильные должности в армии, - Минздрав

С 12 июня 2025 года медиков, фармацевтов и реабилитологов запретили назначать на непрофильные должности в армии. Единственное исключение - только их добровольное согласие.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 12 июня вступил в силу указ президента Украины, которым внесли изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Документ детализирует условия прохождения службы для лиц с медицинским и фармацевтическим образованием и специалистов по реабилитации, в частности в условиях военного положения.

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Ключевое изменение - введена норма, запрещающая назначение таких специалистов на военные должности, не связанные с оказанием медицинской, фармацевтической или реабилитационной помощи или на такие, которые требуют более низкого уровня образования или квалификации, чем имеет кандидат. Единственным исключением является добровольное согласие самого военнослужащего на такое назначение.

Речь идет о военнослужащих и гражданах, имеющих:

высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления и соответствующий сертификат врача-специалиста или фармацевта-специалиста;

имеют высшее образование степени магистра по специальностям "Технологии медицинской диагностики и лечения" (специализация "Протезирование-ортезирование"), "Терапия и реабилитация", "Биомедицинская инженерия" (образовательная программа по технологиям протезно-ортопедических изделий);

имеют высшее образование и прошли последипломное обучение на циклах специализации "Эрготерапия", "Протезирование-ортезирование", "Терапия речи и речи", "Физическая терапия".

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Указ также обновил требования к присвоению звания младшего лейтенанта как для действующих военнослужащих, так и для граждан, которых могут призвать по мобилизации или зачислить на военную службу по контракту.

В перечень специальностей включены не только врачи, но и фармацевты - они смогут быть назначены на должности офицерского состава медицинской службы с последующим прохождением военной подготовки по программе подготовки офицеров медицинской службы тактического уровня (если такие не проходили подготовку по программе для офицеров запаса медицинской службы).

Также определили перечень специальностей, которые позволяют служить на должностях по реабилитационным направлениям. Таких специалистов могут назначать на офицерские должности в сфере реабилитации, в частности по протезированию-ортезированию, с последующим прохождением курса военной подготовки (в случае необходимости).

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Напомним, в начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность.